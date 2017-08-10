ممكن تدخل الدردشة من غير تسجيل وبأي اسم عايزه يعني مش محتاج ايميل ومفيش اي تعقيدات

كل اللي عليك عشان تدخل شات ودردشة قهوة مصريات انك تحمل الجافا لو مش متحملة على جهازك من الرابط ده:

اضغط هنا عشان تحمل الجافا للدخول الى شات قهوة مصريات

بعد ما تستب و تركب الجافا على جهازك اكتب اسمك فوق واضغط على صورة الروم اللي

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