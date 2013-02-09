موعد عيد الحب 2018 متى يوم الفلانتين العالمي بالهجري ميلادي

موعد عيد الحب 2018
مصريات – ايام قليلة جدا و ها يحتفل العالم كله بيوم عيد الحب العالمي ولو انت مش عارف موعد عيد الحب 2018 وهايكون امتى ، فاحنا هانفكرك ، خد عندك اولا موعد عيد الحب الفلانتاين او الفلانتين يعني بالتاريخ الميلادي يوافق يوم 14 شباط/فبراير/فيفري ٢٠١٨ يعني ها يوافق يوم الاربعاء، من الاخر تاريخ عيد الحب فرصة لكل العشاق يحتفلوا بيه خميس وجمعة كمان، اما موعد يوم عيد الحب بالهجري فهايكون الاربعاء سنة 1439 هجرية.
وطبعا لازم تحط في بالك قبل موعد عيد الحب 2018 العالمي يوم 14 فبراير – شباط من كل سنة ، انك تعبر عن الحب لنصك التاني للحبيب او للزوج و للزوجة و للخطيب و للخطيبة وماتنساش هدايا عيد الحب ولو يعني الحالة تعبانة والدنيا مأشفرة ومش ماشية معاك يكفي تبعت رسائل حب من مجوعة رسائل عيد الحب او تهدي حبيبك واحدة من اغاني عيد الحب 2018 ولو اخرك تهني على الفيس بوك و البلاك بيري و الموبايل فعندك بطاقات عيد الحب كمان شغالة وزي الفل واكيد هاتحنن قلب حبيبك عليك وتراعي ظروفك.
مافيش احلى من الحب الله لا يحرمنا من بعض E جعل كل ايامنا سعاده
ي اخي مافي احلى من الحب والله بدون الحب ماتقدر تعيشون ..
بطه كل سنه وانتي حياتي
بعشقق اد نجوم السماء
بموووووووووت فيك يا نوجهمع الرغم مش هعرف اشوف بس (بحبك )محمدابوفراج
صح كلامك يا طلال ونعم فيك بلا حب بلا بطيخ
انا احبك كثيرا يا اغلى الناس على قلبي يا نور عيني ،انت هو الحبيب الذي كنت انتظره من سنين يا حبيبي بلفاطمي صهيب
احبك يا مروى مناصري كل عام ونا نزيد فب حبك وعمري ماننساكي
الحب الاحساس وانا نحبك ياأغلي الناس
العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل وبنقول لكل حبايبنا العيد الجاي واحنا مع بعض تحت سقف بيت واحد
بحبك اوووووووى
يا قلب
كل سنة وانت طيبة
حته لو عدي عيد الحب واحنا متخاصمين اكيد ما بينا حاجات حلوه فاكرينها وقلوبنا مسلمه وحشتيني اووي ربنا يهدي بقي ونتصالح
أحبك ياماجد زوجي وحبيبي وكل سنه وانت أجمل مافي حياتي اعشق بجنون
والله والحمد لله كل ايامنا حب لا نحتاج يوم معين يذكرنا في من نحب
بلا حب بلا بطيخ .. قال حب قال .. اغلبه مظاهر ومصالح
Happy Valentine’s Day
(My love for you (from
فاطمه كل سنه و انتي حياتي احبك اكثر من نجوم السما و رمل الصحاري في الارض