رسائل غرام وشوق قصيرة، مسجات حب وغرام وعشق جديدة للحبيب

رسائل غرام

مصريات – لا يوجد ادنى شك ولا اي اعتراض وبحالة شدة الشوق على تأثير رسائل غرام على المحبين بشكل عام وازاي ممكن بشوية مسجات غرامية تعيش احلى اجواء رومانسية وتصفي الجو بينك وبين احبابك.

ولذا بدون طولة كلام ولو نزلت بنظرك لتحت شوية هاتلاقي شوية رسائل شوق غرامية و مسجات غرام موبايل ( جوال ) و الواتس اب و الفيس بوك و البلاك بيري وغيرهم.

ممكن تستخدم رسائل غرام وعشق للتعبير عن عواطفك وحبك وكمان موجود ومتوفر رسائل غرام وشوق و رسائل عتاب اي اجمل رسائل حب وغرام وشوق.

يعني من الاخر مش ها تغلب وحسب حالتك العاطفية والنفسية والاحداث اللي بتمر بيها في علاقتك بالجنس الاخر سوف تجد ما يناسبك من عبارات الحب والغرام، ومن ضمنها رسائل واتس اب للموبايل غرام وحب وشوق مصرية للمتزوجين سواء للزوج او للزوجة للحبيب للحبيبة و للخطيب و للخطيبة ولابن الجيران بس انت اختار على مهلك احلى رسائل شوق وغرام قصيرة او طويلة او ابعتهم كلهم على مراحل.

ولو عندك خواطر حب وشوق غرامية ونزل عليك الوحي ماتحرمش حد من ابداعك واكتب ما في جعبتك من رسائل غرام للحبيب جديدة في التعليق لعل وعسى تبقى رسول حب كمان بين العشاق .

اجمل رسائل غرام وحب قصيرة وطويلة

هو مادرى إني من غلاهـ استجنيت

وان الحياهـ اليوم صـارت مملـهـ

من عقبهم ماني بـ حـي ولاميـت

اصارع الونات مـن دون علـهـ ! ❤ ❤ ❤ لا غبت عني دمعة العين تبكيك

وان جيت يمي خافق القلب حياك

موج البحور ونسمة الليل تغليك

وشلون مايغليك شخص تمناك

مهما تهب الريح والغيم يخفيك

لا بد تشرق الشمس والقاك ❤ ❤ ❤ اطيب من الطيب واصل الطيب من طيبك

مابك عذاريب ولا عاش منهو يعيبك ❤ ❤ ❤

انوي وصالك كل يوم وليله، ولا تذكرت ان الجفا منك هونت ❤ ❤ ❤

حلفت

لاحشد جيوش الحب

واحتلك مسكين ربي بلاك بعاشق ارهابـــــــــــي ❤ ❤ ❤ انا مااحبك من قال اني احبك لا تفسر على كيفك كلامي،لا تزيد بهمي والآمي كل الحكايه انك وضعت لحزني نهايه

حققت لي احلامي

وصرت الحلو بحياتي

وبالاخير تقول اني

احبك؟؟؟

انا مااحبك انا (اموووووت من دونك) ❤ ❤ ❤

ماتصور فرحتي بمرسالك

كني ملكت الكون بشوفة ارقامك

سعيد انا دامي على بالك ❤ ❤ ❤ معزتك

قصيده

نورها

من نور وجهك ريحها

من طيب ذكرك

اما حلاها

من حلا طبعك ❤ ❤ ❤ الناس في بسمتي بالحيل منخدعه..

ياكم وراها طفيت النار بانفاسي..

بعض المواجع لها ماتنفع الفزعه..

كلما جرعت الحزن رد امتلا كاسي..

عودت نفسي اساير هزة الفجعه..

وان دست جمر الزمن ماينحني راسي.. ❤ ❤ ❤ ياماخذ عقول

البشر

حبك في القلوب

انتشر

وين

الحكومه وينها

تكتب

عليك هذا خطر!!!! ❤ ❤ ❤ الورد يجرح من سموم

الهبايب والقلب جرحه دمع توديع الاحباب نخلق حبايب ونتفارق

حبايب وننسى بعضنا بلقا مثل

الاغراب لو حس شوق المغترب

كل غايب

محد تغرب عن حبيبه

ولا غاب.. ❤ ❤ ❤ حتى النجوم العاليه تنوح من غاب..

من اعتلاها في السما كالسحابه..

الورد ذبل والمطر دمع سكاب..

والصبح يعلن ايابه؟؟

يرجف بضلعي قلب يدعي للاحباب..

يالله تحفظ من جرحنا غيابه.. ❤ ❤ ❤ عندي يقين انك

عن كل البشر غير وانك بعيني

غير كل الحبايب وجه السعد

طعم الفرح

واول الخير

همس المسا

ريح المطر والهبايب

لو قلت احبك

صار بالهرج تقصير

وان قلت اعزك

صار فيها عجــــــــــايب.. ❤ ❤ ❤ انا الشوق

وانت الذوق انا المد

وانت الرد انا السيف

وانت الحد انا الهمس

وانت اللمس انا الضيف

وانت الكيف انا القلب

وانت الحب انا الخل

وانت الكل انا الجد

وانت المجد وانا وانت: وانت وانا ❤ ❤ ❤ أبيك ولاأبي غيرك ……ولاغيرك يعوضني

أشوف الناس غير الناس وانت اللي مجنني

واذا صرت فحياتك غلطه؟؟أرجوك صارحني

وأبعرف دنيتك تظلم والاأنت ظالمني؟؟

معذب في هوى حبك ولكن كيف ترحمني؟؟ ❤ ❤ ❤ رص المشاعر بالحبر ياقلم رص

وبعد المشاعر باقي الحب رصه

قلبي يعاني وانت بالحب مختص

انت الذي عقلي بالافكار خصه

قصة غرام كانت اكبر من النص

فيها حبيب ساكن القلب نصه

اخر كلامي اطلبك ياقلم وص

خلّي على حبي بالاشواق وصه ❤ ❤ ❤ عطشان ارويك ,,زعلان اراضيك ,,انا كلي اشواق تحويك ❤ ❤ ❤ لو كنت بين الركن والحجر لقبلتك والله ما اخاف من كل البشر ❤ ❤ ❤ ماعلموك ؟

