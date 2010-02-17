فاتورة التليفون المصرية للاتصالات

مصريات – كتبت ندى المصري:

اصبح بالامكان الان الاستعلام عن فاتورة الهواتف الارضية والمنزلية من المصرية للاتصالات وعرضها عبر خدمة فاتورتي التي دشنتها الشركة المصرية للاتصالات، حيث تتيح هذه الخدمة ليس الاستعلام ومعرفة الفاتورة بالاسم وحسب، بل يمكن ايضاً سداد مبلغ الفاتورة باسم العميل من خلال موقع المصرية للاتصالات نفسه.

وذلك بعدة طرق نذكر منها: دفع فاتورة الهاتف المنزلي او التجاري بالكروت الائتمانية.

او سداد قيمة فواتير التليفون بالكروت مسبقة الدفع مثل فلوسي، او غيرها من الوسائل المتوفرة حالياً.

كما يمكن تسديد فاتورة هاتفك المنزلي عن طريق مرتبات العاملين بالحكومة فقط.

اما الطريقة فهي ادخال رقم التليفون والمحافظة في النموذج الموجود في صفحة الموقع ثم الضغط بالاسفل على عبارة الاستعلام عن فاتورة التليفون المصرية للاتصالات وعرضها على الرابط التالي: فاتورة التليفون

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عرض فاتورة التليفون المصرية للاتصالات والاستعلام بالاسم