رسائل حب 2017 اجمل مسجات الحب للمخطوبين مصرية قصيرة

رسائل حب 2017 مصرية

حسب تعليمات الجهاز المركزي المصري للاحصاء وكمان شركات الاتصالات التلاتة والتخفيضات لعام ٢٠١٧ فانه هايضيع عليك كتير لو مصبحتش على اللي بتحبه باجمل مسجات حب للموبايل جديدة مصرية اباً عن جد، ومنها مسجات حب للمخطوبين للزوج المسافر وحتى الزوج الغير مسافر ،والعاشقين والعاشقات.

وكمان تمسي عليه مع رسائل حب مصرية حيث انها سوف تؤدي بالضروري لاشعال روابط المحبة وتدويب التلج وحاجات تانية كتير يصعب شرحها الان لضيق الوقت والحال، لذا عليك بارسال اكبر عدد من رسائل حب 2017 للجوال، او الفيس بوك وواتس اب وتويتر، وساعتها ايامك كلها ممكن تبقى ضحك ولعب وحب وجد ورومانسية وخلافه على قولة العندليب، لذا اختار حبة رسايل حلوة وابدا ابعت ع السريع:

اجمل رسائل الحب مصرية للمخطوبين والعشاق 2017

لو يحرمني الزمن رؤياك مش هيحرمني من ذكراك .. بحبك و بوعدك مش هنساك

حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى هيرسل ولا اشرب من البحر

كل شئ اقدر عليه..الا بعدك عن حياتى..هو عمرى يسوى ايه..بعدك ياحياتى

صباح الشوق ياللي من العسل أصفى.. و لو بإيدي علاج الناس هخلي شوفتك وصفة

عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير

أنا مدينه حدودها ذكراك .. بحورها عشقك جسرها وصلك عاصمتها قلبك و الميناء هى حبك

علمتني الشوق وعرفتني بالحب .. وكرهتني في تلاتة .. غيابك .. وبعدك ..وفرقاك

أسأل الذي جمعنا في ..دنيا فانيه .. أن يجمعنا ..ثانيه في جنـة قطوفها ..دانيـه ..

قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ي )

نفسي اكون زى النسمه اوصلك فى ثوانى واخدك بين احضانى وابوسك وارجع تانى

مساء الشوق ياللي من العسل أصفى.. ولو بايدي علاج الناس لأخليك للناس وصفه

الإنسان يحب أكتر من مرة ….. يصاحب أكتر من مرة ….. بس ما يلاقيش زيك بالمرة …… أحبك .

لو الحب كلام كنت كتبتلك الف كتاب بس الحب احساس واللى يحب ماينساش

غايب ولكنى حنبك قلبى وعقلى عندك والله لو تبعد سنين لارجع واقول بحبك

تعلن الخطوط الجويه عن قيام بوسه قويه نرجو من مطار خدك استقبالها بحنيه

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك

خلك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاجك … ( المرسل ) : مصنع العسل والحلاوة

أنت عنب … حبك عجب … كلك أدب … وزنك ذهب ….. أنت دائي … أنت دوائي … أنت حبي … جواب نهائي .

هووووووووس ….. ولا كلمة ….. ولا نفس ….. ولا حرف ….. ولا همس ….. حبك نائم بقلبي …..

جمال الليل في نظرة عيونك ……. ونور البدر مرسوم بجفونك ……. وكل الكون ما يسوى بدونك ……. أحبك !!

أحبك قد الأرض ونملاتو ….. وقد البحر وسمكاتو ….. وقد الرز ورزاتو ….. وقد الشعر وقملاتو …..

في عيونك أسرح ……… وباتصالك أفرح ……… وفي غيابك أغني ……… يا ورد من علمك تجرح ………

أنا لولاك موبايى فصلته ………. ولولا حبك عندي كنت كسرته ………. ولولا مسجاتك ما فتحته ……….

مبروك قبولك في كلية قلبي ، تخصص:حب ، التخرج : مستحيل

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك

بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك

بطاقة حب مصرية 2017

للاستماع الى اغنية “عينيك حلوين” شغل زر الموسيقى الاحمر في البطاقة

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