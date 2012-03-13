شقق بنك الاسكان والتعمير

كيفية حجز الشقق فرع العبور 6 اكتوبر دمياط الجديدة المنوفية وجميع المحافظات

بامكان جميع المواطنين المصريين الان حجز والتقديم في شقق بنك الاسكان والتعمير، والتي سوف يتم تخصيصها للمصريين بعدة تسهيلات في الدفع وباسعار رمزية.

وكانت تشمل مناطق العبور و 6 اكتوبر والمنوفية ودمياط الجديدة وغيرها.

وميعاد حجز شقق بنك الاسكان والتعمير يتم تحديده من وقت لاخر.

ويتم تقديم الطلب بمنتهى السهولة ويكفي مجرد ورقة بيضاء عليها عدة بيانات ومنها الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يرغب في الحصول على احدى وحدات شقق بنك الاسكان والتعمير.

ويذكر ايضا بالورقة ارقام التليفونات التي يمكن التواصل معه من خلالها وعنوانه والسن و المهنة وبعد هذا يرسل هذه الورقة على صندوق بريد رقم 11516.

كما يمكن الاطلاع على الاوراق المطلوبة لحجز شقق وزارة الاسكان والتعمير وكيفية التقدم لحجزها من خلال هذا الرابط: شقق وزارة الاسكان

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حجز شقق بنك الاسكان والتعمير فرع العبور والمحافظات 2018/2017