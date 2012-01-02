نتيجة قرعة اراضي الاسكان العائلي برج العرب الآن

نتيجة قرعة اراضي الاسكان العائلي برج العرب
شاهد نتائج قرعة اراضي بنك الاسكان والتعمير العائلي برج العرب اسماء الفائزين بالقرعة:
http://nseej.com/اخبار-اليوم/-101124/
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شاهد نتائج قرعة اراضي بنك الاسكان والتعمير العائلي برج العرب اسماء الفائزين بالقرعة:
http://nseej.com/اخبار-اليوم/-101124/
رجداء افادتنا بمعرفه نتيجه القرعه لبرج العرب 2017
انا قدمت فى قرعة برج العرب 7-2012 المرحله الثالثه * ارجو معرفة النتيجه من فضلكم
أنا قدمت فى قرعة أراضى التعمير والإسكان للإسكان العائلى بمدينة برج العرب وذلك فى 13/ 7/ 2012 وعايز أعرف موعد القرعة وأين ستكون .
مع الشكر
/متى قرعة 8/2012
انافزت فى قرعة برج العرب (2012-4-21) وكنت مسافرة ولم يصلني مايثبت انى فزت ماالحل…..
أنا قدمت فى قرعة أراضى التعمير والإسكان للإسكان العائلى بمدينة برج العرب وذلك فى 5/ 7/ 2012 وعايز أعرف موعد القرعة وأين ستكون .
مع الشكر
ماهي طرقة الدفع ؟
وما موعد سداد الدفعه الاولى؟
نتيجة قرعة اراضى مدينة برج العرب
2012/4/ اليوم الاول 21
برنامج الاسكان الاجتماعى (المرحلة الثانية)
2012/2/ 2012 الى 23 /1/ خلال الفترة من 22
24001283 احمد السيد محمد الشافعى 616 1
03002015 احمد انور عبد العزيز عيد 446 1
25001256 احمد بشير على ابراھيم ھلالى 920 1
03001129 احمد بكر عثمان احمد 394 1
02000093 احمد بھاء محمد حسن احمد 815 1
30003125 احمد جابر احمد محمد جويل 206 1
03000272 احمد جمال عدلان سليمه 498 1
25000723 احمد حامد محمد عبد الجواد 959 1
30002309 احمد حسن احمد عبد اللطيف 809 1
03001094 احمد حمدى خضرى محمد مقلد 371 1
25000569 احمد حمدى رزق ابراھيم 387 1
30000892 احمد رافت رجب حسنين 851 1
30002019 احمد رفاعى احمد رفاعى 359 1
03000173 احمد رمضان ابراھيم غازى 269 1
30000764 احمد سالمان زيدان ھلال 99 1
02001521 احمد سعد فتح لله الخطيب 623 1
30001354 احمد سعيد حسنى السيد على شرف 578 1
30003414 احمد سعيد عطيه السيد 755 1
03000945 احمد سمير صابر اليمنى 197 1
24000559 احمد سمير عبد الرحمن سيد احمد رزق 1007 1
03001625 احمد سمير فرج محمد فرج 528 1
24001310 احمد سمير محمود راضى 415 1
23000152 احمد سيد محمد حسن 908 1
03000199 احمد شحاته خليل احمد فايد 243 1
02002473 احمد شكرى محمد محمد جمعه 384 1
31000808 احمد صبحى على حتحوت 688 1
03000014 احمد طلعت عبد الخالق ھدھد 852 1
30000579 احمد طه على حمزه ابراھيم 561 1
03000123 احمد عارف على عارف 100 1
03000045 احمد عباس سيداحمد حسين 1000 1
03001514 احمد عباس فتح لله حسن 1004 1
03001541 احمد عبد الحميد مرايف غالب 994 1
03002023 احمد عبد الخالق احمد ابراھيم رزق 289 1
30000578 احمد عبد الرحمن حسن سليمان 907 1
31001174 احمد عبد الرحمن عبد الرحمن غباشى 473 1
03001596 احمد عبد الرحمن عبد المعطى زايد 1048 1
30001237 احمد عبد العزيز عارف ھريدى 361 1
31003847 احمد عبد العزيز على اسماعيل 1005 1
02000921 احمد عبد القادر حسنين خليفه 16 1
30002038 احمد عبد لله لبيب السيد خليل 350 1
24001069 احمد عبد المجيد امين سليم 929 1
25000661 احمد عبد المنعم اسماعيل الحفناوى 1039 1
