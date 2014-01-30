فوائد شرب القهوة، وتأثير الكافيين في تقوية الذاكرة وسرعة الحفظ

فوائد القهوة

مصريات – اخبار الصحة تكتبها الدكتورة بسملة الرفاعي: اصبح من المعروف بان فوائد القهوة متعددة، وان هذه الفوائد تتغلب على اضرارها في بعض الحالات الخاصة، واكتشف العلماء منذ زمن بعيد بان لدى مادة الكافيين التي تحتويها القهوة بعض الخصائص التي تؤثر على جسم الانسان، بشكل ايجابي، إلا انه وفقا لدراسات اجريت حديثاً وجد العلماء بان احد اهم فوائد القهوة هو تاثيرها الكبير في تقوية الذاكرة البشرية وسرعة الحفظ.

واظهر مقال علمي تم نشره في مجلة نيتشر نيوروساينس (Nature Neuroscience)، أن الاشخاص الذين يستهلكون كوباً واحدا أو أكثر من القهوة في اليوم، تحسنت لديهم بشكل ملحوظ وظيفة الذاكرة، مما يجعل الانسان اسرع بالحفظ، وأقل عرضة للنسيان طيلة النهار.

وتحدثت المجلة عن الأبحاث والتجارب التي أجريت تحت إشراف الدكتور دانيال بورود في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور (الولايات المتحدة الأمريكية) على 160 من الاشخاص المتطوعين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18-50 عاماً، قسموا الى فريقين، تلقى الفريق الاول منهم قرص كافيين بحجم 200 ملليجرام، في الحين الذي تلقى به الفريق الثاني قرص وهمي لا يحتوي على مادة الكافيين، ومن ثم جعلوا الفريقين يشاهدون مجموعة من الصور المتعاقبة لعدة دقائق.

وجاءت نتائج التجربة المرجوة مذهلة، تثبت فوائد القهوة في سرعة وقوة الحفظ، وتاثيرها الهائل في تقوية الذاكرة، حيث قام الباحثون في اليوم التالي، بعرض مجموعة جديدة من الصور التي تتألف من بعض الصور القديمة اضافة الى صور جديدة لكنها مشابهة لها، ولم تكن ضمن مجموعة الصور التي شوهدت من قبل الفريقين في اليوم السابق، وتم سؤال المتطوعين من الفريقين عن الصور التي شاهدوها بالامس والتمييز بينها وبين الصور الجديدة المشابهة لها، واراد العلماء بهذه الطريقة ان يجعلوا الدماغ يعمل باقصى درجات التركيز، وتبين بأن الفريق الذي تناول قرص الكافيين استطاع ان يتذكر الصور والتمييز بينها بشكل يفوق بدرجة كبيرة الفريق الاخر الذي تلقى القرص الوهمي الخالي من الكافيين.

هذه التجربة قادت اطباء الاعصاب الى الاستناج بان الكافيين يقاوم ضعف الذاكرة، ويحسن عمل وظائف الذاكرة مؤقتاً، اي لمدة معينة، مما يعني بان الشخص يحتاج الى استهلاك القهوة بشكل يومي وبمقدار 200 ملليغرام كافيين ليس اكثر، كونه جرى اعادة نفس التجربة ولكن بجرعة 300 ملليغرام، واتضح بان الفائدة كانت اقل.

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فوائد شرب القهوة، وتأثير الكافيين في تقوية الذاكرة وسرعة الحفظ