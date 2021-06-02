نتيجة الإبتدائية الازهرية 2021 موقع نتائج شهادة معاهد الأزهر الشريف

نتائج الابتدائية الازهرية 2022/2021

نتيجة الابتدائية الازهرية 2021

مصريات – الازهر – كتبت سمر معروف: تستعد الادارات التعليمية التابعة لكنترول المعاهد الخاصة بالازهر الشريف، لاضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022 لجميع التلاميذ على مستوى معاهد الازهر الشريف في الجمهورية على موقع نتائج الامتحانات الازهرية الالكتروني التالي المبين ادناه اسفل هذا الخبر.

ويجري الآن نشر نتائج الصف السادس على موقع الازهر التعليمي الرسمي لعرض نتائج الطلاب، وذلك للتسهيل على التلاميذ واولياء امورهم التعرف على النتيجة الازهرية 2021 الترم الثاني، وسوف يعلن عليه لاحقاً ايضاً نتائج الدور الثاني.

نتيجة الابتدائية الازهرية من موقع نتائج الازهر الشريف 2021-2022

نتائج الابتدائية الازهرية 2021

الجدير بالذكر بانه انه لا يتم على موقع الازهر الشريف التعليمي عرض نتيجة امتحانات الصفوف الانتقالية، سواء في الترم الاول او الترم الثاني عادة، اي لا يجري ادراج نتيجة الصف الاول الابتدائي الازهري او الصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي الازهري او الرابع او الخامس الابتدائي الازهري، وانما فقط يختص موقع الازهر التعليمى للنتائج باعلان نتائج الشهادات الازهرية، مثل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس.

وتتم اتاحة نتائج الابتدائية الازهرية لطلاب الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، لجميع محافظات مصر: محافظة اسوان، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية، المنوفية، مطروح، القليوبية، محافظة الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، السويس، محافظة القاهرة, محافظة الدقهلية، محافظة الاسكندرية، الشرقية، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد، القليوبية، محافظة الجيزة، دمياط، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ.

وذلك حتى يتسنى لمن يرسب في اي مادة حسب نتائج الامتحانات للعام 2021 الاستعداد لها ومراجعة المواد مرة ثانية في نتيجة الشهادة الابتدائية ويمكن متابعة النتيجة بعد ظهورها اليوم وتشمل نتائج المعاهد الازهرية الابتدائية لجميع المحافظات والمدن التي اشرنا اليها.

تحديث ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2021

اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد ‏الضوينى نيابة عن الشيخ الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، نتيجة الترم الثانى للشهادة الابتدائية آخر العام الدراسي 2021، وذلك بنسبة نجاح 92.27%، وبلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على مجموع أكثر من 50% 126.347 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى 136.939، .

وتدل النتيجة النهائية على تفوق الفتيات، إذ بلغت نسبة ‏النجاح لديهن 94.57%، وذلك من اجمالي عددهن وهو 61.310 طالبة، بينمت بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏من اجمالي 64.818 طالبا تقدموا للامتحانات.

هذا وتستطيعون الان الاستعلام عن النتيجة مباشرة برقم الجلوس وبالرقم القومي على موقع نتائج الازهر التعليمي بالضغط على هذا الرابط من هنا: https://www.azhar.eg/results.html

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نتيجة الإبتدائية الازهرية 2021 موقع نتائج شهادة معاهد الأزهر الشريف

02/06/2021 1548 تعليق نتائج الازهر الشريف 2021 , , , , , , , , , , , , , ,
1548 comments
  1. عبدالرحمن حسن عبدالرحمن عطوه 15/10/2019 20:33 -

    النتيجة

  2. يوسف هاني النجيلي 10/06/2019 14:07 -

    يوسف هاني النجيلي رقم الجلوس 23573 محافظة كفر الشيخ معهد الرياض الابتدائي

  3. وفاء رابح حسين حسين 16/01/2019 03:37 -

    نتيجه الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الاول المعهد الأزهري محافظة بني سويف مركز ببا

  6. مريم محمد امين 09/08/2017 23:06 -

    اريد درجاتي انا في الصف الخامس
    معهد فتيات الزقازيق النموذجي
    الاسم \مريم محمد امين

  8. مخمدصبحي غبدالفتاخ 11/06/2017 13:19 -

    الاسم محمدصبحي غبدالفتاح زقم جلوس 98573

  9. يوسف عويس عبت التواب 04/06/2017 17:40 -

    الازهر الشريف
    الفيوم الابتدائي معتهد الفوال رقم الجلوس 48119

  10. يوسف عويس عبت التواب 04/06/2017 17:36 -

    الازهر الشريف
    الفيوم الابتاي

  11. محمد عبدالله 04/06/2017 14:16 -

    محمد عبدالله محمد ١٥٧٤٠
    الشهاده الأزهرية بشلا ميت غمر

  12. صلاح سليمان 03/06/2017 21:27 -

    الاسم هشام صلاح سليمان حسن احمد رقم الجلوس ٧٥٩٦٤ محافظة البحيره معهد الشيخ يوسف عطيه بدرشابه ومعهد سمخراط الابتدائي

  13. محمود ابو العنين الجانينى 03/06/2017 14:34 -

    محمود ابو العنين الجناينى معهد السرو الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 140774