30001335 احمد عبده احمد المنوفى 699 1
31001197 احمد عبده محمد السيد 50 1
24000786 احمد عز الدين عباس حسين 943 1
24000619 احمد علام محمد حسين نجم 4 1
30000158 احمد على ابراھيم موسى 874 1
31003414 احمد على عبد الحميداسماعيل 180 1
03001964 احمد فؤاد احمد الدميرى 743 1
30000115 احمد فؤاد محمد ابراھيم متولى 759 1
24000494 احمد فارسموسى احمد 1057 1
30000862 احمد فتحى احمد الحرفه 810 1
24000441 احمد فرغلى حافظ فرغلى 532 1
30002401 احمد فكرى محمد شلبى حبلص 333 1
31000781 احمد محفوظ مرسى الدمنھورى 20 1
30000988 احمد محمد ابراھيم الفار 397 1
25000247 احمد محمد ابراھيم بدر 646 1
25001724 احمد محمد ابراھيم جبر 740 1
03002345 احمد محمد احمد عبدربه 70 1
25000840 احمد محمد احمد عريف 263 1
03000508 احمد محمد السيد محمد عبد المطلب 368 1
24001190 احمد محمد حرب عبد المعطى حسن 80 1
02000323 احمد محمد سيد احمد رميح 856 1
24000593 احمد محمد عبد الحميد 47 1
25000556 احمد محمد عبد العزيز محمد ابو احمد 433 1
25001567 احمد محمد عبد الغنى الزعويلى 817 1
31001332 احمد محمد عبد المجيد الخياط 892 1
02000425 احمد محمد عبد الھادى احمد السيد 710 1
02000546 احمد محمد عبده ابراھيم القاضى 656 1
25000930 احمد محمد على على شنب 564 1
02002325 احمد محمد فؤاد عامر 546 1
03000426 احمد محمد محمد محمودالصعيدى 353 1
02000690 احمد محمد محمود ابراھيم 540 1
25001303 احمد محمد محمود فيوض 850 1
25000843 احمد محمد مصطفى عبد الوھاب قمبر 921 1
30002091 احمد محمود احمد محمد المغربى 857 1
03001279 احمد محمود سليمان عبد الغنى خيال 582 1
30003046 احمد محمود شحاته سليمان 360 1
31001652 احمد محمود محمد محمود فرغلى 85 1
31001457 احمد مصطفى ابراھيم الشناوى 199 1
30002214 احمد مصطفى عبد المنعم العشماوى 712 1
30001726 احمد ممدوح احمد محمد حمدى 1053 1
24001212 احمد نجيب احمد فرج السيد 734 1
31002780 احمد نوح ابراھيم البلحى 84 1
22000149 احمد يوسف احمد يوسف 49 1
02001210 احمدمحمدعلى سلامه ادريس 398 1
24000309 ادھم سالم زاھر بلبع 51 1
02000922 اسلام احمد حموده محمد المرشدى 576 1
31001255 اسامه احمد ابراھيم ابراھيم عامر 751 1
03001024 اسامه السيد ابو زيد داود 742 1
25001760 اسامه سعد محمد داود 898 1
02001242 اسامه محمد ابراھيم قاسم 653 1
30000719 اسامه محمد على حسن 32 1
02001690 اسامه محمد فؤاد عباس 941 1
03002450 اسامه محمد محمود ابراھيم حميده 572 1
02001965 اسراء احمد اسماعيل حسن خليل 993 1
24000297 اسراء محمد حامد احمد يوسف 235 1
30000122 اسراء محمد عبد لله مصطفى 998 1
30002754 اسلام احمد مصطفى عطيه 17 1
30003039 اسلام سالم حسن محمد 704 1
03000018 اسماء احمد سلامه سليمان 780 1
30001041 اسماء كمال الدين محمد كامل الجمل 683 1
31001553 اسماعيل السعيد ابراھيم عبد السلام 137 1
25000790 اسماعيل السيد عقل ابوالحارث 845 1
24000310 اسماعيل عليوه اسماعيل عبد الحافظ 53 1
30002514 اسمت يوسف نجيب ابو العلا 706 1
31002230 اسمھان عبد الغنى عبد السلام ابراھيم 500 1
24001081 اسيه عبد الفتاح محمد ابو جلاله 152 1
02000398 اشرف ابراھيم ابو زيد ابراھيم 604 1
24000964 اشرف ارمانيوسميخائيل ارمانيوس 584 1
30001008 اشرف رمضان شربينى سليم الصعيدى 625 1
02001036 اشرف سمير حافظ السيد بسيونى 224 1
