نتيجة كليات جامعة جنوب الوادي نتائج فرع قنا 2017

نتيجة جامعة جنوب الوادي بقنا
مصريات – يستعد مجلس الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا للاعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني 2017.
وذلك لجميع كليات قنا المختلفة ومنها كلية العلوم التربية الاداب الطب البيطري التربية النوعية وكذلك نتيجة جامعة جنوب الوادي بفرع قنا لكل من كلية التربية الرياضية و الطب التمريض الهندسة الحقوق الاثار وكلية التجارة الزراعة وذلك لجميع الشعب و الفرقة الاولى الثاني و الثالثة الرابعة. Save
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السلام علي
متى تظهر نتائج الدبلومة الخاصة بقنا قسم أصول تربية دور سبتمبر ٢٠١٧ ؟
ومتى سينتهى التقديم للماجستير ؟
أرجو إفادتى .
بارك الله فيكم
اريد نتيجة كليه التربية
الطفوله
رقم الجلوس 3317
الفرقة الثالثه
نتائج الامتحانات الفراق الثالث لسنه 2015
نتائج الامتحانات الفراقه الثالث حقوق جامعة جنوب الوادى بقنا
جدول امتحانات الترم السابع جامعة جنوب الوادى فرع عين شمس بعد اذنكم
عايزة نتيجة كلية الحقوق الفرقة الاولى بليز
النتيجه الدبلومه