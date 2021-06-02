معرفة نتيجة الاعدادية الأزهرية 2021 الدور الأول برقم الجلوس الآن

نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 موقع الازهر التعليمي برقم الجلوس

نتيجة الاعدادية الازهرية 2021

مصريات – كتبت سمر عثمان: صدرت اليوم نتائج طالبات وطلاب المدارس والمعاهد الازهرية في سائر ارجاء الجمهورية وذلك شهادات في المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية، والاعدادية، وكذلك الثانوية بالنسبة للصفوف الانتقالية الأول والثاني الثانوي لآخر العام الدراسي الترم الثاني 2021.

هذا وكان قد صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع الامتحانات في الازهر الشريف انه سوف يتم الاعلان عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الاول الترم الثانى 2021 بعد انتهاء امتحانات الثانوية الازهرية وخلال اسبوع تقريبًا سيتم استكمال تصحيح الاوراق.

اما فيما يخص اعلان نتائج طلاب الصف الاول الاعدادى الازهرى، والصف الثاني الاعدادى الازهرى، فيجري بتوقيت مختلف من معهد ازهري الى آخر، حسب الجداول الخاصة بهم، وكنا في قد ادرجنا في موقع مصريات، اخبار سابقة حول كيفية الحصول على النتائج.

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى للعام الدراسي 2020 – 2021 الخاصة ايضا بمعهد البعوث والمعاهد النموذجية وكافة المعاهد الازهرية في كل المحافظات المصرية القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية و طنطا،دمياط، المنوفية، المنيا، بني سويف، سوهاج، اسيوط، قنا، اسوان، الاقصر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الاحمر، السويس، شمال سيناء والعريش، جنوب سيناء.

وستم اضافة نتائج الصف الثالث للمرحلة الاعدادية الترم الثانى مع مجموع الترم الأول، على موقع بوابة الازهر الالكترونية، في صفحة نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية ووالشهادة الثانوية الازهرية، وهو موقع الازهر الشريف التعليمي حسب الرابط المبين ادناه، ليستطيع الطلبة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 بدون الذهاب الى المدرسة حيث يتم تحويلهم تلقائيا بعد ارسال اوراقهم، لكن عليهم بعد معرفتها الذهاب للتقدم الى المعاهد الثانوية.

تحديث صدور نتيجة الاعدادية الازهرية للفصل الدراسي الثاني 2021

اضدر الازهر منذ قليل بياناً عن اعتماد نتيجتي الشهادة الاعدادية والابتدائية آهر العام الدراسي الحالي 2021، حيث قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بانابة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020 – 2021.‏

هذا وتبين محصلة النتائج لهذا العام، أن طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجاميع أكثر من 50% ‏يشكلون نسبة 85.04%، إذ بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى ‏122.810 طالبًا وطالبة،

وكما هو الحال في غالبية السنوات السابقة فقد اشارت النتائج إلى تفوق البنات على البنين، إذ بلغت ‏نسبة النجاح بينهن 89.29%، وكان عددهن الاجمالي 50.402 طالبة، فى حين الذي بلغت فيه نسبة النجاح بين البنين 81.36%، من اجمالي عددهم وهو  66.142 طالبًا‎.‎

ويمكن مشاهدة نتيجة الاعدادية الازهرية 2021 من على موقع بوابة الازهر الالكترونية التعليمي وذلك بعد ان تم اعلانها اليوم بواسطة هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html

اخبار ومواضيع ذات صلة:

معرفة نتيجة الاعدادية الأزهرية 2021 الدور الأول برقم الجلوس الآن

02/06/2021 1166 تعليق نتائج الازهر الشريف 2021 , , , , , , , , , , , , , , ,
1166 comments
  1. يوسف عصام كامل محمد عبدالله 30/01/2019 06:59 -

    اريد معرفه نتيجه ابني في الصف الثاني الاعدادي الازهري بمعهد الكمال رقم جلوسه ٣٢٣

  2. حيدر حسن زعفان ابراهيم 28/09/2017 12:47 -

    رقم الجلوس ٦٢٥٩ اسيوط

  3. محمد خالد عبد الجواد عبد اللطيف سعد 13/09/2017 14:56 -

    نتيجه الاعداديه

  4. احمد محمود العبد 12/08/2017 20:37 -

    احمد محمود العبد
    رقم الجلوس 76942

  5. مريم 13/07/2017 23:19 -

    اريد معرفه نتيجه الطالبه يوسر ابراهيم الصف الثالث الاعدادى بمحافظه الجيزة في اسرع وقت معهد فتيات ملجقه الهرم

  7. ابراهيم عيسي حسني جلول 28/05/2017 16:44 -

    رقم الحلوس 54359

  8. نادية 28/05/2017 01:04 -

    يا رب ويا رب النتيجة تظهر بوكرة على موقع الازهر التعليمى

  10. عبد الحكيم ابرهيم 24/05/2017 06:17 -

    عبدالحكيم ابرهيم احمد السيد الرقم الجلوس 83575

  11. حسن عبد الرحمن 21/05/2017 14:46 -

    انا عايز اشوف النتيجه

  12. abdoo 13/05/2017 21:06 -

    عبد الله مجدي محمد رقم الجلوس …… 48828

  14. محمد عبدالجيد السيد فتح الله 10/06/2016 17:13 -

    اريد معرفة نتيجتى رقم جلوسي 1059
    معهد قرءات دمنهور بنين تجويد

  15. محمد عبدالجيد السيد فتح الله 10/06/2016 17:10 -

    اريد معرفة نتيجتى رقم جلوسي 1059

  16. عبدالله محمد صبحى حفني سعيد 08/06/2016 15:16 -

    أنا عايزة اشوف النتيجة

أضف تعليقاً