نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية

تسبب تأخر الاعلان عن نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية في غضب اولياء الامور، خاصة بعد ظهور نتائج التنسيق الخاصة برياض الاطفال محافظة الاسكندرية 2017 – 2018 المرحلة الاولى، ورفض قبول عدد كبير من التلاميذ بالمدارس التجريبية والخاصة بسبب سن القبول.

وقدم عدد كبير من اولياء الامور تظلمات الى محافظة الاسكندرية على نتائج تنسيق رياض الاطفال المرحلة الاولى، في الوقت الذي تم اهمال اعتماد والانتهاء من التصديق على الاسماء المقبولة بالمرحلة الثانية، ولم يم نشرها على موقع محافظة الاسكندرية الرسمي لاعلان نتائج التنسيق الخاص بدور رياض الاطقال.

نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2018

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية لعام 2017 – 2018

ومن ناحية اخرى، كانت هناك وقفة احتجاجية كذلك لعدد من اولياء الامور في عدة محافظات مصرية اخرى، من بينها دمياط بسبب نتيجة تنسيق رياض الاطفال، والتي قررت وزارة التربية والتعليم اعادتها للنظر في الشكاوى المقدمة اليها.

وتشهد ايضاً باقي المحافظات المصرية ازدحاماً مقارباً بعدد المتقدمين للقبول برياض الاطفال لهذا العام، مثل محافظة القاهرة، الجيزة، حلوان، وايضا: محافظة القليوبية ,  السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية , دمياط ,  الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا , قنا , بني سويف , الاقصر  , اسوان , والوادي الجديد، جنوب سيناء و شمال سيناء، ومحافظة البحر الاحمر ومحافظة مطروح.

هذا ويمكن لاولياء الامور مشاهدة اسماء التلاميذ الناجحين والمقبولين في تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية المرحلة الاولى و المرحلة الثانية  لعام 2017 – 2018 لكل من ادارة وسط، ادارة شرق، العامرية، ادارة المنتزه، برج العرب وباقي الادارات في الاسكندرية فور صدورها.

للاستعلام اضغط على الرابط التالي: http://www.alexandria.gov.eg

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نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018/2017 بالاسكندرية والمحافظات

30/09/2012 324 تعليق اخبار الاسكندرية, مكتب التنسيق , , , , , , , , , , ,
324 comments
  1. اية ايهاب احمد 27/09/2017 22:46 -

    عايزة اعرف نتيجة المرحلة التالتة لمدارس الفراعنة والنصر وليسية الحرية بالإسكندرية

  2. عمرو محمد سيد 10/09/2017 07:22 -

    المدارس القوميه gقبلت سن كأم المرحله الثانيه

  3. عمرو محمد سيد 10/09/2017 07:20 -

    لو سمحتم عاوز اعرف لسيه الحريه g1قبلت سن كأم المرحله الثانيه

  4. Manal 07/09/2017 18:19 -

    عايزةً اعرف نتيجة قبول رياض أطفال تجريبي. ابني اسمه بدر الدين عبد المنعم رقم الطلب. 112510

  5. ابراهيم فؤاد ابراهيم 12/08/2017 19:45 -

    لو سمحتموعايز اعرف ابي اتقبل في اي مدرس يحي ابراهيم فؤاد ابراهيم رقم ١٨١٢٤٠

  6. روميساءتامر سيد محمد محمود 11/08/2017 20:28 -

    لوسمحتم عايزة اعرف في أي مدرسه اتقبلت رقم الملف 138168

  7. dodo mohamed 11/08/2017 16:42 -

    عايزةً اعرف نتيجة قبول رياض أطفال تجريبي. بنتى اسمها جودى محمد السيد رقم الطلب. 40053

  8. dodo 08/08/2017 13:27 -

    الاستعلام عن الطفله مريم محمود نصر ابراهيم

  9. ولاء سمير سيد 08/08/2017 13:05 -

    ممكن منسة بهجت
    رقم الطلب/١٦٠٤٠٤

  10. يوسف محمد عيد عبد الحفيظ 08/08/2017 11:50 -

    لو سمحتو عايزة اعرف ابني قبل ولا لا رقم الطلب989 تاريخ ميلاد 15/7/2012

  11. مصطفي ياسر عبدالوهاب محمد جادالله 06/08/2017 12:56 -

    استعلام عن مصطفي ياسر عبد الوهاب محمد
    روضه مدارس الإقبال أبيس

  12. ياسمين 05/08/2017 13:51 -

    لوسمحتم انا دخلت الرقم واسم بنتي ظهر مفيش اسم المدرسة هي كدا قبلت ولا

  13. ايمى يويو 05/08/2017 03:00 -

    اسم الطالبة\يمنى ياسر سعيد رقم الملف \ 128067 الرقم القومى\31205100202521 محافظة \الاسكندرية

  14. فهد 04/08/2017 16:56 -

    لو سمحت عايزه اعرف نتيجه فهد محمود رق الطلب. ) (138036) وهل في مرحله تانيه ولو في بيلقي تقديم جديدولاايه

  15. تامر محمد محمد عثمان 03/08/2017 21:36 -

    يوسف تامر محمد محمد عثمام
    رقم الملف ١٢٠٩٠١

  16. جودى محمد احمد شعبان 03/08/2017 19:59 -

    لو سمحت كنت عاوزه اعرف اسم مدرسه فين

  19. يوسف عمرو محمد عامر 02/08/2017 23:51 -

    السن 5وشهرين في 1/10

  20. وداد السيد 02/08/2017 23:21 -

    فريدة عصام فتحى عبد الباري محمد رقم الطلب٤٤٤٣٣

  21. انس مختار عزالدين مختار 02/08/2017 21:21 -

    رقم الملف 22745

  23. فرح مصطفى محمد 02/08/2017 15:28 -

    فرح مصطفى محمد رقم 126224

  24. ريم سامى 02/08/2017 15:03 -

    لو سمحت عاوزه اعرف تنسيق ادم محمود حسن على حسن الجمال رقم الملف((116257))

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