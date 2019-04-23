بطاقات شم النسيم 2019

بطاقات شم النسيم 2019

بطاقات شم النسيم البيضة وصورة الكتكوت متحركة

بطاقة شم النسيم صور بيضة متحرك

مصريات – طبعا عيدنا ده عيد كل المصريين من ايام الفراعنة ولازم الكل يحتفل بيه بطريقة مختلفة، ولكن هناك رموز وطقوس راسخة لا تتغير.

وعليه فان جميع كروت وصور المعايدة ادناه تعبر تحديداً عن رموز يوم شم النسيم التي تعتبر القاسم المشترك الأعظم لدى جموع الشعب.

هل تعلم مثلاً بانه حتى المأكولات التي يتم تناولها في عيد شم النسيم تحمل ايضاً معاني عميقة، وذلك على حسب ادعاء واقوال بعض المؤرخين، نذكر بعضها:
– البيض يرمز الى تجدد الحياة.
– الخس يعني حلول فصل الربيع.
– البصل يدل على ارادة الحياة.
– الفسيخ والرنجة يعنيان التحدي.

وتبدو لنا هذه المعاني صحيحة، خاصة فيما يتعلق بتحدي الفسيخ والرنجة!!

لكن بما انه في فصل الربيع والجو بديع والعالم رايقة..

فاهداء خاص من صور شم النسيم واللي لا هاتلاقي زيها باي مكان تاني ايا يكن لانه حصريا وخص نص بطاقات تهاني حلوة بمناسبة يوم شم النسيم مش الفسيخ.

واختار اجمل كروت شم النسيم متحركة وبعضها فلاش على شكل فيلم كارتون قصير تم اعداده ورسمه من قبل فريق العمل في موقع مصريات.

وفي المزيد بطاقات الفلاش للمعايدة لكل الاذواق.. واحلى واحدة في بطاقات عيد شم النسيم المصري قصاد عينك تحت ركز هاتلاقيها و Happy Easter

كرت شجرة بيض شم النسيم

كرت شجرة بيض شم النسيم

صورة تزيين بيض شم النسيم

صورة تزيين بيض شم النسيم

بطاقة طائر شم النسيم

بطاقة طائر شم النسيم

كرت شم النسيم بيض وكتكوت

كرت شم النسيم بيض وكتكوت

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم

بطاقات تهنئة بمناسبة يوم شم النسيم الارنب والبيض

بطاقات شم النسيم

بطاقات شم النسيم

بطاقات صور شم النسيم

بطاقات شم النسيم صورة كتاكيت وطفلة

بطاقات شم النسيم مصغرة

بطاقة شم نسيم صغيرة

بطاقات شم النسيم

بطاقات شم النسيم

بطاقات تهاني لعيد يوم شم النسيم

بطاقات تهاني شم النسيم – مناظر طبيعية

بطاقة فلاش كارتون تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم

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بطاقات تهنئة شم النسيم 2019 صور كروت معايدة كرتون متحركة

23/04/2019 11 تعليق تهنئة بعيد القيامة وشم النسيم , , , , , , , , , , ,
11 comments
  1. تسنيم اشرف 11/05/2015 13:20 -

    بجدل الشخصيات الكرتونية راءعة

  3. yasser_abdulaziz 22/04/2014 13:41 -

    كل سنه وانتوا طيبن شم النسيم وانتم بخير

  4. مسعود 20/04/2014 22:21 -

    مع تحیاتی نحن هنا فی ایران نقول لیوم شم نسیم بعید نوروز ای یوم الجدید و تطال عطله اسبوع

  6. Benon 22/04/2011 20:08 -

    I’m out of league here. Too much brain power on diplsay!

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