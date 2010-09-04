فتح ابواب التقديم في التعليم المفتوح جامعة قناة السويس

التعليم المفتوح جامعة قناة السويس
لبنى وحيد
اعلن الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح جامعة قناة السويس وللحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس.
اضاف الدكتور محمد الزغبي ان البرامج في التعليم المفتوح جامعة قناة السويس تشمل كلية التجارة بالاسماعيلية والسويس وفرع كلية التجارة بالعريش بالاضافة الى برنامج كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش وبرنامج التعليم القانوني “كلية الحقوق” بالتعاون مع جامعة الزقازيق ومقر الكلية هندسة الاسماعيلية.. اشار رئيس الجامعة الى ان شروط الالتحاق بـ التعليم المفتوح جامعة قناة السويس هي الحصول على الثانوية العامة ومايعادلها من الشهادات المعادلة العربية والاجنبية الحديثة، وان يكون مر خمس سنوات للحاصلين على المؤهلات المتوسطة اضافة الى كافة الخريجين من حملة المؤهلات العليا.
اعلن الدكتور الزغبي عن بشرى سارة لاهالى سيناء باستثنائهم من شروط الخمس سنوات وقبول جميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة و الدبلومات الفنية بـ التعليم المفتوح جامعة قناة السويس بشرط حصول الطالب على المؤهل من شمال سيناء او جنوب سيناء.
عبدالله رمضان عبدالجليل عساف. من الاسماعليه
حاصل علي شهادة الثانويه الازهريه عام 2013 وعاوز التحاق بكلية الحقوق سعدوني لو فيه مسعده
دبلوم زراعه خريج 2007 لو سمحتو حابب اعرف التفاصيل ومحتاج التقديم ارجو الافاده
انا كليه تربيه جامعه قناه السويس عام 2007 وكنت عايزه ااقدم تجاره ينفع ولا لا واه هي الشروط والاوراق
اخر معاد للتقديم أمتى
والمصاريف كام
وهل فى كليه آداب قسم علم نفس أو علم اجتماع
انا عايزه اعرف مواعيد التقديم ممكن رقم تليفون للاستفسار
انا خريجه دبلوم صنايع قسم حاسبات متخرجه من 2013 ينفع افدم دلوقتي
انا دبلوم تجاره خريجه 1998 ينفع اجي اقدم كليه تجاره السويس
انا واخده اعدادى وابتدائى من جنوب سيناء بس الدبلوم من محافظه الشرقيه مركز فاقوس
انا شروق معايا دبلوم صنايع 2013 قسم ملابس هو لازمن يكون معدى على الشهاده 5 سنين
انا حاصل على دبلوم صنايع سنة 1996 شعبة كهرباء ارجو الافادة عن المصاريف وطريقة الدفع ومواعيد التقديم والاوراق المطلوبة
أريد رقم للتواصل مع حضراتكم لمعرفة الميعاد
أنا مدرس ثانوى صناعى معلم أول أ وحاصل على معهد دراسات تكميليه عام 1992 وأود التقدم والالتحاق بكلية التعليم الصناعى جامعة قناة السويس ماهى مواعيد تقديم الأوراق وشكرا
لو سمحتو هو في فعلا فرع ف طور سينا للتعليم المفتوح كلية تجار
اصل مش لاقيالها اي اثر ع النت ولا صفحة ولا اي حاجة
ازاي انا لسة داخل وهاخد ترم تاني ع طول طب الترم الاول هدرسه امته وظروفه ايه بالظبط
لو سمحتو المفروض ان بيقدم دلوقتي بيكون اول ترم ليه د
طب ازاي وهما شغالين ترم تاني ولا انا هاخد ترم تاني الاول حد يفهمني بليز
تليفون الجامعة مبيردش
أريد معلومات عن كيفيه التقديم بالتعليم المفتوح كليه التجاره
نظام الدراسه عدد المواد التكلفه وكيفيه السداد مدد الدراسه الاقسام المقترحه مع العلم أننى حاصل على دبلوم سياحه وفنادق 90/91 وآخر كدر وظيفى كان مدير ادارى باحدى المستشفيات ومن قبله مدير ادارى يأحد المصانع بالسويس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دبلوم صنايع 2001 اريد الالتحاق كلية الحقوف اعمل ايه وايه خطوات الالتحاق ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اسألكم بالله انا حاصل على دبلوم صنايع 2000 اقدر اقدم بالجامعة ياريت تفيدونا لو سمحتم وانا مقيم بالسعودية
ارجو الاهتمام انا عاوزه التحق بالجامعه فرع محافظة السويس عاوزه كل المعلومات التي تفيد التقديم والاوراق المطلوبه والمصاريف وكيفية سدادها انا حاصله ع دبلوم تجاري عام 1998 ارجوا سرعة الرد والاهتمام وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الدراسه هتبدء امتى
حاصلة على معهد سنتين نظم المعلومات ممكن اقدم تجارة او نظم المعلومات ادخل على سنة تانية ارجو الرد
مواعيد التقديم امتى فى الاسماعيلية والمصاريف ياريت ضرورى حد يرد عليا يا جماعة