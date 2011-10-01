نتائج جامعة عين شمس 2017

نتيجة جامعة عين شمس 2016 – 2017

نتيجة جامعة عين شمس 2017

مصريات

ايمن شريف

بعد انتهاء الامتحانات اكيد والتقييم على اساس يوم الامتحان يكرم المرء او يهان حتى يتم قياس وتقدير الطالب اكيد الجميع ينتظر نتائج جامعة عين شمس سواء للترم الاول او الثاني.

بعد امتحانات العملي للفصل الدراسي الثاني ولم تظهر بعد نتيجة جامعة عين شمس 2017 لكن رئيس الجامعة امر بوضع نتائج جامعة عين شمس كلها  في الموقع الرسمي للتسهيل على الطلبة.

وعشان تعرف النتيجة لازم تكون فاكر رقم جلوسك وتختار قبلها كليتك والقسم والشعبة اللي بتنتميلها وايضا الفرقة ولو ظهرت نتائج امتحانات جامعة عين شمس الخاصة بيك بيكون جنبها علامة صح باللون الاخضر اما لو وجدت جنبها اشارة غلط بالاحمر معناها مازالت ادارة شئون الطلبة تقوم باعداد نتيجة جامعة عين شمس للكلية او الفرقة التي تنتمي اليها وحظ سعيد لكل الطلاب اضغط >>> http://result.shams.edu.eg

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نتيجة جامعة عين شمس 2017 الترم الاول والثاني الآن

01/10/2011 312 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , ,
312 comments
  1. رضا طوخي محمد ذكي 06/10/2017 00:05 -

    كلية اداب عين شمس قسم تاريخ رقم جلوس 1407243

  2. محمد جابر 28/08/2017 14:56 -

    اريد ان اعرف نتيجة التماسات كلية الاداب ترم ثامن تعليم مفتوح قديم قسم اثار اسلامي

  3. اشرقت عبد السلام 16/08/2017 20:43 -

    نتيجة اشرقت عبدالسلام

  4. حسين فهمى حسن محمد 08/08/2017 21:06 -

    رقم جلوس كلية آداب قسم حضارة أوروبية قديمة فرقة رابعة
    24060106

  5. ريم محمود امام 01/08/2017 21:32 -

    نتيجة اخويا محمد محمود امام فرقة اولى حقوق عين شمس انتساب
    رقم الجلوس 481400

  6. Adel Soliman 17/07/2017 22:36 -

    عايز نتيجة ابنتي منة الله عادل احمد الفرقه الاولي كلية الاداب قسم علم نفس رقم الجلوس11060113

  7. يوسف ماهر عبد الملاك بخيت عبده 17/07/2017 13:29 -

    نتيجة سنه اولى حقوق انجليزى 2017
    رقم الجلوس 1772

  8. دينا رضا عبد الغني 15/07/2017 16:09 -

    1401325 دينا رضا عبد الغني سنة رابعة قسم عربي الفرقة الرابعة انتظام

  9. شيرين 12/07/2017 23:25 -

    الفرقه التانيه مجموعه 1
    2311 انتظام

  10. khaled 12/07/2017 13:06 -

    بعد اذنكم عايز اجيب نتيجة خطيبتي تجاره الفرقه الاولي انتظام مش مستجد رقم الجلوس 4445

  11. نوال سيد عبد السلام زكى 12/07/2017 11:10 -

    كلية التجارة جامعة عين شمس الفرقة الثالثة عربى رقم الجلوس 34227 الاسم نوال سيد عبد السلام زكى

  12. باسم احمد محمود عبدالحليم 12/07/2017 01:21 -

    مش عارف اجيب رقم الجلوس

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