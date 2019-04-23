بطاقات تهنئة شم النسيم 2019 صور كروت معايدة كرتون متحركة

بطاقات شم النسيم 2019
مصريات – طبعا عيدنا ده عيد كل المصريين من ايام الفراعنة ولازم الكل يحتفل بيه بطريقة مختلفة، ولكن هناك رموز وطقوس راسخة لا تتغير.
وعليه فان جميع كروت وصور المعايدة ادناه تعبر تحديداً عن رموز يوم شم النسيم التي تعتبر القاسم المشترك الأعظم لدى جموع الشعب.
هل تعلم مثلاً بانه حتى المأكولات التي يتم تناولها في عيد شم النسيم تحمل ايضاً معاني عميقة، وذلك على حسب ادعاء واقوال بعض المؤرخين، نذكر بعضها:
– البيض يرمز الى تجدد الحياة.
– الخس يعني حلول فصل الربيع.
– البصل يدل على ارادة الحياة.
– الفسيخ والرنجة يعنيان التحدي.
وتبدو لنا هذه المعاني صحيحة، خاصة فيما يتعلق بتحدي الفسيخ والرنجة!!
لكن بما انه في فصل الربيع والجو بديع والعالم رايقة..
فاهداء خاص من صور شم النسيم واللي لا هاتلاقي زيها باي مكان تاني ايا يكن لانه حصريا وخص نص بطاقات تهاني حلوة بمناسبة يوم شم النسيم مش الفسيخ.
واختار اجمل كروت شم النسيم متحركة وبعضها فلاش على شكل فيلم كارتون قصير تم اعداده ورسمه من قبل فريق العمل في موقع مصريات.
وفي المزيد بطاقات الفلاش للمعايدة لكل الاذواق.. واحلى واحدة في بطاقات عيد شم النسيم المصري قصاد عينك تحت ركز هاتلاقيها و Happy Easter
بجدل الشخصيات الكرتونية راءعة
بجد بجد روعه
كل سنه وانتوا طيبن شم النسيم وانتم بخير
مع تحیاتی نحن هنا فی ایران نقول لیوم شم نسیم بعید نوروز ای یوم الجدید و تطال عطله اسبوع
بجد بجد بطاقات روعة
I’m out of league here. Too much brain power on diplsay!
happy eid
very nice
شم النسيم وانتم بخير
very nice pictures thanks
بجد البرنامج رائع