نتائج الامتحانات 2017 لكل الطلاب في موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الامتحانات 2017 مواقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الامتحانات 2017 مواقع وزارة التربية والتعليم

كتبت يسرا عبد العزيز: تصدر مكاتب وزارة التربية والتعليم بالعديد من الدول العربية النشرات الخاصة باعتماد نتائج الامتحانات لجميع الطلاب في المراحل الابتدائية وخاصة الصف السادس و الاعدادية المرحلة المتوسطة و الثانوية العامة او التوجيهي.

وكذلك نتائج طلاب البكلوريا في سوريا للعام 2016 – 2017 وكذلك نتائج الامتحانات الخاصة بصفوف النقل العام بمراحلها المختلفة.

ورغم وجود نتائج الاختبارات للعام الدراسي الحالي على مواقع وزارة التربية والتعليم الموضحة ادناه وتتضمن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لكل دولة الا ان نصيحة وزارة التربية والتعليم لاولياء الامور و الطلاب هي ضرورة التأكد من نتائج الطلاب في الامتحانات لعام 2017 ولأي فصل دراسي من خلال المدرسة المسجل بها الطالب لتلافي حدوث اي خطأ عند وضع نتائج الامتحانات على شبكة الانترنت.

ويمكن للطلاب معرفة نتائج الامتحانات 2017/2016 من وزارة التربية والتعليم الرسمية من عبر موقع وزارة التربية والتعليم الحكومة الالكترونية لكل دولة او المديرية التعليمية وذلك في كل من  . مصر، سوريا، العراق، الاردن، ليبيا، السعودية، اليمن.

اما في المملكة العربية السعودية فقد تم تدشين نظام نور المركزي نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم لنشر نتائج الطلاب لكافة المدارس وستجدون رابط الموقع مبين في اخر هذا الخبر.

ومن ناحية اخرى تجاوزت نسبة النجاح بـ نتائج الامتحانات هذا العام 2017 م  و 1438 هـ نسبة ال 60 بالمئة وهذا يشمل طلبة التعليم العام في الشهادة الابتدائية و الشهادة الاعدادية و المهني و الدبلومات العامة .

وتقوم كل محافظة على حدى بتحديد يوم لتكريم الطلاب اوائل الشهادة الابتدائية و اوائل الشهادة الاعدادية وكذلك الشهادة الثانوية العامة وتسليمهم الهدايا الخاصة بهم .

اما نتائج الامتحانات الخاصة بالجامعات 2017 فسوف تعلن قبل يوم 15 يوليو المقبل وبعدها يتحدد موعد اختبارات الدور الثاني للراسبين او المتخلفين عن امتحان الدور الاول.

– رابط موقع نتيجة الامتحانات موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

– موقع نتائج امتحانات المتوسط والتوجيهي وزارة التربية والتعليم في الاردن

– موقع نتائج الطلاب في سوريا للصف التاسع او الثالث الاعدادي والثانوية العامة البكالوريا

– موقع نتائج الطلاب نظام نور المركزي وزارة التربية والتعليم بالسعودية

– موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الصف السادس الابتدائئي والتمهيدية

– رابط موقع نتائج الشهادة الاعدادية الليبية وكذلك الشهادة الثانوية في ليبيا

– نتائج الثانوية العامة في اليمن موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

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نتائج الامتحانات 2017 لكل الطلاب في موقع وزارة التربية والتعليم

03/06/2016 2344 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2344 comments
  1. مدرسة الحمزة بن عبد المطلب ريمه بني الضبيبي اليمن 11/11/2017 19:17 -

    نتائج مدرسة الحمزة

  2. صديق ناصر عبدالله 15/09/2017 17:17 -

    أريد نتائج سنه ثالث

  3. mustafa 13/09/2017 04:38 -

    العفو منكن اعرف ايمتا نتائج صف تاسع اقليم كوردستان الدور الثاني

  4. سلافة محمد حليمة 27/08/2017 14:21 -

    انا اريد نتيجة الصف الثامن

  6. عدي أحمد المنصور 08/07/2017 19:21 -

    نتائج البكلوريا ادبي في محافظه ادلب المركز الد غالي الام بديعه في محافظه ادلب

  7. عبد الرحمن علي عمر 08/07/2017 11:22 -

    ارسد ان اعرف نتائج الصف التاسع و با سرع وقت

  8. عبد الخالق 07/07/2017 21:02 -

    متى نتائج امتحانات الصف التاسع في اليمن

  9. عبد الرحمن الحلبي 10/06/2017 18:19 -

    عبد الرحمن محمد مصباح الحلبي رقم الجلوس 19 اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي

  10. فداء رياض الجدعان 10/06/2017 16:25 -

    . الصف التاسع. رقم الاكتتاب 8645. مدرسة يوسف أحمد الغريب. دمشق. اريد اعرف نتيجتي في الامتحان

