تكبيرات صلاة العيد mp3

ساعات تفصلنا عن موعد صلاة عيد الاضحى 2017 وذلك حسب توقيت صلاة العيد والذي قمنا بنشره في خبر سابق سيؤدي ملايين المصلين في مصر وفي مكة المكرمة وجميع انحاء البسيطة.

نغمات تكبيرات صلاة العيد mp3

تكبيرات نغمات صلاة العيد mp3

وتنطلق حينها اصوات تكبيرات صلاة العيد هاتفة من مئات الاف المساجد حول العالم ان:

  • الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله … الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
    الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ولا اله الا الله وحده
    صدق وعده ..  ونصر عبده  ..وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده ..  لا اله الا الله
    اللهم صلي على سيدنا محمد  .. وعلى آل سيدنا محمد  .. وعلى اصحاب سيدنا محمد  ..
    وعلى ازواج سيدنا محمد .. وعلى انصار سيدنا محمد ..وعلى ابناء سيدنا محمد .. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

ويسرنا في موقع مصريات ان نقدم لكم امكانية تنزيل او تحميل تكبيرات العيد mp3 للاستماع اليها او وضعها نغمات لاجهزة الموبايل، فما اجمل نغمات تكبيرات صلاة العيد من كل مكان وعلى مر السنين واازمان.

وقمنا بتوفير روابط تحميل تكبيرات العيد mp3 لانها الاسهل وتصلح لاي موبايل كما يمكن حفظها على جهاز الكمبيوتر وتشغيلها على مشغل وندوز mp3 بدون الحاجة الى تحميل اي برامج اضافية اخرى.

ملاحظة بعد الضغط على رابط تحميل تكبيرات صلاة العيد mp3 ادناه وبحالة ظهور صفحة اعلانية يرجى الانتظار ل 5 ثواني ومن ثم الضغط على تخطي الاعلانات في الاعلى.

لتنزيل و تحميل تكبيرات صلاة العيد mp3 على جهازك اضغط هنا >> mp3 تحميل تكبيرات صلاة العيد كاملة

 بطاقة فلاش تكبيرات صلاة العيد الاضحى المبارك 2017

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تحميل تكبيرات صلاة العيد mp3 نغمات عيد الاضحى المبارك 2017

23/09/2015 79 تعليق الدين والحياة, فيديو اليوتيوب , , , , , , , , , , , , , , ,
79 comments
  2. كامل عبداللاه احمد 23/06/2017 14:57 -

    كل عام انتم بخير

  3. محمد بدر محمود محمود 13/09/2016 09:24 -

    كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك

  4. الأخ أبو عدنان 11/09/2016 23:47 -

    كل عام وانتم بألف خير

  8. رشيد 08/09/2016 11:24 -

    الله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان بكرة و أصيلا……….اللهم تقبل صيامنا وكل أعمال الخير

  9. HaniThnibat 07/09/2016 19:44 -

    كل عام وانتم بألف ألف خير وصحة وعافية يارب
    تقبل الله طاعتكم

  13. حازم احمدابراهيم 23/09/2015 14:26 -

    كل عام وانتم بخير ♥♥♥♥♥♥ويا رب تكونو مبسوطين

  14. كل عام وانتم بخير 23/09/2015 14:24 -

    صلو علي النبي عليه الصلاة والسلام وكل عام وانتم بخير يا مسلمين

  15. كل عام وانتم بخير 23/09/2015 14:21 -

    وانا احب ان اقول لكم يارب تكونو سعداء وكل عام وانتم بخير

  17. محمد سمارة 23/09/2015 07:59 -

    الله اكبرا الله اكبر ولله الحمد

  20. عز الدين 20/09/2015 01:33 -

    لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك

  23. عمادعبدالتواب عبدالموجود 09/07/2015 02:10 -

    عيد سعيد على جميع المسلمون في كل مكان

  24. احتشام محمود صدیقی 05/10/2014 17:06 -

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  25. محمد حسن 03/10/2014 22:55 -

    عيد سعيد على كل المسلمين فى كل البقاع والاراضى الاسلامية

  26. ام الحسن 02/10/2014 18:40 -

    تقبل الله طاعاتكم وكل عام وانتم بخير..
    لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

    اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين

  27. ام الحسن 02/10/2014 18:36 -

    تقبل الله طاعاتكم وكل عام وانتم بخير ..
    لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 

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