30000276 اشرف عبد الحميد رشاد عبد الحفيظ محمد 823 1
25000813 اشرف عبد العزيز عبد الجيد لامين 256 1
31002831 اشرف عبد العزيز على عبد العزيز 439 1
25000306 اشرف عبد المنعم ابراھيم نصره 141 1
03001975 اشرف على راجح حسانين 663 1
02002373 اشرف محمد سعيد محمد بسيونى 468 1
03000468 اشرف محمود ابراھيم ابوالسعود 393 1
30002282 اشرف مصطفى على العشرى 685 1
24000083 اشرف منير احمد بسيونى 205 1
30000964 اكرم احمد عبد الجواد القبطان 629 1
30000345 الاء محمد على على مصطفى عماره 159 1
30000237 الحسين محمد فوزى مصطفى ناصر 774 1
31000913 السعيد حسن حسن عبد لله 858 1
31002631 السعيد محمود مصطفى ابو شنب 312 1
30002238 السيد احمد السيد محمد 219 1
03000475 السيد احمد محمد الدھشورى 865 1
22000067 السيد السيد عبد السلام عبد الرسول 536 1
24000267 السيد سليم عبد العال محمد 776 1
31003869 السيد سيد احمد فتح لله سيد احمد 114 1
25000334 السيد عبد الرؤف ابراھيم الدكر 533 1
31000089 السيد عبد القوى السيد محمود 887 1
02001972 السيد غازى عبد الحليم محمد 854 1
30003505 السيد فتح لله محمد درباله 982 1
25001351 السيد مصطفى السيد محمد فرحات 435 1
31003638 السيده بدير شعبان احمد شرف 1061 1
31000414 الشاذلى عبد العزيز احمد الليثى 1060 1
03002016 الشحات حسين حسن الخواجه 10 1
31001222 الشوادفى عبد العزيز السيد سعد 785 1
31001498 الشيماء عنتر حسين الخولى 62 1
25001435 الفت حنفى محمود كحله 474 1
30001929 الفت سعيد عبد الفتاح البنا 299 1
23000083 الھام ابوزيد عثمان على عثمان 315 1
25001496 الھام حسين حسن شعلان 652 1
30000634 الھام محمود ذكى عبد العزيز 522 1
30002207 اليشع بدارى منصور عوض 486 1
02002167 امال ابراھيم محمد الحسينى 875 1
30002725 امال عبد العظيم ماضى محمد 913 1
24000614 امال محمد محمود ابراھيم 1069 1
31000534 امام شوقى اسماعيل امام 321 1
02001046 امانى البرنسمحمد محمد 956 1
30002259 امانى على محمد سلامه 156 1
03000400 امانى محمد عبد الستار السيد 643 1
30000683 امانى محمد عبد المجيد محمد بحبح 1043 1
24001468 امانى مصطفى كمال محمود 923 1
30000926 امجد مصطفى محمد محمد مليجى 914 1
03000529 امل توفيق محمد السيد احمد 450 1
30000786 امل حسين عبد الحميد الدسوقى 43 1
02001579 امل سعد محمد العشماوى 250 1
24000651 امل كامل حسن صدقه 999 1
02001804 امل محمود عثمان محمود احمد 962 1
02000735 امنيه محمد فتحى محمد اللقانى 259 1
30002534 امير محمد عبد الحميد عثمان 483 1
30001775 اميمه عبد الرسول محمد والى 882 1
03000410 انتصار ابراھيم ابراھيم دراز 220 1
02001391 انعام موسى عبد لله موسى 843 1
30001780 ايرينى منير فؤاد ميساك 281 1
03001053 ايزيس وھبه صليب يوسف 619 1
02000383 ايمان احمد حسين محمد 149 1
03001918 ايمان احمد محمد ابو الفتوح احمد 955 1
30001307 ايمان احمد محمد عراقى 108 1
30002307 ايمان صبرى احمد محمد نور 388 1
31001131 ايمان عبد الرحيم السيد على عبد القادر 126 1
38000288 ايمان عبد القادر ابو اليزيد عبد القادر 814 1
22000162 ايمان عبد القادر محمد عبد لله 151 1
02001783 ايمان عبد المنعم فوزى ربيع ابراھيم 1008 1
30002859 ايمان عزت سيد احمد 175 1
31000466 ايمان محفوظ مرسى الدمنھورى 680 1
30000361 ايمان محمد ابراھيم محمد عبد الھادى 218 1
31001168 ايمان محمد عبد المجيد احمد البنا 262 1
