نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة 2017
مصريات – اخبار التعليم تكتبها يسرا الحسيني: اعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 لجميع المناطق التعليمية للمدارس والادارات التعليمية بالقاهرة وذلك للعام الدراسي 2016-2017 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عن اصدار واعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم في القاهرة وذلك للاعلان عن نتائج الابتدائية 2017 لكافة مدارس بالقاهرة على مستوى المحافظة.
وصرحت ادارة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائي 2017 في محافظة القاهرة وصلت الى حوالي 91% وهي أعلى من نسب الأعوام الماضية، وحدث تاخر باعلان نتائج الطلاب رغم مضي عدة ايام على الامتحانات، مما ادى الى بعض التأخير في التصحيح، الا انه اشار بان القاهرة ستكون من اوائل المحافظات التي ستعلن نتيجة الابتدائية بعد محافظة الجيزة التي اصدرتها قبل يومين وكنا قد نشرنا خبر سابق يتضمن رابط الحصول على نتيجة الابتدائية بالجيزة.
يمكن الاطلاع على نتيجة ابتدائية القاهرة الترم الثاني 2017 من هنا: http://www.cairogovresults.com
النتيجة
البحيرة امتة
انا فردوس عيزة اعرف النتيجة بتعاتى فى مدرسه عمر مكرم الحى السادس مدينه نصر الصف الخامس رقم الجلوس 890
مدرسة الجلاء بكوم ابو راضى مركز الوسطى محافظة بنى سويف برجاء الرد
شروق احمد محمد رقم الجلوس4086
عاوز اعرف نتيجة شهد شمير ابراهيم يوسف محمد رقم الجلوس 107125
محافظه الجيزه مدرسه ابناء المعتمديه الخاصه(السنيه)
عاوزة اعرف نتيجتي الاسم : جنا حسام الدين حسن محمد
رقم الجلوس : 167299
عاوزااعرف نتيجة سعيد دمين السعيد رقم الجلوس
عاوز اعرف نتيجة سعيد دمسن السعيد رقم الجلوس 73376
الاسم نور الهدى عماد محمد محمد
رقم الجلوسك:26037
القاهرة
أريد أن أعرف نتيجة الصف السادس القاهرة مدينة السلام
مدرسه المعصره البلد الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس 256043
مبروك يا خالد
اسم الطالب خالد هانى احمد محمد الحالة ناجح
المرحلة الابتدائية الصف السادس
الادارة التعليمية المطرية المدرسة الامانى الخاصة
اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
لغة عربية ممتاز 92.5
لغة اجنبية ممتاز 38.4
رياضيات ممتاز 74.8
علوم ممتاز 39.2
دراسات اجتماعية ممتاز 38.8
المجموع الكلي ممتاز 283.7
مبروك يا يوسف
اسم الطالب يوسف محمود أحمد محمد الحالة ناجح
المرحلة الابتدائية الصف السادس
الادارة التعليمية السيدة زينب المدرسة أحمد بن طولون
اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
لغة عربية ممتاز 97.25
لغة اجنبية ممتاز 39.5
رياضيات ممتاز 78.8
علوم ممتاز 39.1
دراسات اجتماعية ممتاز 38.8
المجموع الكلي ممتاز 293.45
ناجح يا مروان ومجموعك
اسم الطالب مروان سيد جمال سيد محمد الحالة ناجح
المرحلة الابتدائية الصف السادس
الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة منشية جبريل ف1
اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
لغة عربية جيد جدا 76.5
لغة اجنبية جيد 29.7
رياضيات جيد جدا 62.8
علوم ممتاز 34.2
دراسات اجتماعية جيد جدا 33.8
المجموع الكلي جيد جدا 237
عايز اعرف نتيجتى اسمى مروان سيد رقم الجلوس 58579 ومدرستى اسمها منشيه جبريل محافظه القاهره الترم الثانى الصف السادس
رقم الجلوس 181230
محمدعبدالله محمد علي
نتيجه امتحانات الصف السادس
رقم الجلوس 27947
اريد نتيجة الصف ا لسادس الابتدائى 2017 محافظة القليوبيه مركز شبين القناطر ورقم الجلبوس 41431 مدرسة طحورياالابتدائى لو سمحتم اه وىترم الثانى
محافظة القاهرة الصف السادس رقم الجلوس 115571
رضوي رمضان محمد محمود
112627
مدرسة الجيل الحر
عزبة النخل
اريد درجة الامتحان بالصف السادس بالقاهرة رقم الجلوس 22496
فادى اشرف فهيم
رقم الجلوس ٣٦١١٥
محافظه القاهره
محمود حمدى محمد
الدقهليه
الاسم منه رضا محمود محمد بركات المدرسه المجمع رقم الجلوس 77534
اريد النتيجة
نتيجة العربي
الرجاء نتيجه الدور الثاني الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس21024