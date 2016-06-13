رسائل حب 2017 قصيرة، مسجات الحب للارسال بدون تأجيل

رسائل حب 2017 قصيرة

اكيد اجمل الكلام في العشق والغرام والحب ملوش وقت معين ولا بيخلص مثل الحب تماماً لا منتهى لعشق الحبيب، عشان كده لازمن تتابع اخر تطورات رسائل حب 2017 وهنا هتلاقي اجمل رسائل واتس اب حب قصيرة للموبايل كلها رومانسية وخلافه.

احدث رسائل حب قصيرة واروع مسجات غرامية جديدة للجوال مضحكة جدا، او مضحكة قليلاً، او غير مضحكة البته وغاية في الجدية رسائل حب شاعرية بكل اللهجات المحكية العربية: رسائل حب مصرية على رسائل حب عراقية والكثير من رسائل حب خليجية سعودية قطرية اماراتية كويتية بحرينية عمانية، رسائل حب مغربية جزائرية تونسية سودانية ليبية اردنية وبالفصحى.



وسواء ليكي حبيب او ليك حبيبة بكلمتين حلوين من احلى مسجات حب جديدة واتس اب للجوال تمشيلك امورك وتغنيك عن يعني حاجات تانية كتير.

شوف واختار من اجمل رسائل حب عاطفية قصيرة مليانة حنية وايدك على الموبايل ابعت في نفس اللحظة اجدد رسائل حب حالاً وبدون تأجيل وكسل:

أرسلت هذه الرسالة بدون ماأحدد رقم بس وصيتها تروح لأغلى البشر

ساعة يختفي صوتك أعيش بعالم النسيان .. لا تقطع علي الصوت ما أقدر على الحرمان .

واحشني ياعصفور صدقني يا أمور من غير ماألف وادور بقلبي اسمك محفور

أحرقت كل الأقلام وبدمع عيني كتبت لك وأختصرت عذب الكلام في كلمه أشتقت لك

حب حبيتك…عشق عشقتك كل ما عندى اديتك روح الله يخرب بيتك

ممكن أطلعك من بين مليون تيس لأنك الغزال الوحيد فيهم

عشمنى بالمحبة وشعلقنى بالهوا حايلتة حبة حبة زودها وأتلوى

مبروك قبولك في كلية قلبي ، تخصص: حب ، التخرج : مستحيل

، التخرج : مستحيل هلا بالي إذا أرسل تجدد للغلا عنوان هلا يا أجمل.. وأغلى.. ويا أرق إنسان .

تيجى فجأة على بالى أضيع يتشقلب حالى واجرى على الورد واقول ريحة الغالى

بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك

اتفقنا نكون اثنين .. انا الرمش وانت العين .. اذا مافرقنا القدر .. ماتفرقنا البشر

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيت أغلى من الساعة إلي شفتك فيها

تعلن خطوط دمي .. عن إقلاع رحلة حبي .. الرجاء من مطار قلبك .. الإذن لها بالهبوط

الاسم : مجنونك .. العمر : أنت عمري .. الهواية : أهواك .. النهاية : أحبك .

أرسلت القمر ينور طريقك .. رجع زعلان .. قلت: مالك ؟؟ قال:نوره أعماني

على ذوقي اخترت لك اسم .. أول حرف (ر) .. الثاني (و) .. الثالث (ح) .. الرابع (ي)

بصراحة ما توقعتش انك بوشيين، وش كله حسن وزين ووش كله طيبه وحنين

أنت أمرك عجب عجاب .. تدخل القلب من غير دق الباب .. والله العظيم أحبك .

نفسي أسمع كلمة منك .. كلمة فيها نور عمري .. نفسي أسمع .. أنا أحبك

حتى في الحلم على بالي .. عارف ليه . لأنك والله غالي

أهديك شيك بمليون قبلة،أصرفه من بنك حبي،شارع فكري،الدور الأول من قلبي

انا لي قلب مايقسى ولي عقل ما ينسى ولي حبيب بدونه ما اسوى.