  11. محمد الطاهر مادي 08/06/2017 10:54 -

    انا في الصف الثامن أريد أن أعرف نتيجتي في ليبيا

  12. aamoh 05/06/2017 15:43 -

    من فضلكم فروحون ربي يفرحكم في مدرس لخضر بوضياف عين وسارة

  13. aamoh 05/06/2017 15:40 -

    اسمي رحماني سهيلة اريد اعرف نتيجتي في امتحانات 5 ابتدائي

  14. Bader Abu Nada 30/05/2017 11:40 -

    اريد علامات الصف التاسع الوكاله 2017

    الاسم : محمود عبدا لرحمن عبد المجيد ابو ندى
    الصف: التاسع

  15. كوثر نضال فريد عبد الله 29/05/2017 16:54 -

    علامات الطالبات

  16. منار موسى عاشور حمادة 29/05/2017 06:24 -

    كشف علامات طالبة

  17. حسين مطلك كاظم جابر 28/05/2017 02:18 -

    ممكن اعرف اطلع نتائج صف السادس ابتدائي في كربلاء المقدسة مدرسة الجوزاء للبنين

  18. داليا عادل محمد محمود 27/05/2017 13:07 -

    الصف الاول الثانوي رقم الجلوس ١٥٤٤

  19. محمد 26/05/2017 00:57 -

    اسمى عبد السﻻم فتحى دبور من الغربية رقم الجلوس71868
    السادس ابتدائي

  20. محمود حسام محمود القصاص 22/05/2017 12:24 -

    علامة الامتحانات

  21. سامح عطا معوض عطا على جلو 31/01/2017 17:24 -

    اريد درجات الصف الثانى

  22. محمود جودة 21/01/2017 19:48 -

    اريد اعرف نتيجة الصف الثامن الاعدادي 2017

  23. اية 17/01/2017 02:15 -

    نتيجة الصف الخامس الابتدائى بمدرسة الاصلاح بطنطا

  24. فريال رفيق بدر حسين 12/01/2017 00:53 -

    اريد معرفة نتيجه الصف السادس مدرسة جباليا أ للبنات شمال غزة

  25. محمدمجدى 03/12/2016 20:19 -

    انا عايز اعرف النتيجة بتاعتى
    ممكن حضراكم ان تقولو لى النتيجة

  26. حسين صالح حزام علي عبدالله اليشيعي 10/11/2016 21:44 -

    ينبغي على وزارة التربيةوالتعليم أن تشغل خدمةالحصول على نتائج الثانويةالعامةعبر روابط الأنترنت

  27. محمد يوسف 26/10/2016 18:34 -

    أريد اعرف نتيجه الصف الثالث الثانوى

  28. اسماعيل علي الصغيرمصلح 25/10/2016 20:11 -

    نتائج مدرسة الحمزه بن عبدالمطلب ريمه الجبين عوله لطلاب الصف التاسع من رقم 1497544 الا1497567

  29. ضياء محمد الشجاع 16/10/2016 17:42 -

    موعد نتائج الثانويه العامه لو تكرمتم

  30. عبدالله صالح قاسم 12/10/2016 09:28 -

    نرجو من سيداتكم ارسال تقرير النتائج بانها طلعت على ارقام اوليا الامور ولكم جزيل الشكر والتقدير

  31. معتزأحمدعلي الحميدي 10/10/2016 18:51 -

    متى بتخرج نتيجة ثالث ثانوي قسم علمي

  32. عدي صالح شايف اليشيعي 08/10/2016 17:54 -

    متى يتم اعلان نتائج الامتحانات الاعداديه والثانوية في اليمن

  33. محمد هشام ياسين احمد شمسان 01/10/2016 16:59 -

    محمد هشام ياسين احمد شمسان
    معرف النتيجه الاعداديه برقم الجلوس التالي
    66159

  34. محمدعلي شيبه 27/09/2016 05:18 -

    هل طلعت النتائج ام عادة لو سمحتم اخبرونا باسرع وقت

  35. عبد الولي شوكه 24/09/2016 09:57 -

    متي نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي

  36. ربيع محمد علي هزاع 18/09/2016 20:11 -

    اريد اعرف نتاج الصف اتاسع

  37. محد وليد عبد الله الشرماني 17/09/2016 14:54 -

    في اليمن

  38. محد وليد عبد الله الشرماني 17/09/2016 14:52 -

    رجاءً متى بتطلع النتائج للصف التاسع

  39. محمد مامون 01/09/2016 17:51 -

    متى بتخرج نتاج الصف التاسع في اليمن 2015 2016

  40. محمد مامون 01/09/2016 17:45 -

    أريد اعرف متا ينزلين نتيجه الصف التاسع في اليمن

  41. محمد أحمد محمد محمد ثابت 28/08/2016 20:12 -

    أريد أن أعرف شهاده الصف التاسع
    وأريد أن أعرف شهاده الصف الثالث الثانوى القسم العلمي

  42. عبير أحمد قاسم محمد عبدالرب 28/08/2016 20:11 -

    اربد اعرف نتيجة الصف التاسع
    اربد اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوى قسم علمي

  43. حسن مصطفى حسن علي 11/08/2016 10:43 -

    اريد اعرف نتيجه الصف التاسع 2016 متى بيضهرو

  44. ابراهيم صالح محمد صالح باهديلة 07/08/2016 20:11 -

    اريد اعرف نتيجة الصف التاسع سنة2016

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