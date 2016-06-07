شروط كيفية الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية بنين بنات 2017

شروط الالتحاق بالثانوية العسكرية
مصريات – كتبت وفاء فتحي: ستقوم وزارة الدفاع في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية المصرية 2016 – 2017 التابعة لها بمختلفة تخصصاتها ومن بينها تنسيق التمريض العسكري للبنات و للبنين وكذلك مدارس الثانوية العسكرية الجوية والرياضية بالقاهرة، بسوهاج، او بالمنصورة وغيرها.
وتم تحديد الحد الادنى فقط في تنسيق القبول بمدارس التمريض التابعة للجيش المصري و القوات المسلحة للبنين والبنات وهو بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة 170 درجة ولطلبة الاعدادية الازهرية 250 درجة.
اما عن كيفية الالتحاق الثانوية العسكرية 2017 الجوية او الرياضية سواء بنات او بنين، فمن الشروط الاساسية والرئيسية هي الا يزيد عمر المتقدم عن 17 عاما ، ولا يقل عن 14 عاما وعليه اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يخضع لها ومن بينها الكشف الطبي وكشف الهيئة وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر.
والتقديم في الثانوية العسكرية لا يقتصر على طلاب الشهادة الاعدادية لعام 2017 فقط لكن يمكن ايضا لطلبة دفعات 2016 و 2015 طلب الالتحاق وسحب الاوراق وينطبق ذلك على جميع طلاب خريجي الشهادة الاعدادية في محافظات ومدن مصر: محافظة القاهرة , الدقهلية ، المنصورة ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء، العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم
اما كيفية نظام التعليم داخل المدارس الثانوية العسكرية فيشبه النظام العام وتشرف عليه ايضا وعلى اختباراته وزارة التربية والتعليم ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة ، وتخضع كذلك مناهج التمريض لاشراف وزارة الصحة.
وكنا قد نشرنا في وقت سابق على صفحات موقع مصريات تفاصيل كاملة عن التمريض العسكري للبنات والبنين وتجدوه بالضغط هنا >> شروط الالتحاق بالتمريض العسكري وهو مخصص عن كيفية التقديم الى الثانوية العسكرية للتمريض العسكري وشروط القبول وايضاً مواعيد سحب الملفات وغيرها.
ويمكن لخريج الثانوية العسكرية فيما بعد، التقدم الى الكلية الحربية او الفنية العسكرية و كلية الشرطة والكلية الحربية شرط خضوعه للاختبارات واجتيازه لها وغيرها او الجامعات المصرية العامة ويخضع وقتها لنظام التنسيق العام المقرر على السنة التي تخرج بها.
لمزيد من التفاصيل حول تنسيق الشهادة الاعدادية لهذا العام 2017 اضغط هنا >>> www.tansik.egypt.gov.eg
انا نفسى ادخل الثانويه العسكريه أحب اعرف الشروط والمواصفات انا فى الصف الثالث الاعدادىوالمجموع من كام
عنوان الثانويه الجويه بنات ايه لو سمحتوا
ارجو الرد
بعد هي فين مدارس الثانوي العسكري التابعه لوزاره الدفاع
عاوز اعرف مكانها
ممكن اعرف بعد التخرج من الثانوية العسكرية بيبقي رتبتي ايه في الطيران يعني طيار ولا في الصيانه بعد اذنكو ممكن الرد
انا رايح الصف الثالث اعدادي ونفسي ادخل ثانويه عسكري نجيب كام مجموع
عاوز اقدم ف الثانويه العسكريه
فين مكان التقديم في سوهاج
لو سمحت هو مكان التقديم فين
لو سمحت هل المدارس العسكرية
تقبل من هم لمدارس اللغات
إن عاوز اقدم لابنتي فى المدرسة الثانوية العسكرية للبنات دفعه ٢٠١٧ ماالشروط المطلوبة وكيفية الالتحاق بالمدرسة
انا نفسي ادخل ثانويه عسكري انا رايح ثالثه اعدادي
انا رايح الصف الثالث اعدادي ونفسي ادخل ثانويه عسكري نجيب كام مجموع
هل ممكن التحويل من الثانويه العامه الى الثانويه العسكريه الرياضيه يالسويس حيث اننى طالب يالصف الاول الثانوى العام واريد الاتحاق يالمدرسه الثانويه الرياضيه بالسويس
لو سمحت عاوز اقدم ف الثانويه العسكريه
انا جيبه فى الاعدادى 185ينفع اقدم فى تمريض عسكرى
انا كانت عاوز اعرف باب التقديم يقفل امتى
انا عبدالرحمن فى الصف الثالث الاعدادى نفسى ادخل ثانوى عسكرية
انا ف 2 ثانوي عاوز انقل ع ثانوي عسطري وجايب 240
لو سمحت كنت عاوز اعرف التقديم من جميع الراحل الثانويه ولا لازم من أوله ثانوي
انا جايب 203 هيدخلني ومعلش عايز اعرف فين المكان
ارجوكم الرد السريع انا ف 1 ثانوي وعاوز اخرج منها واروح ثانوي عسكري او ثانوي حربي جوي انا جايب 210 انا في تربيه وتعليم الوادي الجديد ارجوكم العنوان ومواعيد التقديم ارجو الرد السرييع
ممكن اعرف العنوان وابنى معاه الشهاده الإعدادية 2016 ودخل ثانويه عامه ينفع تحوله إلى هذه المدرسه
حضرتك لو ف حد داخل 3 كليه وحابب يسيب الكليه ويقدم ثانوى عسكرى ينفع ولا لاء ارجو الرد ?????
انا محمد من الجيزه وعايز اعرف موعيد التقديم
أنا من البحيره وعايز أقدم لبنتي إيه الاوراق المطلوبه وأقدم فين والميعاد أمتي
عايزه اعرف مدرسه الثانويه العسكريه الجويه بنات شروط القبول ايه وتقديم الطلبات فين وعنوان المدرسة فين
انا كنت عاوز اقدم في مدارس الثانوي العسكري ومعايا ملحق انجليزى
ارغب فى التقديم فى الثانوية العسرية بنات بالاقصر ومجموعى 92.5%
بالنسبه للبنات هل هناك تخصصات اخرى غير التمريض في العسكريه ؟
وهل ايضا بالنسبه للبنات يمكن التقدم لأي كليات بالظبط بعد الثانويه العسكريه؟
هل ممكن تعمل في مجال الاداره؟
انا كنت عاوز اقدم في مدارس الثانوي العسكري بمحافظه المنوفيه وكنت عاوز اعرف هيا فين في المنوفيه والاوراق المطلوبه لتقديم