ولاروتانا ولاالشاشة ولااحنا عيال بكاشة احنا بس بنقولك وحشتنا يا باشا

لو دندن عبد الحليم على العود وغنى عبد الحليم موعود ورضت الست للصبر حدود بحبك وربنا المعبود

فى قلوب تحبها ومهما تبعد تودها ولو طال بعدها تحلف ما فى زيها

ليتني قطرة من دمك واستقر بقلبك واعملك جلطة المرسل : عاشق نذل

يا حظ المكان بيك يا حظ من هم حواليك يا حظ ناس تشوفك وانا مشتاق اليك

صفحات قلبى امتلئت باسمك ما ادرى اذاكر المنهج ولا احبك

أحيانا تكون ( رسالة حب )بلسم ممن نحب..لكن لاتكون بديله لصوت من أحببنا

(عرض خاص) إشتري قلبي وأحصل على عطفي وحناني وشوقي وحبي وعمري مجانا

(عرض خاص) إشتري قلبي وأحصل على عطفي وحناني وشوقي وحبي وعمري مجانا الطقس: حب دائم .. الرياح:أشواق قويه .. المتوقع:هطول بوسات غزيره على خدك

دائم .. الرياح:أشواق قويه .. المتوقع:هطول بوسات غزيره على خدك لليل هلاله وللربيع جماله ولقلبي حبيب عذبني دلاله مدري يا ترى اليوم كيف حاله.

سألت البحر: تقدر توصل سلامى وما تتاخر .. قال :سلامك حار واخاف اتبخر

سمعت امبارح صوت طقطقه جامده اووى .. اتارى غلوتك بتبنى دور تانى فى قلبى

اذا احضرت سيف لتقتلنى .. فحاسب ان تجرح نفسك فتؤلمنى

كتبت الشعر فيك لكني عجزت اوصف معانيك الناس توصف بالشعر والشعر ينوصف فيك

فكرت ان اهديك عيونى .. ولكن خفت ان اشتاق اليك فلا اراك

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد .. بس. أحبك أكيد. واتمني تكون سعيد.

من السهل أن تطرد جيش استعمر وطنك.. ولكن من الصعب أن تطرد حب استعمر قلبك.

مش مهم انك بعيد .. المهم انك بخير.. والأهم انك حياتي وانك الأول والأخير.

فديت الي تذكرني وخلاني على باله فديت الي يراسلني وطمني على احواله

أحبك بجنون،،خلهم يدرون،،وش بيسوون،،بيزعلون؟ ،،خلهم من البحر يشربون،،

حبك خياري وزيتوني صدقني هافضل احبك مهما الناس “لموني” وربنا لخللك ليه يا عيوني.

اذا لم تجمعنا الايام جمعتنا الذكريات .. واذا العين لم تراك فالقلب لن بنساك

العمر زهرة .. والحياة فترة .. والحب مرة .. فتذكرني إذا كنت أستحق الذكرى .

كيف عنك أتوب والقلب حضرتك تملكه .. بتوب عن كل الذنوب وذنب حبك لا والله ما اتركه .

ما تخاف ربك .. خمسة ولهانين عليك .. قلبي .. وعقلي .. وعيوني .. وروحي .. وأنا .

تمنيت اكون دمعة .. حتى اولد في عينيك .. واعيش على خديك .. واموت عند شفتيك

الله يديم المحبة .. ويديم حبك لنا .. ونصير أحلى ثلاثة : الحب وأنت وآنا .

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا علة .. وبسمة رضا من شفاتك تعيشتي العمر كله

لا تزرع الحب في قلبي .. اخاف يكبر ولاتسقيه .. وتكون انت سبب جرحي وهمي فيه

خطر ؟؟ على بالي .. طيفك ،، وحبيت أقول لك .. ياحلو كيفك !!

كل ماجيت أعبر لك .. عن شعوري والغرام! .. أبقى سارح مثل .. طفل ماعرف نطق الكلام !

أنت أستاذ العشق .. وأنا طالب في صفك .. وأعتقد إني ناجح .. لأني أموت في حبك !!

إن هزك الشوق يوما فلم تراني .. فهذه الرسالة تنوب عن لساني .. أحبك .

لا تنسى هناك الكثير ايضاً من رسائل حب بكل اللهجات العربية تجدها في المواضيع ذات الصلة بالاسفل.

وهذه بطاقة حب جديدة من بطاقات حب فلاش على شكلة لعبة صغيرة ..

لتشغيل الموسيقى اضغط على الدائرة الحمراء الصغيرة لتحريك القلب استخدم الاسهم حسب الاتجاه

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل حب 2017 قصيرة، مسجات الحب للارسال بدون تأجيل