خطوبة اسماء شريف منير ومحمود حجازي

مصريات – اخبار الفن والفنانين تكتبها ريهام شعبان: اعلنت اسماء ابنة الفنان شريف منير عن نيتها للزواج من الممثل محمود حجازي، وقيامهم بقراءة الفاتحة، مع وعد باخبار الجميع في عن الخطوبة بعد تحديد موعدها.

وكتبت اسماء في بوست على حسابها بالفيس بوك: ” طيب احنا قرينا الفاتحة وانشاء الله لما نتخطب هنقولكوا”

بدوره قام محمود حجازي على حسابه بالفيس بوك بنشر صورة له مع اسماء شريف منير قائلا: “ان شاء الله هنحقق كل اللى بنحلم بيه”.

واسماء شريف منير تعمل كفنانة مكياج makeup artist، وسبق لها اقتحام مجال الفن بالعمل كمساعدة مخرج لكنها اتجهت الى فن المكياج وافتتحت مركز لتعليم فنون المكياج ايضا.

اما محمود حجازي فله العديد من الاعمال وشارك مؤخرا في مسلسل الجماعة 2 وكلبش وكذلك قام بدور دور “طُلبة” فى مسلسل كفر دلهاب الذي عرض فى رمضان. وآخر اعماله فيلم هروب اضطراري مع الفنان احمد السقا.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

خطوبة اسماء ابنة شريف منير والممثل محمود حجازي