رسائل موبايل رومانسية مصرية تصيب الهدف من غير حظ ولا صدف

رسائل موبايل رومانسية مصرية

مصريات – في وقت فراغك، وانت واقف في زحمة العربيات، او حتى طابور عيش، مفيش مانع يعني من انك تتذكر حبيبتك وتستل موبايلك من غمده وتروح باعت شوية رسائل رومانسية مصرية اهوو لافتة حلوة وتبقى عملت شيء مفيد في الوقت الضائع، وقلت لشخص بتحبه انك فاكره.

واحسن ما تقعد تفكر والوحي مش بينزل بالساهل عليك، دول شوية مسجات رومانسية للموبايل والواتس اب باللهجة المصرية العامية الخالصة، يعني ان كنت رومانسياً ومصرياً عليك بالرسائل المصرية، وان كنتِ مصرية ورومانسية يتوجب عليكِ ايضاً اختيار مسجات وعبارات حب رومانسية مصرية تصيب الهدف من غير حظ ولا صدف، ولا تنس بانه “ان لم تكن مصرياً لوددت ان تكون مصرياً” حتى تعبر عن حبك واشتياقك بالمصرية.

اخيراً وليس آخراً ستجد على صفحات مصريات بالاضافة الى هذه الرسائل، مجموعات اخرى كبيرة تضم الاف المسجات وكلمات وعبارات لجميع حالات الحب الرومانسية مخصصة للارسال على الموبايل او على واتس اب.

تعلن الخطوط الجويه عن اقلاع بوسة قوية ارجو من مطار خدك استقبالها بحنيه

ياريت قلبي شفاف واللي جواه ينشاف عشان تعرف ازاي بحبك وعليك بخاف

مش مهم تشوفنى ولا تقول بتهوانى المهم انك استحاله تنسانى

عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير

افتكرتك على غفله تصدق ما قدرتش انساك واتمنيت الزمن يرجع واقعد في يوم انا وياك

لو جبت اكبر ميزان بالكون عمرك ما تعرف اد ايه حبي لك

لو نمت بحلم بيك وان سرحت بفكر فيك بصراحه بموت فيك

بصرخ أحبك موت ولو خانني الصوت باكتب حروفها بدمي وأودعك وأموت

حياتي في خطر مشتاق لرسايل من القمر يا ترى بيرسل .. ولا اشرب من البحر.

أف .. حتى في الحلم على بالي .. تعرف ليه .. لأنك والله غالي.

بتمنى أحضنك ويتوقف العالم سنين وتحس بحضني وشوقي والحنين

العقل فيه اسمك والقلب فيه رسمك والدم فيه عشقك انا والله العظيم بحبك

لو كنت ناسيني والرسالة ذكرتك فيني احذف الرساله وارجع انساني

كل دمعه تنزل باسمك .. وكل دقه بقلبي تقول .. احبك

انا مخترتش عمرى ولا بايديا نصيبى بس اخترتك انت علشان تبقى حبيبى

غلطان اللى يرسلك رسالة حب المفروض يجى لعندك ويديك بوسه على خدك

الله لايحرمنى من خمسه ” انت وعقلك وقلبك وعيونك وحبك ” بحبك بحبك

يا عسل كلامك وصل وبقلبى دخل وفجر شوق فى قلبى ورمى على قلبى بوسه ورحل

واحشنى جدا ونفسى اشوفك بس مقدرش الايام دى الدكتور مانعني من الحلو

دورت على رسائل حب مصرية أرسلها لك .. ما لقيتش أحلى من كلمة .. ربنا ميحرمنيش منك

حبك الفاعل وقلبك مفعول به وجمالك المصدر وعيونك حروف الجر..هذا هو الحال

ارق رسالة واسعد وقت لأحلى جوال بأجمل يد وأحلى بوسة لخد بتغير منه الورد

ممكن الانسان ينسى همه وينسى الورد بعد شمه بس صعب ينسى انسان عاش فى دمه

قلبى يعشق هواك وعيونى تتمنى لقاك وروحى تدوب وياك وحشتنى يااجمل ملاك

الحبيب انت والهوى انت ولو تغيب عن عيونى قلبى ليك انت بحبك

مشكلتك انك ملاك شاغل قلبى معاك لو عينى ما تشوفك قلبى عمرة ما ينساك

حبك: بسمه بتهون علينا حيانتا ونغمه حلوه بنسمعها فى ليالينا

صباح الرومانسية والأغنية الكلاسيكية لأحلى عيون على الأرض المصرية

ببعت لغيرك و الرسايل بترجعلك كل الرسايل حالفة ما تخونك.؟

دورت فى قلبى على حاجه تزعلنى منك لقيت حتى الزعل فى قلبى راضى عنك

جميل ان تزرع ورده في بستان,لكن الاجمل ان تضع الحب في قلب انسان

لو فرقنا المكان وبعدنا الزمان صدى صوتك يحسسني بالأمان

تبقى وحدك رمز الحنان وتبقى عيونك احلى مكان وتبقى انت اغلى انسان

افتح قناة قلبي و شوف برامج غلاوتك ماتغيرش المحطة و اسمع خبر عاجل (((((وحشتني يا ملاك))

حان ألان موعد بوستى حسب توقيت الشوق لشفايفك

مبروك الف مبروك ياحظك ياسعدك مين قدك رقمى طلع عندك

ازاى اقول واحشنى وانت نايم بين جفونى لما احب اشوفك يا دوب اغمض عيونى

همسة حب ونبضة شوق تقول لك صباح الخير يا وش الخير

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل موبايل رومانسية مصرية تصيب الهدف من غير حظ ولا صدف