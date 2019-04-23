بطاقات شم النسيم 2019

مصريات – طبعا عيدنا ده عيد كل المصريين من ايام الفراعنة ولازم الكل يحتفل بيه بطريقة مختلفة، ولكن هناك رموز وطقوس راسخة لا تتغير.

وعليه فان جميع كروت وصور المعايدة ادناه تعبر تحديداً عن رموز يوم شم النسيم التي تعتبر القاسم المشترك الأعظم لدى جموع الشعب.

هل تعلم مثلاً بانه حتى المأكولات التي يتم تناولها في عيد شم النسيم تحمل ايضاً معاني عميقة، وذلك على حسب ادعاء واقوال بعض المؤرخين، نذكر بعضها:

– البيض يرمز الى تجدد الحياة.

– الخس يعني حلول فصل الربيع.

– البصل يدل على ارادة الحياة.

– الفسيخ والرنجة يعنيان التحدي.

وتبدو لنا هذه المعاني صحيحة، خاصة فيما يتعلق بتحدي الفسيخ والرنجة!!

لكن بما انه في فصل الربيع والجو بديع والعالم رايقة..

فاهداء خاص من صور شم النسيم واللي لا هاتلاقي زيها باي مكان تاني ايا يكن لانه حصريا وخص نص بطاقات تهاني حلوة بمناسبة يوم شم النسيم مش الفسيخ.

واختار اجمل كروت شم النسيم متحركة وبعضها فلاش على شكل فيلم كارتون قصير تم اعداده ورسمه من قبل فريق العمل في موقع مصريات.

وفي المزيد بطاقات الفلاش للمعايدة لكل الاذواق.. واحلى واحدة في بطاقات عيد شم النسيم المصري قصاد عينك تحت ركز هاتلاقيها و Happy Easter

بطاقة فلاش كارتون تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

بطاقات تهنئة شم النسيم 2019 صور كروت معايدة كرتون متحركة