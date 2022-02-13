رسائل عيد الحب 2022 كلمات حب قصيرة مضحكة تهنئة الفالنتاين

رسائل عيد الحب 2022

مصريات – اذا كنت ناوي تطنش وتصهين عل التهاني بيوم الحب العالمي كده، فالبلد كلها في حالة احتفال وشئت ام ابيت لازم تبعت احلى تهنئة بالفلانتين.

بس مش لشخص معين عيد الحب لعام 2022 ده للجميع .. للحبيب او للحبيبة، للاصدقاء الحلوين والصديقات الحلوات.

يعني في التو واللحظة تمسك الموبايل وتبدأ تبعت اجمل رسائل قصيرة للحبيب بمناسبة عيد الحب 2022 لكل حبايبك واصحابك رسائل حب وبكل اللهجات العربية الدارجة من مصرية والسودانية او جزائرية ومغربية وتونسية وليبية وعراقية وسورية ولبنانية، او اردنية وكذلك خليجية بكل مشتقاتها من سعودية الى اماراتية وقطرية وكويتية وعمانية وبحرينية ويمنية وحتى لو احبببت بالفرنسية.

لا تهم اللغة او اللهجة المهم ان تختار اروع مسجات التهاني قصيرة للموبايل او للفيس بوك لتويتر او واتس اب، او رسائل حب مضحكة بعيد الفلانتين.

عبر بلهجتك واختر من مجموعات الرسائل مضحكة وجدية، غير مضحكة وممكن حزينة ولكنها بالتاكيد مسجات حب وغرام ٢٠٢٢ رومانسية.



وهذه هي اجمل مسجات تهنئة بمناسبة عيد الحب وهي على التوالي رسائل مصرية، رسائل عراقية ، رسائل مغربية، رسائل جزائرية، رسائل اردنية ، رسائل خليجية سعودية ، وجميعها من اجمل رسائل تهاني الفلانتين قصيرة مضحكة جديدة لعام 2022.

اجمد رسائل عيد الحب 2022 مصرية

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إلي شفتك فيها.

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملي السما نورك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله

لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية و نحتاج لك المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي

اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث

احدث رسائل عيد الحب 2022 عراقية

ريته اليطيح ابضيج كون اخوه وياه .. اوكل مايقول احاه كلها اتلــــــــــقاه

ينتل حبيب الروح تيارة عالي شما تكثر النتلات يبقى اغلى غالي

ضلمة وتدور اعليك روحي شجاها متولعة بيك اسنين خلها بهواها

ابيع الكون وأشتريك .. من حنان القلب اعطيك .. ياترىيرضيك حبيبي .. عشان أرضيك؟

أهجر الدنيا وأجيك .. وأخليها على شانك .. منواللي يستاهل .. ياخذ مكانك .. ياعمري

كيف أناديك عمري والعمر فاني .. إنت غير الناس عندي .. ولك غلا ولا لك ثاني

حبيبي نايم بالعسل وكلبي محتركه نااره ..ترى عمري خمس سنتات متبني عماره

دمعي علي الخد سايل .. مشتاق وحظي مايل .. أكتب بالقلم السايل .. أحبك بكل الوسايل

جاوبني هسه بساع ونطيني رأيك بعدك تعزني هواي لو خبط مايك…تحياتي الى حبيبتي المجهوله

مشكلتي صعبه اصبحت ماعندي كل احلول فركاك صار مرض بيه راح انتحر حبيبي شتكول

لاتزعل وتحتار لو غبنا عنك كل الادلة اتكول ماكو اغلى منك

اجدد مسجات تهنئة فالنتين اردنية

انت مو كبير بس جبل مو جميل بس قمر مو حلو بس عسل هذا إعجاب مو غزل..

آه لو تدري بشوقي في غيابك كيف زاد . . انت لو شوقك اللي مدينه. . أنا شوقي لعيونك بلاد

الورد يذبل لو طال الأمد .. و الجمر يطفي و يتحول رمد .. و غلاك في قلبي يبقى للأبد

شبهتك بالقهوه .. حلوه متل وجهك .. تقيله متل عقلك .. خفيفه متل ظلك .. مره متل بُعدك

القمر حلو لكنه عالي .. و الذهب حلو لكنه غالي .. وانت احلى منهم لأنك دايماً على بالي

فضحني دمعي البارح وانا في حبكم سارح

حُبي لك ما هو رساله بالجوال .. ولا هي كلمه وتنقال.. حبي لك زلزال يهز جبال.!!

اختار الاجابه: أنا وانت: – 1- حبايب للأبد .. 2 – روحين في جسد .. 3 – ما نتفارق ابد

لك كل كلي ولي بعض كلك .. بدي كل كلك ولك مني كلي وكل كلي يفدي كلك يا بعد كلك

اشتاقلك شوقن له الشوق يشتاق شوقن يشوق شايق الشوق شوقه .. وسلامتك

ما وجه الشبه بينك وبين الدم؟؟؟؟ اتنينكم تدخلون القلب بس انت ما تطلع

تشتاقلك الجنه و نهرها .. ويشتاقلك رب خلقها.. وتشتاقلك أحباب دوم انت بئلبها.

