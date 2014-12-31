توقعات الابراج 2015 ماغي فرح اعرف برجك السنوي بالتفصيل اليوم

توقعات الابراج 2015 ماغي فرح

كتبت – سهى حسان: كعادتها في بداية كل عام طرحت الاعلامية ماغي فرح كتاباً خاصاً حول اهم التوقعات السنوية الفلكية ومالذي تقوله نجوم الحظ اليوم عن توقعات الابراج 2015 واشارت ماغي فرح الى ان توقعات الابراج لعام 2015 توضح ان هذه السنة لن تكون تقليدية وبأن جميع الابراج سوف تمر بعدة مراحل تغير فيها بشكل جذري وكذلك يخضع مواليد الابراج العام 2015 في توقعات ماغي فرح الى انعكاسات تتبعها انفراجات خلال هذا العام ٢٠١٥ ولهذا لن يكون هناك اي برج محظوظ بالنسبة لغيره حسب ماتراه.

ملاحظة: اذا كانت هذه اول مرة تستطلع بها برجك ولا تعرف كيف تعرف برجك اليك جدول ( اعرف برجك ) وابحث عن تاريخ ميلادك باليوم والشهر:

برج الدلو: 1/20 – 2/18 برج الحوت: 2/19- 3/20 برج الحمل: 3/21 – 4/19 برج الثور: 4/20 – 5/21 برج الجوزاء : 5/22- 6/21 برج السرطان: 6/22 – 7/22 برج الأسد: 7/23 – 8/22 برج العذراء: 8/23 – 9/22 برج الميزان: 9/23 – 10/23 برج العقرب: 10/24 – 11/21 برج القوس: 11/22 – 12/21 برج الجدي: 12/22 – 1/19

وفيما يلي ستجدون ملخص كتابي لاهم توقعات الابراج 2015 ماغي فرح السنوية لجميع الابراج حيث تضم تنبؤات ماغي فرح 2015 اهم التوقعات فيما يخص مواليد برج الميزان ، برج الاسد، برج الدلو، برج السرطان، برج الحوت، برج العقرب، برج العذراء، برج الجدي، برج الثور، برج الجوزاء، برج القوس، برج الحمل.

كما يمكنكم اليوم مشاهدة يوتيوب فيديو المدرج ادناه وتتحدث فيه ماغي فرح بالصوت والصورة عن توقعات ابراج 2015 ولكل برج بالتفصيل.

توقعات ابراج ماغي فرح 2015 لبرج الحمل: انت على موعد مع الحب لو كان قلبك خالياً وتتنتظرك علاقة عاطفية في بداية العام 2015 وتحديداً في الاشهر الثلاثة الاولى منه، كما سوف تتخلص من ديون عانيت منها في العام الماضي واثقلت كاهلك، سنة ٢٠١٥ لمواليد برج الحمل سنة متقلبة مفعمة بالجديد وغير المتوقع وستواجهك صعبوات في النصف الثاني من العام.

توقعات الابراج ماغي فرح 2015 لبرج الثور: تواجه تحديات وامامك خيارات قد تقلب حياتك رأساً على عقب، ولكن سوف تستطيع اجتيازها في النصف الثاني من سنة 2015 ، تجارياً: قد تحصل على بعض من المال سيأتيك من حيث لا تتوقع، واذا كنت في علاقة شراكة تجارية فقد تنفض هذه الشراكة في الربع الاخير من ٢٠١٥، عاطفياُ ستبحث عن حب حقيقي وتعثر عليه رغم حيرتك.

توقعات ماغي فرح 2015 لبرج الجوزاء: ستحقق انجازات كبيرة على صعيد العمل وتزدهر اعمالك بسهولة خصوصا في شهر يوليو، وقد تسافر لحضور احد المؤتمرات في الخارج، على الصعيد العاطفي والحب ربما ستكون سنة 2015 حاسمة وتدخل في قفص الزوجية الذي طالما تهربت منه.

