رسائل حب عراقية 2018 مسجات حب وغرام رومانسية قصيرة للموبايل

رسائل حب عراقية

لو قلبك مشغول وبتعاني وبتتألم او عايش في قصة حب حلوة وكلش تمام وعالكيف، لازمن من وقت لاخر تستخدم رسائل حب شعبية عراقية قصيرة تهديها للحبيب عن طريق الفيس بوك او واتس اب او تويتر.

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احدث رسائل حب قصيرة عراقية



كون العمر بستان وانته الورد بيه.. كل مايريد الماي من عيني لسكيه

أحبك لو يموت الحب و تصير القلوب قبور أشوف الحب هو موتي و أشوفك إنت تابوتي

شفتك أجيت اليوم والدمعه طاحت, ومن رحت عني أبعيد چن روحي راحت.

أحبك يا نظر عيني و أرسلك أحلى مساء يا كل العمر و سنيني البعد عنك اكبر بلاء

ليش الزمن ظالم واني بي مظلوم وليش حبك بقلبي دايم واني من شوفتك محروم

لاجلك لشيل سلاح واركب البطه وليحجي كلمه وياك بالجنطه احطه

الحسن حسن الروح مو بالمظاهر…. وين الوفى والشوك وين المشاعر

غالي وافكر بيك من بالي متروح،،،،، امشي ودعمت الباب حسبالي مفتوح

ابوسك بوسة العشاك واشم اطيب عطر منك لو اكضي العمر حسرات بس لا انحرم منك

انت اول الحلوين ومتصدر الكل حتى المروره البيك هم حلوه تكتل

نايم ياحلو ومرتاح يمكن موعلبالك فتح ياورد قداح مني هلمسج جالك

تحس بيه وأحس بيك وأضل بالروح شاريك لودنياك ضاقت بيك تعال بگليبي اخليك..تحياتي

واضن شفته وعرفته من سكنته وجنت عنهم تميزه من سكنته لان جان اعتبارك منسك انته وفرض واجب محبتك بس عليه

منو مثلي تعب لجلك وداراك جهنم لجلك اتحمل وداراك منو غيري يسمر داراك واخرها اتكولي انت مو اليا

بنيان الك بالقلب ساف اعلى من ساف والقلب مثلك ابد لاحب ولا شاف

دمع عيني اعتقد بجفاك وشل وجرحي مايفيده ضماد وشل لون اعضاي كلهه تموت وشل اضل بهواك لاخر نفس بيه

احبك لاتكول اشلون احبك واليكون ايكون احبك لاتظن انساك لاجلك كل عذاب يهون

عزيز وغابت حروفه فقدنا الصوت والشوفه عجيب الهجر مو طبيه اكيد العيب بظروفه

ما اركض واطيح وبيه اشمت الكاع مو انه اليطيح وياهو اليجي يفوته اركض بالعكس لو دار بيه الكون اصير انه اليهد والناس مشحوته

ارسل عيوني هدية والتمس منك قبول لاتظن قلبي نساكم هو من حبكم خجول

فركاك تعب اعصابي . مشتاقلك ياذهب صافي .نذرت بس اشوفك اروح لكربلا حافي

اريد احجيلك العندي وياخذني الخجل منك واذا كَلبي يضم عليك عيوني تكول احبنك ادوخن دوخة السكران يوم المااشوفنك واذا بعض البشر خانوك لتصدك اعوفنك

لا آلو .. لا ترميش .. لا منك أخبار ردنه خمس سنتات .. ما ردنا دولار

مساء الليمون لاحلى عيون مساء التوت لاحلى صوت مساء الرمان لاحلى0انسان

تحس بيه وأحس بيك وأضل بالروح شاريك لودنياك ضاقت بيك تعال بكليبي اخليك

الك بس هل دمع عيني والك صب والك ساس بوسط روحي والك صب سهم حبك دخل گلبي والك صاب دليلي وصار طشارة بإدية

تعال وشوف جم جرح بيه مو بس القلب مجروح حتى الروح ممليه ياس خضر ما بجاك من تسمع اغانيه تدري من يكول عزاز نار وتشتعل بيه

عود ابتعد و انساك كل هذا ظنك و الله الكلب كلساع يسالني عنك

كـل عقلك آني أنساك وأعشقلي ثاني انت القلب والروح يعني أنت أني ..

تسالني كل الناس عن امنياتي ….اتمنى بس وياك تخلص حياتي

بوسه من شفافك ارد افوز اشلون؟ سبحان الخلقه شلون مدروسه ولان شفتي وخدودي اتسابقن علفوز فز گلبي وغلبهن حصلل البوسه

مرتبط قلبي وياك والنبض منك ..هم تعتقد يوم انساك واتخله عنك

لا تصدك ارحل وادير الوجه ما اسئل لا تصدك امل منك وانس

وصفولي صبر ايوب يردوني اعوفك … انت الرمش با العين كل ساعه اشوفك

زرعتك في شراييني وسميتك نظر عيني وهبتك كل إحساسي وقلت إنك هلي وناسي

يسعد صباحك يانور القلب و الناظر … يسعد صباحك ياعطر الورد متناثر

يسعد صباحك ويسعد قلبك الطاهر … والله اعزك معزة مالها اخر

يا من تغلغل حبها فؤادي … وسكن طيفها مقلتي وناظري … أحبكِ بنبض قلبي وجريان دمي

سالت البريد الوارد جاك اليوم ارسال رد بصوت بارد يمكن ماني علبال

احبك حب ماله حدود … و احب كل شي انت … تحبه انت ملكتني في … هالوجود ولا في غيرك … قلبي يوده.

يومي ممل من غير مسجاتك اسبوعي قهر من غير رنات شهري حزن من غير نظراتك احب تفراء هدا المسج الي كتبته

بطاقة حب عراقية صوتية 2018 مع اغنية المطرب العراقي الهام المدفعي

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رسائل حب عراقية 2018 مسجات حب وغرام رومانسية قصيرة للموبايل