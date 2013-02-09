موعد عيد الحب 2018

مصريات – ايام قليلة جدا و ها يحتفل العالم كله بيوم عيد الحب العالمي ولو انت مش عارف موعد عيد الحب 2018 وهايكون امتى ، فاحنا هانفكرك ، خد عندك اولا موعد عيد الحب الفلانتاين او الفلانتين يعني بالتاريخ الميلادي يوافق يوم 14 شباط/فبراير/فيفري ٢٠١٨ يعني ها يوافق يوم الاربعاء، من الاخر تاريخ عيد الحب فرصة لكل العشاق يحتفلوا بيه خميس وجمعة كمان، اما موعد يوم عيد الحب بالهجري فهايكون الاربعاء سنة 1439 هجرية.

وطبعا لازم تحط في بالك قبل موعد عيد الحب 2018 العالمي يوم 14 فبراير – شباط من كل سنة ، انك تعبر عن الحب لنصك التاني للحبيب او للزوج و للزوجة و للخطيب و للخطيبة وماتنساش هدايا عيد الحب ولو يعني الحالة تعبانة والدنيا مأشفرة ومش ماشية معاك يكفي تبعت رسائل حب من مجوعة رسائل عيد الحب او تهدي حبيبك واحدة من اغاني عيد الحب 2018 ولو اخرك تهني على الفيس بوك و البلاك بيري و الموبايل فعندك بطاقات عيد الحب كمان شغالة وزي الفل واكيد هاتحنن قلب حبيبك عليك وتراعي ظروفك.

بطاقة فلاش بمناسبة موعد عيد الحب العالمي 2018 للاهداء

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موعد عيد الحب 2018 متى يوم الفلانتين العالمي بالهجري ميلادي