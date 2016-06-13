رسائل عتاب قصيرة وطويلة قوية 2017 اجمل مسجات العتاب

رسائل عتاب 2017

لو في حاجة في قلبك زعل عتاب حد مضايقك شايل منه عمل معاك موقف مش ولابد او بعيد عنك ولا بيسأل حابب توصله رسالة عتاب ما وتحكي عن اللي جواك ما عليك الا انك تمسك عدة موبايل او تحط عينك على صفحته على الفيس بوك او التويتر او حساب الواتس اب و البين تبع البلاك بيري وتبعتله اقوى مسجات عتاب قصيرة.

واحسن ما تقعد تفكر وفي الاخر تطنش خد عندك ع الجاهز اقوى واجمد و احلى رسائل عتاب تنفع للزوج للزوجة للحبيب و تحديدا للزوج المطنش المسافر، كمان هي رسائل عتاب قوية اخر اصدار يعني احدث رسائل حزينة تنفع تستخدمها السنة او تعينها لوقت عوزة وتخليها عندك كاجمل رسائل عتاب 2017 – 2018 والسنين اللي بعدها ، وادي عندك اجمل رسائل عتاب مصرية و عربية و اردنية سعودية اماراتية لبنانية يعني بكل اللهجات من الاخر ، غير انها رسائل عتاب قوية جدا و فيها اقوى كلمات حب وغرام و واعذب رسائل فراق وعذاب وشوق حزينة وعلى كيفك.

اجمل رسائل عتاب طويلة وقصيرة للموبايل 2017 – 2018

حبك كثر خطوات الثواني وكثر متبكي صمت المعاني وكثر ماتشهق اموج الموانئ

اذا ملء صدرك الهم وانت بمجلسك خالي تذكر ناس بيك تهتم ونت عندهم غالي

نور العين ناسينه شعجب مايتصل بينه … اذا نرسل يراسلنه واذا نسكت يخلينه

أسف نسيتك كنت مشغول وتعبان السبب بحفر اسمك بقلبي

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله

مستحي منك وخجلان ترة التأخير مو نسيان اذا غابت مراسيلي حبك بالكلب اطنان

تحية كلها تقدير تخص الصاحب الغالي و العفو لا حصل تقصير بسؤالي

يسعد مسا نفس بها الوفا سايد،، ويسعد مسا قلب به الطيب زايد،،

لو قاطعوني الناس يكفي علي وصلك وتعجبني بكل وصفك عطفك حبك وطيب اصلك

لاتفسر كل صمتي لك جفا.. بعض الغلا مايشرحه غير السكوت

خلي الزعل عنك الايام تجري منك اليوم أنامعاك وبكرة تحت تراب رجلك

مني السلام على من لست انساهم ان غابوا عن العين في القلب مأواهم

الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك إن فيه حد معبرك

قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه

صحيح القدر فرقنا وتاهت بيننا الأعذار بس القلب ياخلي أبد ما نامت أشواقه

لا تسأل دموعي عن أوجاع الأيام اسأل عيوني من تمنى تشوفه

ما قصدت بيوم ازعلك و باتصالي أزعجك و بتصرفاتي أجرحك أنا ببعد و أريحك

من عرفتك لين يومك ما أبد شفت الخطا كيف تخطي والخطا ما هوب دربك إرسال

ما راح تحس فيني إلى أن توقف عند قبري و تقول هذه كانت بالأمس تموت فيني

ما عاد لي باقي من الناس غيرك أنت و يا حسرتي لو كان عني تـخليت

أعاهدك باللي خلقنا من الطين .. تبقى بقلبي لين تفنى حيــــــــــــــاتي

ابحكيلــك حكاية قلب حلف يمشي على امرك رفض يسكن صدور الناس وجاء يسكن وسط صدرك

الـمـستحيل إني أجافيك و أبعد و إن جافيتني عشت لأجلك وحيده

لو قسي كل هالعالم أدري بقلبك حنون بـس لو قسي قلبك وين بكل هالعالم أكون إرسال

كيف أتصل بك وأنت برساله ماتذكرني مادري هل هذا بخل؟ ولا قلبك صار ينكرني

قال اليوم وداع لاعاد الحب يذكرك كله كان مكر وخداع والقلب عالحب مايجبرك

سؤالك عنى يكفينى ومين غيرك يواسينى احبك وانت ناسينى ولو برساله داوينى

عايزاك تعرف ان انا بجد حبيتك وموش عايزاك تنس الكلمه دي اوكي

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله

رح واعتبرني واحد اذنب وتاب ماني ثوب تلبسه ثمن تمله

مراح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله

مابيني وبينك مشاريه وعتاب شفت دربن جيت منه تدله

لو تبي تزعل وأنا ما أخطيت ازعل وابتعد ما دامت الدنيا كبيره

سو اللي براسك ولا تذكر أسباب لا صرت بايعني توكل على الله

عشق لا حب لاهم صارت انا عندي شهاده الشخص محد يحبه غير بس هم والدينه

كلي اسف يا من اخطيت اختياري كنت لي عزوتي وناسي مدري انك اول اعدائي

انا احبك ومن كثر حبك اقعد اتامل فيك اشوف نظراتك الحلوه احس بطعم حلاوتك اتلذذ بشوفتك واحتار اختارك انت ولا عيونك