اروع رسائل عيد الحب 2022 بلهجة جزائرية دارجة

حبيت نبعتلك بوسة مع أحلى عصفور بصح يا روحي خفت عليك من أنفلونزا الطيور

يا نجمات الليل روحي ليه وعلى جبينو بوسيه وقوليلو راني راقدة نحلم بيه وما نتهنى غير النهار ليجيني فيه

من وحشك عييت ومن غيابك سوفريت ومن صبري مليت نطلب من ربي يحميك حتى يلاقيني بيك

يا قمر الليل روح عند حبيبي (…) زوريه وفي طريق السلامة احميه حتى يرجع لحبيبتو ولماليه

توحشت صوتك لحنين توحشت كلامك لبنين توحشت نظرة عينيك المزيانين قولي أنت وين في قلبي وفي عقلي ولا فيهم لتنين

نبعتلك دعوة تحميك ومحبة تهنيك وعقلي ما يسمح فيك وحضن يدفيك وقلبي يفرط في كنوز الدنيا وما يفرط فيك

حبيتك بكل كياني نقولها بقلبي ولساني عطيتك كل حياتي ونقتلك كون تنساني

ألف ضحكة تملي أيامك وألف فرحة تنور أحلامك وألف وردة تزين الطريق قدامك بألف كلمة من قلبي تقلك نموت عليك

احدث رسائل عيد الحب 2022 مغربية

مســا الخيــر علـيـك و عليــنا مســا النور و الكـلمــة الحنيـنا مســا النجوم ليمضــويا لياليـنا واش حنا في البال ولا نسيتيناايـوا نعل الشيطان و سول فينـا

درت التحاليل على قلــبياشمــــن الـــم حسيـــت ولقيت حبك هنا فيه بغـــيتوسولنـــي الطبـيـب علـيـك قلـــت لـــيـــه حبـــيـــتـــو عـــطـــانــي دوا كبـــيـتو نصحني باش نساك سبيتو

عـــلـــى تغـــاريـــد الطيـــور ورحـــيـــق الـــزهـــورو أشعة الشمس الي كلها نور نقوليك صـــباح كـــل عــطـــور وبـــصـــحـــا الفـــطــــــور

وخــــــا الشمـس تنســـا طـــلـــعوخــــــا مـــومـــو انســـا ا رضـــعوخــــــا الفـــنـــان انســـا ا بــــدعوخــــــا العـــبـــد انســـا ا ركـــــعمنسـاش نقوليك صبـــاح الخـــيـــروخــــــا روحـــي طـــلـــع

مسجات عيد الحب 2022 باللغة الفرنسية

tu es rechercher par la policed’amour accusée d’avoir volemon coeur tu ne sera libéreq’aprés paye une amendede 10000 bisous

j’ai tout sauf toidonc je n’ai riencar tu es toutpour moi

le ciel est triste,les oiseaux pleurent,les fleures sont deçues… sais tu pourquoi?parce qu’il n’y a pas de soleil…allez fais leur plaiser: lève toi!

les vagues de la méreles étoiles de la nuitles anges du paradisson tous réunis entour toipour te souhaiter “bonne nuit”

احلى رسائل عيد الحب ٢٠٢۲ سعودية خليجية

حبيبي إذا مر يوم وماشتفك أناظر في الخيال رسمك كأنك جيت وناظرتك.

يأتي الليل يسألني مالي أراك تسهرني فأجيب انتظر حبيب يحن فيراسلني.

أهدي لك سلام ماينعد وباقة ورد وبوسة خد وانا انتظر منك رد؟.

تعال المحكمة بسرعة بسرعة لا تتأخر بسرعة ابغي أسجل قلبي باسمك.

لا تظن أن هذا صوت موبايلك ينبهـك لرسالة هذي صرخة فـؤادي تقول مشتاق لك.

اللي يحبك صعب يقدر يخليك حظك عطاك إنسان بالحيل يغليك.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

ادري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك انت مايميل.

اهديلك العمر واعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطيه.

لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي.

أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك والناس تحسب مشيك دق قلبي.

إن قلت احبك قليلة في حقك وإن قلت أموت فيك ما عطيتك كل حقك أنا كلي لك.

أماتني الحب عشاقا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لـقـلت هواك أوطاني.

لو جبت اكبر ميزان في الكون ما راح تقدر توزن وتعرف كثر حبي آلك ياحلو.

أنا جربت نفسي يوم أعيش من دونك لقيت القلب ما يسلى بعد ماصار مجنونك.

ذكراك في قلبي على مر الأزمان واسمك نقشته في داخلي ما أجمل حروفه.

ودي أكون لك أقرب من الرمش للعين وأكون أنا عينك وأملك نظرها.

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله.

حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

كلك مشاعر صادقه و رسائل حب رايقه وحبك دفا روحي فدا وفيك المحبه لايقه.

لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

لا تستحي قل : أحبك تعبت أسماعي أرجوك يا صاحبي لا تستحي قلها.

مهما تغيب أشتاق لك ومهما تصد أحتاجلك أنت ياعمري دنيتي مهما تسوي عاذرك.

أنت عيني كان لي بالحب عين انت روحي وصمتي وبوحي انت وحدك من يضم جروحي.

وشلون أبحب غيرك و أنت تدري بي لاقالوا أسمك أشوف الموت وأحيابك.

أتمنى أحضنك ويتوقف العالم سنين وتحس بحضني وشوقي والحنين.

يا طير زف التحيه والفين بوسه هديه لمن فوادي يعزه من قلب مخلص النيه.

بطاقة تهنئة بمناسبة عيد الحب 2022 للتهاني

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