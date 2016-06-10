رسائل حب 2017 اجمل مسجات الحب للمخطوبين مصرية قصيرة

رسائل حب مصرية للمخطوبين 2017

رسائل حب 2017 مصرية – مسجات حب للمخطوبين والعاشقين

رسائل حب 2017 مصرية

حسب تعليمات الجهاز المركزي المصري للاحصاء وكمان شركات الاتصالات التلاتة والتخفيضات لعام ٢٠١٧ فانه هايضيع عليك كتير لو مصبحتش على اللي بتحبه باجمل مسجات حب للموبايل جديدة مصرية اباً عن جد، ومنها مسجات حب للمخطوبين للزوج المسافر وحتى الزوج الغير مسافر ،والعاشقين والعاشقات.

وكمان تمسي عليه مع رسائل حب مصرية حيث انها سوف تؤدي بالضروري لاشعال روابط المحبة وتدويب التلج وحاجات تانية كتير يصعب شرحها الان لضيق الوقت والحال، لذا عليك بارسال اكبر عدد من رسائل حب 2017 للجوال، او الفيس بوك وواتس اب وتويتر، وساعتها ايامك كلها ممكن تبقى ضحك ولعب وحب وجد ورومانسية وخلافه على قولة العندليب، لذا اختار حبة رسايل حلوة وابدا ابعت ع السريع:

اجمل رسائل الحب مصرية للمخطوبين والعشاق 2017

  • لو يحرمني الزمن رؤياك مش هيحرمني من ذكراك .. بحبك و بوعدك مش هنساك
  • حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى هيرسل ولا اشرب من البحر
  • كل شئ اقدر عليه..الا بعدك عن حياتى..هو عمرى يسوى ايه..بعدك ياحياتى
  • صباح الشوق ياللي من العسل أصفى.. و لو بإيدي علاج الناس هخلي شوفتك وصفة
  • عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير
  • أنا مدينه حدودها ذكراك .. بحورها عشقك جسرها وصلك عاصمتها قلبك و الميناء هى حبك
  • علمتني الشوق وعرفتني بالحب .. وكرهتني في تلاتة .. غيابك .. وبعدك ..وفرقاك
  • أسأل الذي جمعنا في ..دنيا فانيه .. أن يجمعنا ..ثانيه في جنـة قطوفها ..دانيـه ..
  • قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ي )
  • نفسي اكون زى النسمه اوصلك فى ثوانى واخدك بين احضانى وابوسك وارجع تانى
  • مساء الشوق ياللي من العسل أصفى.. ولو بايدي علاج الناس لأخليك للناس وصفه
  • الإنسان يحب أكتر من مرة ….. يصاحب أكتر من مرة ….. بس ما يلاقيش زيك بالمرة …… أحبك .
  • لو الحب كلام كنت كتبتلك الف كتاب بس الحب احساس واللى يحب ماينساش
  • غايب ولكنى حنبك قلبى وعقلى عندك والله لو تبعد سنين لارجع واقول بحبك
  • تعلن الخطوط الجويه عن قيام بوسه قويه نرجو من مطار خدك استقبالها بحنيه
  • أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك
  • خلك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاجك … ( المرسل ) : مصنع العسل والحلاوة
  • أنت عنب … حبك عجب … كلك أدب … وزنك ذهب ….. أنت دائي … أنت دوائي … أنت حبي … جواب نهائي .
  • هووووووووس ….. ولا كلمة ….. ولا نفس ….. ولا حرف ….. ولا همس ….. حبك نائم بقلبي …..
  • جمال الليل في نظرة عيونك ……. ونور البدر مرسوم بجفونك ……. وكل الكون ما يسوى بدونك ……. أحبك !!
  • أحبك قد الأرض ونملاتو ….. وقد البحر وسمكاتو ….. وقد الرز ورزاتو ….. وقد الشعر وقملاتو …..
  • في عيونك أسرح ……… وباتصالك أفرح ……… وفي غيابك أغني ……… يا ورد من علمك تجرح ………
  • أنا لولاك موبايى فصلته ………. ولولا حبك عندي كنت كسرته ………. ولولا مسجاتك ما فتحته ……….
  • مبروك قبولك في كلية قلبي ، تخصص:حب ، التخرج : مستحيل
  • أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك
  • بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك

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رسائل حب 2017 اجمل مسجات الحب للمخطوبين مصرية قصيرة

10/06/2016 148 تعليق رسائل حب , , , , , , , , , , , , , ,
148 comments
  1. محمد 26/10/2017 10:24 -

    بحبك موت بحبك بحبك يا قلبي يا ايه
    اغالى حاجه في الدنيا كلها يا حبيبي
    بحبك ومقدرش اعيش من غيركى

  2. قؤاد 22/05/2017 04:05 -

    اجمل حاجه في الدنيا انك تلقي حد يحبك بجد واه لما يكون بجد ..

  3. Memo 23/02/2017 17:20 -

    انت حبي الاول والاخير
    انت اكسجين حياتي
    انت نبض قلبي الذي يطرق بداخلي
    بموت فيك حبيبي وحياتي انت محمد
    محمد مجنوني وانا مجنونتو

  4. مياده 06/02/2017 09:55 -

    اجمل شي في الدنيا الحب بس الي يقدر بقا

  5. عبدالله 01/08/2016 23:43 -

    كلمة بحبك ” عقد ” .. يا تكون قدها يا متقولهاش أحسن

  6. عبدالله 01/08/2016 23:39 -

    العين تعشق صورتك .. والقلب بيجرى فيه دمك
    وكل ما اسمع صوتك .. شفايفى تقول بحبك

  7. ايس كريم 20/07/2016 13:48 -

    انا بحب محمد كتيييييييييييييييييير الحب شى عظيم

  8. اسلام 19/07/2016 01:46 -

    قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ي

  9. على 22/12/2015 00:34 -

    الحب فعلا اجمل شىء فى الدنيا انا عن نفسى بموت فى خطبتى وحبيبتى وروح قلبى

  10. الوهم والسراب 12/07/2015 17:15 -

    دموع العين اهون من دموع القلب لان القلب اذا انجرح يصعب على اى انسان ان يدويه

  11. انا الحب بزاتة 05/07/2015 07:17 -

    جميل جدا ياريت نحب با حساس والنبي بقول كدة لكل شب وكل بنت شافت رسالتي الان اوك اختكم شمس

  12. انا الحب بزاتة 05/07/2015 07:04 -

    ياريت والله يا كريم انا معجبة بيكم جدا وبالرسايل اللي بتكتبوها كلكم بجد علي راي كريم تسلم الايادي يا بنات واولاد بلادي

  13. انا الحب بزاتة 05/07/2015 06:44 -

    بس نصيحة مني لاخواتتي هو الحب جميل لاكن احترس لا تحب كثيرا والا تامل كثيرا لان كتيرا لقد تؤالمك كثيرا

  14. انا الحب بزاتة 05/07/2015 06:41 -

    يا جماعة الحب دة اجمل حاجة في الحياة صح والا اية

  15. الحب الميت 05/07/2015 06:40 -

    اصعب لحظة لما تسال حد بتحبة هو احنا كدة خلاص مش هنتكلم تاني ويرد يقول مش عارف

  16. ام ريماس 27/05/2015 01:54 -

    وحشتنى يا اجمل ملاك فى الدنيا كلها

  18. هاجر الشلقاني 20/04/2015 16:17 -

    ودى اكون قريك ودى اسمع صوتك ودى ارتمى بحضنك ودى اشبك يدى بيادك ودى انسيك همك م ودى اجرحك م ودى ازعلك م ودى اخونك م ودى اخدعك م ودى اعيش بدونك ربى بعمرى وحياتى وروحى اصونك بس حبنى اكثرم انا احبك

