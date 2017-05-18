نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة القاهرة

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة 2017

مصريات – اخبار التعليم تكتبها يسرا الحسيني: اعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 لجميع المناطق التعليمية للمدارس والادارات التعليمية بالقاهرة وذلك للعام الدراسي 2016-2017 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عن اصدار واعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم في القاهرة وذلك للاعلان عن نتائج الابتدائية 2017 لكافة مدارس بالقاهرة على مستوى المحافظة.

وصرحت ادارة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائي 2017 في محافظة القاهرة وصلت الى حوالي 91% وهي أعلى من نسب الأعوام الماضية، وحدث تاخر باعلان نتائج الطلاب رغم مضي عدة ايام على الامتحانات، مما ادى الى بعض التأخير في التصحيح، الا انه اشار بان القاهرة ستكون من اوائل المحافظات التي ستعلن نتيجة الابتدائية بعد محافظة الجيزة التي اصدرتها قبل يومين وكنا قد نشرنا خبر سابق يتضمن رابط الحصول على نتيجة الابتدائية بالجيزة.

يمكن الاطلاع على نتيجة ابتدائية القاهرة الترم الثاني 2017 من هنا: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى

18/05/2017 1530 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1530 comments
  3. فردوس على محمد على 22/05/2017 23:56 -

    انا فردوس عيزة اعرف النتيجة بتعاتى فى مدرسه عمر مكرم الحى السادس مدينه نصر الصف الخامس رقم الجلوس 890

  4. شروق احمدمحمد 22/05/2017 20:04 -

    مدرسة الجلاء بكوم ابو راضى مركز الوسطى محافظة بنى سويف برجاء الرد

  6. شهد سمير ابراهيم يوسف محمد 22/05/2017 12:43 -

    عاوز اعرف نتيجة شهد شمير ابراهيم يوسف محمد رقم الجلوس 107125

  7. يوسف حمد سيد مرعي جوده 21/05/2017 23:54 -

    محافظه الجيزه مدرسه ابناء المعتمديه الخاصه(السنيه)

  8. جنا حسام الدين حسن 21/05/2017 14:48 -

    عاوزة اعرف نتيجتي الاسم : جنا حسام الدين حسن محمد
    رقم الجلوس : 167299

  9. سعيد دمين السعيد السماك 19/05/2017 21:18 -

    عاوزااعرف نتيجة سعيد دمين السعيد رقم الجلوس

  10. سعيد دمين السعيد السماك 19/05/2017 21:15 -

    عاوز اعرف نتيجة سعيد دمسن السعيد رقم الجلوس 73376

  11. نور الهدى 19/05/2017 19:09 -

    الاسم نور الهدى عماد محمد محمد
    رقم الجلوسك:26037
    القاهرة

  12. سارة السيد عبد البر عبد الرحمن الجندى 19/05/2017 14:39 -

    أريد أن أعرف نتيجة الصف السادس القاهرة مدينة السلام

  13. نورا احمد عبد الحميد محمد 18/05/2017 15:34 -

    مدرسه المعصره البلد الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس 256043

  14. منى 18/05/2017 06:31 -

    مبروك يا خالد
    اسم الطالب خالد هانى احمد محمد الحالة ناجح
    المرحلة الابتدائية الصف السادس
    الادارة التعليمية المطرية المدرسة الامانى الخاصة

    اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
    لغة عربية ممتاز 92.5
    لغة اجنبية ممتاز 38.4
    رياضيات ممتاز 74.8
    علوم ممتاز 39.2
    دراسات اجتماعية ممتاز 38.8
    المجموع الكلي ممتاز 283.7

  15. منى 18/05/2017 06:28 -

    مبروك يا يوسف
    اسم الطالب يوسف محمود أحمد محمد الحالة ناجح
    المرحلة الابتدائية الصف السادس
    الادارة التعليمية السيدة زينب المدرسة أحمد بن طولون

    اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
    لغة عربية ممتاز 97.25
    لغة اجنبية ممتاز 39.5
    رياضيات ممتاز 78.8
    علوم ممتاز 39.1
    دراسات اجتماعية ممتاز 38.8
    المجموع الكلي ممتاز 293.45

  16. منى 18/05/2017 06:26 -

    ناجح يا مروان ومجموعك

    اسم الطالب مروان سيد جمال سيد محمد الحالة ناجح
    المرحلة الابتدائية الصف السادس
    الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة منشية جبريل ف1

    اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
    لغة عربية جيد جدا 76.5
    لغة اجنبية جيد 29.7
    رياضيات جيد جدا 62.8
    علوم ممتاز 34.2
    دراسات اجتماعية جيد جدا 33.8
    المجموع الكلي جيد جدا 237

  17. مروان سيد 18/05/2017 01:38 -

    عايز اعرف نتيجتى اسمى مروان سيد رقم الجلوس 58579 ومدرستى اسمها منشيه جبريل محافظه القاهره الترم الثانى الصف السادس

  18. يوسف محمود احمد محمد 17/05/2017 22:50 -

    رقم الجلوس 181230

  19. محمدعبدالله محمد علي 17/05/2017 21:13 -

    محمدعبدالله محمد علي
    نتيجه امتحانات الصف السادس
    رقم الجلوس 27947

  20. روان وائلا عبدلله محمد 17/05/2017 09:44 -

    اريد نتيجة الصف ا لسادس الابتدائى 2017 محافظة القليوبيه مركز شبين القناطر ورقم الجلبوس 41431 مدرسة طحورياالابتدائى لو سمحتم اه وىترم الثانى

  21. خالدهانىاحمد 16/05/2017 17:40 -

    محافظة القاهرة الصف السادس رقم الجلوس 115571

  23. محمد حسن 11/02/2017 08:51 -

    112627
    مدرسة الجيل الحر
    عزبة النخل

  24. اسماءمرسى 03/02/2017 14:42 -

    اريد درجة الامتحان بالصف السادس بالقاهرة رقم الجلوس 22496

  25. فادى اشرف فهيم 28/01/2017 03:59 -

    فادى اشرف فهيم
    رقم الجلوس ٣٦١١٥
    محافظه القاهره

  26. محمود حمدى 27/01/2017 20:12 -

    محمود حمدى محمد
    الدقهليه

  27. منه رضا محمود محمد بركات 24/01/2017 11:49 -

    الاسم منه رضا محمود محمد بركات المدرسه المجمع رقم الجلوس 77534

  29. جنة محمود محمد محمد عباس 14/01/2017 21:06 -

    نتيجة العربي

  30. سعد 31/07/2016 08:23 -

    الرجاء نتيجه الدور الثاني الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس21024

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