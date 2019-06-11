نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 من موقع بوابة الأزهر التعليمية

نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 من موقع الازهر التعليمى
مصريات – الازهر الشريف – كتبت زهراء ابراهيم: يعرض موقع الازهر التعليمي اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائى وكذلك نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى أخر العام العام الدراسي 2019 بعد اعتماد شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب لها واعلانه عن نسب النجاح واسماء اوائل الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 في الفصل الدراسي الثانى على مستوى كل محافظات مصر وهي:
القاهرة، حلوان، الجيزة ومدينة 6 اكتوبر، القليوبية وبنها، الغربية، طنطا، الشرقية، الزقازيق، العاشر من رمضان، الفيوم، دمياط، الاسكندرية، مرسى مطروح، الضبعة، الوادي الجديد، الاقصر، اسوان، قنا، بني سويف، سوهاج، اسيوط، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة، دمنهور، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، البحر الاحمر، الغردقة، بورسعيد، المنوفية، مدينة السادات، شبين الكوم، الدقهلية، المنصورة.
واعلن مسئولو الكنترول انه يمكن للطلاب و اولياء امورهم مساءا من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 لجميع تلاميذ المعاهد الابتدائية الازهرية في كافة محافظات ومدن الجمهورية، وذلك على موقع الازهر التعليمى واعربوا عن اسفهم بسبب انخفاض نسب النجاح في نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري الدور الاول عن العام السابق حيث بلغت 72.22%، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحانات آخر العام 149303 طالبًا وطالبة، قالوا ان السبب الحقيقي هو وقف التجاوزات التي كانت تحدث خلال الامتحانات ومنع الغش داخل معاهد الازهر الشريف.
وتقدم للامتحانات
اما قائمة اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للعام السابق فكانت كالتالي حسب الترتيب:
- الاول :محمد صبحي عبد العظيم ،معهد أشمون بنين بمحافظة المنوفية ،بمجموع 643 درجة.
- المركز الثاني :-منة الله عماد عز الدين ،معهد طلائع الأزهر الخاص لغات بمحافظة القاهرة.
- الثالث : روان السيد محمد جويد ،معهد بور فؤاد النموذجي بمنطقة بورسعيد.
- الرابع خديجة محمد مصطفي معهد سمنود بمحافظة الغربية.
- الخامس :فرح أسامة إمام إبراهيم معهد طلائع الإسلام الخاص بمحافظة القاهرة.
- الخامس مكرر :رحمة حسنين عبد المنعم معهد طلائع الأزهر الخاص لغات بمحافظة القاهرة.
- السابع أية مصطفي توفيق مطصفي ،معهد الدنابيق الدقهلية.
- السابع مكرر : أحمد محمد عباس شرف معهد أنس بن مالك بالمنوفية.
- التاسع :أميرة عبد الفتاح صابر معهد منوف بالمنوفية.
- العاشر : ضحي إبراهيم معروف ،معهد الشيخ عبد الحميد فروح بالقليوبية.
- العاشر مكرر : يوسف هاني محمد النشار ، معهد دمياط النموذجي ، دمياط.
- المركز العاشر مكرر 2: هاجر فؤاد مهني أحمد ،معهد نور الإسلام الخاص ،أسيوط.
هذا وسنقوم بوقت لاحق اليوم بنشر اسماء أوائل الابتدائية الازهرية مع صورهم لهذا العام.
يذكر بأن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، قام باعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لآخر العام الدراسي 2019 بالانابة عن فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
للاستعلام عن نتائج الامتحانات سواء الشهادة الابتدائية أو الاعدادية الازهرية 2019 من بوابة الازهر الالكترونية الموقع التعليمي من هنا: http://www.azhar.eg
معهد نصر الله الابتدائي محمد سعيد محمود الخلالي ٣٤١١٤
رقم الجلوس 130218 بسملة ناصر عبد الكريم
ايدمعرفه نتيجه الطالب /محمد محمد سمير محمود /الصف الثاني الابتدائي بمحافظه القاهره رقم الجلوس/57 اسم المعهد/ بمعهد البشير الازهري الابتدائي
رجاء الرد
عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية رقم الجلوس 70176
الواحد تعب عايز اعرف النتيجة من فضلكم
105197
محمود ابو العنين الجناينى معهد السرو الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 140774
النتيجة ظهرت ولالسة رقم الجلوس 116680
اريد معرفة النتيجة محافظة القليوبية معهد قلما الابتدائى الاسماعيلية رقم الجلوس 116680
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