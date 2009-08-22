اشرف عبد الباقي :اللي يقول إن اسماعيل “وحش” يروح يبيع بطاطا

أشرف عبد الباقي “أبو ضحكة جنان” هينجح يعني هينجح
اللي يقول إن اسماعيل “وحش” يروح يبيع بطاطا
مصريات
حوار : أشرف عزت
الاقتراب من اسماعيل ياسين. مثل السير في حقل الغام. فالغلطة الأولي هي الأخيرة. خاصة وان تجسيد شخصيته على الشاشة ليس بالأمر الهين..فاسماعيل ياسين رغم وفاته من عشرات السنين . مازال ملء السمع والبصر. ويتضاعف جمهوره ومحبيه يوماً بعد يوم. وهو ما وضعه أشرف عبدالباقي نصب عينيه وهو مقبل على تجربة حياته. مدركاً ان شخصية سمعة يمكن أن تزيد من نجوميته وبريقه. ويمكن كذلك ان تكون النهاية..أشرف لم يلتفت الى المصير الذي واجه زملائه من صناع أعمال السيرة الذاتية. ويطل علينا في الشهر الكريم مرتدياً ثوب “أبو ضحكة جنان”
* لماذا غامرت بتجسيدك لشخصية اسماعيل ياسين؟
– بداية أنا ضد الحجر على الابداع. وهو ما يفعله ورثة الراحلة ليلي مراد مع صناع المسلسل الذي يروي حياتها. فأنا مؤمن أن شخصيات مثل ليلى مراد واسماعيل ياسين من حق أي كاتب ان يتناول مشوارهم لأنهم شخصيات عامة. يملكها الشعب وليس الورثة فقط.
* وماذا عن ورثة اسماعيل ياسين؟
– الحمد لله لم “يجرجروني” في المحاكم لأن المسلسل أبو ضحكة جنان كتبه المخرج الراحل ياسين اسماعيل ياسين. واحمد الابياري ابن أبو السعود الابياري صديق عمر اسماعيل. واعتمدنا في صناعة العمل على المسلسل الذي قدمه الفنان الراحل بنفسه اضافة الى الحوارات التي سجلها ونحن في النهاية نقدم اسماعيل ياسين برؤيته عن نفسه.
* لماذا أجلت تصوير المسلسل 5 سنوات؟
– عرض على المخرج ياسين اسماعيل ياسين. اداء دور والده في المسلسل ولكن لم تكن هناك شركة انتاج ترعى العمل وحين عثرت على شركة منتجه. قررت الخروج بالتجربة الى النور.
* يقال انك تلقيت اجراً مغرياً لقبول العمل في المسلسل؟
– لم أنظر للمقابل المادي ولم أعره أي اهتمام. وكل ما شغلني هو تقديم شخصية فنان كوميدي كبير. أحببته منذ الصغر. وتضاعف حبي له بعد اطلاعي على تفاصيل كثيرة من حياته. وخاصة احزانه
* أي أحزان؟
– اسماعيل ياسين كان يضحك “طوب الأرض” وقلبه ملئ بالحزن ومرت حياته برحلات صعود وهبوط. فقد بدأ لامحني من الصغر وصعد سلم المجد والشهرة. ثم عاد ليهبط مرة اخرى ليصل الى الصفر من جديد.
* ما أكثر المشاهد التي أثرت في أشرف عبد الباقي؟
– مشاهد نومه في المساجد وخاصة “السيدة زينب” وكذلك مطاردته لاحدى القطط. لينتزع منها سمكة. ليقاوم بها جوعه. ومشاهد اخرى كثيرة. تعد بمثابة دروساً في الفن والحياة.
* البعض اتهم اسماعيل ياسين بأنه غليظ القلب رغم ظهوره ككوميديان.. ما تعليقك؟
– اللي يتهم إسماعيل ياسين بمثل هذه الصفة يروح يبيع بطاطا أو عرقسوس. مع احترامي لاصحاب هذه المهن. لأن سمعة. كان “إنسان حساس جداً”. ودموعه قريبة ويبكي لأبسط الأسباب. ويعتقد من يقابله أن إسماعيل ياسين سوف يقابله بالنكات والضحك. ويظل يردد “يالهوتي.. يا عمتي” ومثل هذه الافيهات. ويفاجأ بأنه انسان عادي يضحك ويبكي ويتألم فيعتقد من يقابله انه انسان آخر لا يعرفه.
