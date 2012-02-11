نتيجة كليات جامعة جنوب الوادي نتائج فرع قنا 2017

نتيجة جامعة جنوب الوادي بقنا

مصريات – يستعد مجلس الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا للاعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني 2017.

وذلك لجميع كليات قنا المختلفة ومنها كلية العلوم التربية الاداب الطب البيطري التربية النوعية وكذلك نتيجة جامعة جنوب الوادي بفرع قنا لكل من كلية التربية الرياضية و الطب التمريض الهندسة الحقوق الاثار وكلية التجارة الزراعة وذلك لجميع الشعب و الفرقة الاولى الثاني و الثالثة الرابعة. Save

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