توقعات ماغي فرح للابراج 2015 برج السرطان: تطلب العمل ولن تجده في بلدك وربما ستسافر للخارج حيث تنتظرك فرصة عمل جيدة جداً، قد تتفاجئ ببعض الامور التي ستواجهك ولكن لن تتكرر الخيبات والخسائر التي عانيت منها في العام المنصرم، سوف تحرز نجاحاً مالياً، بل هناك بعض مواليد برج السرطان قد يحققون ثروة كبيرة في عام ٢٠١٥، عاطفياً: قد تنتهي علاقة حب الى خطوبة او زواج في صيف هذا العام.

توقعات ماغي فرخ في الابراج 2015 لبرج الاسد: فإنه بينتظره تغيير شامل كامل اما في المهنة او بالانتقال من مؤسسة لاخرى وفي نصف العام هيكون الحظ حليفه ، وكمان مواليد برج الاسد هيتخذوا قرارات مناسبة تأثر ايجابيا على حياتهم المهنية والشخصية لكن المطلوب منهم السنة دي هو الحذر ..

وبالنسبة للحب فاحتمال بنسبة كبيرة يحصل ارتباط بعد قصة حب لمواليد الاسد.

توقعات الابراج 2015 ماغي فرح لبرج الميزان: هاتكون السنة دي لمصلحته وهايتخلص من مشاكل وضغوط كثير بيعاني منها وقد يتعرض لازمات في بداية العام الا انه سوف يتخلص منه بالاشهر الاخيرة.

توقعات الابراج 2015 ماغي فرح برج العقرب: بانتظار بداية مرحلة جديدة لكن هاتواجه شوية خلافات واشكالات وممكن للمتزوجين وللمحبين يحصل طلاق او انفصال لذا مطلوب منه الحذر ومراجعة كل قراراته بدقة كمان.

توقعات الابراج 2015 ماغي فرح لبرج القوس: السنة دي هاتكون محورية وهايصل لدرجة الاستقرار والثبات في حياته عموما وهايحقق انتصارات بمجالات عدة ، وبالنسبة للنواحي العاطفية فالتوقعات بتشير الى مصادفة الحب لاصحاب برج القوس ومنه قد يصل الى الزواج.

توقعات ماغي فرح 2015 لبرج العذراء: هذا العام 2015 هايكون افضل من السنوات السابقة وممكن يحصل مواليده على امتيازات جديدة في العمل او ترقية او يصلوا لمنصب كبير وممكن تجيله الفرصة للتغيير بشراء منزل جديد بس لازم يبتعد عن المخادعين ويبعد عن الوقوع في الاخطاء وفي الحب العذراء احواله ملخبطة يعني من ناحية ممكن يقع في الحب او ممكن يفشكل قصة حب او زواج بيعيشه.

توقعات الابراج 2015 ماغي فرح لبرج الجدي: اهم نصيحة لمواليده هي الحذر من ارتكاب اخطاء في 2015 وانه يتعاملوا مع الامور بحكمة وعدم التسرع وكمان يتخلوا عن الغرور كمان في توقعات انه يحصلهم نجاحات على المستوى الشخصي والعملي والعاطفي من زوج لولادة او زيادة في المرتب او مكاسب مادية وبالنسبة لمواليد الجدي الغير مرتبطين فإن توقعات ماغي فرح في الابراج 2015 تشير الى ان هناك احتمال كبير يلاقوا نصفهم الثاني.

توقعات الابراج 2015 ماغي فرح لبرج الدلو: 2015 سنة صعبة لكن فيها المزيد من الحظ وتتغير حياتك ومنها هاتتحرر من ضغوط كتير مفروضة عليك وكمان في اجواء رومانسية لمواليد برج الدلو ومغامرات واحتمال واسع للزواج او الانجاب.

توقعات ماغي فرح 2015 برج الحوت: مصيره مجهول لكنه من المحظوظين في عام 2015 وهايحقق انجازات لكن لازم تكون مرن وتتعامل بليونة مع المواقف المختلفة وبدون تعنت لكن في شهر اغسطس هناك بشرى ومفاجآت لمواليد الحوت.

اخيراً فيما يلي يوتيوب فيديو يمكن مشاهدة توقعات ماغي فرح 2015 لكافة الابراج كاملة بالتفصيل.

يوتيوب توقعات الابراج لعام 2015 مع الاعلامية الفلكية ماغي فرح اليوم

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