نتائج الدبلومات الفنية 2019 ميعاد ظهور نتيجة طلاب الثانوية المهنية اليوم

نتائج الدبلومات الفنية 2019

مصريات – كتبت ميار صبري: أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا عن انتهاء اعمال الدبلومات الفنية من تصحيح ورصد ومراجعة، وجاري الان ارسال استمارات النجاح والدرجات الى المدارس، ومن ثم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم لاتاحة الفرصة للطلبة للكشف عن درجاتهم على الانترنت.

وصرح مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 كان مرتبطًا بارسال مندوب من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من جميع المحافظات (محافظة القاهرة, محافظة الدقهلية، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، اسوان، اسيوط، سوهاج، شمال وجنوب سيناء، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، محافظة القليوبية، محافظة الجيزة، دمياط، الفيوم، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، الاسماعيلية، السويس، محافظة بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد) إلى لجان التصحيح والمراقبة التابع لها، وذلك يوم الأثنين، لاستلام كشوف نتائج امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بكافة الفروع (دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم تجاري – دبلوم فندقي) وذلك لنظام السنوات الثلاث ونظام السنوات الخمس.

واشار إلى ان نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 – 2019 تقترب من نسبة العامين الماضيين ولا تختلف كثيرًا عنهما.

واشار أن موعد عرض النسخة الالكترونية من نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2019 سيكون تقريباً مساء يوم الاثنين الموافق لتاريخ 1 يوليو، وسوف يسبقه اعلان اسماء اوائل الدبلومات الفنية وحضورهم الى مقر الوزارة لحظة اعلان نتائج الدبلومات، وقال المصدر ان عدد الاوائل هذا العام لا يقل عن 18 طالبا من بينهم 14 فتاة وهذا دليل على تفوق الفتيات على البنين.

وبعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2019 تبدأ اعمال التنسيق في الكليات والمعاهد الحكومية و الخاصة، وسوف يتم اعفاء الاوائل من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الدبلومات الفنية.

ومن ناحية اخرى، تبدأ غرفة عمليات وزارة التعليم العالي في الاسبوع الاول من شهر يوليو عمليات تنسيق الجامعات، وتم تحديد موعد اختبارات القدرات للقبول في عدد من الكليات من بينها التربية الرياضية و التربية الفنية و الموسيقية والفنون التطبيقية.

للاستعلام عن النتيجة عند موعد ظهورها عبر اللينك الآتي: http://emis.gov.eg

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