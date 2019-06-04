مسجات تهاني عيد الفطر المبارك 2019 رسائل تهنئة إسلامية مرحة قصيرة

مسجات عيد الفطر 2019

مصريات – قد يكون التباين في تحديد موعد عيد الفطر لهذا العام خاصة قد القى بظلاله على مظاهر الاحتفال وتبادل التهاني، ففي الحين الذي ستكون فيه شعوب بعض البلدان العربية تحتفل بأول ايام العيد، سيكون البعض الآخر ما زال صائمًا يقضي آخر ايام شهر رمضان المبارك.

على كل حال وسواء كنت من الذين سيحتفلون بالعيد يوم الثلاثاء أو الاربعاء فان عيد الفطر المبارك خلاص على الابواب، وانت نازل تشتري لبس جديد جهز شوية عبارات تهاني مرحة لطيفة طريفة خفيفة قصيرة ونحيفة بمناسبة العيد السعيد، وابعث لكل اللي تعرفهم تهنئة من رسائل عيد الفطر 2019 للصغير وللكبير، للقريب والبعيد، للحبيب والحبيبة طبعًا، للإصدقاء في سائر انحاء العربي والاسلامي، من شرق الأرض إلى مغاربها في آسيا وأوروبا، امريكا، أفريقيا، واستراليا.

سارع اليوم بارسال رسائل عيد الفطر المبارك وقبل ما تبدأ الصلاة والتكبيرات تكون بعتت احلى التمنيات، وكل سنة وانتم طيبين.

والاهم بأن مجموعة الرسائل الموجودة في هذه الصفحة هي غيض من فيض ومجرد عينة صغيرة من اصل مئات مسجات العيد الفطر السعيد تجدها بالضغط على الروابط ادناه، ومنها رسائل عيد الفطر دينية اسلامية 2019، وكذلك مسجات وعبارات مخصصة للارسال على واتس آب او للانستاجرام وللفيس بوك او التويتر.

وايضًا تجب الملاحظة بان مسجات تهنئة عيد الفطر القصيرة المرحة المضحكة للموبايل وتوابعه من تطبيقات التراسل الاجتماعي، ستجدها بكل اللهجات العامية العربية: مصرية، عراقية، اردنية، لبنانية، سورية، فلسطينية، سودانية، يمنية، خليجية سعودية، او امارتية، كويتية، قطرية، بحرينية، عمانية، مغربية، جزائرية، تونسية، ليبية، وغيرها من رسائل العيد بالعربية الفصحى.

كما يمكنكم اختيار بعض ابيات الشعر من قصائد العيد، على سبيل المثال قصيدة الشاعر والأمير الراحل سعود بن بندر الذي كتب عن العيد قائلاً:

أقول في نفسي وأنا أعايد الناس .. متى بشوفك تكمل أفراح عيدي

أجامل وربي عليم ٍ بالإحساس .. وشهو شعوري وأنت عني بعيدي

اللي خذاني لك على سهو هوجاس .. حسيت نفسي وسط ربعي وحيدي

لو حسوا بما بي يقولون لاباس .. بدال قولة على عيدك سعيدي

لاصرت عندي وقتي أعياد وأعراس .. حتى ولو إني وسط سجنٍ حديدي

عاشرت خلان وتخالطت بأجناس .. محدٍ سواك أهديته القلب بيدي !!

من تحت ما طا الرجل لي هامت الراس .. كلش هويته فيك والله شهيدي

لقيت بك ذوقي وأنا قاطع الياس .. ومعك بدا يحيا الأمل من جديدي

رسائل تهاني عيد الفطر واتس اب قصيرة للموبايل روعة

لاإنس ولاجان.. ولا حتى قارئة الفنجان سبقوني وقالولك عيدك مبارك.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد

آسف..كل الناس أعطيهم إيدي وخدي إلا أنت! أحضنك وأبوسك وأقولك عيدك مبارك

العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد

كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير

أكتب من القلب كتاب.بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك

عادة العيد يفرح به الناس وانت عكس الناس يفرح بك العيد وكل عام وانت بخير

أحلى التهانى والورود لك ياسيدى الناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدي

احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات.

للاهداء بطاقة تهنئة اسلامية دينية فلاش بمناسبة عيد الفطر السعيد



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