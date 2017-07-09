نتيجة الشهادات الصحية

مصريات – كتبت هايدي متولي: تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية خدمة معرفة نتيجة التحاليل الطبية للمواطنين المصريين الراغبين في السفر الى دول مجلس التعاون الخليجي من اجل العمل او المسافرين لاداء فريضة الحج او العمرة.

وقد وفرت وزارة الصحة نتائج تحاليل الفيروسات والتحاليل الاخرى على مقوع الادارة المركزية للمعامل، والذي يتيح نتيجة الشهادة الصحية للسفر والتأكد من كون المتقدم لائق طبيا وخالي من الفيروسات، او غير لائق. من خلال رقم جواز السفر.

ولتتمكن من التعرف على نتيجة الشهادة الصحية الصحيحة وبدون اخطاء يجب عليك ادخال رقم جواز السفر بدون حروف والتأكد من عدم اضافة رقم صفر في البداية.

ويرجى العلم ان مدة صلاحية الشهادة الصحية الصادرة من معامل وزارة الصحة هي 30 يوما يجب خلالها للشخص اللائق طبيا تقديم اوراقه الى السفارة او القنصلية.

مع العلم ان وزارة الصحة تقوم بارسال نتائج التحاليل مقدمي طلبات السفر الى السعودية او الكويت الى السفارة مباشرة، وليس هناك حاجة الى مراجعة معامل التحاليل للحصول على الشهادة الصحية.

لكن المسافرين الى الدول الاخرى عليهم التوجه الى معامل وزارة الصحة والحصول على اصل الشهادة الصحية و نتائج التحاليل الطبية.

وتظهر نتائج التحاليل بعد 5 او 6 ايام من اجراء التحاليل.

من ناحية اخرى فإن تكلفة اجراء التحاليل بوزارة الصحة هي 250 جنيها مصريا، اما الكشف الطبي في المستشفيات المعتمدة والتابعة لخدمة جامكا فتكلفتها الحالية 540.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الصحية بعد الكشف الطبي من موقع الادارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة والسكان اضغط هنا: http://www.healthlabs.net

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادات الصحية، نتائج الكشف الطبي وتحاليل الفيروسات