معرفة نتيجة الاعدادية الأزهرية 2021 الدور الأول برقم الجلوس الآن

نتيجة الاعدادية الازهرية 2021

مصريات – كتبت سمر عثمان: صدرت اليوم نتائج طالبات وطلاب المدارس والمعاهد الازهرية في سائر ارجاء الجمهورية وذلك شهادات في المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية، والاعدادية، وكذلك الثانوية بالنسبة للصفوف الانتقالية الأول والثاني الثانوي لآخر العام الدراسي الترم الثاني 2021.

هذا وكان قد صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع الامتحانات في الازهر الشريف انه سوف يتم الاعلان عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الاول الترم الثانى 2021 بعد انتهاء امتحانات الثانوية الازهرية وخلال اسبوع تقريبًا سيتم استكمال تصحيح الاوراق.

اما فيما يخص اعلان نتائج طلاب الصف الاول الاعدادى الازهرى، والصف الثاني الاعدادى الازهرى، فيجري بتوقيت مختلف من معهد ازهري الى آخر، حسب الجداول الخاصة بهم، وكنا في قد ادرجنا في موقع مصريات، اخبار سابقة حول كيفية الحصول على النتائج.

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى للعام الدراسي 2020 – 2021 الخاصة ايضا بمعهد البعوث والمعاهد النموذجية وكافة المعاهد الازهرية في كل المحافظات المصرية القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية و طنطا،دمياط، المنوفية، المنيا، بني سويف، سوهاج، اسيوط، قنا، اسوان، الاقصر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الاحمر، السويس، شمال سيناء والعريش، جنوب سيناء.

وستم اضافة نتائج الصف الثالث للمرحلة الاعدادية الترم الثانى مع مجموع الترم الأول، على موقع بوابة الازهر الالكترونية، في صفحة نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية ووالشهادة الثانوية الازهرية، وهو موقع الازهر الشريف التعليمي حسب الرابط المبين ادناه، ليستطيع الطلبة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 بدون الذهاب الى المدرسة حيث يتم تحويلهم تلقائيا بعد ارسال اوراقهم، لكن عليهم بعد معرفتها الذهاب للتقدم الى المعاهد الثانوية.

تحديث صدور نتيجة الاعدادية الازهرية للفصل الدراسي الثاني 2021

اضدر الازهر منذ قليل بياناً عن اعتماد نتيجتي الشهادة الاعدادية والابتدائية آهر العام الدراسي الحالي 2021، حيث قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بانابة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020 – 2021.‏

هذا وتبين محصلة النتائج لهذا العام، أن طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجاميع أكثر من 50% ‏يشكلون نسبة 85.04%، إذ بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى ‏122.810 طالبًا وطالبة،

وكما هو الحال في غالبية السنوات السابقة فقد اشارت النتائج إلى تفوق البنات على البنين، إذ بلغت ‏نسبة النجاح بينهن 89.29%، وكان عددهن الاجمالي 50.402 طالبة، فى حين الذي بلغت فيه نسبة النجاح بين البنين 81.36%، من اجمالي عددهم وهو 66.142 طالبًا‎.‎

ويمكن مشاهدة نتيجة الاعدادية الازهرية 2021 من على موقع بوابة الازهر الالكترونية التعليمي وذلك بعد ان تم اعلانها اليوم بواسطة هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html

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