25000827 ايمان محمد عبد المنعم خليل 746 1
02002127 ايمن احمد مفتاح ابوبكر 11 1
24000251 ايمن طلعت عبد الرحمن نديم 171 1
30003106 ايمن عبد الحميد محمد محمد 694 1
14002235 ايمن عبد الصادق محمد فرغل 558 1
02002006 ايمن محمد محمد عمران 829 1
30002646 ايمن محمود احمد اسماعيل الزمرانى 602 1
30002803 ايناس ابراھيم امين البنا 364 1
31002222 ايناس محمد عبد القوى اسماعيل طاحون 138 1
03000243 ايه احمد ابراھيم حسن 325 1
30001269 ايه السيد عبد العزيز بدوى 380 1
30001380 ايھاب ابراھيم احمد السيد 773 1
22000290 ايھاب السيد امين مدكور 886 1
25000983 ايھاب رجب خليل ابراھيم سليمان 260 1
30002233 ايھاب طاھر ابراھيم ابورواش 386 1
25000671 ايھاب محمود عبد المنعم ابو دغيدى 214 1
30001542 ايھاب مصطفى محمد مصطفى محمود 174 1
30000573 ايوب علوانى عبد اللطيف علوانى 821 1
30002539 باسم جمال عبد الحميد سالم قريطم 700 1
30002111 بدر كامل محمد بدر 358 1
23000036 بدر محمود سيد شحاته 626 1
45006742 بدرالدين السيد بدرالدين عبد الحق 442 1
30000235 بدريه عبده محمود البرعى 647 1
31000158 بدير عبده على قاسم 1042 1
02000108 بسام محمد عاصم انور مناع 934 1
03002025 بسام محمد يسرى محمود احمد سلامه 400 1
31001859 بسمه السعيد محمد ابراھيم البحراوى 775 1
24000120 بسمه ايھاب محمد احمد وھدان 200 1
31000352 بسيونى السيد بسيونى الشناوى 767 1
03000731 بشير على محارب ميمور 459 1
31000594 بھاء سلامه على كلبوش 910 1
31000787 بھيه عبد الجواد عرفه محمد سالم 203 1
30001935 تامر متولى احمد محمد ابوالنصر 779 1
30003009 تامر محمود حسين خليل 534 1
31003876 تامر ميلاد عبده جبران 216 1
24001250 تحيه عبد الحميد خليل ابراھيم 233 1
30002549 ثابت الضمرانى محمدين عليو 813 1
03002146 ثروت احمد بخيت على 1017 1
30003190 ثروت موسى بخيت موسى 806 1
31001140 ثناء محمد حسين المستكاوى 55 1
02000297 ثناء محمد على بركات 494 1
30003195 جابر احمد ابراھيم النوام 42 1
25001621 جابر عبد الفضيل عبد العاطى حسن 502 1
30000847 جابر عبد المنعم محمد عبد المنعم 698 1
22000283 جابر على محمد احمد عيسى 697 1
24001271 جابر محمد احمد جسرو 926 1
02002088 جابر محمد السيد منصور 1012 1
03000251 جابر محمد عفيفى ابراھيم 163 1
30000244 جلال فكرى السيد السباعى 61 1
30000708 جمال الدين حامد محمود ھاشم 624 1
30002885 جمال السعيد متولى عبد المعطى 526 1
25000106 جمال انور شحاته عتمان 904 1
30002117 جمال عبدربه احمد الجبالى 105 1
25000997 جمال عبدربه محمد اسماعيل خزام 447 1
31003717 جمال فريد احمد الشيخ 954 1
31001291 جمعةالسعيد ابراھيم بسطويسى 689 1
25000867 جمعه عبد المقصود عبد البارى حميده 300 1
03001019 جمعه عسران محمد قاسم 143 1
25000057 جمعه محمد السيد 957 1
02000179 جيھان حسين احمد حسين 696 1
02001322 جيھان عبد الستار ناصف على شعيب 844 1
03000039 جيھان محمد زكى محمد 760 1
30000346 جيھان محمد سلامه محمد ابراھيم 479 1
24001231 حاتم سمير عبد المجيد فرحات 690 1
30002057 حاتم محمد حمدى شوشه 599 1
30001563 حازم اسامه عبد لله عطيه بدر 1022 1
30000398 حازم اشرف احمد فؤاد عبد الھادى 632 1
24000720 حازم حسن محمد سليمان 278 1
30003458 حازم محمد احمد عمر 677 1
31000901 حافظ محمود حافظ عيسوى 25 1
25000691 حامد عبد الھادى يونس عبد المجيد 944 1
