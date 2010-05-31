فتح باب التقدم الى المدارس العسكرية في مصر

المدارس العسكرية في مصر
مصريات – كتبت ندى المصري: قررت قيادة القوات المسلحة فتح الباب امام الطلاب للتقدم الى المدارس الرياضية العسكرية وذلك للعام الدراسي الجديد.
واماكن المدارس العسكرية التي تقبل دفعات جديدة تقع في محافظات الاسماعيلية ، القاهرة ، الاسكندرية ، السويس ، المنيا ، اسيوط.
اما شروط قبول طلبة المدارس العسكرية المصرية فهي:
على الطالب ان يمر وينجح في جميع الاختبارات العلمية وبالتقييم العام، الذي يشبه كشف الهيئة بالكلية الحربية، وايضا يفضل الموهوبين رياضيا في هذه المدارس، والحاصلين من قبل على بطولات على المستوى المحلي والدولي.
سوف يكون نظام الاقامة بالمدارس العسكرية بمحافظات مصر المختلفة هو نظام اليوم الواحد والمرحلة الابتدائية فقط يكون البيات فيها داخل منزل ولي الامر لكن الاعدادية والثانوية يكون داخل المدرسة.
- كما تضم المدارس العسكرية الرياضية رياضات الجمباز والسباحة والغطس وألعاب القوي ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والتايكوندو والملاكمة والخماسي الحديث والثلاثي “الترايثلون” والدراجات وسلاح الشيش والقوس والسهم بمختلف المراحل الدراسية.
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