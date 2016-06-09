رسائل رومانسية 2017 لكل الحبيبة احلى مسجات للحب والرومانسية

رسائل رومانسية 2017

رسائل رومانسية قوية 2017

رسائل رومانسية 2017 مسجات حب ورومانسية حزينة

مصريات – صحيح الحب اختفى اليومين دول وبقى شيء نادر بس لسه في رسائل حب وغرام رومانسية.

لكل الحبيبة اجمل مسجات حب رومانسية حزينة اختار ونقي شوية من رسائل رومانسية للعام 2018/2017  وابدأ بعملية هجوم مركز على قلوب حبايبك بما تيسر لك من رسائل للحب، حيث ان الهجوم خير وسيلة للدفاع والبادي هو الافضل باحلى رسائل الحب والرومانسية صباحية او رسائل مسائية قبل النوم واتس اب وبعد النوم واتس اب وبس.

لذا عليك بارسال اجدد مسجات حب الرومانسية صباحية او مسائية من غير ايتها لكاعة ابعت فورا اجمل رسائل رومانسية 2018 حزينة وغير حزينة.

رسائل حب رومانسية sms صباحيةومن غير ما تستنا اي مناسبة من غيرها بركة رسائل موبايل رومانسية واتس اب بالعربية الفصحى وبلهجات مختلفة محلية مثل المصرية والسودانية والخليجية السعودية والكويتية والعمانية والقطرية والاماراتية والبحرينية واليمنية والمغربية والتونسية والجزائرية والليبية والسورية والفلسطينية والعراقية، والاردنية، واللبنانية.

يلا خد عندك:

رسائل رومانسية حزينة

رسائل رومانسية – مسجات حب حزينة

  • لك سلام قبل المنام ولك طيور تغرد وتقول تصبحعلى أحلى الأحلام
  • ياأرض احفظيه وياسماء ظلليه انا شايفه غالي ومن نسمة الهواء بخاف عليه
  • أرسل لغيرك و الرسايل بتيجي ليك،شكل الرسايل حالفة ما تعدي غير عليك
  • أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك
  • روح و طل من الشباك شفت القمر هذا إنت حبيبي أسهر أتأمل فيك
  • في عيني اليمنى لك غلاوه وفي عيني اليسرى لك وفاء وبين الاثنين معزا ما تنسى
  • أن كنت صاحي لك عيوني تسامرك.. وان كنت نايم برسلك فؤادي يغطيك
  • حبيبتي: لو كتبت بأغصان الشجر وبحبر مداده البحر ماقلت لك إلا كلمة.. أحبك
  • لو فى عمري يوم اتمنى اعيشه جنبك ولو باقى لى كلمه اتمنى تكون بحبك
  • تمر ساعات انتظر صوتك وتمر ايام اتمنى اشوفك ويمر عمري وانا احبك
  • فقدنا شوفتك ،؛، سكتنا فقدنا صوتك ،؛،. تحملنا ،؛، بس نفقد رسايلك ما تعودنا
  • أبنتظر يوم وشهر أبنتظر عام ودهر أبنتظر كل العمر لاجل اشوفك يا قمر ،،
  • أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك
  • حبيت أصبحك بورده وبسكوته مدوره وفنجان قهوه أنت سكره
  • سلامة روحك وقلبك من هموم تعانيها حبيبي يحفظك ربي من الدنيا و ما فيها
  • اقول : اللي خلقك خلق مليون غيرك بس والله كلهم ،؛، ما يسوا رمش عينك
  • أحرقت كل الأقلام وبدمع عيني كتبت لك وأختصرت عذب الكلام في كلمه أشتقت لك
  • ممكن الانسان ينسى همة وينسى الورد الى بيشمة بس مش ممكن ينسى انسان بيجرى فى دمه
  • لو ما أرسلت رسائل حب ! لو ما اتصلت !! لو حتى شفت رقمي وطنشت !أنت بقلبي زي ما إنت
  • بحب عينى لانها تراك .. وقلبى لانة يعشقك .. وشفايفى لانها تنطق اسمك .. وادفع عمرى كله بس اكون وياك
  • انا ليا قلب مبيقساش وليا عقل ما بينساش ولي حبيب من غيره مسواش
  • عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير
  • صباح الخير لأحلى طير صباح الحب لأطيب قلب صباح الهنا لعمري أنا
  • حبيبي أنت القــدر وأنت العمـر وأنت احلي شي مر بحياتي
  • نفسي أبوسك تسعه وتسعين مرة وكل مرة أغلط في العدد وأطلب أعيد من الأول
  • حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى هيرسل ولا اشرب من البحر
  • كم قمر في الكون؟ واحد فى السما والتانى قاعد يقرا الرساله
  • إن سرحت بسرح فيك وإن زعلت حنيت ليك بصراحة أموت فيك
  • حبك: بسمه بتهون علينا حيانتا ونغمه حلوه بنسمعها فى ليالينا
  • حبك الفاعل وقلبك مفعول به وجمالك المصدر وعيونك حروف الجر..هذا هو الحال
  • اقسم بالذي رسم البسمه على وجوه الخلق سأظل احبك حتي يبعث الخلق
  • مريض رحت للطبيب..وصف لى علاج غريب..بوسة من اغلى حبيب..كل ساعة حتى اطيب
  • كل شئ اقدر عليه..الا بعدك عن حياتى..هو عمرى يسوى ايه..بعدك ياحياتى

بطاقة فلاش حب رومانسية حزينة للحبيب

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رسائل رومانسية 2017 لكل الحبيبة احلى مسجات للحب والرومانسية

09/06/2016 1060 تعليق رسائل رومانسية , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. وحيد. نصر 30/10/2017 15:11 -

    كل قصة حب اكتملت بالزواج كان وراها رجل احترم وعده وانثي صبرت. معه
    كيف حبيبتي

  2. سمير خياط 09/07/2017 00:25 -

    الحب شئ جميل وأذا غاببت الحبيبية كأنها عقد ألماس غابت أوسط حلقاته

  3. دودو 28/06/2016 22:28 -

    الى اغلى و احلى و اعز و احب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس

  4. دودو 28/06/2016 22:26 -

    لو ساعة يختفى عنى صوتك اعيش بعالم النسيان فلا تحرمنى من صوتك انا لا اقدر على الحرمان

  5. sara skoot 24/11/2015 21:55 -

    حبي لك ماهي رسالة بجوال حبي لك ماهي كلمة وتنقال حبي لك قوة تزلزل جبال
                                            ————————————
    بعدد الورد اللي في الكون والعصافير اللي بكل لون ارسل امسياتي لاغلي عيون
                                              —————————
    نفسي احدد موقفي و أعرف نهاية قصتي إن كان حبك غلطتي آسف بكررغلطتي

  6. محمد عبدالغنى 29/10/2015 21:19 -

    الحب الصادق نادر في هذا الزمن

  7. محمد عبدالغنى 29/10/2015 21:17 -

    الحب شئ جميل جدا جدا جدا جدا جدا جدا

  8. احمد 14/09/2015 19:35 -

    الحب هو اجمل كلمه فى الكون لما تحب تحب بقلبك مع تحيات الامبراطور الحزين

  10. محمود 31/07/2015 15:04 -

    اتعرف من انا .. انا اول من هواك .. انا سعدك وهناك .. انا صوتك وصداك .. انا اخر من يفكر ينساك .. انا من باع الدنيا واشتراك 
    انت ايه؟!!!

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