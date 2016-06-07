شروط كيفية الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية بنين بنات 2017

شروط الالتحاق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية 2016 - 2017

شروط كيفية القبول الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية المصرية 2017 بنين بنات

شروط الالتحاق بالثانوية العسكرية

مصريات – كتبت وفاء فتحي: ستقوم وزارة الدفاع في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية المصرية 2016 – 2017 التابعة لها بمختلفة تخصصاتها ومن بينها تنسيق التمريض العسكري للبنات و للبنين وكذلك مدارس الثانوية العسكرية الجوية والرياضية بالقاهرة، بسوهاج، او بالمنصورة وغيرها.

وتم تحديد الحد الادنى فقط في تنسيق القبول بمدارس التمريض التابعة للجيش المصري و القوات المسلحة للبنين والبنات وهو بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة 170 درجة ولطلبة الاعدادية الازهرية 250 درجة.

اما عن كيفية الالتحاق الثانوية العسكرية 2017 الجوية او الرياضية سواء بنات او بنين، فمن الشروط الاساسية والرئيسية هي الا يزيد عمر المتقدم عن 17 عاما ، ولا يقل عن 14 عاما وعليه اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يخضع لها ومن بينها الكشف الطبي وكشف الهيئة وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر.

والتقديم في الثانوية العسكرية لا يقتصر على طلاب الشهادة الاعدادية لعام 2017 فقط لكن يمكن ايضا لطلبة دفعات 2016 و 2015 طلب الالتحاق وسحب الاوراق وينطبق ذلك على جميع طلاب خريجي الشهادة الاعدادية في محافظات ومدن مصر: محافظة القاهرة , الدقهلية ، المنصورة ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء، العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم

اما كيفية نظام التعليم داخل المدارس الثانوية العسكرية فيشبه النظام العام وتشرف عليه ايضا وعلى اختباراته وزارة التربية والتعليم ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة ، وتخضع كذلك مناهج التمريض لاشراف وزارة الصحة.

وكنا قد نشرنا في وقت سابق على صفحات موقع مصريات تفاصيل كاملة عن التمريض العسكري للبنات والبنين وتجدوه بالضغط هنا >> شروط الالتحاق بالتمريض العسكري وهو مخصص عن كيفية التقديم الى الثانوية العسكرية للتمريض العسكري وشروط القبول وايضاً مواعيد سحب الملفات وغيرها.

ويمكن لخريج الثانوية العسكرية فيما بعد، التقدم الى الكلية الحربية او الفنية العسكرية و كلية الشرطة والكلية الحربية شرط خضوعه للاختبارات واجتيازه لها وغيرها او الجامعات المصرية العامة ويخضع وقتها لنظام التنسيق العام المقرر على السنة التي تخرج بها.

لمزيد من التفاصيل حول تنسيق الشهادة الاعدادية لهذا العام 2017 اضغط هنا >>> www.tansik.egypt.gov.eg

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شروط كيفية الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية بنين بنات 2017

07/06/2016 1129 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1129 comments
  1. فوزى جمال سيد 14/10/2017 18:50 -

    انا نفسى ادخل الثانويه العسكريه أحب اعرف الشروط والمواصفات انا فى الصف الثالث الاعدادىوالمجموع من كام

  2. عبير فاروف 08/10/2017 10:49 -

    عنوان الثانويه الجويه بنات ايه لو سمحتوا
    ارجو الرد

  3. علي خالد 02/10/2017 15:36 -

    بعد هي فين مدارس الثانوي العسكري التابعه لوزاره الدفاع
    عاوز اعرف مكانها

  4. Abdelrhman hana 21/09/2017 13:46 -

    ممكن اعرف بعد التخرج من الثانوية العسكرية بيبقي رتبتي ايه في الطيران يعني طيار ولا في الصيانه بعد اذنكو ممكن الرد

  5. محمدربيع صباحي 12/09/2017 15:40 -

    انا رايح الصف الثالث اعدادي ونفسي ادخل ثانويه عسكري نجيب كام مجموع
    عاوز اقدم ف الثانويه العسكريه

  6. محمود الهواري 25/08/2017 20:36 -

    فين مكان التقديم في سوهاج

  7. نورا حامد احمد 21/08/2017 13:31 -

    لو سمحت هو مكان التقديم فين

  8. سيف الدين 21/08/2017 00:08 -

    لو سمحت هل المدارس العسكرية
    تقبل من هم لمدارس اللغات

  9. عبدالستار رمضان عبد الستار 14/08/2017 22:34 -

    إن عاوز اقدم لابنتي فى المدرسة الثانوية العسكرية للبنات دفعه ٢٠١٧ ماالشروط المطلوبة وكيفية الالتحاق بالمدرسة

