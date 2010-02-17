عرض فاتورة التليفون المصرية للاتصالات والاستعلام بالاسم

فاتورة التليفون المصرية للاتصالات
مصريات – كتبت ندى المصري:
اصبح بالامكان الان الاستعلام عن فاتورة الهواتف الارضية والمنزلية من المصرية للاتصالات وعرضها عبر خدمة فاتورتي التي دشنتها الشركة المصرية للاتصالات، حيث تتيح هذه الخدمة ليس الاستعلام ومعرفة الفاتورة بالاسم وحسب، بل يمكن ايضاً سداد مبلغ الفاتورة باسم العميل من خلال موقع المصرية للاتصالات نفسه.
وذلك بعدة طرق نذكر منها: دفع فاتورة الهاتف المنزلي او التجاري بالكروت الائتمانية.
او سداد قيمة فواتير التليفون بالكروت مسبقة الدفع مثل فلوسي، او غيرها من الوسائل المتوفرة حالياً.
كما يمكن تسديد فاتورة هاتفك المنزلي عن طريق مرتبات العاملين بالحكومة فقط.
اما الطريقة فهي ادخال رقم التليفون والمحافظة في النموذج الموجود في صفحة الموقع ثم الضغط بالاسفل على عبارة الاستعلام عن فاتورة التليفون المصرية للاتصالات وعرضها على الرابط التالي: فاتورة التليفون
برجاء معرفة رقم تليفون عمرو محمد أحمد سنترال شيراتون المطار
عايز ارجع التليفون بتاعى القديم ومش فاكر الرقم
ممكن رقم كامل محمد فرحات
اريد معرفة رقم تليفون عزة عباس منصور و رقم تليفون سهام عباس منصور
ممكن رقم محمد فوزى محمد عاشور
ورقم جمال فوزى محمد عاشور
ياريت ضرورى
رقم تليفون امال عطية سيد احمد الاسكندرية
عايزه اعرف فاتوره تليفونى الارضى باسم
أحمد محمود احمد محرم
سنترال زهراء مدينه نصر
ممكن اعرف رقم تليفون / محمد عثمان محمد الحمرونى من السويس سنترال الجناين
عاوز اعرف فاتورة تليفون محمدعبد الوهاب حسن سليمان
تلفون مكرم مرقص عبدالملاك
رقم تليفون باسم عمرو السيد عبد العزيز السيد الشيمى
سنترال شبرا الخيمه
معرفة رقم تليفون نورا نحمده عبدالله حسين
سنترال القلعة
عاوز رقم تليفون سامي سيد احمد احمد سيد احمد من سنترال مصر الجديده
معرفه رقم التليفون
اريد معرفة رقم تليفون الأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الانسان
اريد معرفة رقم تليفون الدكتور سامح شوقي خليفة بولس ومعرفة ما عليه للتليفون الأرضي ومقيم في ٦ أكتوبر
عاوز أعرف تليفون أو موبيل / أسامه أبو العلا عبد النبى عبد الفتاح
عاوزة تعرف رقم تليفون الحاج عوض الله احمد السيد الغرباوي بالمنصورة
عايزه اعرف رقم تليفون للاسم وليد عبد اللطيف في شبرا الخيمة بيجام القليوبية
السلام عليكم ،
انا تليفوني اتشال نهائي من حوالي سنتين بسبب تسديد الفاتورة و عايزه ارجعه ، هل ينفع ؟ و محتاجه اعرف اجمالي المديونية كام ؟
ارجو الأفاده ،؟!
سنترال التبين
محمد أحمد حسن
ممكن معرفه رقم تليفون مراد علي حنفي علي محافظه الجيره ماشفتوض من 24 سنه
محتاج أعرف رقم تليفون السيدة /علا السيد مغاورى للأهمية منطقة قليوب البلد القليوبية
عاوز أعرف رقم تليفون أرضى أو موبايل باسم / علا السيد مغاورى قليوب البلد محافظة القليوبية
اربد أن أعرف الفاتورة
نسيت رقم تليفونى واريد استرجاعه من محافظة المنوفيه
عاوز اعرف رقم تليفون باسم/فؤاد عبد الشافي عوض أحمد العرس( تبع سنترال رمسيس )
عاوز اعرف رقم تليفونة للاهمية