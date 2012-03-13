حجز شقق بنك الاسكان والتعمير فرع العبور والمحافظات 2018/2017

شقق بنك الاسكان والتعمير
كيفية حجز الشقق فرع العبور 6 اكتوبر دمياط الجديدة المنوفية وجميع المحافظات
بامكان جميع المواطنين المصريين الان حجز والتقديم في شقق بنك الاسكان والتعمير، والتي سوف يتم تخصيصها للمصريين بعدة تسهيلات في الدفع وباسعار رمزية.
وكانت تشمل مناطق العبور و 6 اكتوبر والمنوفية ودمياط الجديدة وغيرها.
وميعاد حجز شقق بنك الاسكان والتعمير يتم تحديده من وقت لاخر.
ويتم تقديم الطلب بمنتهى السهولة ويكفي مجرد ورقة بيضاء عليها عدة بيانات ومنها الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يرغب في الحصول على احدى وحدات شقق بنك الاسكان والتعمير.
ويذكر ايضا بالورقة ارقام التليفونات التي يمكن التواصل معه من خلالها وعنوانه والسن و المهنة وبعد هذا يرسل هذه الورقة على صندوق بريد رقم 11516.
كما يمكن الاطلاع على الاوراق المطلوبة لحجز شقق وزارة الاسكان والتعمير وكيفية التقدم لحجزها من خلال هذا الرابط: شقق وزارة الاسكان
اخبار ومواضيع ذات صلة:
Advertisement
انا مطلقة ومعيا خمس اطفال وشغلي مش كافي للإيجار اعمل ايه نفسي في حاجةتبقي ملكي عشان استقر ارجوكم ردو عليا انا تعبت والله ارحموني بقي
عاوز اعرف ايه الاوراق المطلوبه وكمان في رغبات الدخول والتقديم حالا ولا لا ارجو الرد
عايز اعرف ازى اقدم على شقه فى مدينة العبور او النهضة
الأوراق المطلوبه والأسعار وكام متر وطريقه الحجز
انا عايزه اعرف فيه تقديم دلوقتي ولا ولا انا اخويا عايز يتجوز والظروف بجد صعبه ومش عارف يعمل اي ارجو الرد
بدل الدوخه على الاستفسارات اول باول نزلو الاعلانات الشقق المتاحه نوعها وسعرها ونظم السداد والمواعيد بمدينة العبور يسروا علينا يرحمكم الله
انا سيدة معيله لثلاث اطفال قدمت في مشروع الاسكان كانت لم اصل الخمسين بعد و الان انا عندي اثنين و خمسين و ابو اولادي طالب الشقه التي اسكن بها لانها ملكه هل مش من حقي الحصول ع شقه تاويني باخر سنين حياتي خاصه اني من مواليد القاهرة و عيزة ارجع باولادي القاهرة و الان انا مقيمة بالسويس المبلغ الذي قدمت به للاسكان لم اسحبه حتي الان ارجو الرد
لوسمحت انامقدم على شقه فى بلبيس من 2015 ولسه لحد دلوقتى مفيش اخبار ار جوكم افيدونى ولكم الشكر
أنا عايز شقه ومش عارف اعمل ايه التقديم ازاي مش عارف وعندي بنتين . وعايز شقه انا من القاهرة . اعمل ايه لو سمحتم .