إنه في غيابك

يلف دنياي السكون وفي وجودك

تضحك احزاني وتهون.. ❤ ❤ ❤ مهما يفرض القدر

غيبتك

تظل غالى

ومهماتغيب عن دنيتى

تظل فى بالى ❤ ❤ ❤ سأظل أطلب صحبتك

أذكر حلاوة أخوتك

وتظل عيني للأبد

عين تحن لرؤيتك ❤ ❤ ❤ حط السهر فوق السهر واذبح الشوق .

واجرح كثر ما كنت تجرح و زيده . واعلن وفاتي وارفع بهامتك فوق .

صدق وصلت وصار كل ما تريده . واكتب على نعش الغلا بدمعة الموق .

غالي ذبح منهو يحبه بايده . ❤ ❤ ❤ اكتبني في حياتك عاشق مجنون مامل اشتياقه ماعرف وشلون

يقرا العشق او يكتب غرامه

ارسميني صورة الولهان بالوان الطفوله

تجرحه كلمه وتجيبه ابتسامه

مغرم فيك لو رفض يبدي غرامه

تفضحه كلمه ومقصده اهتمامه ❤ ❤ ❤ كانك تذكرني فانا اكيد ماانساك

ياكيف ابنسى واحد مانساني

انا اذكرك دايم ومااظن اجفاك

اكذب عليك ان قلت طيفك جفاني

علم يجيلك وياصلك ويتعداك بكل الظرووف ان رحت وان جيت والله غالي ❤ ❤ ❤ فمان الشوق اخليكم

.. .. ..ولزوم انه يسهركم والوله دوم يباريكم

.. .. يهيض اشجان تعبركم والحنين يملا اراضيكم

.. .. .. .يجي وفينا يذكركم ومثل ما قلبي يطريكم

.. .. .. .قلوبكم بي تذكركم فمان الشووووق اترككم

.. ولزووووم انه يسهركم ❤ ❤ ❤ عهد قطعته ابد ما انساك

عهد عليه اوفيه واوفيك درب الهوى بمشيه لرضاك

وبعطيك من شوقي وبغليك ومهما الشوق جرحني ولاجاك

لا تفتكر انسى ودادك واخليك تفداك روحي وشوقي يفداك

احبك احبك واموت انا فيك ❤ ❤ ❤ قلي من اللي يحمل الهم عني؟؟

لاغبت لحظة عن عيوني واقفيت

ليه الصدود وليه كل التجني؟؟

اشهد انك في عذابي تماديت!!

ان كان قصدك بالغلا تمتحني

انت الوحيد بداخل القلب ( لك بيت ) ❤ ❤ ❤ اشتقت لك شوق الليل للغيم

وشلون انام الليل وانا اشتقت لك

من غبت عني وقلبي صايبه ضيم

ياكثر ما بيحت سدي وبحت لك

لولا غلاكم ما عشت اناجي الغيم

ولا كتبت شعري فيك ووصفت لك ❤ ❤ ❤ ليتني بحضنك اعانق دفا جسمك

اسكر بأنفاسك و اذوب بلمساتك

تلتهمني لذة شفاتك ❤ ❤ ❤ لك وحشه لويدري لها الليل مافاق كتمتها عبره وحسيتها جروح ❤ ❤ ❤ كثير قلوب كذابه

وكثير من ينسى أصحابه

بس صاحبتك لها قلب

يموت من شوقه لأحبابه ❤ ❤ ❤ المزيد من اقوى رسائل حب واجمل رسائل غرام ❤ ❤ ❤ ماعاش مخلوقن يعرفك وينساك..

بس الزمن زادت علينا حموله..

ياصاحبي جعل المخاليق تفداك..

يفداك كل الكون عرضه وطوله..

اضرب بي الهامه وانا كف يمناك..

اطول منهو عجز غيري يطوله.. ❤ ❤ ❤ خزنت لك بالقلب عشرة ملايين،، ماهو رصيد فلوس لكن موده،، زكاة حبك تغني المساكين،، من الساحل الشرقي الى حد جده، وأمشي معك والله على العسر واللين،، الموت والمقــــــسوم ماحد يرده،، ❤ ❤ ❤ فديت عمرك وكل مافيك وفديت

كل

شي

يذكرني

فيك حتى صوتك وطاريك ❤ ❤ ❤ ياشوق دنيا ماصفت لي على الكيف، من يوم غاب اللي معه كنت سالي..

محبتي لهصافيه مابها زيف، حب ومعزه والغلا قلت غالي..

اول معي واليوم جاني كما الضيف، لا همه اخباري ولا كيف حالي.. ❤ ❤ ❤ ابشتكيلك دامك اعز الاصحاب

شكوى جريح يبتسم في ونينه

شكواي قلب بالهوى ماتاب،

كل مايصدمه وقت رجعه حنينه

مطعون ياخوك كل مافتحت باب

القى الغدر طبع العشق من حينه ❤ ❤ ❤ ابشكي واشتكي الغربه ، تغيب وغيبتك صعبه، زمن يجمعنا ويفرقنا، وصرنا للزمن لعبه ❤ ❤ ❤

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