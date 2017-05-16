نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة

مصريات – كتبت ندى الخطيب: كما جرت العادة ومثل كل عام، وفور استكمال الطلاب للامتحانات المقررة، سيعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2017 لكافة مدارس محافظة القاهرة، بعد الانتهاء من تدقيقها في وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة القاهرة.

وقام بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بابلاغ تحياته لاوائل نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة – بالاسم لكل منهم – للفصل الثانى من العام الدراسي 2016 – 2017 وايضا تسليم الهدايا العينية التي حددتها المديرية لهم، حيث يقام حفل خاص بحضور وسائل الاعلام لتكريم الاوائل.

كما سيتم الاعلان عن نسب النجاح بالقاهرة الخاصة بمجموع الترم الاول والترم الثاني، ويجري عادة عرض نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة بالموقع الالكتروني بوابة القاهرة التعليمية الموجود في الاسفل، ويكون برقم الجلوس وتظهر الدرجات بالاسم.

الا انه ولهذا العام مازالت النتيجة غير متاحة على الانترنت حتى ساعة كتابة هذا الخبر، وتم تخصيص ارقام تليفونات ارضية وموبايل لمعرفة نتيجة كل طالب، كما يمكن ان تصدر اليوم او غداً على الانترنت كالمعتاد.

تحديث نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى 2017:

في العام الماضي قامت وزارة التربية والتعليم هذا العام باتاحة الاستعلام عن النتيجة عبر التليفون الارضي والموبايل.

والارقام هي: 09000100 ارضي

او 09000333 ارضي

او رقم 5754 من اي موبايل

ولمعرفة نتيجة اعدادية القاهرة اضغط على هذا الرابط >> http://www.cairogovresults.com

ملحوظة: قد يصادفك اثناء الدخول الى موقع بوابة القاهرة التعليمية صفحة اعلانات ويمكنك تخطي هذه الصفحة بواسطة الزر الموجود في اعلى يمين الصفحة الى جانب العداد.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة القاهرة برقم الجلوس

16/05/2017 2630 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. اروي خالد 14/10/2017 19:33 -

    لو سمحتوا النتيجة بسرعة 1228

  2. اروي خالد 14/10/2017 19:31 -

    اروي خالد محافظة كفر الشيخ انا عايزة النتيجة للصف الثاني الاعدادي ورقم الجلوس 1228 والمدرسة مدرسة الصافية الاعدادية المشتركة

  3. mostafasaber 31/05/2017 18:29 -

    اسراء طارق انتى جايبا 270 مبروك

  4. meto 29/05/2017 11:23 -

    انا عابز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الاسم > مصطفى غلي متولى علي القليوبية صلاح الدين

  5. اسراء طارق محمد علي 28/05/2017 18:50 -

    رقم الجلوس 331003 بعد اذن حضراتكم بسرعه

  6. اشرف 26/05/2017 23:04 -

    أنا عاوز اعرف نتجة سنه اولا إعدادى فى مدرسة الفردوس الثانوية فى مدينة بدر رقم الجلوس ٢٠٢

  7. عبدالله عبدالله مغازى همام 26/05/2017 17:23 -

    انا عبدالله من القاهره و عايز اعرف النتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 501655

  8. احمد محمد محمد السيد 26/05/2017 03:42 -

    انا عايز اعرف نتيجتي رقم الجلوس اهو401291

  9. دينا ايمن 25/05/2017 17:18 -

    دينا ايمن عبد المقصود علي
    رقم الجلوس 306731
    المحافظة القاهرة
    للصف الثالث اعدادي مدرسة هدي شعراوي اعدادي بنات

  10. ساميه مجدي انور 25/05/2017 11:32 -

    306017
    محافظه القاهره
    روض الفرج اعداديه بنات

  11. محمود زيان محمد 24/05/2017 10:39 -

    انا في الاول الاعدادي اسمي محمود زيان محمد
    رقم الجلوس:1448
    مدرسة:علي مبارك الاعدادية بنين

  13. محمد عاطف زكى زكى محمد 23/05/2017 11:43 -

    نتيجة الاعدادية 2017

  14. مها ايمن لبيب كامل 22/05/2017 20:16 -

    رقم الجلوس 458153 عاوزاها بسرعة

  15. رفقة 22/05/2017 20:13 -

    أنا رقم الجلوس482909 لو سمحت بسرعة

  16. عبدالرحمن احمد ربيع عبدالله 22/05/2017 17:21 -

    عايز اعرف النتيجة النهائية بتعتي ل الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى من مدرسه الفردوس إدارة البساتين ودارالالسلام والرقم السري 361698

  17. احمد جمل عبد اللاة بهلول 22/05/2017 15:20 -

    انا عيزه اعرف نتجتى فى مدرسة الرشد الاعدادية احمد جمال عبد اللاه بهلول ر رقم الجلوس 2142\

  19. محمد مجدى 19/05/2017 16:04 -

    من فضلكم عاوز نتيجتى ورقم جلوسى 56356

  20. يوسف محمد سعيد ذكي منصور 17/05/2017 14:21 -

    رقم الجلوس885
    اسمي يوسف محمد سعيد ذكي منصور

  21. eslamelhendy 12/02/2017 06:16 -

    بسمله علاء مصطفى الصفطى محافظه الغربيه

  22. احمد محمد احمد محمود طلبه 01/02/2017 17:06 -

    انا عوز نتيجتي رقم الجلوس اهوت 540986

  23. احمد محمد احمد محمود طلبه 01/02/2017 17:05 -

    انا عوز اعرف نتيجه بتعتي رقم الجلوس اهوت 540986

  24. اسراء عمار محمد السيد السيد 01/02/2017 15:55 -

    بعد اذنك بدي النتيجه رقم الجلوس 8018 اريد الرد سريعا

  25. محمود سيد عبد السميع حسن 31/01/2017 17:32 -

    عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهره مدرسه المرج الاعداديه نبين ورقم الجلوس324052

  26. هروى انور محمد 30/01/2017 22:41 -

    عايز اعرف نتيجة الاعداديه و رقمى 359424

  27. محمد عادل 30/01/2017 21:24 -

    عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 333698

  28. نسمة علاء 30/01/2017 16:51 -

    انا عيزه اعرف نتيجتى مدرسة الحرية الاعدادية بنات واسمى نسمة علاء ورقم جلوسى504486

  29. عبد المؤمن ممدوح محمد امام 29/01/2017 02:24 -

    مدرسة مصر الجديدة الاعدادية بنين رقم الجلوس 69 الصف الاول الاعدادي

  30. محمود عادل 17/01/2017 02:28 -

    عاوز اعرف نتيجه الامتحان للصف الثاني الاعدادي

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