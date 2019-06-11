رابط نتيجة شهادة إعدادية الأزهر 2019 بالإسم أو برقم الجلوس من هنا الآن

نتيجة اعدادية الازهر 2019

مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء جابر: قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر وبالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باعتماد نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 إضافة الى نتائج الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء، وذلك دون ان يتم تحديد موعد بتاريخ محدد مسبقاً، مما جعل التلاميذ، في حالة ترقب يومي بانتظار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى في جميع المعاهد الاعدادية الازهرية بكل انحاء محافظات الجمهورية وذلك بكل من:



محافظة القاهرة – محافظة الجيزة ، محافظة الاسكندرية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – محافظة مرسى مطروح – محافظة الوادي الجديد – محافظة اسوان ـ محافظة الاقصر – محافظة قنا – محافظة بني سويف – محافظة اسيوط – محافظة سوهاج – محافظة المنيا – محافظة السويس – محافظة بورسعيد – محافظة الاسماعيلية – محافظة الشرقية – محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة المنوفية – محافظة القليوبية – محافظة الفيوم – محافظة دمياط – محافظة شمال سيناء و العريش – محافظة البحر الاحمر – محافظة جنوب سيناء.

وطبق نظام الترمين على طلاب الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الازهرية منذ ثلاثة اعوام، أسوة بما هو متبع في باقي المدارس الحكومية والخاصة.

هذا واصبح بالامكان الآن الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية آخر العام الدراسي 2019، بعد ان ظل طلاب المعاهد الازهرية بحيرة من امرهم، طوال الفترة الماضية، ولكن ظهرت نتائج الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الازهرية 2019 في نفس الوقت اليوم.

هذا ومن المنتظر ان يتم بعدها مباشرة، اعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين ببعض المواد في امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019، كما صدر بيان رسمي باوائل نتيجة اعدادية الازهر في جميع محافظات مصر.

كذلك سوف يستطيع الطلاب التقدم الى المدارس الثانوية الازهرية بعد معرفة نتائج اعدادية معاهد الازهر الشريف 2019 التي اتيحت على موقع الازهر الشريف التعليمى ليستطيع الطلبة من معرفتها بالاسم و كذلك رقم الجلوس.

يذكر ان نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بلغت 65.22%، وذلك من مجموع عدد المتقدمين للامتحانات الذين بلغ عددهم 122426 طالبًا وطالبة.

ورغم شكاوي اولياء الامور من نسبة النجاح المتدنية مقارنة بالمدارس غير الازهرية، إلا انه والحق يقال بان نسبة النجاح هذا العام 2019 لا تختلف كثيرًا عن نسب النجاح في الامتحانات الاعدادية الازهرية عن الاعوام الاخيرة السابقة.

ويمكنكم الاستعلام مباشرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية آخر العام 2019 برقم الجلوس او بالإسم من خلال الضغط على هذا الرابط الاتي: http://www.azhar.eg

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رابط نتيجة شهادة إعدادية الأزهر 2019 بالإسم أو برقم الجلوس من هنا الآن