* هل تخشي على المسلسل من زحمة مسلسلات رمضان وأعمال السير الذاتية؟
– هناك أكثر من 500 قناة. ولا أعتقد أنه أو 6 مسلسلات عن السير الذاتية يمكن أن تؤثر على بعضها. بل اعتبرها اعمالاً نادرة. يحتاج الناس لمشاهدتها. وأتوقع ل” أبوضحكة جنان” أن يحقق نجاحاً كبيراً لانه يتناول سيرة أحد عظماء الكوميديا.
* هل يتناول المسلسل وفاة إسماعيل ياسين؟
– الأحداث تبدأ من العشرينيات وحتى وفاته عن 60 عاماً بما في ذلك الظروف التي اضطرته للحياة في لبنان. وقصد زواجه ثلاث مرات ولن أقول أكثر من ذلك حتى لا “أحرق” المسلسل.
* هل توافق ان يتم تناول سيرتك الذاتية بعد عمر طويل؟
– ولم لا.. فالفنان شخصية عامة. ومن حق أي كاتب أن يتناول مشوار الشخصيات العامة. فأنا لست مطالباً بتسجيل وصية في الشهر العقاري لاثبات ان أولادي فقط من يحق لهم الموافقة على تناول حياتي في عمل فني.
همام من غزة
17 سنة
اهليييييييين
hi
شكرا
انا بصراحة جديد بالنسبة له\ا الشات ومش عارف الطريقة
لا الحقيقة انه لكل فنان كوميدي نقا ط قوة ونقاط ضعف لايوجدفنان كامل مية علامية الراحل اسماعيل له مميزات تم تتوفر في شخص اخر الطيبة والتلقائية والبساطة طبعا لاتتوفر فيه الوسامة ولو ان الرائعة فايزة احمدغنت له في احد الافلام ياحلاوتك ياجمالك 0حقيقي الفنانين المصريين المحسوبين على الكوميديا جميعا مبدعين مثلا يعجبني الراحل ابراهيم سعفان وعبدالسلام النابلسي وممثل رائع في دورالطبيب النفسي نسيت اسمه اذن كلهم مبدعين لاكن في اختلاف بي واحدواخر رحم الله الاموات وامدفي عمر الاحياء كي نتنتع بالاعمال الرائعة تحيات متذوق للفن من العراق
اناعبدالله من السودان ممكن نتعرف
اشرف عبد الباقى >>> مش كويس فى الدور ده دموا تقيل جداااااااا
ولاء كمال
تحية من كوم حمادة
بحب اسماعيل يسن لكن اشرف عبد الباقى مش لايق فى دور اسماعيل يسن دمو ثقيل جددااااااااااا قوى ياريد يغير من طريقة تمثليه
هاي كيفكم ممكن اتعرف انا من لبنان
من مصر او الدول العربية
نفسى ادردش مع اصدقاء كويسين
هلا وغلا أبي وحدة تحضن حبنا ويكبر
anta 2akter wa7ed 2ana ba7ebo fe 2al donia dehh kolaha 3ala fekra 2ana 3andy 13 sana kol gelna bey7abak ya 2ashraf 2anta 2aly gayyyy
2anta 2akter wa7ed 2ana ba7ebo fe 2al bonia dehh kolaha 3ala fekra 3alashan mateftekersh 7aga 2ana 3andy 13 sana
كمل كمان و كمان يا اشرف ولا يهمك من اعداء النجاح انتا جميل اوي يا اشرف
اشرف كان رائع في المسلسل دة انا بمووووت قي حاجة اسمها اشرق عبد الباقي
لما هو بايخ بتتفرجى عليه ليه ههههههههههههه
الناس راحت فين
ممكن نتعرف علي الناس الكويسة
هاي
و اشرف عبد الباقى مش عارف يقلد اسماعيل يسين وكان عبيط جداااااااااااااا ف المسلسل
كان مسلسل بيخ جداااا
الحقيقه أنا شفت كتر من مره المسلسل رائع جدا جدا جدا أنا لسه دلوقتي حاضره أخر حلقه على تلفزيون الحياه وحابه أشكر الفنان أشرف والفنانه الرائعه رانيا فريد شوقي ..
هل مسلسل اسماعيل يسى القصة الحقيقيه فعلا ام دخلها حجات من المؤلف ارجو الرد وشكرا
انا بحب اسماعيل يسى جدا وبموت فية
شكراً كثير يالغالي