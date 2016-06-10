رسائل حب 2017 اجمل مسجات الحب للمخطوبين مصرية قصيرة

رسائل حب 2017 مصرية
حسب تعليمات الجهاز المركزي المصري للاحصاء وكمان شركات الاتصالات التلاتة والتخفيضات لعام ٢٠١٧ فانه هايضيع عليك كتير لو مصبحتش على اللي بتحبه باجمل مسجات حب للموبايل جديدة مصرية اباً عن جد، ومنها مسجات حب للمخطوبين للزوج المسافر وحتى الزوج الغير مسافر ،والعاشقين والعاشقات.
وكمان تمسي عليه مع رسائل حب مصرية حيث انها سوف تؤدي بالضروري لاشعال روابط المحبة وتدويب التلج وحاجات تانية كتير يصعب شرحها الان لضيق الوقت والحال، لذا عليك بارسال اكبر عدد من رسائل حب 2017 للجوال، او الفيس بوك وواتس اب وتويتر، وساعتها ايامك كلها ممكن تبقى ضحك ولعب وحب وجد ورومانسية وخلافه على قولة العندليب، لذا اختار حبة رسايل حلوة وابدا ابعت ع السريع:
اجمل رسائل الحب مصرية للمخطوبين والعشاق 2017
- لو يحرمني الزمن رؤياك مش هيحرمني من ذكراك .. بحبك و بوعدك مش هنساك
- حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى هيرسل ولا اشرب من البحر
- كل شئ اقدر عليه..الا بعدك عن حياتى..هو عمرى يسوى ايه..بعدك ياحياتى
- صباح الشوق ياللي من العسل أصفى.. و لو بإيدي علاج الناس هخلي شوفتك وصفة
- عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير
- أنا مدينه حدودها ذكراك .. بحورها عشقك جسرها وصلك عاصمتها قلبك و الميناء هى حبك
- علمتني الشوق وعرفتني بالحب .. وكرهتني في تلاتة .. غيابك .. وبعدك ..وفرقاك
- أسأل الذي جمعنا في ..دنيا فانيه .. أن يجمعنا ..ثانيه في جنـة قطوفها ..دانيـه ..
- قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ي )
- نفسي اكون زى النسمه اوصلك فى ثوانى واخدك بين احضانى وابوسك وارجع تانى
- مساء الشوق ياللي من العسل أصفى.. ولو بايدي علاج الناس لأخليك للناس وصفه
- الإنسان يحب أكتر من مرة ….. يصاحب أكتر من مرة ….. بس ما يلاقيش زيك بالمرة …… أحبك .
- لو الحب كلام كنت كتبتلك الف كتاب بس الحب احساس واللى يحب ماينساش
- غايب ولكنى حنبك قلبى وعقلى عندك والله لو تبعد سنين لارجع واقول بحبك
- تعلن الخطوط الجويه عن قيام بوسه قويه نرجو من مطار خدك استقبالها بحنيه
- أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك
- خلك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاجك … ( المرسل ) : مصنع العسل والحلاوة
- أنت عنب … حبك عجب … كلك أدب … وزنك ذهب ….. أنت دائي … أنت دوائي … أنت حبي … جواب نهائي .
- هووووووووس ….. ولا كلمة ….. ولا نفس ….. ولا حرف ….. ولا همس ….. حبك نائم بقلبي …..
- جمال الليل في نظرة عيونك ……. ونور البدر مرسوم بجفونك ……. وكل الكون ما يسوى بدونك ……. أحبك !!
- أحبك قد الأرض ونملاتو ….. وقد البحر وسمكاتو ….. وقد الرز ورزاتو ….. وقد الشعر وقملاتو …..
- في عيونك أسرح ……… وباتصالك أفرح ……… وفي غيابك أغني ……… يا ورد من علمك تجرح ………
- أنا لولاك موبايى فصلته ………. ولولا حبك عندي كنت كسرته ………. ولولا مسجاتك ما فتحته ……….
- مبروك قبولك في كلية قلبي ، تخصص:حب ، التخرج : مستحيل
- أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك
- بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك
بطاقة حب مصرية 2017
للاستماع الى اغنية “عينيك حلوين” شغل زر الموسيقى الاحمر في البطاقة
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بحبك موت بحبك بحبك يا قلبي يا ايه
اغالى حاجه في الدنيا كلها يا حبيبي
بحبك ومقدرش اعيش من غيركى
اجمل حاجه في الدنيا انك تلقي حد يحبك بجد واه لما يكون بجد ..
