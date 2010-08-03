اعلانات مجانية للزواج .. قررت تدخل القفص .. قابل نصك التاني هنا

اعلانات مجانية للزواج
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مصريات
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محمد 34 مصري الشرقية فلاح عندي شقة وأرض زراعية أرغب في سيدة منزل بدون أطفال على قدر من الجمال
انا محاسب ٢٨ سنه اعمل ف السعوديه دخولى للموقع لغرض الزواج وجاد جدا اقسم بالله بدور ع بنت ناس محترمه ملتزمه وتخاف ربنا المركز الاجتماعى والعلمى تكون كويسه دكتوره او مهندسه تكون جميله ….. .. الحمدلله الحاله الماديه كويسه والطول ١٧٣ والوزن ٧٧ البشرا ابيض والعنين خضرا
مطلوب عروسة سن مناسب انا عندى 34سنه مرهل هالة لدى شقه ملتزمه تقدس الحياه الزوجيه
انا احمد من القاهره 28سنه اعزب اريد بفتاه لا يزيد سنها عن 26سنه تكون جميله وعلى خلق ومحترمه ومؤدبه وانا من طبقه متوسطه عادى ياعنى
مطلق عروسه لا يهم السن
انا فؤاد الشرقاوي ابحث عن زوجة ثانية ميسورة الحال ولديها سكن لأن حالتي الماديه متوسطه وانا تحت أمرها في اي شيء تطلبه فؤاد وياريت تكون مطلقة أو ارمله ويكون زواج شرعي
مطلوب عروسة جميلة بيضاء مطلقة السن لايزيد عن 28 سنة
انا محمد من مصر وعايش فى الامارات – دبى – عندى 26 عام ابحث عن امراه للزواج شرط ان تكون رومانسيه
انا عمر عبدالقادر سوداني الجنسية
مقيم بالسعودية جدة
اعمل كاستشاري دعم فني
ارغب في الزواج من انثى تتقي الله وتريد العفة والسترة
محمد من مصر سنه٢٧ مطلوب عروسه مش مصرى
احمد عبده
للاسف متزوج ولم يعطيني القدر ما احبه ولكن ما زلت ابحث عن الحب والحنان والصدق في المعامله الحسنه ستجدي اليد التي ترفق بيكي وتمسح عنك ما في قلبك من هم ستجدي انسان راقي في اسلوبه وتعامله ستجدي رجل يخاف الله فيكي انسان محافظ علي صلاته متدين ولست متشدد وليس لي اي مشروبات انسان راقي في فكره ونظرة الي المستقبل مع انسانه تقدر وتعرف ما لها وما عليها . متفتح ومتجدد اكره الروتين اتمناه ان نكون فكر وروح وحده متحرره مع زوجتي بحدود شرع الله
اميل الي الحنان واعشق الرومنسيه والهدوء في اغلب الاوقات متسامح ولا اشيل اي ضغائن لاحد في داخلي فقط اتمني ان اجد هذه الانسانه هذا ما اتمناه
اتمناه ان اعيش حياتي بما فيها من متع وفرح وضحك في كل شئ بما يرضي الله
اسمي احمد 38 سنه اعمل في مكان مرموق في احدي الوزارت
انا والحمد الله من عائله معروفه ولها اسم
ابحث عن عروسه دكتورة ذات مستوى اجتماعي ومادي مناسب وتكون بيضاء وممشوقة القوام على الا يزيد عمرها عن 29؛30
انا ظابط 33 سنه مستوى اجتماعي جيد جداا ومادي ميسور الحال
اقيم في فيلا في المنوفيه
انا ايمن ٢٢سنه عاوز بنت تكون اصغر مني ف السن وتكون متدينه وتكون متعلمه وانا اعمل ب شركه توشيبا العربي انا من المنوفيه
انا رجل ارمل 58 سنه اريد الزواج من سن مناسب ارجو الجديه انا جاد جدا
من الصعب على الانسان تحديد صفات معينة لاختيار شريك الحياة . لان هناك مجموعة عوامل خارجة عن ارادة الانسان وهى التى تتحكم فى مسار حياة الانسان – اولها ارادة القدر وثانيها الاقتناع بالشخصية وثالنها رغبة القلب وانجذاب المشاعر — والنتيجة هى ارادة القدر فى نهاية الامر – ولكن كل شخصية رقيقة المشاعر ومرهفة الاحساس تستحق ان تكون زوجة وحبيبة وشريكة للعمر