  19. روكا الحزينة 05/04/2015 22:10 -

    هوووووووووووووووووس ………..ولا كلمة ……………..ولا نفس …………..ولا حرف ………..ولا همس …………….حبك نائم في قلبي؟؟؟؟؟؟؟؟بحبك ,,,,,,,,,,,,ياا بابتى

  20. روكا الحزينة 05/04/2015 22:07 -

    انا كنت بحب محمود حبيبي بس حصل مشاكل ومش بكلمة دلوقنى بس والله هو قالى انة هيجى يخطبتى ياااااااااااااااااااااااااارب لدعولى

  21. سيد الطيار 06/02/2015 19:15 -

    انتي مش زي الجمع ضحكتك لون النسيم بسمتياك تجري في عروقي هتبعد انا مش هبعد غابعغفبيغفغفبغفبهعغهخنعغاهخم بحبك ب الناجيري

  22. سيد الطيار 06/02/2015 18:13 -

    اكيد رسائل حلوه بس في احلي

  23. ام رودينا 30/01/2015 12:56 -

    سالونى امتى هتبطلى تحبية قلت مش عارفة هموت امتة

  25. gamal 21/01/2015 06:43 -

    بحبك ياخطيبتي يأجمل شئ في الدنيا (s)ما فيش أحلي من الحب الحلال

  28. علاء طارق 30/11/2014 11:54 -

    سألونى عن الحب قلت ضعف وقوه ولما سألونى عنك قلت روحى وقلبى من جوا

  30. خالدعربى 31/07/2014 20:27 -

    واحشنى يا طيب يا ارق من الملاك فاكرك وفاكر قد اى اتهنيت معاك وكنت اتمنى يكون عمرى فداك دلوقت بحلم بس اعيش لحظه معاك

  31. hamed 15/07/2014 03:38 -

    كلام جميل ورائع
    واحنا فى انتظار كلام اجمل

  35. رسائل حب 28/04/2014 13:29 -

    الى من احببت حبأ ينير القمر والشمس والنجوم الى من ملكت زاتى بزاتى الى عمرى وزكرياتى اهديكى الف كلمة حب توصف حبى ليكى بحبك

  36. ثروت 28/04/2014 13:26 -

    اجمل الاشياء انك تزرع وردة فى بستان لكن الاجمل انك تزرع حبك فى قلب انسان

  37. نسمة الوادي 16/04/2014 14:24 -

    كل شيئ اقدر عليه الا بعدك عن حياتي هيا هو عمري يسوي ايه من غيرك حياتي ؟ دي لنور عيني وحياتي وقلبي “ياسر”

  38. نسمة الوادي 16/04/2014 14:22 -

    بجد رسايل جميله اوي ميرسي

  39. محمود 13/04/2014 17:44 -

    مفيش حد بيحبك ادي لف و دور و اعتر دة تحدى

  40. fadyshazly 06/04/2014 18:24 -

    نحبك اوى يا ملك وربنا يخليكى ليه وما يحرمنيش منك حبيبك فادى شاذلى

  41. هانى الحملاوى 12/02/2014 22:03 -

    اذا اردت تقدير حبى لك فحاول ان تمسك قطرات المطر فما امسكت فهو حبك لى وما سقط فهو حبى لك

  42. ذيكا 28/01/2014 22:25 -

    علمتني الشوق وعرفتني بالحب .. وكرهتني في تلاتة .. غيابك .. وبعدك ..وفرقاك

  43. MooCar 1 28/01/2014 22:23 -

    عندي ثلاث جبال.. جبل حبي.. وجبل شوقي.. وجبل ارميك من عليه لو كنت تنساني …..الي حبيب القلب w

  44. حمبزا 23/12/2013 06:53 -

    مفيش غراب ابيض@عشان تلاقى قلب ابيض

  47. نور العبيدي 20/11/2013 00:27 -

    الحب جميل كلشششششششششششش

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