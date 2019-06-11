نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

مصريات – كتبت هالة عبد الرحمن محمد: انتهت جميع اعمال الكنترول الخاصة بامتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى الدور الاول الترم الثانى 2019، وجرى إعلان النتيجة رسميًا اليوم، وذلك حتى يتفرغ العاملون به لطلبة المرحلة الثانوية، وللمراقبة على اللجان في الامتحانات الثانوية الأزهرية المستمرة منذ اسبوع تقريبا.

وتم إتاحة نتائج اعدادية الأزهر برقم الجلوس وتظهر بالاسم لجميع الطلاب والطالبات، مع كشف بالدرجات لكل مادة من المواد الامتحانية إضافة الى المجموع الكلي العام، وذلك على رابط موقع الازهر التعليمي الموجود بالاسفل وتشمل الشهادة الاعدادية لمعاهد الازهر الشريف العامة وايضا للقراءات والبعوث.

وتعرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لجميع معاهد الازهر الشريف في محافظة القاهرة، محافظة الدقهلية، الاسكندرية، الشرقية، محافظة المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، بني سويف، محافظة المنيا، الاقصر، محافظة قنا، محافظة مرسى مطروح، شمال سيناء والعريش، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، محافظة أسيوط، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد، القليوبية، محافظة الجيزة، محافظة دمياط، محافظة الفيوم.

كما يتاح للناجحين في نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 بعد الترم الثاني، الاختيار بين الشعبة العلمي او الادبي، او الشعبة الثانوية الجديدة التي تم ادراجها والخاصة بكليات الشريعة والدين فقط.

تحديث نتائج الصف الثالث الاعدادى للمعاهد الأزهرية الترم الثانى 2019

تم التصديق اليوم على نتيجة شهادة اعدادية الازهر للفصل الدراسي الثاني آخر العام 2019 بواسطة وكيل الأزهر فضيلة الشيخ صالح عباس اليوم الثلاثاء، بالنيابة عن فضيلة شيخ الازهر الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب. وبلغت نسبة النجاح 65.22%، وذلك من اصل 122426 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات.

كذلك تم في الوقت نفسه، اعتماد نتيجة طلاب الابتدائية الازهرية بنسبة نجاح بلغت 72.22%.

هذا ويجري الآن عرض نتائج الاعدادية برقم الجلوس على الانترنت عبر موقع بوابة الازهر الشريف التعليمي الالكترونية المخصص لاظهار نتائج امتحانات اعدادية الازهر، ويمكن الوصول اليه على الرابط الآتي: http://www.azhar.eg

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