شقق بنك الاسكان والتعمير

كيفية حجز الشقق فرع العبور 6 اكتوبر دمياط الجديدة المنوفية وجميع المحافظات

طريقة حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

كيفية حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

بامكان جميع المواطنين المصريين الان حجز والتقديم في شقق بنك الاسكان والتعمير، والتي سوف يتم تخصيصها للمصريين بعدة تسهيلات في الدفع وباسعار رمزية.

وكانت تشمل مناطق العبور و 6 اكتوبر والمنوفية ودمياط الجديدة وغيرها.

وميعاد حجز شقق بنك الاسكان والتعمير  يتم تحديده من وقت لاخر.

ويتم تقديم الطلب بمنتهى السهولة ويكفي مجرد ورقة بيضاء عليها عدة بيانات ومنها الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يرغب في الحصول على احدى وحدات شقق بنك الاسكان والتعمير.

ويذكر ايضا بالورقة ارقام التليفونات التي يمكن التواصل معه من خلالها وعنوانه والسن و المهنة وبعد هذا يرسل هذه الورقة على صندوق بريد رقم 11516.

كما يمكن الاطلاع على الاوراق المطلوبة لحجز شقق وزارة الاسكان والتعمير وكيفية التقدم لحجزها من خلال هذا الرابط: شقق وزارة الاسكان

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حجز شقق بنك الاسكان والتعمير فرع العبور والمحافظات 2018/2017

13/03/2012 1678 تعليق اخبار مصر اليوم , , , , , , , , , , , , , , ,
1678 comments
  1. ايمان عبد المنعم عبد العال 20/10/2017 02:26 -

    انا مطلقة ومعيا خمس اطفال وشغلي مش كافي للإيجار اعمل ايه نفسي في حاجةتبقي ملكي عشان استقر ارجوكم ردو عليا انا تعبت والله ارحموني بقي

  2. Ahmed saad 16/07/2017 14:42 -

    عاوز اعرف ايه الاوراق المطلوبه وكمان في رغبات الدخول والتقديم حالا ولا لا ارجو الرد

  3. وائل بدرى 29/06/2017 16:52 -

    عايز اعرف ازى اقدم على شقه فى مدينة العبور او النهضة

  4. احمد ماهر 14/06/2017 13:45 -

    الأوراق المطلوبه والأسعار وكام متر وطريقه الحجز

  5. وفاء شحاته عبد الحليم 04/06/2017 14:10 -

    انا عايزه اعرف فيه تقديم دلوقتي ولا ولا انا اخويا عايز يتجوز والظروف بجد صعبه ومش عارف يعمل اي ارجو الرد

  6. اسامه احمد الريس 12/05/2017 03:42 -

    بدل الدوخه على الاستفسارات اول باول نزلو الاعلانات الشقق المتاحه نوعها وسعرها ونظم السداد والمواعيد بمدينة العبور يسروا علينا يرحمكم الله

  7. مها موسي علي 08/05/2017 00:46 -

    انا سيدة معيله لثلاث اطفال قدمت في مشروع الاسكان كانت لم اصل الخمسين بعد و الان انا عندي اثنين و خمسين و ابو اولادي طالب الشقه التي اسكن بها لانها ملكه هل مش من حقي الحصول ع شقه تاويني باخر سنين حياتي خاصه اني من مواليد القاهرة و عيزة ارجع باولادي القاهرة و الان انا مقيمة بالسويس المبلغ الذي قدمت به للاسكان لم اسحبه حتي الان ارجو الرد

  8. فتحى محمد ابراهيم فتح الباب 10/04/2017 19:11 -

    لوسمحت انامقدم على شقه فى بلبيس من 2015 ولسه لحد دلوقتى مفيش اخبار ار جوكم افيدونى ولكم الشكر

  9. علاء حموده 24/02/2017 12:54 -

    أنا عايز شقه ومش عارف اعمل ايه التقديم ازاي مش عارف وعندي بنتين . وعايز شقه انا من القاهرة . اعمل ايه لو سمحتم .

  10. حربى محمود 25/01/2017 04:30 -

    عايز اعرف فى تقديم الحجز سقف فى العبور والا لا ياريت حد يرد عليا

  11. وليد عبدالله عبدالله 19/01/2017 12:27 -

    عياز اعرف مواعيد الحجز الشقق بمنطة الوارق 2017

  12. حسن سيد علي مخيمر 17/01/2017 12:38 -

    ارجو من سيادتكم التكرم بالرد على اني تقدمت للحصول على شقة في الاسكان الاجتما عي وكل اوراقي سليمة ولم يبلغني احد باني اوراقي ناقصة وعندما اتصلت بهم ابلغت بان الاوراق المطلوبة ناقصة وان ميعاد تسليم الاوراق فات دون سابق إنذار وانا عندي تسعة واربعون عام وهي الفرصه الاخيرة لي ولم اخذ من الدولة اي شي قبل ذلك واعول خمسة افراد واسكن في شقة متواضعة اوضة وصالة

  13. حسن سيد علي مخيمر 17/01/2017 12:24 -

    السيد الفاضل وزير الاسكان الإسلام عليكم انامقدم علي شقة في الاسكان الاجتما عي ومن غير ما احد يرسل ليكي رسالة علي الموبايل زي ماهو معروف اتصلت انا علي خدمة العملاء فوجئت بان الاوراق المطلوبة ناقصة ورقة التأمينات وبما احضرتها قالو لي مدة تقديم الاوراق الناقصة انتهت دون سابق انذار وانا عندي49عام وهذه اخر فرصة لي وانا متزوج واعولخمسة افراد واسكن في شقة متواضعة اوضح وصالة فارجو من سيادتكم مراجعة الاوراق لان كلامي صحيح ارجو الانصاف لانها الفرصة الاخيرة