24001487 حامد محمد مرسى حسين 952 1
30001925 حسام الدين محمد السيد احمد 938 1
02000795 حسام الدين محمود عبد العاطى 296 1
30000333 حسام حسن عبده حسن الدرشابى 341 1
03001693 حسام حسن على حسن المنوفى 363 1
03000431 حسام على عبد العزيز على مكى 535 1
25000756 حسام محمود محمد محمود المزيودى 705 1
18002495 حسام مسعد محمد البنا 733 1
03002375 حسن احمد غندور احمد 241 1
25000864 حسن السيد احمد عيسى 507 1
02000923 حسن حسن الامام سيد الاھل 877 1
02000990 حسن حنفى على حسن 635 1
30001099 حسن على حسن على الشيمى 460 1
25000369 حسن فرج مسعود فرج منصور 76 1
25000009 حسن كامل محمد عبد المجيد خليل 871 1
24000147 حسن محمد الصافى احمد 695 1
30002155 حسنى احمد عبد السلام الجويلى 872 1
03001574 حسنى سعد عبد اللطيف عبد الحميد 81 1
03000554 حسين سعد حسين العمروسى 984 1
03002515 حسين لطفى محمد حامد 976 1
30001217 حلمى السيد احمد مكاوى 988 1
03002045 حلمى عبد السلام احمد الفقى 376 1
03000520 حماده رشيد محمد احمد 135 1
02001218 حماده سليمان ابراھيم عرابى 973 1
31003769 حماده عبد الشافى حامد حرفوش 440 1
31001250 حماده عبد الموجود مصطفى حسن 401 1
30003076 حماده فؤاد صالح ورشان 766 1
25000971 حمدى عبد الغفار حسن ابوحسين 305 1
24001332 حمدى عبد اللطيف عرفه عبد المقصود 418 1
03000481 حمدى على احمد محمد 462 1
03000648 حميده انور ھاشم عبد المقصود 586 1
31001658 حنان حسين احمد خضر 641 1
02000187 حنان رمضان سيد درويش 194 1
02001240 حنان محمد حسن محمد التركى 747 1
30003259 حنان محمد على حسنين 9 1
30000641 حياه محمد محمد عوض 739 1
30000704 خالد ابوالحمد حسين سلام 579 1
25000235 خالد احمد عبد الحميد الشاعر 23 1
02001659 خالد المحمدى احمد مصطفى 1018 1
30003335 خالد توفيق سعد شحاته 531 1
24000711 خالد ثروت عبد العزيز رمضان 601 1
02002466 خالد حجازى محمد الصاوى راضى 68 1
02002594 خالد عبد الحليم محمد حسن 671 1
25000016 خالد عبد المنعم مبروك جوده 1041 1
30001838 خالد محمد رزق سليمان 339 1
03000565 خالد محمد سليمان احمد 56 1
02000832 خالد محمد محمد جاد الرب 702 1
30001039 خالد مسعد محمد احمد 722 1
24000321 خالدمحمد عبد الرحمن سلام 122 1
30001508 خليفه عبد العاطى على حتاته 1010 1
25001781 خليفه عوضمحمد فضل لله خليفه 936 1
31001085 خليفه كمال خليفه الشافعى 67 1
30001845 خميس احمد محمد عبد الوھاب 322 1
30002924 خميس عبده سعد عياد 567 1
30001293 خميس محمد حسن عوينات 919 1
15006529 خير اسماعيل على حجاج 411 1
30003066 داليا ابراھيم عبد القادر اسماعيل 298 1
31001727 داليا دسوقى احمد دسوقى ابو سكين 672 1
30001531 داليا محمد عبد المنعم زيدان ھلال 424 1
30000966 دريه ابراھيم ابراھيم الجندى 89 1
30002511 دعاء جابر عبده السيد 229 1
31000826 دعاء فوزى محمد حسنين 365 1
31003063 دنيا بسيونى احمد عبده 277 1
24001086 دولت ابو النصر حسن العبسى 731 1
24000335 دينا فتحى عبد السلام راغب 761 1
02000384 دينا محمد السيد قمبر 18 1
02000254 راجيه محمد على ابوزھره 244 1
30003372 راضى عبد الرازق سعيد العرجاوى 537 1
03001495 راضى عدلان عبد السلام عدلان 971 1
03001812 رامى رفعت رياضفانوس 893 1
02001216 رامى محمد نجيب محمدحسيب قراقيش 513 1
02001228 راندا شناوى محمد العمرى 980 1
30001032 راندا محمد حمدى عبد الحميد 404 1
