رسائل رومانسية 2017 لكل الحبيبة احلى مسجات للحب والرومانسية

رسائل رومانسية 2017

مصريات – صحيح الحب اختفى اليومين دول وبقى شيء نادر بس لسه في رسائل حب وغرام رومانسية.

لكل الحبيبة اجمل مسجات حب رومانسية حزينة اختار ونقي شوية من رسائل رومانسية للعام 2018/2017 وابدأ بعملية هجوم مركز على قلوب حبايبك بما تيسر لك من رسائل للحب، حيث ان الهجوم خير وسيلة للدفاع والبادي هو الافضل باحلى رسائل الحب والرومانسية صباحية او رسائل مسائية قبل النوم واتس اب وبعد النوم واتس اب وبس.

لذا عليك بارسال اجدد مسجات حب الرومانسية صباحية او مسائية من غير ايتها لكاعة ابعت فورا اجمل رسائل رومانسية 2018 حزينة وغير حزينة.

ومن غير ما تستنا اي مناسبة من غيرها بركة رسائل موبايل رومانسية واتس اب بالعربية الفصحى وبلهجات مختلفة محلية مثل المصرية والسودانية والخليجية السعودية والكويتية والعمانية والقطرية والاماراتية والبحرينية واليمنية والمغربية والتونسية والجزائرية والليبية والسورية والفلسطينية والعراقية، والاردنية، واللبنانية.

يلا خد عندك:

لك سلام قبل المنام ولك طيور تغرد وتقول تصبحعلى أحلى الأحلام

ياأرض احفظيه وياسماء ظلليه انا شايفه غالي ومن نسمة الهواء بخاف عليه

أرسل لغيرك و الرسايل بتيجي ليك،شكل الرسايل حالفة ما تعدي غير عليك

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك

روح و طل من الشباك شفت القمر هذا إنت حبيبي أسهر أتأمل فيك

في عيني اليمنى لك غلاوه وفي عيني اليسرى لك وفاء وبين الاثنين معزا ما تنسى

أن كنت صاحي لك عيوني تسامرك.. وان كنت نايم برسلك فؤادي يغطيك

حبيبتي: لو كتبت بأغصان الشجر وبحبر مداده البحر ماقلت لك إلا كلمة.. أحبك

لو فى عمري يوم اتمنى اعيشه جنبك ولو باقى لى كلمه اتمنى تكون بحبك

تمر ساعات انتظر صوتك وتمر ايام اتمنى اشوفك ويمر عمري وانا احبك

فقدنا شوفتك ،؛، سكتنا فقدنا صوتك ،؛،. تحملنا ،؛، بس نفقد رسايلك ما تعودنا

أبنتظر يوم وشهر أبنتظر عام ودهر أبنتظر كل العمر لاجل اشوفك يا قمر ،،

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك

حبيت أصبحك بورده وبسكوته مدوره وفنجان قهوه أنت سكره

سلامة روحك وقلبك من هموم تعانيها حبيبي يحفظك ربي من الدنيا و ما فيها

اقول : اللي خلقك خلق مليون غيرك بس والله كلهم ،؛، ما يسوا رمش عينك

أحرقت كل الأقلام وبدمع عيني كتبت لك وأختصرت عذب الكلام في كلمه أشتقت لك

ممكن الانسان ينسى همة وينسى الورد الى بيشمة بس مش ممكن ينسى انسان بيجرى فى دمه

لو ما أرسلت رسائل حب ! لو ما اتصلت !! لو حتى شفت رقمي وطنشت !أنت بقلبي زي ما إنت

بحب عينى لانها تراك .. وقلبى لانة يعشقك .. وشفايفى لانها تنطق اسمك .. وادفع عمرى كله بس اكون وياك

انا ليا قلب مبيقساش وليا عقل ما بينساش ولي حبيب من غيره مسواش

عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير

صباح الخير لأحلى طير صباح الحب لأطيب قلب صباح الهنا لعمري أنا

حبيبي أنت القــدر وأنت العمـر وأنت احلي شي مر بحياتي

نفسي أبوسك تسعه وتسعين مرة وكل مرة أغلط في العدد وأطلب أعيد من الأول

حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى هيرسل ولا اشرب من البحر

كم قمر في الكون؟ واحد فى السما والتانى قاعد يقرا الرساله

إن سرحت بسرح فيك وإن زعلت حنيت ليك بصراحة أموت فيك

حبك: بسمه بتهون علينا حيانتا ونغمه حلوه بنسمعها فى ليالينا

حبك الفاعل وقلبك مفعول به وجمالك المصدر وعيونك حروف الجر..هذا هو الحال

اقسم بالذي رسم البسمه على وجوه الخلق سأظل احبك حتي يبعث الخلق

مريض رحت للطبيب..وصف لى علاج غريب..بوسة من اغلى حبيب..كل ساعة حتى اطيب

كل شئ اقدر عليه..الا بعدك عن حياتى..هو عمرى يسوى ايه..بعدك ياحياتى

بطاقة فلاش حب رومانسية حزينة للحبيب

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رسائل رومانسية 2017 لكل الحبيبة احلى مسجات للحب والرومانسية