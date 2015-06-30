نتيجة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات 2017 بالاسم برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات
مصريات – كتبت ريهام متولي: رغم جميع الانتقادات والعقبات إلا انه يلاحظ زيادة الاهتمام بالتعليم الفني خاصة بعد تولي الوزارة من قبل وزير جديد، وهذا ما ستؤكده ايضا نسب النجاح في نتائج الدبلومات الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لجميع التخصصات والاقسام والشعب بما فيها دبلوم الزراعة ودبلوم التجارة ودبلوم السياحة والفنادق وغيرها من الدبلومات الفنية المهنية
هذا وسوف يتمكن الطلبة من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الثانوية الصناعية ثلاث سنوات أو خمس سنوات على الانترنت بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم التي خصصت قسم ثابت للدبلومات الفنية.
ونتمنى لكل الطلبة النجاح والتفوق في نتائج الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات 2016 – 2017 بجميع المحافظات من محافظة القاهرة الجيزة القليوبية الاسكندرية ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر، سوهاج ، بني سويف ، اسيوط ، المنيا ، شمال و جنوب سيناء ، المنوفية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الفيوم ، و 6 اكتوبر ، البحر الاحمر ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية ، الاسماعيلية ، بورسعيد.
ويمكن مشاهدة النتائج الان بالضغط على اللينك التالي: http://fany.trafficmanager.net/natega
اتمنا ان ادخل المدرسه الثانويه المكانيكيه
ممكن موقع التنسيق لتسجيل الرغبات ارجو الرد
امين
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