30003223 رانيا محمد عبده على حباله 355 1
25000961 رانيه محمد الصافى عبد ربه 461 1
22000157 رباب شوقى سيد حسن حمزه 254 1
03000358 رجب جاد مرزوق محمد 463 1
24000502 رحاب لله محمد مجد الدين محمد السيد خاطر 903 1
02001307 رزق حنا اسحق جرجس 783 1
31000886 رشا عادل محمد ابراھيم الفواخرى 1068 1
03000424 رشيده بسيونى حسن المداح 1032 1
03001953 رشيده عبد الرؤف اسماعيل عامر 134 1
18001866 رضا السيد محمد الشربينى 429 1
03001404 رضا انور عبد الھادى عباده 1037 1
25000397 رضا حامد عبد الفتاح العزازى 1034 1
03000201 رضا شوقى شعبان عبد الغنى 280 1
25001345 رضا كمال متولى بكر 518 1
38000236 رضا محمد امين احمد عطالله 560 1
30001836 رضا منصور محمد عبد العال 666 1
30001027 رضوى بسيونى على محمد 164 1
31001966 رفعت عبد اللطيف عبد الحميد غريب 22 1
30000405 رقيه احمد محمد ابراھيم 556 1
31001604 رقيه محمد سلطان مغازى 14 1
03001653 رمضان خميسمحمد يوسف 1027 1
25001207 رمضان عبد المجيد محمود عبد اللا 542 1
25000248 رندا صبحى محمد صالح الانصارى 977 1
28004955 رنيا رزق اسماعيل شادى 179 1
22000156 روحيه السيد اليزيد البحر 344 1
03001291 روحيه محمود وھيب محمد 862 1
02001704 ريھام حسن مصطفى الرسول 648 1
25001468 ريھام سعيد محمود فرج راضى 953 1
18001489 زكريا ابراھيم رمضان البنا 54 1
02001530 زكريا عبد الحميد مصطفى بدر 255 1
30000904 زكى محمد زكى حواش 860 1
02002565 زھره على عبد الونيس ابراھيم 660 1
30002688 زينات عبد الغنى محمد عيسى 605 1
31002383 زينب احمد حسن السيد 721 1
31002554 زينب عبد اللاه بسيونى الشورى 466 1
03000429 زينب محمد عبد الرازق محمد 136 1
03000927 سامح احمد موسى محمد جويلى 606 1
30001856 سامح سمير عبد العاطى حسن 517 1
03000482 سامح عبد الفتاح عبد الفتاح ابو حسن 307 1
02002411 سامح عبد المنعم عبد الحميد البسيونى 377 1
30001116 سامر مصطفى محمد رزق على 29 1
30002290 سامى السعيد اسماعيل محمد جادلله 39 1
02000193 سامى حسين مصطفى حسين 968 1
03000546 سامى راغب على حميده 372 1
30002577 سامى عزمى حناوى عبد الملاك 897 1
30000120 سامى محمد السيد مصطفى 555 1
24001460 سامى محمد امام عمار 189 1
24000415 سامى محمد محمد جنيدى 375 1
30001006 سامى محمود عبد المحسن ابوالعطا 314 1
03000473 ساميه ابراھيم محمد دغيدى 989 1
02000211 سحر ابراھيم مختار احمد 807 1
03002371 سحر السيد احمد ابراھيم 284 1
31000497 سحر عبد اللطيف محمد عكاشه 119 1
25000014 سراج الدين كمال بيومى ابو علو 41 1
25000959 سعاد حنا مسيحه حنا 311 1
31000723 سعد ابراھيم محمد حشله 979 1
24000692 سعد الدين احمد طه سيد احمد 45 1
03001581 سعد الدين على محمد محمود حسنين 717 1
30000758 سعد السيد السيد حماده 3 1
03000696 سعد زغلول سعد مبروك 525 1
03001066 سعد شعبان ابراھيم احمد رضوان 588 1
23000124 سعد صالح سعد حسن 633 1
02000943 سعد عبد الجليل على عليوى 781 1
05009686 سعد عبد العزيز ابراھيم شلبى 191 1
25001574 سعد محمد ابراھيم القاضى 102 1
30000510 سعد محمد بكر عطا الغندور 490 1
02000618 سعديه محمد يسمحمود 456 1
03000656 سعيد ابراھيم سالم محمد شريف 621 1
02000244 سعيد احمد محمد محمد عوده 270 1
25000052 سعيد شعبان اسماعيل الغرباوى 832 1
25001668 سعيد عبد السلام عبد العال نوار 457 1