  10. باسم عبد السلام عبد الجواد 08/08/2017 11:58 -

    انا نفسي ادخل ثانويه عسكري انا رايح ثالثه اعدادي

  11. باسم عبد السلام عبد الجواد 08/08/2017 11:57 -

    انا رايح الصف الثالث اعدادي ونفسي ادخل ثانويه عسكري نجيب كام مجموع

  12. محمد محمود لطفى على 07/08/2017 00:57 -

    هل ممكن التحويل من الثانويه العامه الى الثانويه العسكريه الرياضيه يالسويس حيث اننى طالب يالصف الاول الثانوى العام واريد الاتحاق يالمدرسه الثانويه الرياضيه بالسويس

  13. احمد عادل 06/08/2017 20:49 -

    لو سمحت عاوز اقدم ف الثانويه العسكريه

  14. اسماء 04/08/2017 20:48 -

    انا جيبه فى الاعدادى 185ينفع اقدم فى تمريض عسكرى

  15. محمد شعبان 03/08/2017 13:38 -

    انا كانت عاوز اعرف باب التقديم يقفل امتى

  16. Mando 01/08/2017 12:26 -

    انا عبدالرحمن فى الصف الثالث الاعدادى نفسى ادخل ثانوى عسكرية

  17. طارق ابراهيم سباق 31/07/2017 14:09 -

    انا ف 2 ثانوي عاوز انقل ع ثانوي عسطري وجايب 240

  18. محمد مجدي 30/07/2017 03:57 -

    لو سمحت كنت عاوز اعرف التقديم من جميع الراحل الثانويه ولا لازم من أوله ثانوي

  19. عبدالرحمن ابراهيم 29/07/2017 23:50 -

    انا جايب 203 هيدخلني ومعلش عايز اعرف فين المكان

  20. مصطفي محمود مصطفي 25/07/2017 20:45 -

    ارجوكم الرد السريع انا ف 1 ثانوي وعاوز اخرج منها واروح ثانوي عسكري او ثانوي حربي جوي انا جايب 210 انا في تربيه وتعليم الوادي الجديد ارجوكم العنوان ومواعيد التقديم ارجو الرد السرييع

  21. السيد محمود 23/07/2017 02:29 -

    ممكن اعرف العنوان وابنى معاه الشهاده الإعدادية 2016 ودخل ثانويه عامه ينفع تحوله إلى هذه المدرسه

  22. Ahmed Hmada 21/07/2017 23:34 -

    حضرتك لو ف حد داخل 3 كليه وحابب يسيب الكليه ويقدم ثانوى عسكرى ينفع ولا لاء ارجو الرد ?????

  23. محمدمحمودحدادسيد 20/07/2017 23:31 -

    انا محمد من الجيزه وعايز اعرف موعيد التقديم

  24. محمد عمر 14/07/2017 15:56 -

    أنا من البحيره وعايز أقدم لبنتي إيه الاوراق المطلوبه وأقدم فين والميعاد أمتي

  25. Farawlasemsem 13/07/2017 23:08 -

    عايزه اعرف مدرسه الثانويه العسكريه الجويه بنات شروط القبول ايه وتقديم الطلبات فين وعنوان المدرسة فين

  26. احمد عبد الحكيم 13/07/2017 20:57 -

    انا كنت عاوز اقدم في مدارس الثانوي العسكري ومعايا ملحق انجليزى

  27. عزيزة محمد ابو الحسن 09/07/2017 13:35 -

    ارغب فى التقديم فى الثانوية العسرية بنات بالاقصر ومجموعى 92.5%

  28. abeer 07/07/2017 22:39 -

    بالنسبه للبنات هل هناك تخصصات اخرى غير التمريض في العسكريه ؟
    وهل ايضا بالنسبه للبنات يمكن التقدم لأي كليات بالظبط بعد الثانويه العسكريه؟
    هل ممكن تعمل في مجال الاداره؟

  29. عبدالله منصور 07/07/2017 10:43 -

    انا كنت عاوز اقدم في مدارس الثانوي العسكري بمحافظه المنوفيه وكنت عاوز اعرف هيا فين في المنوفيه والاوراق المطلوبه لتقديم

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