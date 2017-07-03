رسائل اعتذار ومصالحة قوية، مسجات موبايل آسف للاعتذار قصيرة

رسائل اعتذار

مصريات لو مضايق حد ومزعله، عملت معاه موقف او فصل بايخ ومش ولابد، ومش عارف تصالحه ازاي او تقوله انا اسف، عندك هنا مجموعة كبيرة ومنوعة من رسائل اعتذار حب وشوق قصيرة للموبايل للحبيب للحبيبة للزوج للزوجة واحلى مسجات واتس اب مصالحة وآسف على الغياب مثلاً.

وهناك بعضها يصلح لتقديم الاسف للاب او للام، للاخ او للاخت، للاصدقاء: لصديق او صديقة، وجميعها مسجات اعتذار للتعبير عن الاسف قصيرة تعبر فيها عن ندمك ورجوعك عن غلطك لتكون رسائل صلح بعد زعل.

ومش بس رسائل اعتذار مصرية في كمان بكل اللهجات رسائل شوق واعتذار للحبيب سعودية يمنية اماراتية كويتية قطرية اماراتية لبنانية سودانية ليبية سورية واقوى رسائل اعتذار عراقية جزائرية مغربية اردنية فلسطينية، او من الاخر رسائل موبايل ومسجات واتس اب اعتذار واسف تنفع لاي جنسية لانها باللغة العربية.

وغير كده هاتلاقي هنا وتجد رسائل اعتذار للصديق وللحبيب ورسائل اعتذار للمصالحة واسف، بالاضافة الى رسائل صلح بسبب زعل طارئ للزوج او للزوجة، وكلها رسائل واتس اب للموبايل قوية اعتذار واسف وتؤثر في المرسل اليه والمقصود من الرسالة فورا جرب الان اقوى رسائل الاعتذار:

رسائل اعتذار واتس اب للموبايل قصيرة قوية:

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله

أسف نسيتك كنت مشغول وتعبان السبب بحفر اسمك بقلبي

تحية كلها تقدير تخص الصاحب الغالي و العفو لا حصل تقصير بسؤالي

يسعد مسا نفس بها الوفا سايد،، ويسعد مسا قلب به الطيب زايد،،

لو قاطعوني الناس يكفي علي وصلك وتعجبني بكل وصفك عطفك حبك وطيب اصلك

لاتفسر كل صمتي لك جفا.. بعض الغلا مايشرحه غير السكوت

خلي الزعل عنك الايام تجري منك اليوم أنامعاك وبكرة تحت تراب رجلك

مني السلام على من لست انساهم ان غابوا عن العين في القلب مأواهم

الصمت بيت.. ودمعتي الف شباك والهم باب وغيبتك الف زاير

أكبر قهر لاضاع عمرك ورا إنسان تبي غلاه وهو يبي انسان ثاني

تريد تعرف من أنا ؟ أنا حزن الشمس لحضات ألمغيب ينطفي نور العمر لما تغيب

كلمـة أسف مـا تـعيد اللي مـضـى ما تداوي جرح في جوفـي خطير

ماكل قلب ينشرى بالهدايا ولا كل كسر تفيد فيه الجباير

أعاتبك لأنك قسيت على قلب بعمره يفداك وان مره وفيت بيحطك فعيونه ويغلاك

تم فصل الخدمة مؤقتا حتى نشوف كيف تعيش بدون ما تسمع صوت الحبايب

تركت القلب لك مرسى متى ودك تعال ارسى دخيلك بس لاتنسى ..أعزك موت لاتقسى

من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته

استغنيت أنا عنك … خله ينفعك ظنك … خلك تذوق اجراح… تذكر زمان راح

انتظرت ولما طال الانتظار أرسلت أحلى المعاني تقول لا تغيب يا غالي

الشمعه إذا ذابت اشتري غيرها بس أنت إذا غبت من يعوضني بنورك

الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك ان فية حد معبرك

مازاتفعل عندما تري الانسان الزى يمسح دمعك هو الزى يبكيك

قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه

أصدق الحزن أبتسامة فى عيون دامعه .

مقدرش اخالف كلمه انا وعدت انى ابعد ومهما كلفنى وعدى هقدر ادوس على قلبى انسينى اول متشوفينى وسيبينى للايام تداوينى

حبيبي في القلب ساكن..وعن عيني بعيد.. طب ليه الاقسوة لم انتا بتقول فكرني

لا تفسر كل صمتى جفا بعض الغلا ما يشرحه غير السكوت

أسف نسيتك كنت مشغول وتعبان السبب بحفر اسمك بقلبي

تحية كلها تقدير تخص الصاحب الغالي و العفو لا حصل تقصير بسؤالي

يا قلبى لا تزعل من حبيب ناسيك .. بكره الحزن يكسره وتبكى عنيه عليك

كنت بموت فيكى وعايش ليكى واتحدى اللى يجي عليكى لاكن اسف اعطيتك قلب باع الدنيا علشان يشتريكى امضاء عاشق مجروح باع الدنيا علشان يشتريكى

قمة العظمه ان تبتسم وفى عينيك الف دمعه قمة الصبر ان تسكت وفى قلبك جرح يتكلم قمة الحب ان يجرحك من تحب وقمة الوفاء ان تنسى جرح من تحبه

غلبت رن عليك وانت قلبك حديد ياترى ديه قسوى ولا قله رصيد

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله

كلمة اسف قليله بس برضو انتا عامل عمله منيله سامحنى

قالو البعيد عن العين بعيد عن القلب حاولت ابعد بس مقدرتش ابعد القلب حيران بين وعدى ببعدى وبين شوقى لقربك سعدينى وابعدى انتى

قليل الاصل لا تعتبة ولا تلومة زى البقعة فى الهدوم لا بتطلع بربسو ولا بقومو

حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى بيرسل ولا اشرب من البحر

الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك إن فيه حد معبرك

قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه

بطاقة اعتذار مرحة فلاش “انا اسف” للارسال على الفيس بوك او واتس اب



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