24000435 سعيد عبد العزيز محمود على 754 1
30000848 سعيد محمود حنفى محمود 279 1
30000009 سعيد مسعد عبد المغنى الدخميسى 594 1
22000179 سعيد ھوارى على جمعه 841 1
24000688 سعيدمختار عبد الغنى سلام 221 1
24000132 سلامه سيد احمد سليمان 1025 1
30003220 سلامه عبد الصبور عبد الحيى حزين 758 1
31003881 سلوى عبد العزيز على احمد ابوالمجد 901 1
25000443 سماح احمد عبد الحليم الطباخ 509 1
24000586 سماح سليم عبد الحميد زھران 790 1
02001534 سمر على احمد حسن بسيونى 417 1
03002453 سمر مجدى السيد شعبان النجار 639 1
30000287 سمير حواش عفيفى حواش 271 1
03000965 سمير سليمان فام مسعود 383 1
31000222 سمير عبد الفتاح محمد عبد الفتاح 748 1
03000999 سمير كمال محمد عبد العال 765 1
30002693 سمير محمد عبد الغنى محمد عماره 59 1
31001318 سمير محمد على عبد لله المغازى 808 1
25001381 سميره سعيد محمد الرصد 98 1
22000199 سميه السيد ابراھيم الھضيمى 385 1
02001566 سناء احمد على المزاتى 104 1
30002542 سھير حسين عبد الفتاح على 723 1
03001839 سھير عبد الفضيل محمود محمد 615 1
03001403 سھير عبد القوى احمد الكومى 169 1
24000189 سھيل سمير شحاته حسين 800 1
25001306 سوزان عبد السلام بسيونى ابو غنيمه 795 1
02000136 سوزى سيد محمد سيد الفاتح 166 1
03001686 سيف الدين حسن محمد السيد 881 1
25000329 شاديه محمد محمود عمر 967 1
03001236 شريف احمد على محمد عبد الحميد 580 1
24001044 شريف حسن عبد المعبود سليمان 612 1
31002819 شريف حسن على العطافى سالم شكر 1071 1
02002217 شريف عاطف شوقى فھيم 291 1
30002154 شريف عبد الحميد محمد سعد 2 1
30002367 شريف عبد العزيز عبد الحميد عبد الحميد 96 1
30001749 شريف فرج عبد اللطيف فرج 389 1
31000308 شريفه خليل احمد احمد البنا 306 1
21003916 شعبام محمود نعمان عبد الحميد 493 1
31003768 شعبان حسن قطب عبد العزيز 441 1
30003177 شعبان رمضان سلامه الغرباوى 512 1
03001205 شعبان ناجى السيد عامر 801 1
30002318 شيماء احمد حسنٮالسيد الغرباوى 410 1
02002537 شيماء جابر احمد على حماده 319 1
02000483 صلاح صدقى برعى منصور 74 1
03001121 صلاح محمد رمضان قنديل 1038 1
31001610 صلاح محمد عمر احمد ھيبه 997 1
03001694 صابر ابراھيم عبيد محمد 620 1
30002389 صابرين حسين عبد الحميد يوسف 184 1
02000312 صادق عبد الغنى سلطان حسين 455 1
03002017 صالح ادم ابو عجيله يحيى 79 1
31000606 صباح السعيد عبد العال بارومه 547 1
31002285 صبحى عبد الرؤوفالسيد ابو ضعن 888 1
25000709 صبرى جمال عبد العزيز احمد الخولى 125 1
25000682 صبرى عبد الغنى محمد بدر 202 1
02001379 صبرى على محمد على سلمان 347 1
02001029 صبرى محمد محمدى حسين 891 1
03002493 صفاء حسن حسن محمد رجب 524 1
24000106 صفاء عبد الرازق سعيد على 227 1
03000486 صفاء محمد محمد عمر عبد الباقى 1029 1
22000284 صفوت على محمد احمد عيسى 75 1
31003710 صلاح ابراھيم على عرفات 357 1
03002503 صلاح عبد الصبور محمد احمد 974 1
25000077 صلاح محمد السعيد احمد فرج 77 1
03002471 صلاح محمد الصغير عبد اللطيف حسن 113 1
03000545 ضياء الدين عبد الجليل خليفه ابوزامل 835 1
02002359 طارق اسماعيل عبد الكريم موسى 302 1
02000751 طارق السيد عبد الجواد السيد 985 1
02000621 طارق رمضان سليمان محمد ابراھيم 679 1
30002919 طارق عبد اللطيف حسين علاء الدين 478 1
03000805 طارق على نصر محمد 596 1
