نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة

مصريات – كتبت منى رستم: قررت وزارة التعليم العالي الاسراع في موعد اصدار واعتماد نتائج تنسيق الشهادات المعادلة خاصة بعد ما شهدته في العام السابق من احتجاجات اعتراضا واستنكارا على تأخير نتائج التنسيق الخاصة بهم.

وكان قد تسبب تأجيل اعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة، حالة استياء عامة خاصة مع موعد اقتراب بداية العام الدراسي، وعدم اتاحة فرصة للطلبة للتحويل من كليات الى اخرى، او التسجيل بالمدن الجامعية اسوة بزملائهم في الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ويبلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لمكتب التنسيق وتظهر نتيجة تنسيق الجامعات للشهادات المعادلة 2017 – 2018 الخاصة بهم اليوم حوالي 9 الاف طالب وطالبة، من بينهم 6 الاف اصحاب الشهادات العربية واغلبيتهم من دولة السعودية و الكويت ، الامارات، قطر، و سلطنة عمان و السودان، الاردن، و3 الاف من حملة الشهادات الاجنبية وسوف تعلن نتائج توزيعهم على الكليات المختلفة بعد مراجعة اوراقهم التي تقدموا بها بالتنسيق الالكتروني.

للاستعلام عن نتائج تنسيق الشهادات المعادلة لمختلف الدول العربية ، وكذلك الاجنبية من موقع وزارة التعليم العالي على صفحات موقع مكتب التنسيق الرئيسى او بوابة الحكومة الالكترونية المصرية بالاسم او برقم الطلب اضغط هنا: http://tansik.egypt.gov.eg/fapplication

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2017 العربية والاجنبية في مصر