ما يهمني حظنك لو كان دافي هذاك يوم كل كلي فداياك بيح جفاك بخاطري كل خافي واليوم انا اكره من بدالي بطرياك

غرتك طيبه خفوقي لعن ابو جدك صار التصدد في تالي الوقت لك عادة – رسائل عتاب للموبايل

يا من أحبك جريت بحور من عينى دموع قهر من مر العذاب اللى شفتة فى بعادك . اقولهالك والحق ينقال وانا لا اله الا الله ما أسوى شئ من دونك

يامن هجرتني تذكر اني لازلت على العهد وعلى ذكراك باقي

صحيح الوقت فرقنا حرمنى من رؤياك بس القلب اللى حبك يدعيلك وعمره ما ينساك

تزعل أراضيك تكلمني أموت فيك تبعد روحى فيك تنسانى بشبشب مقاس 40 أوريك

ثبت علميا ان السكر يذوب فى الماء علشان كده اوعى تخرج فى المطر

كترالغلى علمنى مااستغنى عن صوتك حتى لوماتكلمنى راح ارسل واسمع سكوتك

دورت فى قلبى على حاجه تزعلنى منك لقيت حتى الزعل فى قلبى راضى عنك

اعيش لك ومن اجلك واحبك اكتر من اهلك ولو مكنتش مصدقنى ظز فيك وفي شكلك

اذا كنت ناسيني والرساله ذكرتك فيني احذف الرساله وارجع انساني

كنت أصدق حتى كذبه.. كنت أحبــــــــــــه… آآآآآه.. واثري مخدوع بكلامه

الزمن يا صاحبي ماله امان والعمر يمشي وكل شي محسوب والقدر مكتوب والمخفي بيان وحظي العاثر طلع اكذب كذوب كنت انا طيب وكل قلبي حنان واحسبولي طيبتي ضمن الذنوب اذكر اني كنت ناجح من زمان بس احس اني تعلمت الرسوب

تمشي بنا الاقدام والموت جدام وميعادنا يا مبعد اثنين وبعدين لو الدموع تفيد فادت الاليتام الحب سجن وفرقا الاحباب اعداام وقلوبنا السجان واحنا المساجين

لوعه الحرمان تحرق بس اللاماني ما تموت الامل اجمل حقيقه في خيالات الصموت عيش ايامك وجامل روعه الحكمه السكوت كلنا مجرد هياكل باخر الرحله نموت

يسالوني الناس وينك واحبس الدمعه ليه مبعد عنك والاحباب مجتمعه اذبحوني بالسؤال هزوا سكوتي صوتها هذ الجبال صرخه سكوتي آآآه ابتسم وما ارد كان اهون علي موتي

تذكر صاحبك وارجع تقرب له ولو بالصوت على آخر نفس واقف تجي ولا يجيه الموت واشوف الموت احرص منك واشوف انك تبيه يموت اخاف انك بعد موته تحن وتفتح التابوت اخاف من القهر تزعل وتبكي يوم فات الفوت.

كنت بموت فيكى وعايش ليكى واتحدى اللى يجي عليكى لاكن اسف اعطيتك قلب باع الدنيا علشان يشتريكى امضاء عاشق مجروح باع الدنيا علشان يشتريكى

قالو البعيد عن العين بعيد عن القلب حاولت ابعد بس مقدرتش ابعد القلب حيران بين وعدى ببعدى وبين شوقى لقربك سعدينى وابعدى انتى

علمني لي صارت الدنيا تعاندني وين ارووح ؟؟؟ علمني ليصاروا اصحابي اغراب لمين ابوووح ؟؟ فهمني اذا احتجت لك بليله ظلمه وما لقيتك كيف اعيش ؟؟ وفهمني لوضاع الوقت مني ورحت عني ليه اعيش ؟؟

لو عمري راح ياعمري يبقى غلاك لا مايروح غلاك إنت وسط صدري بين الحنايا ساكن الروح

يا خايني يكفيك الحين أنا مابيك قلبي ترى ناسيك زد في جفاك وصدك

بيـدك هدمت الشوق وابدلتني بمعشوق كنت أحسبك بتفـوق وتعـود لـي وترد

تم فصل الخدمة مؤقتا حتى نشوف كيف تعيش بدون ما تسمع صوت الحبايب

كلمـة أسف مـا تـعيد اللي مـضـى ما تداوي جرح في جوفـي خطير

مسكين حبك مات مسكين حبك فات ذبحك حب الذات دامك ذبحت الود

يا سايق فى الطناش وحالف متكلمناش لو خايف على الرصيد بيقولو الرنات ببلاش

مالي غير حبك امانه عود لا حضاني …..يا حبيب قلبي معاك معاك الدنيايا وحشاني

لاتزرع الحب في قلبي أخاف يطلع وماتسقيه تكون سبب جرحى واعيش العمر اداويه

لو كل الناس نسيوك قلبك عمره ماينساك

حاير من شوقي بلاك وان نسيت قلبي ما نساك بس! كلي هايم في غلاك والمحبة دوووم تجمعنا في هواك

قسما برب العرش الذي كون الهضاب سابقى احبك حتى ارتدي الابيض تحت التراب

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