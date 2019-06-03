متى يوافق تاريخ أول أيام عيد الفطر 2019 في مصر وجميع الدول العربية

تاريخ عيد الفطر 2019

مصريات – كتبت نيرة عثمان: رغم صعوبة الاجابة على سؤال متى يوافق تاريخ موعد حلول عيد الفطر المبارك بدقة قبل اعلان حلوله المؤكد، في كل عام وليس عام 2019 فقط، نظراً لاعتماد التقويم القمري الهجري القائم على استطلاع غرة هلال شوال، وكذلك تعتمد بعض الدول على الحسابات الفلكية، إلا انه اصبح شبه مؤكداً توقع الهيئات الفلكية في مصر والسعودية ان شهر رمضان لن يكمل 30 يوما هذا العام.

وهذا بحالة ثبوت رؤية هلال شوال ليلة الاثنين 29 من رمضان مما يعني بان موعد عيد الفطر 2019 – 1440 سوف يوافق يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 4 – يونيو/حزيران – 2019 ميلادي.

وسوف تقوم دار الافتاء المصرية برؤية هلال شوال ابتداءً من يوم الاثنين 3 يونيو /حزيران 2019 وذلك استعدادًا وللتأكيد مرة اخرى ومن ثم الاعلان عن موعد عيد الفطر 2019 الموافق لعام 1440 هجرية.

* ما هي الدول التي ستعتبر يوم الأربعاء موعدًا لعيد الفطر 2019

يوافق يوم الأربعاء بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2019 ميعاد اول ايام العيد الفطر 1440 في معظم الدول العربية وتحديدًا تلك الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين الموافق لتاريخ 6 مايو/أيار 2019 وهي: مصر، الاردن، فلسطين، سوريا, ليبيا، السودان، البحرين، اليمن، لبنان، الجزائر، تونس، الاردن، فلسطين المحتلة.

كما تم اعلان عن ثلاثة ايام عطلة عيد الفطر 2019 في غالبية هذه الدول.

اما في مصر فستكون اجازة عيد الفطر 2019 اعتباراً من بداية من أول أيام العيد يوم الأربعاء 5 يونيو، وحتى الجمعة 7 يونيو ثالث ايام العيد.

* ما هي البلدان التي ستعتبر يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر 2019

هناك بعض البلدان العربية (السعودية، العراق ، الكويت ، البحرين، قطر، الامارات،سلطنة عمان والمغرب) والاجنبية (ايران وباكستان وبنغلاديش) والتي تعتمد على الحسابات الفلكية يفترض أن يكون رمضان فيها 29 يومًا، وأن يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران غرة شهر شوال يوم العيد.

* ما هو سبب الاختلاف في تحديد توقيت غرة شوال؟

الاختلاف في تحديد مواعيد بدء الشهور الهجرية عمومًا يحدث دائمًا تقريبًا، ولكن يبدو هذا الخلاف واضحاً ومثار جدل في مواعيد (العيدين الصغير والكبير) الفطر والاضحى.

اما سبب عدم الاتفاق فيمكن اختصاره بما يلي: الدول التي لا تشترط رؤية الهلال البصرية، وتكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق، أو تعتمد الحسابات الفلكية التي ترى أن هناك إمكانية لرؤية الهلال في اي مكان في العالم سوف تعلن العيد يوم الثلاثاء.

بينما دول أخرى (وهي غالبية البلدان العربية) والتي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال، فسوف تُكمل عدة رمضان ثلاثين يومًا، وعليه سيكون يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران غرة شهر شوال يوم العيد لهذا العام 2019.

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