اكل بيتي
في رمضان اكل بيتي للبيع بيزنس ربات البيوت .. توصيل الولائم والوجبات الى المنازل
مصريات – تحقيق اماني صالح
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تحقيق: أماني صالح
“بيزنس ربات البيوت” اكل بيتي عبارة عن عمل تمارسه السيدة داخل منزلها بإعداد الطعام وبيعه لمن تحتاجه خصوصا السيدات العاملات.. وله أشكال عديدة. بدءا من السيدات اللاتي يتواجدن أمام المصالح الحكومية ويقمن بتنظيف الخضراوات للموظفات وحتى أحدث الأشكال وأكثرها طلبا في رمضان “الطاهيات” اللاتي يقمن بإعداد الوجبات سابقة التجهيز من “محاشي” وعجنات ولحوم ودواجن وجميع اصناف اكل بيتي لا ينقصها سوى “التسوية” أو يقمن بإعداد ولائم متكاملة لينزعن عن المرأة هم العزائم في رمضان.
وفي السطور القادمة نتناول “بيزنس اكل بيتي ” الذي يحظى بإقبال من المرأة العاملة وربة البيت على حد سواء ويتطور باستمرار باضافة أصناف جديدة وتقديم خدمات أحدثها “موائد الرحمن”.
بعض السيدات اللاتي يمارسن عن عمل اكل بيتي للبيع أبدين تخوفا من الحديث بدافع الخجل من الأسرة أو الخوف من الضرائب ولكن في المقابل هناك من يتحدثن عن الأمر بحب باعتباره هواية مفيدة ومدرة للدخل.
وتقول مايسة أحمد إنها كانت امرأة عاملة لسنوات لذلك تعرف جيدا أن أي امرأة تتمنى أن تعود الى منزلها لتجد وجبة “جاهزة” وأي زوج لا يريد “دليفري” ويحبذ ان يجد اكل بيتي .
لذلك فكرت في هذا المشروع قبل عامين بالاتفاق مع زوجها بحيث تعد اكل بيتي الوجبات سابقة التجهيز من “محاشي وصواني” ولحوم ودواجن متبلة لا تحتاج الى التسوية. شارحة: أضع “نفسي” في تنظيف وتجهيز الطعام وربة البيت تضع لمستها في طهوه وتقديمه.
موضحة أنها تبدأ الاستعداد لرمضان قبل شهرين بشراء المستلزمات من لحوم ودواجن إلخ وتجهيزها وحفظها بالفريزر وتأخذ “اوردر اكل بيتي” قبل يومين في حالة العزائم وقبل يوم واحد في حالة الوجبات سابقة التحضير واستعداداتها لاتتعدي مطبخها الصغير وحلل “جهازها” وأحيانا بسبب ضغط العمل تضطر الى تأجير مكان أو الاستعانة بمساعدة سيدات أخريات خصوصا وأنها في رمضان الماضي مثلا كانت تعد مالا يقل عن 6 عزائم يوميا.
وكل فترة تحاول تطوير نشاطها بإضافة وجبات جديدة الى قائمة اكل بيتي للبيع الذي تقدمه كما أنها في رمضانالحالى تقدم طلب “موائد الرحمن” وهو عبارة عن إعداد وجبات ساخنة حسب العدد المطلوب لتوزيعها مباشرة على المساكين مثل فكرة موائد الرحمن.
شجار قبل الافطار
ويلتقط طرف الحديث زوجها خالد سالم حافظ “موظف” موضحا أن المشروع لا يخلو من عقبات مثل مشكلة التوصيل حيث كانوا يضطرون لركوب المواصلات العامة لتوصيل الطلبات ولكن بعد فترة استطاعا شراء سيارة صغيرة لتوصيل الطعام يقودها بنفسه. كما أن هناك نسبة فاقد في الطعام سواء الأكل المحترق أو زائد “التسوية” وهذه النسبة لا يتم تقديمها للزبائن وإنما يتناولها أفراد الأسرة
لافتا أن فرق السعر قليل لأنه يتعامل مع مزارع معينة بالنسبة للحوم والفراخ ولا يساوي الجهد الذي توفره المرأة والنتيجة المضمونة لأن الطلبات بالوزن.
