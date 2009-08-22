اشرف عبد الباقي :اللي يقول إن اسماعيل “وحش” يروح يبيع بطاطا

أشرف عبد الباقي “أبو ضحكة جنان” هينجح يعني هينجح

اللي يقول إن اسماعيل “وحش” يروح يبيع بطاطا

مصريات

حوار : أشرف عزت

الاقتراب من اسماعيل ياسين. مثل السير في حقل الغام. فالغلطة الأولي هي الأخيرة. خاصة وان تجسيد شخصيته على الشاشة ليس بالأمر الهين..فاسماعيل ياسين رغم وفاته من عشرات السنين . مازال ملء السمع والبصر. ويتضاعف جمهوره ومحبيه يوماً بعد يوم. وهو ما وضعه أشرف عبدالباقي نصب عينيه وهو مقبل على تجربة حياته. مدركاً ان شخصية سمعة يمكن أن تزيد من نجوميته وبريقه. ويمكن كذلك ان تكون النهاية..أشرف لم يلتفت الى المصير الذي واجه زملائه من صناع أعمال السيرة الذاتية. ويطل علينا في الشهر الكريم مرتدياً ثوب “أبو ضحكة جنان”

* لماذا غامرت بتجسيدك لشخصية اسماعيل ياسين؟

– بداية أنا ضد الحجر على الابداع. وهو ما يفعله ورثة الراحلة ليلي مراد مع صناع المسلسل الذي يروي حياتها. فأنا مؤمن أن شخصيات مثل ليلى مراد واسماعيل ياسين من حق أي كاتب ان يتناول مشوارهم لأنهم شخصيات عامة. يملكها الشعب وليس الورثة فقط.

* وماذا عن ورثة اسماعيل ياسين؟

– الحمد لله لم “يجرجروني” في المحاكم لأن المسلسل أبو ضحكة جنان كتبه المخرج الراحل ياسين اسماعيل ياسين. واحمد الابياري ابن أبو السعود الابياري صديق عمر اسماعيل. واعتمدنا في صناعة العمل على المسلسل الذي قدمه الفنان الراحل بنفسه اضافة الى الحوارات التي سجلها ونحن في النهاية نقدم اسماعيل ياسين برؤيته عن نفسه.

* لماذا أجلت تصوير المسلسل 5 سنوات؟

– عرض على المخرج ياسين اسماعيل ياسين. اداء دور والده في المسلسل ولكن لم تكن هناك شركة انتاج ترعى العمل وحين عثرت على شركة منتجه. قررت الخروج بالتجربة الى النور.

* يقال انك تلقيت اجراً مغرياً لقبول العمل في المسلسل؟

– لم أنظر للمقابل المادي ولم أعره أي اهتمام. وكل ما شغلني هو تقديم شخصية فنان كوميدي كبير. أحببته منذ الصغر. وتضاعف حبي له بعد اطلاعي على تفاصيل كثيرة من حياته. وخاصة احزانه

* أي أحزان؟

– اسماعيل ياسين كان يضحك “طوب الأرض” وقلبه ملئ بالحزن ومرت حياته برحلات صعود وهبوط. فقد بدأ لامحني من الصغر وصعد سلم المجد والشهرة. ثم عاد ليهبط مرة اخرى ليصل الى الصفر من جديد.

* ما أكثر المشاهد التي أثرت في أشرف عبد الباقي؟

– مشاهد نومه في المساجد وخاصة “السيدة زينب” وكذلك مطاردته لاحدى القطط. لينتزع منها سمكة. ليقاوم بها جوعه. ومشاهد اخرى كثيرة. تعد بمثابة دروساً في الفن والحياة.

* البعض اتهم اسماعيل ياسين بأنه غليظ القلب رغم ظهوره ككوميديان.. ما تعليقك؟

– اللي يتهم إسماعيل ياسين بمثل هذه الصفة يروح يبيع بطاطا أو عرقسوس. مع احترامي لاصحاب هذه المهن. لأن سمعة. كان “إنسان حساس جداً”. ودموعه قريبة ويبكي لأبسط الأسباب. ويعتقد من يقابله أن إسماعيل ياسين سوف يقابله بالنكات والضحك. ويظل يردد “يالهوتي.. يا عمتي” ومثل هذه الافيهات. ويفاجأ بأنه انسان عادي يضحك ويبكي ويتألم فيعتقد من يقابله انه انسان آخر لا يعرفه.

* هل تخشي على المسلسل من زحمة مسلسلات رمضان وأعمال السير الذاتية؟

– هناك أكثر من 500 قناة. ولا أعتقد أنه أو 6 مسلسلات عن السير الذاتية يمكن أن تؤثر على بعضها. بل اعتبرها اعمالاً نادرة. يحتاج الناس لمشاهدتها. وأتوقع ل” أبوضحكة جنان” أن يحقق نجاحاً كبيراً لانه يتناول سيرة أحد عظماء الكوميديا.

* هل يتناول المسلسل وفاة إسماعيل ياسين؟

– الأحداث تبدأ من العشرينيات وحتى وفاته عن 60 عاماً بما في ذلك الظروف التي اضطرته للحياة في لبنان. وقصد زواجه ثلاث مرات ولن أقول أكثر من ذلك حتى لا “أحرق” المسلسل.

* هل توافق ان يتم تناول سيرتك الذاتية بعد عمر طويل؟

– ولم لا.. فالفنان شخصية عامة. ومن حق أي كاتب أن يتناول مشوار الشخصيات العامة. فأنا لست مطالباً بتسجيل وصية في الشهر العقاري لاثبات ان أولادي فقط من يحق لهم الموافقة على تناول حياتي في عمل فني.

اشرف عبد الباقي في دور اسماعيل ياسين بمسلسل ابو ضحكة جنان يعرض في رمضان

اسماعيل ياسين مع فيروز و فنانات مصر في استعراض ورقص شرقي

اخبار ومواضيع ذات صلة:

اشرف عبد الباقي :اللي يقول إن اسماعيل “وحش” يروح يبيع بطاطا