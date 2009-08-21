تعارف مباشر ودردشة بالصوت والصورة كام مع شباب وبنات مصريات

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ممكن تدخل قهوة مصريات من غير تسجيل وباي اسم يعجبك وعلى كيفك يعني مش محتاج ايميل ومفيش اي تعقيدات

كل اللي فيها انك تحمل البرنامج

وبتدخل على صفحة الرومات من هنا يعني اضغط هنا وخوش على دردشة و شات مصريات

تاني حاجة بتكتب اسمك بس في المكان المخصص وبتضغط على صورة الروم اللي حابب تدخلها وهي المصطبة مخصصة للتعارف بين شباب و بنات مصر والمصريين و مصريات من كل محافظات مصر من القاهرة و الاسكندرية و المنصورة و الدلتا ولحد اسوان و مطروح و مصريين من كل دول العالم وشباب و بنات من كل الاعمار و في بتطرح فيها مواضيع عامة غالبا

في غزل البنات كل الكلام في ما يهم البنات وكلام البنات ومشاكل بنات مصر و اسرار البنات

وجع راس شوية اخبار وسياسة وانت بتاخد القهوة على مصريات

وفي مزيكا اسمع اجمد الاغاني طول اليوم وشارك بكل الاغاني اللي بتحبها

دردشة و شات قهوة مصريات بتديك فرصة انك تحجز اسم يكون خاص بجنابك بس اللي تدخل بيه الدردشة وبكلمة سر مع امكانية دخولك باي اسم مستعار تاني يعني برضه من غير تسجيل ولا ايميل ولا غيره

بس لو حابب تحجز اكتب في التعليق هنا الاسم اللي حابب تحجزه وايميلك واحنا هانبعتلك كلمة السر بس يشترط انك تكون عضو او متواجد بصفة شبه مستمرة في قهوة مصريات لحجز الاسم

اي استفسارات عن دردشة و شات قهوة مصريات ممكن تكتبها هنا في التعليق واكيد بيهمنا نعرف ارائكم وهتلاقوا الرد الشافي الوافي

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تعارف مباشر و دردشة بالصوت والصورة كام مع شباب و بنات مصر في قهوة مصريات