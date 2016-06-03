نتائج الامتحانات 2017 لكل الطلاب في موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الامتحانات 2017 مواقع وزارة التربية والتعليم
كتبت يسرا عبد العزيز: تصدر مكاتب وزارة التربية والتعليم بالعديد من الدول العربية النشرات الخاصة باعتماد نتائج الامتحانات لجميع الطلاب في المراحل الابتدائية وخاصة الصف السادس و الاعدادية المرحلة المتوسطة و الثانوية العامة او التوجيهي.
وكذلك نتائج طلاب البكلوريا في سوريا للعام 2016 – 2017 وكذلك نتائج الامتحانات الخاصة بصفوف النقل العام بمراحلها المختلفة.
ورغم وجود نتائج الاختبارات للعام الدراسي الحالي على مواقع وزارة التربية والتعليم الموضحة ادناه وتتضمن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لكل دولة الا ان نصيحة وزارة التربية والتعليم لاولياء الامور و الطلاب هي ضرورة التأكد من نتائج الطلاب في الامتحانات لعام 2017 ولأي فصل دراسي من خلال المدرسة المسجل بها الطالب لتلافي حدوث اي خطأ عند وضع نتائج الامتحانات على شبكة الانترنت.
ويمكن للطلاب معرفة نتائج الامتحانات 2017/2016 من وزارة التربية والتعليم الرسمية من عبر موقع وزارة التربية والتعليم الحكومة الالكترونية لكل دولة او المديرية التعليمية وذلك في كل من . مصر، سوريا، العراق، الاردن، ليبيا، السعودية، اليمن.
اما في المملكة العربية السعودية فقد تم تدشين نظام نور المركزي نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم لنشر نتائج الطلاب لكافة المدارس وستجدون رابط الموقع مبين في اخر هذا الخبر.
ومن ناحية اخرى تجاوزت نسبة النجاح بـ نتائج الامتحانات هذا العام 2017 م و 1438 هـ نسبة ال 60 بالمئة وهذا يشمل طلبة التعليم العام في الشهادة الابتدائية و الشهادة الاعدادية و المهني و الدبلومات العامة .
وتقوم كل محافظة على حدى بتحديد يوم لتكريم الطلاب اوائل الشهادة الابتدائية و اوائل الشهادة الاعدادية وكذلك الشهادة الثانوية العامة وتسليمهم الهدايا الخاصة بهم .
اما نتائج الامتحانات الخاصة بالجامعات 2017 فسوف تعلن قبل يوم 15 يوليو المقبل وبعدها يتحدد موعد اختبارات الدور الثاني للراسبين او المتخلفين عن امتحان الدور الاول.
– رابط موقع نتيجة الامتحانات موقع وزارة التربية والتعليم المصرية
– موقع نتائج امتحانات المتوسط والتوجيهي وزارة التربية والتعليم في الاردن
– موقع نتائج الطلاب في سوريا للصف التاسع او الثالث الاعدادي والثانوية العامة البكالوريا
– موقع نتائج الطلاب نظام نور المركزي وزارة التربية والتعليم بالسعودية
– موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الصف السادس الابتدائئي والتمهيدية
– رابط موقع نتائج الشهادة الاعدادية الليبية وكذلك الشهادة الثانوية في ليبيا
– نتائج الثانوية العامة في اليمن موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية
نتائج مدرسة الحمزة
أريد نتائج سنه ثالث
العفو منكن اعرف ايمتا نتائج صف تاسع اقليم كوردستان الدور الثاني
انا اريد نتيجة الصف الثامن
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ارسد ان اعرف نتائج الصف التاسع و با سرع وقت
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عبد الرحمن محمد مصباح الحلبي رقم الجلوس 19 اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي
. الصف التاسع. رقم الاكتتاب 8645. مدرسة يوسف أحمد الغريب. دمشق. اريد اعرف نتيجتي في الامتحان
انا في الصف الثامن أريد أن أعرف نتيجتي في ليبيا
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