التعليم المفتوح جامعة قناة السويس

التعليم المفتوح جامعة قناة السويس

التعليم المفتوح جامعة قناة السويس

لبنى وحيد

اعلن الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح جامعة قناة السويس  وللحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس.

اضاف الدكتور محمد الزغبي ان البرامج في التعليم المفتوح جامعة قناة السويس تشمل كلية التجارة بالاسماعيلية والسويس وفرع كلية التجارة بالعريش بالاضافة الى برنامج كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش وبرنامج التعليم القانوني “كلية الحقوق” بالتعاون مع جامعة الزقازيق ومقر الكلية هندسة الاسماعيلية.. اشار رئيس الجامعة الى ان شروط الالتحاق بـ التعليم المفتوح جامعة قناة السويس هي الحصول على الثانوية العامة ومايعادلها من الشهادات المعادلة العربية والاجنبية الحديثة، وان يكون مر خمس سنوات للحاصلين على المؤهلات المتوسطة اضافة الى كافة الخريجين من حملة المؤهلات العليا.

اعلن الدكتور الزغبي عن بشرى سارة لاهالى سيناء باستثنائهم من شروط الخمس سنوات وقبول جميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة و الدبلومات الفنية بـ التعليم المفتوح جامعة قناة السويس بشرط حصول الطالب على المؤهل من شمال سيناء او جنوب سيناء.

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فتح ابواب التقديم في التعليم المفتوح جامعة قناة السويس

04/09/2010 172 تعليق مكتب التنسيق , , , , , , , , , , ,
172 comments
  1. عبدالله رمضان عبدالجليل عساف 01065122327 23/10/2017 09:55 -

    عبدالله رمضان عبدالجليل عساف. من الاسماعليه
    حاصل علي شهادة الثانويه الازهريه عام 2013 وعاوز التحاق بكلية الحقوق سعدوني لو فيه مسعده

  2. احمد عبد اللطيف 18/02/2017 06:19 -

    دبلوم زراعه خريج 2007 لو سمحتو حابب اعرف التفاصيل ومحتاج التقديم ارجو الافاده

  3. ولاء محمد محمد 25/12/2016 12:48 -

    انا كليه تربيه جامعه قناه السويس عام 2007 وكنت عايزه ااقدم تجاره ينفع ولا لا واه هي الشروط والاوراق

  4. Assam hosam 24/10/2016 14:11 -

    اخر معاد للتقديم أمتى
    والمصاريف كام
    وهل فى كليه آداب قسم علم نفس أو علم اجتماع

  5. NADA NOUR 27/09/2016 16:09 -

    انا عايزه اعرف مواعيد التقديم ممكن رقم تليفون للاستفسار

  6. Noura Ahmed 25/09/2016 19:54 -

    انا خريجه دبلوم صنايع قسم حاسبات متخرجه من 2013 ينفع افدم دلوقتي

  7. هبه الله عبد المنعم احمد 03/09/2016 02:39 -

    انا دبلوم تجاره خريجه 1998 ينفع اجي اقدم كليه تجاره السويس

  8. shorok khaled 19/12/2015 21:21 -

    انا واخده اعدادى وابتدائى من جنوب سيناء بس الدبلوم من محافظه الشرقيه مركز فاقوس

  9. shorok khaled 19/12/2015 21:18 -

    انا شروق معايا دبلوم صنايع 2013 قسم ملابس هو لازمن يكون معدى على الشهاده 5 سنين

  10. Abdelsalam Elnemr 04/10/2015 20:40 -

    انا حاصل على دبلوم صنايع سنة 1996 شعبة كهرباء ارجو الافادة عن المصاريف وطريقة الدفع ومواعيد التقديم والاوراق المطلوبة 

  11. أحمد شلبى شلبى نجم 02/07/2015 06:01 -

    أريد رقم للتواصل مع حضراتكم لمعرفة الميعاد

  12. أحمد شلبى شلبى نجم 02/07/2015 06:00 -

    أنا مدرس ثانوى صناعى معلم أول أ وحاصل على معهد دراسات تكميليه عام 1992 وأود التقدم والالتحاق بكلية التعليم الصناعى جامعة قناة السويس ماهى مواعيد تقديم الأوراق وشكرا

  13. mido 28/04/2015 17:03 -

    لو سمحتو هو في فعلا فرع ف طور سينا للتعليم المفتوح كلية تجار
    اصل مش لاقيالها اي اثر ع النت ولا صفحة ولا اي حاجة

  14. mido 28/04/2015 16:56 -

    ازاي انا لسة داخل وهاخد ترم تاني ع طول طب الترم الاول هدرسه امته وظروفه ايه بالظبط

  15. mido 28/04/2015 16:55 -

    لو سمحتو المفروض ان بيقدم دلوقتي بيكون اول ترم ليه د
    طب ازاي وهما شغالين ترم تاني ولا انا هاخد ترم تاني الاول حد يفهمني بليز
    تليفون الجامعة مبيردش

  16. محمد الزيات 05/04/2015 11:45 -

    أريد معلومات عن كيفيه التقديم بالتعليم المفتوح كليه التجاره

    نظام الدراسه عدد المواد التكلفه وكيفيه السداد مدد الدراسه الاقسام المقترحه مع العلم أننى حاصل على دبلوم سياحه وفنادق 90/91 وآخر كدر وظيفى كان مدير ادارى باحدى المستشفيات ومن قبله مدير ادارى يأحد المصانع بالسويس

  17. السيد احمد السيد عباس 01/04/2015 21:22 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دبلوم صنايع 2001 اريد الالتحاق كلية الحقوف اعمل ايه وايه خطوات الالتحاق ولكم جزيل الشكر

  18. محمد ابوزيد 17/03/2015 07:20 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اسألكم بالله انا حاصل على دبلوم صنايع 2000 اقدر اقدم بالجامعة ياريت تفيدونا لو سمحتم وانا مقيم بالسعودية 

  19. انا دبلوم تجاري ثلاث سنوات 16/03/2015 21:28 -

    ارجو الاهتمام انا عاوزه التحق بالجامعه فرع محافظة السويس عاوزه كل المعلومات التي تفيد التقديم والاوراق المطلوبه والمصاريف وكيفية سدادها انا حاصله ع دبلوم تجاري عام 1998 ارجوا سرعة الرد والاهتمام  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  21. تقديم تعليم مفتوح كلية تجارة لسة مفتوح 12/12/2014 03:47 -

    حاصلة على معهد سنتين نظم المعلومات ممكن اقدم تجارة او نظم المعلومات ادخل على سنة تانية  ارجو الرد

  22. سارة 11/11/2014 14:19 -

    مواعيد التقديم امتى فى الاسماعيلية والمصاريف ياريت ضرورى حد يرد عليا يا جماعة

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