شاء القدر ان اكون شاعرا” ومؤلفا” غنائيا” متميزا” وان كنت فى بداية حياتى , بالطبع لن استطيع ان اتحدث عن نفسى بشكل تفصيلى – لم اكن اعرف ما الذى اكتبه تحديدا”, وسرعان ما انطلق القلم كالسهم مع أول رشفة شاى ليعبر بشكل واقعى عما تجوب به نفسى – من منا لا يسعى للسعادة – من منا لا يحلم بالاستقرار والراحة , كلنا نحلم بالحب الحقيقى , كلنا نحلم باسرة جميلة يكن طرفاها حبيبين فقط , كلنا نحلم بسند وعون لنا فى الحياة , كلنا نحلم بمن يحتوينا بقلبه ونحتويه ايضا” ,كلنا نحلم بمن يحافظ على مشاعرنا ونحافظ على مشاعره , كلنا نحلم بحياة يملأها الحب والود والهدوء , فهل هناك اجمل من ذلك , اذا وجد الحب الحقيقى وجدت كل هذه الاشياء – اذا وجد الحب تصبح الحياة غاية فى المتعة , فيصبح للحياة معنى وقيمة – وقلبان يحلمان معا” يصنعان سعادة العالم , قلبان يعيشان بحب يبنيان صرحا” من السعادة , ليس شرطا” ان تقتنع بالفكرة – ولكن الاهم ان تقتنع بمن سيكون نصفك الاخر- وربما الصدفة تلعب دون البطولة فى حياتنا
ونحن لا نصنع الصدف ولكن الصدف هى التى تصنعنا , ورب صدفة خير من الف ميعاد , وانا لا احتاج ان اعرف الحب , ولكن احتاج لقلب يعرف الحب , فلا ترسم لى طريقا” ينتهى بالسعادة , ولكن ارسم لى طريقا” يبدأ بالحب – واذا شاءت الاقدار و كنتى نصفى الاخر – ربما اضحى بالعالم ونفسى من اجلك – ولا احتاج منك سوى ان تضحى بالعالم فقط – وهذا يكفى لأخلدك فى صفحات التاريخ – و اجعلك عاصمة النساء
من تشعر بأن شخصيتها ومشاعرها وطموحاتها كطموحاتى . فأنا أنتظرها والأمر لا يحتاج لتردد فكل لحظة وان كانت فى التفكير . تمر من أعمارنا . فلا داع للانتظار من تبحث عنى .. وترانى رحلتها . فأنا أنتظرها . ولا عيب ولا عيب فى ذلك
ليس من أجل التسلية . ولكن من أجل كل ما خطه قلمى
مع قبول ارق تحياتى
أعزب 45 سنة ,, وظيفة محترمة ثابتة ودخل كويس ,, الطول 170 وزن 79 _ المؤهل دبلوم تجارة ,, الشقة موجودة تمليك بالاسكندرية ,, غير مدخن ,, أريد الزواج والاستقرار في وقت قصير من ( أنسة أو أرملة أو مطلقة ) بدون أطفال رشيقة ,, أي مؤهل عالي أو متوسط ,, مواظبة علي الصلاة
انا إسراء 18سنه ببساطه عاوزة اتجوز من واحد لم اقلو اتقي الله فيا يقول لا اله الا الله عاوزة جوزي متوسط الحال
انا عندي 17 سنه غرضي في دخول الموقع اني مش لقياه مواصفات الي عيزها خااالص
انا عايزه واحد متتدين وملتزم ب الدين وﻻ يتجوز 26
ويكون عندو شغل و شقه
انا ف معهد كمبيوتر
ومن عائله فوق المتوسط
وائمحويه و حسنه المظهر وزني 84ك وطولي 170س
انا مصطفى 26 سنة ضابط وعندى شقة وعايز عروسة حسنة المظهر مشدودة القوام ثرية النسب
لا يشترط العزرية
انسة تونسية في العقد الثالث جادة جدا في التعرف قصد الزواج من فلسطيني مقيم بالامرات العربية المتحدة
.مطلوب زوجه متدينه حسنه الوجه ارمله او
بمطلقه بدون اولاتالسن من40 حتي 50 موبيل
السكن مصر القاهره المعادي
ﺍﻧﺎ ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﻢ ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻤﺮﻱ 26ﻣﺮﺡ ﺍﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺘﺎﻩ ﻣﺘﺪﻳﻨﻪ ﻭﺟﻤﻴﻠﻪ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ1 ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻪ
سيدة من تونس. مطلقة ام لطفلين.السن 35 سنة. ابحث على عريس في السعودية .موش مهم الجنسية.
