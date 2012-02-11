نتيجة جامعة جنوب الوادي بقنا

نتائج جامعة جنوب الوادي فرع قنا

نتيجة جامعة جنوب الوادي فرع قنا 2017-2018

مصريات – يستعد مجلس الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا للاعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني 2017.

وذلك لجميع كليات قنا المختلفة ومنها كلية العلوم التربية الاداب الطب البيطري التربية النوعية وكذلك نتيجة جامعة جنوب الوادي بفرع قنا لكل من كلية التربية الرياضية و الطب التمريض الهندسة الحقوق الاثار وكلية التجارة الزراعة وذلك لجميع الشعب و الفرقة الاولى الثاني و الثالثة الرابعة. Save

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نتيجة كليات جامعة جنوب الوادي نتائج فرع قنا 2017

11/02/2012 207 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , ,
207 comments
  1. راندا مرزوق محمد محمود 04/11/2017 16:00 -

    السلام علي
    متى تظهر نتائج الدبلومة الخاصة بقنا قسم أصول تربية دور سبتمبر ٢٠١٧ ؟
    ومتى سينتهى التقديم للماجستير ؟
    أرجو إفادتى .
    بارك الله فيكم

  2. Hamada 30/07/2015 19:57 -

    اريد نتيجة كليه التربية
    الطفوله
    رقم الجلوس 3317
    الفرقة الثالثه

  3. نورهان عبدالرحيم فيظ لله 04/07/2015 01:40 -

    نتائج الامتحانات الفراق الثالث لسنه 2015

  4. نورهان عبدالرحيم فيظ لله 04/07/2015 01:39 -

    نتائج الامتحانات الفراقه الثالث حقوق جامعة جنوب الوادى بقنا 

  5. عاوز جدول امتحانات الترم السابع كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى فرع عين شمس 22/05/2015 18:12 -

    جدول امتحانات الترم السابع جامعة جنوب الوادى فرع عين شمس بعد اذنكم

  6. نجوى 03/03/2015 12:13 -

    عايزة نتيجة كلية الحقوق الفرقة الاولى بليز

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