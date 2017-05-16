نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة

مصريات – كتبت ندى الخطيب: كما جرت العادة ومثل كل عام، وفور استكمال الطلاب للامتحانات المقررة، سيعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2017 لكافة مدارس محافظة القاهرة، بعد الانتهاء من تدقيقها في وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة القاهرة.



وقام بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بابلاغ تحياته لاوائل نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة – بالاسم لكل منهم – للفصل الثانى من العام الدراسي 2016 – 2017 وايضا تسليم الهدايا العينية التي حددتها المديرية لهم، حيث يقام حفل خاص بحضور وسائل الاعلام لتكريم الاوائل.

كما سيتم الاعلان عن نسب النجاح بالقاهرة الخاصة بمجموع الترم الاول والترم الثاني، ويجري عادة عرض نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة بالموقع الالكتروني بوابة القاهرة التعليمية الموجود في الاسفل، ويكون برقم الجلوس وتظهر الدرجات بالاسم.

الا انه ولهذا العام مازالت النتيجة غير متاحة على الانترنت حتى ساعة كتابة هذا الخبر، وتم تخصيص ارقام تليفونات ارضية وموبايل لمعرفة نتيجة كل طالب، كما يمكن ان تصدر اليوم او غداً على الانترنت كالمعتاد.



تحديث نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى 2017:

في العام الماضي قامت وزارة التربية والتعليم هذا العام باتاحة الاستعلام عن النتيجة عبر التليفون الارضي والموبايل.

والارقام هي: 09000100 ارضي

او 09000333 ارضي

او رقم 5754 من اي موبايل

ولمعرفة نتيجة اعدادية القاهرة اضغط على هذا الرابط >> http://www.cairogovresults.com

ملحوظة: قد يصادفك اثناء الدخول الى موقع بوابة القاهرة التعليمية صفحة اعلانات ويمكنك تخطي هذه الصفحة بواسطة الزر الموجود في اعلى يمين الصفحة الى جانب العداد.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة برقم الجلوس