نتيجة الإبتدائية الازهرية 2021 موقع نتائج شهادة معاهد الأزهر الشريف

نتيجة الابتدائية الازهرية 2021

مصريات – الازهر – كتبت سمر معروف: تستعد الادارات التعليمية التابعة لكنترول المعاهد الخاصة بالازهر الشريف، لاضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022 لجميع التلاميذ على مستوى معاهد الازهر الشريف في الجمهورية على موقع نتائج الامتحانات الازهرية الالكتروني التالي المبين ادناه اسفل هذا الخبر.

ويجري الآن نشر نتائج الصف السادس على موقع الازهر التعليمي الرسمي لعرض نتائج الطلاب، وذلك للتسهيل على التلاميذ واولياء امورهم التعرف على النتيجة الازهرية 2021 الترم الثاني، وسوف يعلن عليه لاحقاً ايضاً نتائج الدور الثاني.

الجدير بالذكر بانه انه لا يتم على موقع الازهر الشريف التعليمي عرض نتيجة امتحانات الصفوف الانتقالية، سواء في الترم الاول او الترم الثاني عادة، اي لا يجري ادراج نتيجة الصف الاول الابتدائي الازهري او الصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي الازهري او الرابع او الخامس الابتدائي الازهري، وانما فقط يختص موقع الازهر التعليمى للنتائج باعلان نتائج الشهادات الازهرية، مثل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس.

وتتم اتاحة نتائج الابتدائية الازهرية لطلاب الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، لجميع محافظات مصر: محافظة اسوان، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية، المنوفية، مطروح، القليوبية، محافظة الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، السويس، محافظة القاهرة, محافظة الدقهلية، محافظة الاسكندرية، الشرقية، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد، القليوبية، محافظة الجيزة، دمياط، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ.

وذلك حتى يتسنى لمن يرسب في اي مادة حسب نتائج الامتحانات للعام 2021 الاستعداد لها ومراجعة المواد مرة ثانية في نتيجة الشهادة الابتدائية ويمكن متابعة النتيجة بعد ظهورها اليوم وتشمل نتائج المعاهد الازهرية الابتدائية لجميع المحافظات والمدن التي اشرنا اليها.

تحديث ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2021

اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد ‏الضوينى نيابة عن الشيخ الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، نتيجة الترم الثانى للشهادة الابتدائية آخر العام الدراسي 2021، وذلك بنسبة نجاح 92.27%، وبلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على مجموع أكثر من 50% 126.347 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى 136.939، .

وتدل النتيجة النهائية على تفوق الفتيات، إذ بلغت نسبة ‏النجاح لديهن 94.57%، وذلك من اجمالي عددهن وهو 61.310 طالبة، بينمت بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏من اجمالي 64.818 طالبا تقدموا للامتحانات.

هذا وتستطيعون الان الاستعلام عن النتيجة مباشرة برقم الجلوس وبالرقم القومي على موقع نتائج الازهر التعليمي بالضغط على هذا الرابط من هنا: https://www.azhar.eg/results.html

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