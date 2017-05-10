رسائل ليوم الجمعة المباركة، مسجات جمعة قصيرة للاصدقاء للحبيب

رسائل الجمعة

مصريات – اكيد في يوم العطلة الاجازة يعني، زي يوم الجمعة، وانت قاعد مفيش وراك ايتها حاجة، وبتريح ومأنتخ مش عايز حد يعكر مزاحك، مفيش مانع بالمرة تقوم بشوية واجبات اجتماعية دينية، او تقوي الروابط بينك وبين اصدقائك، ومعارفك، وحبايبك، عن طريق رسائل الجمعة المباركة، واروع رسائل دينية قصيرة، اللي يكفي تبعتها للحبيب او للحبيبة، للاصدقاء، والاقارب، عن طريق رسائل الموبايل، ومسجات واتس اب، او تضيفها على حسابك في فيس بوك و تويتر، ولا تقلق يعني ها تكسب ثواب وانت بتبعت رسائل صباحية دعاء تهنئة صباح الجمعة، لانها كلها دعوات من اللي قلبك يحبها، واكيد ادعية الجمعة بترشق من القلب للقلب في لحظتها، وكمان دي رسائل موبايل اسلامية واحسن طريقة توصل للعالم فيهم انك فاكرهم ومش ناسيهم.

لذا بدون انتخة وكسل استخدم دوما وكل ما وقتك يسمح رسائل الجمعة النصية قصيرة او طويلة او مسجات الجمعة مصورة، ولا تخشى شيء مش ها يخلص رصيدك.

ولا تنسى ان رسائل يوم الجمعة تصلح لكل الجنسيات العربية كمان يعني لو في حد من جنسية اخرى عزيز عليك اهريه دعوات و بأكثر عدد ممكن من مسجات ليوم الجمعة لحد ما يقول كفاية وعندك احلى رسائل الجمعة بلهجة مصرية سودانية سعودية لبنانية اردنية كويتية عراقية سورية لبنانية يمنية و اماراتية تونسية جزائرية مغربية و ليبية وصلحه..

اخيراً يمكنك ايضاً تحميل صور مع عبارات رسائل يوم الجمعة الموجودة على هذه الصفحة لوضعها على فيس بوك وتويتر وغيرها ، كذلك يمكنك اهداء بطاقات فلاشية صوتية متحركة مع كلمات ادعية دينية تهاني للجمعة.

رسائل تهنئة قصيرة وطويلة بالجمعة المباركة للحبيب وللاصدقاء



للمحبين أشواق .. و الشوق في الله ~ أعظم ~ و بينهم وصال .. و وصال الدعاء في الجمعة .. أدوم .. !

رباهـ … لي أحبة سكنوا ” حشا فؤادي ” .. ألتقي معهم ! بروح دعائي .. فـ أحفظهم .. يا رجائي ! ~ جمعة مبـاركة ~

اللهم صبحهم .. بما يسرهم .. وكف عنهم ما يضرهم .. ويسر لهم دروبهم .. ونور بنورك يومهم

لمثلك ترق الكلمات .. وتتهادى الدعوات .. ولمثلك يهتف الفؤاد .. معلناً حبك في الله .. “صباح الخير”

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله .. وأنقى الحب الحب في الله

اليوم جمعة .. ولك مني شمعة لا تذوب .. ولا تحترق .. فيها كل معاني الحب مجتمعة

جمعة مباركة ودعوة طاهره وحياة زاهره .. لاخت في الله صادقة في القلب ساكنه

اليوم (جمعة) .. أسأل الله أن يكون لي معك (جمعة) .. في جنة الفردوس .. آمين

اللهم إجعلنا ممن يورثون الجنان .. ويبشرون بروح وريحان .. ورب غير غضبان آمين

زودك الله من تقاك .. ومن النار وقاك .. وللفضيلة هداك .. وللجنة دعاك .. والفردوس مأواك .. ( جمعة مباركة )

دعوة صادقه مع شمس ~ الجمعة المشرقة: أن تنـال ” رضا الرحمن ” و .. أن تنـال جنات ” ربي الخالدة “

أسألك ربي ثلاث .. ترزقنا كلنا الجنة .. والغلط تبعدنا عنه .. والغالي لاتحرمنا منه

“ذكر الله” يوم الجمعة .. صدقة بلا مال .. جهاد بلا قتال .. ومرابطة بلا انتقال

صباح الأمْل بِـ اللَّه ، و الطمِأنَيِنه فِي ظِلهِ ،و الثِقَة بَمِا عِندَه .. اللهُم إكتَبِ لِيَ و لكم الخَيرِ بِـ هذه الجمعة

“ذكر الله” في صباح يوم الجمعة أسهل ما يقال وأيسر ما يعمل .. وأخف ما يحمل .. وأجمل ما يفعل