انا ماجستير فى الشريعه والقانون وابحث عن زوجه طبيبه او دكتوره
انا احب اتزوج واني اخدم زوجتي في البيت في كل شي والطبخ وتنظيف البيت كل شي وهاذه رغبتي واحبها جدا وانا احترم المراة جدا جدا وأنا بغدادي عمري34 وداخل ال35 وانا احب اتزوج زوجه يكون عمرها من 25 الى 40 وانا لحد الان اعزب لاني ماوجدت الزوجه الي انا اتمنها والي تلائم رغبتي انا عندي بيت واعمل خياط داخل البيت وابيع للمحلات يعني اكدر ابقى بالبيت اخيط وبنفس الوقت امارس رغبتي في خدمة زوجتي والطبخ والتنظيف وانا الحمدلله مثقف وسيم جسمي حلو وارغب بالزواج بصدق ولكن اريد زوجه تلائم رغبتي وتفهمني صح وبشرط كون هيه (تحب رغبتي) يعني ما اريد زوجه تقول موافقه بيك لا انا اريد زوجه تقسملي بالقران وتقول انا احب صفاتك واحب انت تخمني في البيت في كل شئ حتى انا وهيه نتلائم . واني احب هذه الشي جدا جدا واني راح اخدمها برضاتي ومن طيب نفس لان اني من اخدم زوجتي احس هذه الشي يريحني ويمتعني ويفرحني وانا احب دائما زوجتي تكون انيقه وتلبس ملابس جميله وتهتم بجمالها (واتمنى اجد زوجه تحب صفاتي) واذا كانت زوجتي تخجل او تنحرج من هاذ الشي فانا اكيد راح اعودها عليه شوية شوية بالتدريج وهذه الشي راح يبقى سر بس بيناتا لان حتى الناس ماتفهمنا غلط واهم شي اهم شي كون زوجتي هم ماتفهمني غلط ولا تعتقد بان اني ضعيف الشخصية لا لا واللة انا مو ضعيف الشخصية وبالعكس اناشخصيتي قوية جدا ومثقف وشجاع وذكي بس اني طبيعتي احب احترم المراة وخصوصا زوجتي احب احترمها واخدمها وادللها هاي رغبتي هيج من زمان ومن الطفوله صارت عندي لان ما ادري ليش هذه الشي اني احبه ويريحني والله العظيم احب اخلي زوجتي تكون مثل ملكه وادللها هواي . واكو ملاحظه مهمه اني احتمال تروح مني هاي الرغبه يعني اكو احتمال30بالمئه او تقل يعني اذا ماراح راح تقل يعني نصير نتعاون انا وزوجتي يعني مثلا هيه تطبخ الغداء وانا انظف البيت واغسل الاواني . واني احب من اتزوج اشتري بيت ونستقل لو ااجر ونستقل في بيت لوحدنا وانا حاليا اسكن انا وامي فقط وماكو مانع نتزوج في بيتنا مؤقتا وبعدين نشتري بيت على راحتنا لان احنه بيتنا فارغ واني غرفتي فوق مستقله وانا احب زوجتي يكون عندها عمل ومايهم اذا كان العمل بعد الزواج او قبل الزواج يعني اذا كانت ماموظفه تتوظف لاحقا بعد الزواج لو اني افتحلها محل خياطه لومحل بيع ملابس نسائية لو تشتغل وياي خياطة داخل البيت لان اني احب زوجتي يكون عندها عمل وتترك شغل البيت كله علية لان اني احب شغل البيت واحب اخدم زوجتي من ترجع من الشغل .. واذا كانت زوجتي عندها اقتراح مناسب اوفكرة تحب نعيش بيها تقولها الي ونتفق ؟؟… وانا جاد وصادق في كلامي واقسم بالله العظيم … وانا اريد بس الي تحب صفاتي بصدق وتكون جادة وصادقه وتريد الزواج بصدق وبسرعه بس هيه الي ترد . واللي ماتحب صفاتي لا ترد ..
