التعليم المفتوح جامعة قناة السويس

لبنى وحيد

اعلن الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح جامعة قناة السويس وللحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس.

اضاف الدكتور محمد الزغبي ان البرامج في التعليم المفتوح جامعة قناة السويس تشمل كلية التجارة بالاسماعيلية والسويس وفرع كلية التجارة بالعريش بالاضافة الى برنامج كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش وبرنامج التعليم القانوني “كلية الحقوق” بالتعاون مع جامعة الزقازيق ومقر الكلية هندسة الاسماعيلية.. اشار رئيس الجامعة الى ان شروط الالتحاق بـ التعليم المفتوح جامعة قناة السويس هي الحصول على الثانوية العامة ومايعادلها من الشهادات المعادلة العربية والاجنبية الحديثة، وان يكون مر خمس سنوات للحاصلين على المؤهلات المتوسطة اضافة الى كافة الخريجين من حملة المؤهلات العليا.

اعلن الدكتور الزغبي عن بشرى سارة لاهالى سيناء باستثنائهم من شروط الخمس سنوات وقبول جميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة و الدبلومات الفنية بـ التعليم المفتوح جامعة قناة السويس بشرط حصول الطالب على المؤهل من شمال سيناء او جنوب سيناء.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

فتح ابواب التقديم في التعليم المفتوح جامعة قناة السويس