أسعدك ربي و أغلاك¸•¸و بأعلى منازل الجنة أواك¸•¸و بالقرآن أكرمك¸•¸و بحبه أغناك•

اغفر له في هذه الجمعة المباركة كل شيء .. واعطه في الجنة من كل شيء .. يــا حي يــــــا قيوم

من القلب الى القلب .. كل جمعة وانت الى الرحمن اقرب .. كل جمعة وصحائف اعمالك بالحسنات اثقل .. كل جمعة وهمتك للجنة اكبر

اللهم عطر جمعتها بالإيمان .. وأنر قلبها بالقرآن .. وارزقها من حيث لا تحتسب .. فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلا أنت سبحانك

مع نسائم الجمعة الندية، إليكم هذة الهدية : ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفطكم من الأخطار .. وأسعدكم مادام الليل والنهار .. وجعل حياتكم حياة الصالحين الأبرار

نصيحة محب ليوم الجمعة: شف نفسك وحاسبها .. شف غلطاتك وعدلها .. شف أحسن رسائل الجمعة وارسلها

اللهم في هذا اليوم المبارك .. اجعله لأعز الـــناس عندي .. يوما مبـــاركا .. فيه الدعوة لا تـــرد .. وهبه رزقا لا يعــــد .. وافتح له باب في الجنة لا يسد

نور الله قلبكم بذكره .. ورزقكم حبه وأعانكم على طاعته .. وأكرمكم بجنته وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .. وجعل جمعتكم مباركة

الهدية تورث المحبة .. لتكن هديتك لي في هذا اليوم .. دعـــــوة صـــادقــــة .. بظهر الغيب .. فنسائم الإجابة تهب في كل جمعة .. لا حرمني الله وإياك لذة مناجاته

“ذكر الله” .. أثقل شيء في الميزان .. وأحب شيء للرحمن وأجمل سعي للإنسان .. فليكن “ذكر الله” .. نور جمعتك .. وكل أيامك

اسأل الله لك في هذه الجمعة المباركة .. سعادةً لا تزول .. وقبولاً لا يحول .. وجاهاً ليس له أفول ورزقا مباركاً كأنه السيول .. ومغفرة كاملة يوم المثول وتقوى تحقق كمال القبول

للمؤمن في الجمعة شأن عجيــب .. يزور فيها القريب ويصلي ويسلم على ****** صلى الله عليه وسلم .. ويتلو سورة الكهف بلسان رطيب .. وله فيها دعوة لا تخيب .. ضمانها (فإني قريب) .. فلا تنساني من دعائك .. فأنت لي في الله حبيب

اللهم من فتح رسالتي في يوم الجمعة .. حبب خير خلقك فيه .. ومن حوض نبيك اسقيه .. وفي جنتك آويه .. وبرحمتك احتويه .. وبقضائك أرضيه .. وبفضلك أغنيه .. ولطاعتك اهديه .. ومن عذابك احميه .. ومن شر كل حاسد اكفيه

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه .. سأدعوا لقلب قريب لقلبي (اللهم ارزقه ما تريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد … اللهم قدر له ذلك قبل ان تاذن لشمس الجمعة قبل المغيب)

أحلى ما في الجمعة .. أحبة لي في الله .. يقرؤوا رسالتي فيبتسموا ^ـــ^ ويصلوا على النبي ويسلموا ويرددوا: اللهم أغفر لي ولأحبتي .. وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين

تهب نسائم الإجابة في كل جمعة .. فأتذكر من نقشت على قلبي مودته .. من سكن فؤادي وزاد شوقي لرؤيته .. من تمنيت كل خير وسعادة له .. فأدعو الله أن يغفر له .. ويحفظه وييسر له أمره كله

صباح الواحد القيوم .. ورب العرش سبحانه .. صباح الفل والمشموم .. وياسمينه وريحانه .. صباح الصاحب المحشوم .. عن الزله وعربانه .. دعيت الله صباح يوم الجمعة .. يخصك من فضله وشانه

يامن بيده مقاليد الأمور و الخير كله .. اجعل لأحبتي في هذا اليوم .. دعوة مستجابة .. ومع كل نسمة هواء كربة منزاحة .. و في كل لحظة قربة و طاعة

قد تشغلنا الدنيا وزينتها .. لكن يبقى القلب يذكركم .. وتبقى العين متلهفة لرؤيتكم .. ويبقى الدعاء في ظهر الغيب لكم .. طابت جمعتكم .. وتقبل الله طاعتكم

صلوا على من علمنا الحب… وآخى القلب بالقلب… وفتح للخير كل درب .. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام تسليما كثيرا

بطاقة دعاء فلاش صوتية متحركة تهنئة بالجمعة المباركة

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل ليوم الجمعة المباركة، مسجات جمعة قصيرة للاصدقاء للحبيب