  14. شروق عبدالواحد سعيد حسن 03/06/2017 03:33 -

    نتمنى منكم النتيجه

  15. محفوظ حجاجي 01/06/2017 14:05 -

    الرجاء معرفة موعد إعلان النتيجه شهادة الابتدائية الأزهرية

  16. محفوظ حجاجي 01/06/2017 14:02 -

    محفوظ حجاجي رقم الجلوس157468 سوهاج

  17. وليد الحليوي 01/06/2017 00:10 -

    عايز اعرف النتيجه الصف السادس الابتدائي
    رقم الجلوس ٧٨٦٠٤

  18. مصطفى سمير برغوت 29/05/2017 14:19 -

    عايزة نتيجة رقم الجلوس داه 66576

  19. صبري مصطفي 29/05/2017 13:06 -

    43465 نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه بني غالب اسيوط

  20. bassam 26/05/2017 15:13 -

    زياد حسين زينهم 64589 الفتح الازهري النموزجي

  21. محمدشحاتة 23/05/2017 23:45 -

    معهد منشية السادات رقم الجلوس 65943

  22. ابو يوسف 06/05/2017 20:31 -

    الاسم منه نجم عبد الونيس
    رقم الجلوس 148
    مدرسه فتيات قلمشاه الابتدائيه الازهريه
    مركز اطسا
    محافظه الفيوم

  23. سندس سمير على 60040 18/02/2017 13:32 -

    سندس سمير على المنيا الرقم الجلوس 60040

  24. عبدالرحمن محمود موافي 12/02/2017 20:35 -

    ممكن نتيجه الطالب عبد الرحمن محمود موافى الصف السادس الابتدائى الازهرى بالدقهليه
    009671

  25. حبيبة احمد محمد محمود 10/02/2017 18:42 -

    ممكن اسماء العشرة الاوائل للصف السادس الابتدائي الازهري النموذجي بمحافظة قنا ضروري وبسرعة لو تكرمتم

  26. محسن يحيي محمد عباس 05/02/2017 16:43 -

    اريد ان اعرف نتيجه محسن يحيي محمد عباس بمدرسه معهد محمد جلال الازهري

  27. محمود السعدني 03/02/2017 22:37 -

    رقم الجلوس 23012
    الاسم بكير محمود عبد العظيم

    الزقازيق

  28. eng amrkhattab 31/01/2017 23:24 -

    محمود مختارعزت معهد سرى رقم جلوس74162

  29. ابراهيم حسن سيد الاهل 26/01/2017 23:59 -

    واسم ابراهيم حسن سيد الاهل ورقم الجلوس 15581

  30. محمود 20/08/2016 08:08 -

    ممكن نتيجة ساره علي محمد خلف معهد نجع ابو حمد الابتدائي اﻻزهري بسوهاج

  34. محمد مصطفى علي محمود 25/01/2016 15:13 -

    نتيجه محمد مصطفى على محمود 
    الصف الثالث الابتدائي الازهرية 
    رقم الجلوس ١٠٥
    معهد المرازيق كفر ظهران

  35. محمد مصطفى علي محمود 25/01/2016 01:19 -

    اريد نتيجه محمد مصطفى علي محمود السيد سلطان 
    في الصف الثالث الابتدائي الازهرية _المرزيق كفرظهران

  36. محمد محمود محمد عبد العاطى عبد البارى 12/01/2016 19:48 -

    نتيجه الترم الاول للصف الثانى الابتدائى معهد دينى كفر السكريه رقم الجلوس 24

  37. محمدسعيدمحمدنصرالعبد 10/01/2016 14:42 -

    عاوز اعرف نتيجة امتحانات ورقم الجلوس هو ١١٨

  38. احمد حسن ابراهيم محمد 13/09/2015 18:27 -

    اريد نتيجة احمد حسن ابراهيم محمد – رقم الجلوس 21249

  39. احمد حسن ابراهيم محمد 13/09/2015 18:26 -

    اريد نتيجة احمد حسن ابراهيم محمد 21249

  40. adham 16/08/2015 21:32 -

    معرفت نتيجة مدرسة الفتح المبين بمحرم بك الاسكندرية …مصطفى ممدوح حلمى السيد رقم الجلوس …..131821

  41. اسلام محمد محمد عبد المجيد 15/08/2015 04:31 -

    اريد نتيجة الدور التانى الصف السادس محافظة الدقهلية رقم الجلوس 76706

  42. يوسف فوزى الوكيل 16/06/2015 16:20 -

    اريد معرفه النتيجه للشهادة الابتدائيه الازهريه
    معهد فوزى الديب
    فى المنوفية رقم الجلوس 12573

  43. زياد اشرف عبدالعزيز 16/06/2015 10:23 -

    زياد اشرف عبدالعزيز. رقم الجلوس 143951

  44. روان ايمن محمد عطية 15/06/2015 19:03 -

    اريد معرفة الشهادة الابتدائيةزمعهد توكل طنطا

  45. مالك رجب جمعه رجب ابراهيم 14/06/2015 22:02 -

    اريد معرفة نتيجتى بالمجموع فى الشهادة الابتدائية الأزهرية رقم جلوسي ٤٥٣٩٩   محافظة البحيرة. وشكرا

  46. عمر صبرى عبدالسميع محمد 14/06/2015 20:52 -

    اريد معرفة نتيجتى رقم الجلوس 11388

  47. احمد محمد اءمين الدسوقي 14/06/2015 16:56 -

    نتيجة اءحمد محمد امين من فضلك رقم الجلوس 27864 معهد الوسطاني الازهري . دمياط

  48. محمد احمد 14/06/2015 15:21 -

    71543 الاسم محمد احمد محمد احمد

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