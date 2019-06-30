موعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 واسرع الطرق لمعرفتها الآن

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

مصريات – كتبت خلود يوسف: أكد المسئولون في وزارة التربية والتعليم على موعد اعلان نتائج امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 وتأكد رسميًا انه سيتم اعلان اسماء الاوائل في مختلف الشعب سواء الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والخط العربي والسياحية الفندقية اليوم.

واما موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في المدارس فسوف يكون في اليوم الذي يليه مباشرةً، وقبلها سوف يتمكن الطلاب من التعرف على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت.

وبعد صدور نتائج الدبلومات الفنية، سوف يفتح باب التقديم بعدها بايام لتنسيق الدبلومات الفنية، وتحديد موعد التقدم لامتحانات المعادلة لدخول المعاهد والكليات في مصر.

وكان من المزمع ان تصدر نتائج الدبلوم الفني نظامي الثلاث والخمس سنوات ولجميع التخصصات يوم 29 يونيو 2019، إلا انه ربما تم تأجيل الموعد بسبب تصادف مواعيد اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي العام بالنظام الجديد ، التي يجري منذ صباح الامس.

ولكن يبدو ان تأجيل موعد اعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 متربط ايضًا باعطاء الفرصة لارسال استمارات النجاح لجميع الطلبة الى المدارس، وايضا توفير الوقت اللازم لرفع درجات ونتائج الطلاب في الدبلومات الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت في صفحة مخصصة لعرض نتائج الامتحانات لطلاب الشهادت الصناعية الفنية لهذا العام، وسوف نقوم بادارج رابط معرفة النتيجة برقم الجلوس فور تفعيله.

ومن المقرر ان يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوفي باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالتخصصات: تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، الإجمالي بلغ 757056 طالبًا وطالبة، منهم 260200 طالبًا وطالبة في الدبلوم التجارى، وكذلك 21864 طالبًا وطالبة في الدبلوم الفندقي، والدبلوم الزراعى 98775 طالبًا وطالبة، أما الدبلوم الصناعي فقد بلغ العدد 376217 طالبًا وطالبة.

ويمكن معرفة النتيجة فور ظهورها عبر موقع الوزارة عبر الرابط الأتي: http://portal.moe.gov.eg

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