انا هدير طبيبه 28 سنه واريد عريس طبيب او مهندس
شاب 36 سنه اعزب وسيم هادىء عملى من القاهره اطلب عروسه ميسوره الحال لزواج جاد جدا جميله عمليه
مااجمل أن يكون لديك إنسان يسأل عنك إن غبت ، يقترب منك أذا بعدت ، مأاجمل أن يكون لديك في الدنيا إنسان يخاف عليك يحبك يرعاك يشاركك الفرح والسعادة والألم ، مااجمل أن تندمج أرواحكم معا فتصبحوا قلبا واحدا وعقلا واحدا تفرحوا معا وتحزنوا معا وتتألمون معا . مااجمل أن يكون لديك إنسان يحسن الظن بك ويغفر لك إن أخطأت ويلتمس لك العذر أن أسأت ، ماأجمل أن يكون لديك إنسان يشدد من أزرك إن ضعفت ويشجعك أن جبنت وينصحك أن أخطأت ، مااجمل أن يكون لديك إنسان كاتما للسر حافظا للعهد وفيا للوعد صادق اللسان والقلب . ماأجمل أن يكون لديك إنسان يشعرك بالراحة والأمان أنه مهما حدث اختلاف او وقعت مشاكل بينكم لن يتخلى عنك ، تشعر بتمسكه بك لآخر لحظة فى حياتك شعورا يزيد ثقتك بنفسك ويذهب الخوف عنك أبحث عن سيده عاشقه راقيه رومانسيه سيده تحلم بالسعاده الحقيقيه وليست المؤقته سيده رغبتها في المتعه ليست في جسدها فقط بل في قلبها في احساسها في انفاسها سيده تعشق الرجل لشخصيته وليس من اجل المال سيده لديها قلب حائر تبحث عن قلب يمتلكه سيده تبحث عن الحنان والامان المفقود سيده تكون المشاعر المتبادله والتعارف والقبول.
انا مهندس محمد من الاسكندرية ببحث على عروسة و
انا يسمبن من البحيرة ببحث على عريس
انا مغربية متينة حاصلة على السنة الاولى دبلوم د ر سات عليا اريد التعرف على شخص قصد الزواج
لدكتور في مجال تصميم الازياء متزوج عمره 32 سنه طوله 160 سم ابيض شعره كستنائي ودمه خفيف ووزنه 60 ك ومعنديش شقه بس اقدر اصرف كويس علي بيتين
انا اسمي احمد مهندس 30 سنه من سكان القاهره ارغب من الزواج بفتاه بنت ناس اسره مرموقه تقدر تاحياه الزوجيه وتكون جاده جدا
انا شاب عراقي من بغداد اريد الزواج من شابه تبلغ من العمر 23 عاما انا صاحب صاله للانترنت في بغداد الجمال ليس مطلوب انما الاخلاق هي الشيء الاهم عندي –
انا عروسة
واطلب عريس جاد جدا
انا 27 سنة من المعادى حصله على معهد كمبيوتر سنتين ومش بشتغل
انا مهندس شاب سني 39 سنه مطلق لا اعول ابحث عن زوجه تتقي الله في وفي نفسها متعلمه اكبر مني سنا
ملطوب عريس
دخولي الموقع لغرض الزواج لاغير ومن أهم صفاته رجل مثقف متدين يخاف الله يقدر المرأة يكون مرح
رمضان مبارك علينا وعليكم
الصدق
مطلب عروسة
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مطلوب عروسة
مطلوب عروسه