نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017 نتائج الشهادة الثانوية العامة

نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017
مصريات – كتبت تقى مرعي: اصبح من المعلوم لغالبية الطلاب واولياء امورهم، بأن وزارة التربية والتعليم قطاع كنترول امتحانات الثانوية العامة 2017 قد انتهى من جميع اعمال نتائج الصف الثالث الثانوى بالاسم لكافة الطلبة من الشعبتين العلمي والادبي.
واضاف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ان هناك تعليمات صدرت بشأن نتيجة الثانوية العامة 2017 تقضي باتخاذ كافة التدابير لمنع تسريب النتيجة من الكنترولات قبل اعلانها بشكل رسمي، في الموعد والوقت المقرر اليوم.
يذكر بان المؤشرات الاولية تدل على ان الامتحانات المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى اخر العام الدراسي 2017 كانت بمستوى الطالب المتوسط باستثناء الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية التي اشتكى غالبية الطلاب من صعوبتها، مما يعني ضمنياً انه قد يكون هناك ما يسمى اضافة درجات رأفة المتبعة عادة في حالات تدني نسب النجاح في هذه المادة او تلك، وذلك لرفع نسب النجاح هذا العام عن الاعوام السابقة.
كما تشير التصريحات التي صدرت عن وزراة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوى العام مرتفعة عن الاعوام السابقة وما يميزها كان هو التشديد بالمراجعة والتدقيق طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.
هذا وسيجري اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم صباح يوم اعلان النتيجة، وسنقوم بدورنا بنشر صور واسماء الاوائل على صفحات موقع مصريات فور الاعلان عنها.
ومن المنتظر ان يعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2017 لكافة الطلاب بالاسم قبل يوم 17 يوليو عبر المدارس في كافة المحافظات المصرية، كما يمكن معرفتها برقم الجلوس بعد عصر اليوم اليوم نفسه على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن متابعتها بالضغط على هذا اللينك >> http://thanwya.moe.gov.eg
رقم الجلوس 481485
120419
عاوز نتيجة محمد جمال محمود عبد ربه
الفرنسيسكان الثانوية بنين أسيوط
علمي
نسألكم الله التوفيق
عايزة نتيجة كيرمينا اسحق صبحي
نتيجة الثانويه العامه
عيزه النتيجه
اسف رقم جلوسى765432
مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالسويس بنين
885078 بعد اذنكم النتيجه
عاوز النتيجه …
رقم الجلوس 103830
الاسم :عمرو احمد محمد محمود حبيب
٨٠٨٤٨٥ ادبي
٨٠٨٤٨٥ ادبي
علاء يحيا بحر علي حسن
687781
عاوزه النتيجه
اريد النتيجة
الاسم شيماء علاء على بيومى
رقم الجلوس 258639
المدرسة ابو زهرة
ادارة النزهه
انا عايزه اعرف نتجتي رقم الجلوس 318204
سلوى احمد اسماعيل
355610
نتيجه الثانويه العامه2017 رقم الجلوس 769622
انا عايز اعرف النتيجة
رقم الجلوس :322866
انا عايز اعرف النتيجة
رقم الجلوس :322866
131579
انا عايز اعرف النتيجة
حسين محمد الشاذلي 559376
اريد نتيجة الثانوية العامة
172721
اريد الاطمئنان على النتيجة
710988
احمد عماد محمد على 315
6476
نتيجة ثالث ثنوي
ارجو معرفة النتيجه
اريد نتيجة الثانوية العامة
جزاكم الله خيرا
نتيجة الثانوية في الاسماعيلية
اللي عايز النتيجة يكتب رقم الجلوس
بيانات الطالب
رقم الجلوس:417298
الاسم رباعيا:اسراء محمد عزات موسى دياب
المدرسة:عباس حلمى الثانوية بنات
الادارة التعليمية:العجمى
عدد مواد الرسوب :0
حالة الطالب :ناجح
نوعية التعليم :طلاب
الشعبة :الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :74.5
اللغة الاجنبية الاولى :46
اللغة الاجنبية الثانية :39
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :54
الجغرافيا :59
الفلسفة والمنطق:58
علم النفس والاجتماع :56
الاقتصاد والاحصاء:38.5
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :386.5
النسبة المئوية :94.27%
مواد اخرى
التربية الدينية :19
التربية الوطنية :22
الترتيب
الجمهورية:8305
الادارة التعليمية:68
المدرسة:30
رقم الجلوس:350875
الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
عدد مواد الرسوب :0
حالة الطالب :ناجح
نوعية التعليم :طلاب
الشعبة :الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :64
اللغة الاجنبية الاولى :40
اللغة الاجنبية الثانية :27
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :46
الجغرافيا :45
الفلسفة والمنطق:50
علم النفس والاجتماع :44
الاقتصاد والاحصاء:28
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :316
النسبة المئوية :77.07%
مواد اخرى
التربية الدينية :18
التربية الوطنية :17
الترتيب
الجمهورية:94436
الادارة التعليمية:2134
المدرسة:163
بيانات الطالب
رقم الجلوس:350875
الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
عدد مواد الرسوب :0
حالة الطالب :ناجح
نوعية التعليم :طلاب
الشعبة :الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :64
اللغة الاجنبية الاولى :40
اللغة الاجنبية الثانية :27
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :46
الجغرافيا :45
الفلسفة والمنطق:50
علم النفس والاجتماع :44
الاقتصاد والاحصاء:28
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :316
النسبة المئوية :77.07%
مواد اخرى
التربية الدينية :18
التربية الوطنية :17
الترتيب
الجمهورية:94436
الادارة التعليمية:2134
المدرسة:163
اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه و رقم الجلوس هو 354184
اريد النتيجة350875
اريد نتيجة الثانوية العامة
شكرا