  14. مصطفي محمد السيد 17/01/2017 00:38 -

    انا اسمي مصطفي محمد السيد آنا متزوج عندي طفله عمرها سنه ونصف وأنا شغال في الحكومه نمرتب يصل إلي 1100 وأنا قاعد حاليا في شقه ايجار 700 جنيه في الشهر غير مصاريف المعيشه الغاليه وأنا ارجو من سيادتكم شقه في اي مدينه آنا قاعد في مصر القديمه وأرجو النظر في امرئ إلى السيد وزير الإسكان انظر في امرئ ارجو ارجو وشكرا

  15. رمضان محمود 29/11/2016 21:10 -

    من فضلكم عايو اتقدم بشقه فى العبور له الاوراق المطلوبه

  16. شرين رمزى 14/11/2016 13:30 -

    انا عاوزة اتقدم ومش عرفة فى تتقديم الان ولا لا ولو فى من فضلكم حد يؤد عليا حتى لو برسالة على الاميل

  17. ياسمين 12/11/2016 07:56 -

    هو تقديم فى شقق فى الفترة دى او اراضى احسن مااخد اجازة علشان اسال واليوم هيتخصم بيومين

  18. تامر محمود قناوى 06/11/2016 00:53 -

    عيزين نعرف الاسماء اللى نزلت فى محافظه السويس تقديمات اخر مرحله ال 9000 جنيه حد يرد علينا

  19. احمد عبدالمولي 25/10/2016 14:06 -

    احب اعرف من حضرتكم في تقديم تاني والا لا وامتي يبدأ التقديم وشكرا …….

  20. احمدعبدالعظيم احمدعبدالرحمن الفقى 22/10/2016 19:19 -

    السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
    والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط حيث اننى موظف فى الحكومة وراتبى1050 جنيه ومتزوج ولديا طفله عمرها عامين وأعيش الان منذ تزوجت فى شقه إيجار 600جنيه بخلاف المياه والكهرباء وليس عندى سكن بديل أرجو من سياتكم النظر إلى بعين الرحمة حيث تكاليف المعيشه صعبة جداا ولم اعد اتحمل صعوبتها أكثر من ذلك.ولسيادتكم جزيل الشكر /رقم تلفونى

  21. عمرو عبدالباسط 24/09/2016 10:24 -

    انا محتاج شقة عشان اجوز فيها انا خطبطي هسبني عشان الشقه انا شغال في صيدالية دلفري افع ايجار مينين حد يقوليي ممكن اعرف التفصيل عشان اقدم

  22. sampooo 05/09/2016 20:19 -

    الشقق التى تم حجزها فى شهر 7/2016 كان الموعد للنتيجة فى أول 9/2016 فين النتيجة

  23. رشا مجدى 03/09/2016 23:18 -

    انا مقدمة ومش عارفة ا تواصل مع الى حد من ا لاسكان اعرف ازاى ان القرعة رسيت عليا ولا لا وشكرا لتعاونكم معنا

  24. ahmedabdelkadersakr 03/08/2016 18:31 -

    السيد الدكتور وزير الاسكان التمس من سيادتكم توفير شقة لى فى مدينة العاشر من رمضان حيث اننى مدرس بسيط واسكن فى شقة بالايجار ودخلى لا يكفى متطلبات المعيشة اتعشم من سيادتكم النظر لى بعين الرحمة وتوفير شقة لى ولسيادتكم جزيل الشكر وتحيا مصر بشعبها وسواعد شبابها

  25. احمدعبدالقادرعبدالله صقر 03/08/2016 18:19 -

    انامدرس وليس لى دخل سوى مرتبى وساكن فى شقة بالايجار 700 جنيه شهريا واعباء الحياة اثقلتنى اتعشم فى الحصول على شقة فى مدينة العاشر من رمضان وجزى الله معالى وزير الاسكان كل خير وتحيا مصر شامخة بسواعد ابنائها

  26. د محمد نعيم ابراهيم عباس رفاعى 23/05/2016 19:57 -

    السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكرعن ماتقدموه انا صيدلى 2004 وزوجتى صيدلانية ولازلنا نسكن بالايجار

    وليس عندى شقه أريدالحصول على شقه من بنك التعميروالأسكان رقم التلييفون
    01007300764

  27. عزه محمد سيد رفاعى 19/03/2016 14:48 -

    السيد الدكتور وزير الاسكان اسمى عزه محمد سيد والدى توفى  بابا من سنتين ونصف وامى مريضه قلب وسكر وغده درقيه وفيرس سى وبعد وفاه بابا اخويا اتجوز معانا فى الشقه وطردنا انا وامى وانا قاعده حاليا فى ايجار جديد 700 وماما لسه عمله عمليه قلب مفتوح وتحتاج مصاريف كتيره للعلاج مع العلم انا باخد معاش بابا 1500ج ارجو مساعدتى انى اخد شقه استقر فيها انا وامى ولك جزيل الشكر 

  28. ماهر عبد الرازق عطية 28/01/2016 12:32 -

    السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
    والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط حيث اننى موظف فى الحكومة وراتبى1050 جنيه ومتزوج ولديا طفله عمرها عامين وأعيش الان منذ تزوجت فى شقه إيجار 600جنيه بخلاف المياه والكهرباء وليس عندى سكن بديل أرجو من سياتكم النظر إلى بعين الرحمة حيث تكاليف المعيشه صعبة جداا ولم اعد اتحمل صعوبتها أكثر من ذلك.ولسيادتكم جزيل الشكر /رقم تلفونى 01018153740

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