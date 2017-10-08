مصر تحجز مقعدها في كأس العالم 2018 بفوزها على الكونغو

منتخب مصر في كأس العالم 2018

مصريات

مي حسين

تحقق حلم المصريين اليوم بتأهل منتخب مصر لكرة القدم لبطولة كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

وكانت مباراة مصر والكونغو التي اقيمت اليوم الاحد 8 اكتوبر هي الفيصل في التأهل لـ مونديال روسيا 2018 ، وتمكن اللاعب المحترف محمد صلاح من احراز هدفين في مرمى الكونغو خلال الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز مصر على الكونغو 2-1.

اقيمت مباراة منتخب مصر والكونغو في ستاد برج العرب بالاسكندرية ،وتضمن تشكيل المنتخب المصري في مباراة مصر والكونغو حارس المرمى عصام الحضري ، و محمد صلاح – رمضان صبحي- محمد النني- احمد حجازي- صالح جمعة- احمد حسن كوكا- محمد عبد الشافي- احمد فتحي- طارق حامد- رامي ربيعة.

وبدأت احتفالات المصريين خلال وبعد انتهاء المباراة خاصة ان صعود مصر لنهائيات كأس العالم 2018 جاء بعد غياب 27 عاما حيث كانت اخر مشاركة لـ منتخب مصر في كأس العام عام 1990.

فيديو لاخر خمس دقائق في المباراة الحاسمة للصعود المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2018 بتعليق مدحت شلبي



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