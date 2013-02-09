موعد تاريخ يوم عيد الحب العالمي 2018

موعد عيد الحب 2018

مصريات – ايام قليلة جدا و ها يحتفل العالم كله بيوم عيد الحب العالمي ولو انت مش عارف موعد عيد الحب 2018 وهايكون امتى ، فاحنا هانفكرك ، خد عندك اولا موعد عيد الحب الفلانتاين او الفلانتين يعني بالتاريخ الميلادي يوافق يوم 14 شباط/فبراير/فيفري ٢٠١٨ يعني ها يوافق يوم الاربعاء، من الاخر تاريخ عيد الحب فرصة لكل العشاق يحتفلوا  بيه خميس وجمعة كمان، اما موعد يوم عيد الحب بالهجري فهايكون الاربعاء سنة 1439 هجرية.

وطبعا لازم تحط في بالك قبل موعد عيد الحب 2018 العالمي يوم 14 فبراير – شباط من كل سنة ، انك تعبر عن الحب لنصك التاني للحبيب او للزوج و للزوجة و للخطيب و للخطيبة وماتنساش هدايا عيد الحب ولو يعني الحالة تعبانة والدنيا مأشفرة ومش ماشية معاك يكفي تبعت رسائل حب من مجوعة رسائل عيد الحب او تهدي حبيبك واحدة من اغاني عيد الحب 2018 ولو اخرك تهني على الفيس بوك و البلاك بيري و الموبايل فعندك بطاقات عيد الحب كمان شغالة وزي الفل واكيد هاتحنن قلب حبيبك عليك وتراعي ظروفك.

بطاقة فلاش بمناسبة موعد عيد الحب العالمي 2018 للاهداء

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موعد عيد الحب 2018 متى يوم الفلانتين العالمي بالهجري ميلادي

09/02/2013 266 تعليق رسائل عيد الحب , , , , , , , , , , , , ,
266 comments
  1. mamo 20/10/2017 08:29 -

    مافيش احلى من الحب الله لا يحرمنا من بعض E جعل كل ايامنا سعاده

  2. mamo 20/10/2017 08:28 -

    ي اخي مافي احلى من الحب والله بدون الحب ماتقدر تعيشون ..

  3. Mohamed 13/02/2017 15:39 -

    بطه كل سنه وانتي حياتي
    بعشقق اد نجوم السماء

  4. محمدابوفراج 10/02/2017 19:20 -

    بموووووووووت فيك يا نوجهمع الرغم مش هعرف اشوف بس (بحبك )محمدابوفراج

  5. ابراهيم الجدعاني 25/12/2016 16:19 -

    صح كلامك يا طلال ونعم فيك بلا حب بلا بطيخ

  6. Linda château 29/12/2015 15:12 -

    انا احبك كثيرا يا اغلى الناس على قلبي يا نور عيني ،انت هو الحبيب الذي كنت انتظره من سنين يا حبيبي بلفاطمي صهيب

  7. zaki 06/12/2015 16:00 -

    احبك يا مروى مناصري كل عام ونا نزيد فب حبك وعمري ماننساكي

  8. سفير الغرام 05/12/2015 15:08 -

    الحب الاحساس وانا نحبك ياأغلي الناس

  9. فارس الأحلام 04/11/2015 15:09 -

    العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل وبنقول لكل حبايبنا العيد الجاي واحنا مع بعض تحت سقف بيت واحد

  10. يوسف 04/11/2015 14:50 -

    بحبك اوووووووى
    يا قلب

    كل سنة وانت طيبة

  11. R)my AnGEl) 14/02/2015 22:20 -

    حته لو عدي عيد الحب واحنا متخاصمين اكيد ما بينا حاجات حلوه فاكرينها وقلوبنا مسلمه وحشتيني اووي ربنا يهدي بقي ونتصالح 

  12. حنان 14/02/2015 20:43 -

    أحبك ياماجد زوجي وحبيبي وكل سنه وانت أجمل مافي حياتي اعشق بجنون 

  13. محمد صدقي 14/02/2015 10:30 -

    والله والحمد لله كل ايامنا حب لا نحتاج يوم معين يذكرنا في من نحب 

  14. طلال 14/02/2015 07:21 -

    بلا حب بلا بطيخ .. قال حب قال .. اغلبه مظاهر ومصالح

  16. saleem hafiz 14/02/2015 07:13 -

    فاطمه كل سنه و انتي حياتي احبك اكثر من نجوم السما و رمل الصحاري في الارض

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