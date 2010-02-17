فاتورة التليفون المصرية للاتصالات

معرفة فاتورة التليفون المصرية للاتصالات بالاسم

الاستعلام عن فاتورة الهاتف الارضي المنزلي من المصرية للاتصالات

مصريات – كتبت ندى المصري:

اصبح بالامكان الان الاستعلام عن فاتورة الهواتف الارضية والمنزلية من المصرية للاتصالات وعرضها عبر خدمة فاتورتي التي دشنتها الشركة المصرية للاتصالات، حيث تتيح هذه الخدمة ليس الاستعلام ومعرفة الفاتورة بالاسم وحسب، بل يمكن ايضاً سداد مبلغ الفاتورة باسم العميل من خلال موقع المصرية للاتصالات نفسه.

وذلك بعدة طرق نذكر منها: دفع فاتورة الهاتف المنزلي او التجاري بالكروت الائتمانية.

او سداد قيمة فواتير التليفون بالكروت مسبقة الدفع مثل فلوسي، او غيرها من الوسائل المتوفرة حالياً.

كما يمكن تسديد فاتورة هاتفك المنزلي عن طريق مرتبات العاملين بالحكومة فقط.

اما الطريقة فهي ادخال رقم التليفون والمحافظة في النموذج الموجود في صفحة الموقع ثم الضغط بالاسفل على عبارة الاستعلام عن فاتورة التليفون المصرية للاتصالات وعرضها على الرابط التالي: فاتورة التليفون

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عرض فاتورة التليفون المصرية للاتصالات والاستعلام بالاسم

17/02/2010 729 تعليق عبقرينو , , , , , ,
729 comments
  1. عمرو فاروق 03/10/2017 05:31 -

    برجاء معرفة رقم تليفون عمرو محمد أحمد سنترال شيراتون المطار

  2. رشاد امين متولى 03/09/2017 00:53 -

    عايز ارجع التليفون بتاعى القديم ومش فاكر الرقم

  4. احمد عبد العزيز 11/08/2017 14:01 -

    اريد معرفة رقم تليفون عزة عباس منصور و رقم تليفون سهام عباس منصور

  5. مى وليد 13/07/2017 03:34 -

    ممكن رقم محمد فوزى محمد عاشور
    ورقم جمال فوزى محمد عاشور
    ياريت ضرورى

  6. كريم 01/06/2017 16:46 -

    رقم تليفون امال عطية سيد احمد الاسكندرية

  7. ساره احمد 18/05/2017 05:24 -

    عايزه اعرف فاتوره تليفونى الارضى باسم
    أحمد محمود احمد محرم
    سنترال زهراء مدينه نصر

  8. محمد صلاح ابراهيم 11/05/2017 21:54 -

    ممكن اعرف رقم تليفون / محمد عثمان محمد الحمرونى من السويس سنترال الجناين

  9. على خالد 18/03/2017 16:59 -

    عاوز اعرف فاتورة تليفون محمدعبد الوهاب حسن سليمان

  11. أمنيه جمال محمد 19/02/2017 21:03 -

    رقم تليفون باسم عمرو السيد عبد العزيز السيد الشيمى
    سنترال شبرا الخيمه

  12. Noura elhosini 06/12/2016 20:56 -

    معرفة رقم تليفون نورا نحمده عبدالله حسين
    سنترال القلعة

  13. احمد سيد 30/11/2016 16:38 -

    عاوز رقم تليفون سامي سيد احمد احمد سيد احمد من سنترال مصر الجديده

  14. السعيد السيد محمد الجناينى 16/11/2016 00:15 -

    معرفه رقم التليفون

  15. محمد عبد المقصود مرسى حسانين 31/10/2016 14:03 -

    اريد معرفة رقم تليفون الأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الانسان

  16. عزت جرس خليل 16/09/2016 17:42 -

    اريد معرفة رقم تليفون الدكتور سامح شوقي خليفة بولس ومعرفة ما عليه للتليفون الأرضي ومقيم في ٦ أكتوبر

  17. محمد عبد الوهاب 14/09/2016 18:53 -

    عاوز أعرف تليفون أو موبيل / أسامه أبو العلا عبد النبى عبد الفتاح

  18. Sahar alsaiedy 12/09/2016 21:32 -

    عاوزة تعرف رقم تليفون الحاج عوض الله احمد السيد الغرباوي بالمنصورة

  19. Mervat 07/09/2016 00:17 -

    عايزه اعرف رقم تليفون للاسم وليد عبد اللطيف في شبرا الخيمة بيجام القليوبية

  20. ضحى حسين عبد الحميد السلاموني 26/08/2016 05:27 -

    السلام عليكم ،
    انا تليفوني اتشال نهائي من حوالي سنتين بسبب تسديد الفاتورة و عايزه ارجعه ، هل ينفع ؟ و محتاجه اعرف اجمالي المديونية كام ؟
    ارجو الأفاده ،؟!

  21. محمد احمد عبد الحافظ حسن 26/08/2016 02:33 -

    سنترال التبين

  23. ناصر علي حنفي 12/08/2016 01:06 -

    ممكن معرفه رقم تليفون مراد علي حنفي علي محافظه الجيره ماشفتوض من 24 سنه

  24. محمد على محمد 17/07/2016 11:58 -

    محتاج أعرف رقم تليفون السيدة /علا السيد مغاورى للأهمية منطقة قليوب البلد القليوبية

  25. محمد على محمد 17/07/2016 11:56 -

    عاوز أعرف رقم تليفون أرضى أو موبايل باسم / علا السيد مغاورى قليوب البلد محافظة القليوبية

  26. عماد الدين محمود فهمى 11/07/2016 09:02 -

    اربد أن أعرف الفاتورة

  27. على عبد الفتاح على حجازى 19/06/2016 17:35 -

    نسيت رقم تليفونى واريد استرجاعه من محافظة المنوفيه

  28. علاء سيد 05/04/2016 13:13 -

    عاوز اعرف رقم تليفون باسم/فؤاد عبد الشافي عوض أحمد العرس( تبع سنترال رمسيس ) 

  29. شاكراحمد عبد الحميد 03/04/2016 15:07 -

    عاوز اعرف رقم تليفونة للاهمية

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