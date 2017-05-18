نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة 2017

مصريات – اخبار التعليم تكتبها يسرا الحسيني: اعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 لجميع المناطق التعليمية للمدارس والادارات التعليمية بالقاهرة وذلك للعام الدراسي 2016-2017 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عن اصدار واعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم في القاهرة وذلك للاعلان عن نتائج الابتدائية 2017 لكافة مدارس بالقاهرة على مستوى المحافظة.



وصرحت ادارة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائي 2017 في محافظة القاهرة وصلت الى حوالي 91% وهي أعلى من نسب الأعوام الماضية، وحدث تاخر باعلان نتائج الطلاب رغم مضي عدة ايام على الامتحانات، مما ادى الى بعض التأخير في التصحيح، الا انه اشار بان القاهرة ستكون من اوائل المحافظات التي ستعلن نتيجة الابتدائية بعد محافظة الجيزة التي اصدرتها قبل يومين وكنا قد نشرنا خبر سابق يتضمن رابط الحصول على نتيجة الابتدائية بالجيزة.

يمكن الاطلاع على نتيجة ابتدائية القاهرة الترم الثاني 2017 من هنا: http://www.cairogovresults.com

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