وتعول مايسة مؤكدة أنها تمتلك حاليا أجندة بزبائنها وتعرف ذوق كل زبونة كما أنهن تحولن الى صديقات لها. رغم أن عملها يجعلها تستعين بخدمات الدليفري في أغلب أيام رمضان.
اكل بيتي للبيع : اجتهاد من المرأة للمرأة
آراء السيدات الزبائن في الـ اكل بيتي انحازت للفكرة باعتبارها تصب في مصلحتهن كربات بيوت أوعاملات.
ترى سناء عبود رياض “مدرسة” أن انشغالها في عملها وتعدد المسئوليات المطلوبة منها مثل الاهتمام بالأطفال والمذاكرة لهم يجعل من استعانتها بخدمات ربات البيوت الطاهيات أمرا ملحا لا يقل عن مرتين أسبوعيا حيث تطلب أصنافا بعينها لا تجد الوقت لعملها كالمحاشي وصواني الفرن بالاضافة الى عزومات رمضان التي لم تعد تحمل همها مهما زاد عدد المدعوين ويشجعها أن الميزانية معقولة والمواعيد مضبوطة.
تتفق معها بسمة عبدالجواد “مترجمة” شاكية لم تعد هناك بركة في الوقت وأي ست عاملة لا تملك وقت فراغ فهي مثلا لديها 4 أولاد ووالدتها مريضة. لذلك عندما تحسبها بالورقة والقلم تجد أنه بدلا من وقفة المطبخ التي من الممكن أن تؤديها أخرى بدلا منها تؤدي هي واجباتها الأخرى. مستدركة أن هذا لا يعني في ذات الوقت انها تعتمد على الدليفري ولكنها تحتاج أن تأخذ راحة مع نفسها بشراء اكل بيتي او وجبات سابقة التجهيز تشجيعا منها لامرأة تصفها بالمجتهدة التي تفيد نفسها وغيرها دون أن تغادر بيتها.
ولا يختلف رأي صفاء عبدالمنعم رغم أنها حاليا ربة بيت. مفسرة ذلك بأن الوجبات سابقة التجهيز تنفع ست البيت والمرأة العاملة في توفير الوقت والجهد كما تفيد الرجل الأعزب الذي يشتاق لطعم اكل بيتي.
انا سيده من الاسكندريه عندي خبره في الاكل الشامي والمصري والخليجي واحب ان اتعامل مع اي حد نكون شركاء ويكون في الاسكندريه للتواصل معي يرسل لي علي الاميل
مطبخ ست البيت لعمل الاكل البيتي الجاهز والعزومات وعلى استعداد للتعاقد مع الشركات
انا بعمل اكل بيتي وعلى استعداد للعزومات وتعاقد مع الشركات
انا بجهز للمشروع بشكل احترافى الى عايزة تتواصل معانا اهلا بها فى اليكس سواء سيدات اورجال
الحمد لله عملت المشروع ده وفعلا ناجح ومكسبه جيد لكن مجهوده عالي وهو مواسم وللاسف كانت مشكلتي في ان زبائني بعيدا عن سكني والان الطلب قل بسبب الاسعار حسيت ان الناس خافت وتراجعت والله هو الرزاق كان في عز الشغل يكفيني اوردر لبيت واحد او 2 لانهم بيطلبوا تجهيزات لشهر او 15 يوم .لو حد عايزني اكمل معاه المشروع ونتفق والرزق علي الله كما ذكرت .
