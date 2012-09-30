نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018/2017 بالاسكندرية والمحافظات

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية
تسبب تأخر الاعلان عن نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية في غضب اولياء الامور، خاصة بعد ظهور نتائج التنسيق الخاصة برياض الاطفال محافظة الاسكندرية 2017 – 2018 المرحلة الاولى، ورفض قبول عدد كبير من التلاميذ بالمدارس التجريبية والخاصة بسبب سن القبول.
وقدم عدد كبير من اولياء الامور تظلمات الى محافظة الاسكندرية على نتائج تنسيق رياض الاطفال المرحلة الاولى، في الوقت الذي تم اهمال اعتماد والانتهاء من التصديق على الاسماء المقبولة بالمرحلة الثانية، ولم يم نشرها على موقع محافظة الاسكندرية الرسمي لاعلان نتائج التنسيق الخاص بدور رياض الاطقال.
ومن ناحية اخرى، كانت هناك وقفة احتجاجية كذلك لعدد من اولياء الامور في عدة محافظات مصرية اخرى، من بينها دمياط بسبب نتيجة تنسيق رياض الاطفال، والتي قررت وزارة التربية والتعليم اعادتها للنظر في الشكاوى المقدمة اليها.
وتشهد ايضاً باقي المحافظات المصرية ازدحاماً مقارباً بعدد المتقدمين للقبول برياض الاطفال لهذا العام، مثل محافظة القاهرة، الجيزة، حلوان، وايضا: محافظة القليوبية , السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية , دمياط , الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا , قنا , بني سويف , الاقصر , اسوان , والوادي الجديد، جنوب سيناء و شمال سيناء، ومحافظة البحر الاحمر ومحافظة مطروح.
هذا ويمكن لاولياء الامور مشاهدة اسماء التلاميذ الناجحين والمقبولين في تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية المرحلة الاولى و المرحلة الثانية لعام 2017 – 2018 لكل من ادارة وسط، ادارة شرق، العامرية، ادارة المنتزه، برج العرب وباقي الادارات في الاسكندرية فور صدورها.
للاستعلام اضغط على الرابط التالي: http://www.alexandria.gov.eg
عايزة اعرف نتيجة المرحلة التالتة لمدارس الفراعنة والنصر وليسية الحرية بالإسكندرية
المدارس القوميه gقبلت سن كأم المرحله الثانيه
لو سمحتم عاوز اعرف لسيه الحريه g1قبلت سن كأم المرحله الثانيه
عايزةً اعرف نتيجة قبول رياض أطفال تجريبي. ابني اسمه بدر الدين عبد المنعم رقم الطلب. 112510
لو سمحتموعايز اعرف ابي اتقبل في اي مدرس يحي ابراهيم فؤاد ابراهيم رقم ١٨١٢٤٠
لوسمحتم عايزة اعرف في أي مدرسه اتقبلت رقم الملف 138168
عايزةً اعرف نتيجة قبول رياض أطفال تجريبي. بنتى اسمها جودى محمد السيد رقم الطلب. 40053
الاستعلام عن الطفله مريم محمود نصر ابراهيم
ممكن منسة بهجت
رقم الطلب/١٦٠٤٠٤
لو سمحتو عايزة اعرف ابني قبل ولا لا رقم الطلب989 تاريخ ميلاد 15/7/2012
استعلام عن مصطفي ياسر عبد الوهاب محمد
روضه مدارس الإقبال أبيس
لوسمحتم انا دخلت الرقم واسم بنتي ظهر مفيش اسم المدرسة هي كدا قبلت ولا
اسم الطالبة\يمنى ياسر سعيد رقم الملف \ 128067 الرقم القومى\31205100202521 محافظة \الاسكندرية
لو سمحت عايزه اعرف نتيجه فهد محمود رق الطلب. ) (138036) وهل في مرحله تانيه ولو في بيلقي تقديم جديدولاايه
يوسف تامر محمد محمد عثمام
رقم الملف ١٢٠٩٠١
لو سمحت كنت عاوزه اعرف اسم مدرسه فين
١٦٦٠٦٦
اسكندريه ١٦٠١٤٤
السن 5وشهرين في 1/10
فريدة عصام فتحى عبد الباري محمد رقم الطلب٤٤٤٣٣
رقم الملف 22745
رقم126092
فرح مصطفى محمد رقم 126224
لو سمحت عاوزه اعرف تنسيق ادم محمود حسن على حسن الجمال رقم الملف((116257))