عايز اعرف فى تقديم الحجز سقف فى العبور والا لا ياريت حد يرد عليا
عياز اعرف مواعيد الحجز الشقق بمنطة الوارق 2017
ارجو من سيادتكم التكرم بالرد على اني تقدمت للحصول على شقة في الاسكان الاجتما عي وكل اوراقي سليمة ولم يبلغني احد باني اوراقي ناقصة وعندما اتصلت بهم ابلغت بان الاوراق المطلوبة ناقصة وان ميعاد تسليم الاوراق فات دون سابق إنذار وانا عندي تسعة واربعون عام وهي الفرصه الاخيرة لي ولم اخذ من الدولة اي شي قبل ذلك واعول خمسة افراد واسكن في شقة متواضعة اوضة وصالة
السيد الفاضل وزير الاسكان الإسلام عليكم انامقدم علي شقة في الاسكان الاجتما عي ومن غير ما احد يرسل ليكي رسالة علي الموبايل زي ماهو معروف اتصلت انا علي خدمة العملاء فوجئت بان الاوراق المطلوبة ناقصة ورقة التأمينات وبما احضرتها قالو لي مدة تقديم الاوراق الناقصة انتهت دون سابق انذار وانا عندي49عام وهذه اخر فرصة لي وانا متزوج واعولخمسة افراد واسكن في شقة متواضعة اوضح وصالة فارجو من سيادتكم مراجعة الاوراق لان كلامي صحيح ارجو الانصاف لانها الفرصة الاخيرة
انا اسمي مصطفي محمد السيد آنا متزوج عندي طفله عمرها سنه ونصف وأنا شغال في الحكومه نمرتب يصل إلي 1100 وأنا قاعد حاليا في شقه ايجار 700 جنيه في الشهر غير مصاريف المعيشه الغاليه وأنا ارجو من سيادتكم شقه في اي مدينه آنا قاعد في مصر القديمه وأرجو النظر في امرئ إلى السيد وزير الإسكان انظر في امرئ ارجو ارجو وشكرا
من فضلكم عايو اتقدم بشقه فى العبور له الاوراق المطلوبه
انا عاوزة اتقدم ومش عرفة فى تتقديم الان ولا لا ولو فى من فضلكم حد يؤد عليا حتى لو برسالة على الاميل
هو تقديم فى شقق فى الفترة دى او اراضى احسن مااخد اجازة علشان اسال واليوم هيتخصم بيومين
عيزين نعرف الاسماء اللى نزلت فى محافظه السويس تقديمات اخر مرحله ال 9000 جنيه حد يرد علينا
احب اعرف من حضرتكم في تقديم تاني والا لا وامتي يبدأ التقديم وشكرا …….
السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط حيث اننى موظف فى الحكومة وراتبى1050 جنيه ومتزوج ولديا طفله عمرها عامين وأعيش الان منذ تزوجت فى شقه إيجار 600جنيه بخلاف المياه والكهرباء وليس عندى سكن بديل أرجو من سياتكم النظر إلى بعين الرحمة حيث تكاليف المعيشه صعبة جداا ولم اعد اتحمل صعوبتها أكثر من ذلك.ولسيادتكم جزيل الشكر /رقم تلفونى
انا محتاج شقة عشان اجوز فيها انا خطبطي هسبني عشان الشقه انا شغال في صيدالية دلفري افع ايجار مينين حد يقوليي ممكن اعرف التفصيل عشان اقدم
الشقق التى تم حجزها فى شهر 7/2016 كان الموعد للنتيجة فى أول 9/2016 فين النتيجة
انا مقدمة ومش عارفة ا تواصل مع الى حد من ا لاسكان اعرف ازاى ان القرعة رسيت عليا ولا لا وشكرا لتعاونكم معنا
السيد الدكتور وزير الاسكان التمس من سيادتكم توفير شقة لى فى مدينة العاشر من رمضان حيث اننى مدرس بسيط واسكن فى شقة بالايجار ودخلى لا يكفى متطلبات المعيشة اتعشم من سيادتكم النظر لى بعين الرحمة وتوفير شقة لى ولسيادتكم جزيل الشكر وتحيا مصر بشعبها وسواعد شبابها
انامدرس وليس لى دخل سوى مرتبى وساكن فى شقة بالايجار 700 جنيه شهريا واعباء الحياة اثقلتنى اتعشم فى الحصول على شقة فى مدينة العاشر من رمضان وجزى الله معالى وزير الاسكان كل خير وتحيا مصر شامخة بسواعد ابنائها
السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكرعن ماتقدموه انا صيدلى 2004 وزوجتى صيدلانية ولازلنا نسكن بالايجار
وليس عندى شقه أريدالحصول على شقه من بنك التعميروالأسكان رقم التلييفون
01007300764
السيد الدكتور وزير الاسكان اسمى عزه محمد سيد والدى توفى بابا من سنتين ونصف وامى مريضه قلب وسكر وغده درقيه وفيرس سى وبعد وفاه بابا اخويا اتجوز معانا فى الشقه وطردنا انا وامى وانا قاعده حاليا فى ايجار جديد 700 وماما لسه عمله عمليه قلب مفتوح وتحتاج مصاريف كتيره للعلاج مع العلم انا باخد معاش بابا 1500ج ارجو مساعدتى انى اخد شقه استقر فيها انا وامى ولك جزيل الشكر
السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط حيث اننى موظف فى الحكومة وراتبى1050 جنيه ومتزوج ولديا طفله عمرها عامين وأعيش الان منذ تزوجت فى شقه إيجار 600جنيه بخلاف المياه والكهرباء وليس عندى سكن بديل أرجو من سياتكم النظر إلى بعين الرحمة حيث تكاليف المعيشه صعبة جداا ولم اعد اتحمل صعوبتها أكثر من ذلك.ولسيادتكم جزيل الشكر /رقم تلفونى 01018153740