انت حبي الاول والاخير
انت اكسجين حياتي
انت نبض قلبي الذي يطرق بداخلي
بموت فيك حبيبي وحياتي انت محمد
محمد مجنوني وانا مجنونتو
اجمل شي في الدنيا الحب بس الي يقدر بقا
كلمة بحبك ” عقد ” .. يا تكون قدها يا متقولهاش أحسن
العين تعشق صورتك .. والقلب بيجرى فيه دمك
وكل ما اسمع صوتك .. شفايفى تقول بحبك
انا بحب محمد كتيييييييييييييييييير الحب شى عظيم
قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ي
الحب فعلا اجمل شىء فى الدنيا انا عن نفسى بموت فى خطبتى وحبيبتى وروح قلبى
دموع العين اهون من دموع القلب لان القلب اذا انجرح يصعب على اى انسان ان يدويه
جميل جدا ياريت نحب با حساس والنبي بقول كدة لكل شب وكل بنت شافت رسالتي الان اوك اختكم شمس
ياريت والله يا كريم انا معجبة بيكم جدا وبالرسايل اللي بتكتبوها كلكم بجد علي راي كريم تسلم الايادي يا بنات واولاد بلادي
بس نصيحة مني لاخواتتي هو الحب جميل لاكن احترس لا تحب كثيرا والا تامل كثيرا لان كتيرا لقد تؤالمك كثيرا
يا جماعة الحب دة اجمل حاجة في الحياة صح والا اية
اصعب لحظة لما تسال حد بتحبة هو احنا كدة خلاص مش هنتكلم تاني ويرد يقول مش عارف
وحشتنى يا اجمل ملاك فى الدنيا كلها
بحبك يا اجمل ملاك
ودى اكون قريك ودى اسمع صوتك ودى ارتمى بحضنك ودى اشبك يدى بيادك ودى انسيك همك م ودى اجرحك م ودى ازعلك م ودى اخونك م ودى اخدعك م ودى اعيش بدونك ربى بعمرى وحياتى وروحى اصونك بس حبنى اكثرم انا احبك
هوووووووووووووووووس ………..ولا كلمة ……………..ولا نفس …………..ولا حرف ………..ولا همس …………….حبك نائم في قلبي؟؟؟؟؟؟؟؟بحبك ,,,,,,,,,,,,ياا بابتى
انا كنت بحب محمود حبيبي بس حصل مشاكل ومش بكلمة دلوقنى بس والله هو قالى انة هيجى يخطبتى ياااااااااااااااااااااااااارب لدعولى
انتي مش زي الجمع ضحكتك لون النسيم بسمتياك تجري في عروقي هتبعد انا مش هبعد غابعغفبيغفغفبغفبهعغهخنعغاهخم بحبك ب الناجيري
اكيد رسائل حلوه بس في احلي
سالونى امتى هتبطلى تحبية قلت مش عارفة هموت امتة
بحبك يا اجمل حاجة فى دنيتى
بحبك ياخطيبتي يأجمل شئ في الدنيا (s)ما فيش أحلي من الحب الحلال
اجمل رسائل بجد
الحب لعبه خسرانه
سألونى عن الحب قلت ضعف وقوه ولما سألونى عنك قلت روحى وقلبى من جوا
كلام جميل وزي
الفل
واحشنى يا طيب يا ارق من الملاك فاكرك وفاكر قد اى اتهنيت معاك وكنت اتمنى يكون عمرى فداك دلوقت بحلم بس اعيش لحظه معاك
كلام جميل ورائع
واحنا فى انتظار كلام اجمل
كلام جميل
كلام جميل ورائع
بحبك فى قلب انا واللة بحبك
الى من احببت حبأ ينير القمر والشمس والنجوم الى من ملكت زاتى بزاتى الى عمرى وزكرياتى اهديكى الف كلمة حب توصف حبى ليكى بحبك
اجمل الاشياء انك تزرع وردة فى بستان لكن الاجمل انك تزرع حبك فى قلب انسان
كل شيئ اقدر عليه الا بعدك عن حياتي هيا هو عمري يسوي ايه من غيرك حياتي ؟ دي لنور عيني وحياتي وقلبي “ياسر”
بجد رسايل جميله اوي ميرسي
مفيش حد بيحبك ادي لف و دور و اعتر دة تحدى
نحبك اوى يا ملك وربنا يخليكى ليه وما يحرمنيش منك حبيبك فادى شاذلى
اذا اردت تقدير حبى لك فحاول ان تمسك قطرات المطر فما امسكت فهو حبك لى وما سقط فهو حبى لك
علمتني الشوق وعرفتني بالحب .. وكرهتني في تلاتة .. غيابك .. وبعدك ..وفرقاك
عندي ثلاث جبال.. جبل حبي.. وجبل شوقي.. وجبل ارميك من عليه لو كنت تنساني …..الي حبيب القلب w
مفيش غراب ابيض@عشان تلاقى قلب ابيض
مفيش حب صالح كلة بتاع مصالح
مااقدراعيش من غيرالحب
الحب جميل كلشششششششششششش
الحب مهما الظروف حلوة