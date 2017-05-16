نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة
مصريات – كتبت ندى الخطيب: كما جرت العادة ومثل كل عام، وفور استكمال الطلاب للامتحانات المقررة، سيعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2017 لكافة مدارس محافظة القاهرة، بعد الانتهاء من تدقيقها في وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة القاهرة.
وقام بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بابلاغ تحياته لاوائل نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة – بالاسم لكل منهم – للفصل الثانى من العام الدراسي 2016 – 2017 وايضا تسليم الهدايا العينية التي حددتها المديرية لهم، حيث يقام حفل خاص بحضور وسائل الاعلام لتكريم الاوائل.
كما سيتم الاعلان عن نسب النجاح بالقاهرة الخاصة بمجموع الترم الاول والترم الثاني، ويجري عادة عرض نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة بالموقع الالكتروني بوابة القاهرة التعليمية الموجود في الاسفل، ويكون برقم الجلوس وتظهر الدرجات بالاسم.
الا انه ولهذا العام مازالت النتيجة غير متاحة على الانترنت حتى ساعة كتابة هذا الخبر، وتم تخصيص ارقام تليفونات ارضية وموبايل لمعرفة نتيجة كل طالب، كما يمكن ان تصدر اليوم او غداً على الانترنت كالمعتاد.
تحديث نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى 2017:
في العام الماضي قامت وزارة التربية والتعليم هذا العام باتاحة الاستعلام عن النتيجة عبر التليفون الارضي والموبايل.
والارقام هي: 09000100 ارضي
او 09000333 ارضي
او رقم 5754 من اي موبايل
ولمعرفة نتيجة اعدادية القاهرة اضغط على هذا الرابط >> http://www.cairogovresults.com
ملحوظة: قد يصادفك اثناء الدخول الى موقع بوابة القاهرة التعليمية صفحة اعلانات ويمكنك تخطي هذه الصفحة بواسطة الزر الموجود في اعلى يمين الصفحة الى جانب العداد.
لو سمحتوا النتيجة بسرعة 1228
اروي خالد محافظة كفر الشيخ انا عايزة النتيجة للصف الثاني الاعدادي ورقم الجلوس 1228 والمدرسة مدرسة الصافية الاعدادية المشتركة
اسراء طارق انتى جايبا 270 مبروك
انا عابز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الاسم > مصطفى غلي متولى علي القليوبية صلاح الدين
رقم الجلوس 331003 بعد اذن حضراتكم بسرعه
أنا عاوز اعرف نتجة سنه اولا إعدادى فى مدرسة الفردوس الثانوية فى مدينة بدر رقم الجلوس ٢٠٢
انا عبدالله من القاهره و عايز اعرف النتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 501655
انا عايز اعرف نتيجتي رقم الجلوس اهو401291
دينا ايمن عبد المقصود علي
رقم الجلوس 306731
المحافظة القاهرة
للصف الثالث اعدادي مدرسة هدي شعراوي اعدادي بنات
306017
محافظه القاهره
روض الفرج اعداديه بنات
انا في الاول الاعدادي اسمي محمود زيان محمد
رقم الجلوس:1448
مدرسة:علي مبارك الاعدادية بنين
رقم جلوسى 165 الاول الاعدادى
نتيجة الاعدادية 2017
رقم الجلوس 458153 عاوزاها بسرعة
أنا رقم الجلوس482909 لو سمحت بسرعة
عايز اعرف النتيجة النهائية بتعتي ل الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى من مدرسه الفردوس إدارة البساتين ودارالالسلام والرقم السري 361698
انا عيزه اعرف نتجتى فى مدرسة الرشد الاعدادية احمد جمال عبد اللاه بهلول ر رقم الجلوس 2142\
رقم جلوسى 65365
من فضلكم عاوز نتيجتى ورقم جلوسى 56356
رقم الجلوس885
اسمي يوسف محمد سعيد ذكي منصور
بسمله علاء مصطفى الصفطى محافظه الغربيه
انا عوز نتيجتي رقم الجلوس اهوت 540986
انا عوز اعرف نتيجه بتعتي رقم الجلوس اهوت 540986
بعد اذنك بدي النتيجه رقم الجلوس 8018 اريد الرد سريعا
عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهره مدرسه المرج الاعداديه نبين ورقم الجلوس324052
عايز اعرف نتيجة الاعداديه و رقمى 359424
عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 333698
انا عيزه اعرف نتيجتى مدرسة الحرية الاعدادية بنات واسمى نسمة علاء ورقم جلوسى504486
مدرسة مصر الجديدة الاعدادية بنين رقم الجلوس 69 الصف الاول الاعدادي
عاوز اعرف نتيجه الامتحان للصف الثاني الاعدادي