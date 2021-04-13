أكلات رمضان 2021 بالصور وصفات طبخ أطباق رمضانية جديدة 1442

اكلات رمضان 2021

خاص مصريات – كتبت نيرمين خالد: المائدة الرمضانية بتنوعها الغير معتاد، تحتاج الى جهد غير معتاد ايضاً من قبل ربة المنزل على مدار ايام الشهر المبارك، حيث تحتار في امرها لتقديم وجبات يومية جديدة ومنوعة على مائدة الافطار والسحور.

وعليه ولاي ربة بيت بتحب التجديد والتنويع، وايضا للي غاويين عزومات واستقبال ضيوف، تابعي شوية وصفات لاشهى اكلات رمضان عام 2021 تنفع بالذات لو ناوية على عزومة كبيرة او لازم تعملي اكلات لاعداد كبيرة.

وهاتلاقي اكلات وصفات طبخات رمضانية ٢٠٢١ بالصور وفيديو يوتيوب من عدة دول: اكلات رمضانية جديدة شامية سورية، واكلات رمضانية لبنانية سهلة ومميزة جدا، وصفات اكلات رمضان جزائرية، وصفات اطباق رمضان مغربية جديدة، طبخات اطباق رمضانية سعودية، اكلات رمضان ليبية، مأكولات رمضانية عراقية، وطبعا اكلات رمضان مصرية جديدة.

وغير كده يعني حرصاً على الوقت وتوفير للجهد في الطبخ بالصور وطرق سريعة التحضير لاشهى الاكلات الرمضانية ودي مجموعة منها:

1- وصفة شوربة البصل الفرنسية

المكونات والمقادير:

بصلتين او ثلاث بصلات كبيرة الحجم.

2 او 3 معالق كبيرة من زيت الطهي, ممكن تستخدمي زيت الزيتون او الزبدة، او مزيج من الاتنين.

ملح و فلفل اسود.

نصف ملعقه من الزعتر البري المجفف.

مرقة اللحم البقري – بأمكانك استعمال مكعبات المرق الجاهزه.

للزينة: شريحة واحدة من الخبز الفرنسي المحمص.

ممكن كمان تحطي اي نوع من انواع الجبنة السهلة الدوبان زي الشيدر او الموتزريلا.

طريقه التحضير:

قلبي البصل في الزيت لحد ما يبقى لونه مائل الى اللون الذهبي الغامق ، ضيفي مرق اللحم ، ضيفي التوابل ، وسيبي المحتويات تغلى لبضع دقائق على حراره عاليه ثم اغليها ببطء على حراره متوسطه لمدة 20 دقيقة لحد ما تمتزج جميع النكهات.

التقديم: صبي الشوربة في صحن مقاوم لحرارة الفرن، بايركس مثلا، واضيفي قطعة الخبز المحمص،ثم رشي الجبن فوقها واشويها في الفرن لبضع دقائق حتى يصبح لونه ذهبي و الجبنة تدوب فيها.

2- وصفة كفتة بالطحينة الرمضانية

المكونات والمقادير:

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

لحمة بقر أو خروف.

ضمّة بقدونس مفرومه ناعم.

حبتين بصل مفرومتين ناعم.

ملح و فلفل اسود و بهار حسب الحاجه.

ربع كوب زيت لقلي الكفته.

صلصة الطحينه: ثلاثة أرباع كوب طحينه، ثلاثة أرباع كوب عصير ليمون حامض، ثلاثة أرباع كوب ماء.

طريقه التحضير:

أخلطي اللحم مع البقدونس و البصل و أضيفي البهارات ،أقلي الكفته قليلا حتى تتماسك تخلّصي من السوائل و الدهون المتجمّعه في و عاء القلي ،أنقلي الكفته الى وعاء او صينيه للطبخ

تحضير صلصة الطحينه أمزجي الطحينه بالماء, أضيفي قليلا من الملح ثم أضيفي عصير الليمون حتى تحصلي على مزيج ذو قوام رخو.

أضيفي صلصة الطحينه الى الكفته و أكملي الطبخ حتى تعقّد الصلصه و تتثخّر حوالي نصف ساعه ،أشوي وجه الصينيه حتى تتحمّر ،قدمي الطبق مع ألأرز ألأبيض أو تغمس بالخبز.

3- طريقة طبخ مقلوبة اللحمة بالبتنجان

المكونات والمقادير:

حبتين بتنجان كبير, مقشرّ ومقطّع الى شرائح، مقلي بالزيت و يصفّى من الزيت الزياده.

كوبين رز مغسول ومنقوع لربع ساعه.

نصف كيلو لحم خروف (ضاني) بالعظم او موزات بدون عظم, مسلوق بالبهارات المطيبه مثل الحبهان. البهار و القرفه مع ورقة غار مع ألأحتفاظ بالشوربة لطبخ المقلوبه.

ملح, فلفل أسود, بهار, قرفه, حبهان.

حبتين بصل مقطّعه الى قطع متوسطة الحجم ومقليه حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقه التحضير:

صفّي اللحم و ضعيه في قاع اناء الطبخ، رصي البتنجان فوق اللحم لتكوين طبقه أو طبقتين، صفّي الأرز من الماء و اضيفيه فوق الباذنجان- في هذه المرحله يمكنك اضافة البهارات المطيّبه الى الأرز و خلطهم جيدا أو بأضافتها على الوجه قبل أضافة المرق ، ضيفي المرقه فوق الأرز حتى تغطيه كاملا بدون زياده, يمكنك أضافة قليلا من الماء حسب الحاجه لاحقا ،أغلي الحلة على نار عاليه في البدايه ثم على نار قليلة الحراره مع أستعمال القرص المعدني الواقي لمنع أحتراق قاع القدر. الطبخ قد يأخذ حوالي 20-30 دقيقه أو حتى ينضج الرز اقلبي الحلة في صحن.

طريقة التقديم: زيني المقلوبه بالصنوبر المقلي و قدميها ساخنه مع اللبن الرايب أو السلطه الخضراء

يوتيوب وصفات اكلات رمضان سريعة وسهلة



اخبار ومواضيع ذات صلة:

أكلات رمضان 2021 بالصور وصفات طبخ أطباق رمضانية جديدة 1442