احب اسوي بيزنس اكلات في البيت وابيع يمكن تساعدوني يكون قانونين
السلام عليكم انا حبه اعمل طبخ بيتي وانا شاطرة جدا بس ابي احد يشاركني
مسد لتوصيل الطلبات بمنطقة الهرم
مستعد لتوصيل الطلبات بمنطقة الهرم
انا كمان نفسي،اعمل،مشروع زي ده بس معنديش،الجراءه… ممكن اساعد،واشتغل،معاكم… رجاءالرد
انا بعمل اكﻻت شرقية وبطبخ جميع اﻻكل الشرقى وياريت ترودو عليا
انا يجهز جميع أنواع الأكل المصرى ايطالي يوناني يوزع لإحدى السوبر ماركت والسيدات العاملات ولعمل أول أوردنا هناك طبق هديه للتواصل ت فى الاسكندريه
أنا موظفة وينتهى عملى حوالى الساعة الثالثة وأحتار دائمًا فيما يمكن تناوله على وجبة الغذاء أنا وزوجى وأولادى وفى أغلب الأحيان نتناول طعام جاهز من محلات الأطعمة ولكن هناك بعض الأكلات البيتى لا أجيد طهيها وهم يحبونها ، لذلك أعجبتنى فكرة الأكل البيتى التى تقوم بعض السيدا ت بتجهيزها وبيعها خاصة للسيدات العاملات ، لذلك أرجو إرسال رقم التليفون المحمول لكى يتم التواصل معكم لشراء بعض الوجبات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا من الاقصر ونفسي اعمل هذا المشروع ولكن لااعرف كيف ابدا وكيف ابيع مع العلم الحمد لله شاطره في اعداد الطعام اتمني ان اتواصل معكي مع الشكر ياريت رقم تليفون
السلام عليكم انا عاوزة اعمل مشروع اكل بيتي من منزلي واوصله دليفري للناس ياريت لو حد ممكن يساعدني في عمل لستة للاطعمة البيتي ووضع الاسعار
السلام عليكم مشروع جميل مافكرتيش حد يشتغل معاكي ويساعدك انا حاسه بملل وما عنديش الجرأة اعمل مشروع زي ده
الفكرة جامدة جدااا وانا شخصيا بحاول امشى فية لان انا عندى اعاقة حركية وشاطرة جدا فى الاكل وحاسة انو هيساعدنى كتير … اتمنى لو فى افكر اكتر وازاى ابداء
مشروع جميل وانا بفكر فها من فتره
انا بعمل اكلات مصريه تجنن وكل اصحابى واصحاب زوجى شجعونى على عمل مشروع اكل بيتى وانا حبه الفكره جدا وبس مش عارفه ابدا ازاى يعنى السعر الى هبيع بيه العميل هو الى هيجى ياخذ حجته ولا انا الى هوصله وعلشان الناس تعرفنى اعمل ايه ارجوا الإفاده ولكم منى جزيل الشكر
موضوعك جميل وحبيت اشارك عندي وقت فراغ كبير وحبيت استغلة في حاجة مفيدةبصراحةانابدات في الموضو ع من يومين بس مش عارفة احسبهاازاي لانى مش عايزة اظلم احد
الله الموفق هذا المشروع من المشاريع الرائعة التى تعود على الطرفين بالنفع والمنفعة.وانا كنت قد مارست هذا العمل لفترة وكنت سعيدة به جدا ولكن لم استطع المواصلة لعدة عقبات منها التوصيل وايجاد ايدى عاملة للمساعدة فهل من الممكن ايجاد فرصة لى لمزاولة النشاط مرة اخرى . ولكى جزيل الشكر
ياريت يكون ليكى موقع ارسلك علية او ميل عشان افهم ابعاد الموضوع لو سمحتى طبعا
موضوع حلو جدا والكل هايستفد والموضوع دى انا كمان بفكر فة من فطرةعلى فكرة انا لسة بدرس بس عرفة انى مش هلاقى شغل ففكرت فى المشروع دة وانتى شجعتينى زيادة وان شا اللة بعد ماتخرج همارس هوتى الوقوف فى المطبخ ومعنديش مانع فى المساعدة