25000633 طارق كمال تكلا جرجس 945 1
30001874 طارق محمد فوزى عبد الرحمن حسن 590 1
31001682 طبيعه بدير شعبان احمد 557 1
03001934 طه فتحى السيد السيد مرعى 1050 1
31003735 طه محمد رجب حجر 57 1
30000450 طه محمد كمال احمد مصطفى 592 1
02002116 علاء الدين سليمان محمد جمال الدين 963 1
02000224 علاء جابر محمد عبد الرحيم 354 1
30003018 علاء سمير عبد الحق عبد لله 8 1
31003779 علاء صالح على عبد المجيد طمان 964 1
31000063 علاء صبحى عبد الجواد على شمس 228 1
03002057 علاء عبد الجواد عبد القوى عطالله 840 1
25000727 علاء على احمد ابراھيم 162 1
24000076 علاء عماد الدين عبد القادر محمد سراج 130 1
03001317 علاء كمال عباس طلبه 644 1
31003855 علاء محمد عبد ربه محمد محمود 432 1
31000047 عادل ابراھيم محمود نمور 150 1
03001457 عادل حامد محمد حمزه 796 1
30002235 عادل حسنى ابراھيم سليمان 940 1
02000628 عادل سعد الدين محمد حسن 987 1
25001635 عادل شحاته على زايد 147 1
24000733 عادل عبد الحميد احمد قاسم 381 1
25001025 عادل عبد اللطيف حسين علاء الدين 407 1
31000016 عادل محرم محمد ابراھيم 1062 1
03002041 عادل محمد احمد ھارون 1 1
02000440 عادل محمد الضوى عيد 15 1
02002540 عادل محمد شمندى عبد النعيم 868 1
30002907 عادل محمود عبد النبى ابراھيم غريب 1045 1
02000878 عادل نور الدين عسيرى موسى 1055 1
30003010 عاطف بسيونى محمد ابراھيم مرعى 193 1
02000750 عاطف عبد المنعم محمد محمد 338 1
48009644 عاطف عبد النعيم سالم محمد 144 1
25000696 عاطف مھدى محمود حمد 428 1
31003197 عامر قطب فتوح قطب 469 1
03000381 عامر ناصف ناجى عياد 167 1
02000554 عامرعبد الباسط على وديعه 117 1
30002082 عايده حسن متولى ابراھيم 855 1
30002184 عايده حسين عزت على شلبى 589 1
03000377 عايده محمد احمد محمد رشوان 28 1
02000828 عباس رشدى محمد عليمى 778 1
03000568 عبد الباسط توفيق مجلى المنفى 836 1
03000602 عبد الباسط عبد لله جاب لله صالح 786 1
03000016 عبد الباسط محمد عبد الباعث خليفه 419 1
30003443 عبد الجواد ابوبكر عبد العليم عبد الراضى 186 1
30003343 عبد الحكيم محمد احمد بدر 448 1
02002341 عبد الحليم رزق عوضسويف 1014 1
31002263 عبد الحليم فتحى على غالى 762 1
24001154 عبد الحميد ابراھيم ابراھيم شرف 737 1
03000500 عبد الحميد ابو المعارف عبد الحميد سند 487 1
30002103 عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد 452 1
03000395 عبد الحميد بسيونى عبد الحميد زايد 405 1
24000003 عبد الحميد حسن على عبده 769 1
03002104 عبد الحميد حلمى عبد الحميد خفاجى 248 1
31003840 عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد الشامى 252 1
02000563 عبد الحميد عبد العزيز رجب ابراھيم 420 1
25000098 عبد الحميد عبد الفضيل سلامه اسماعيل 390 1
31000348 عبد الحميد عبد الھادى عبد الغنى عجلان 811 1
31001294 عبد الحميد محمد عبد الحميد خطاب 37 1
31003674 عبد الحميد محمد عبد لله نوفل 472 1
25001087 عبد الحميد محمد مصطفى عبد السلام 327 1
03001540 عبد الحميد مرايف غالب واعر 581 1
03001415 عبد الرؤف محمد عبد الوؤف عبد الشافى 1028 1
03002530 عبد الرحمن بھاء الدين السيد محمد عباس 636 1
22000413 عبد الرحمن مجدى محمد عبد الكريم 93 1
02002351 عبد الرحمن محمد المرسى عبد العاطى 402 1
02000047 عبد الرزاق ابراھيم فؤاد يوسف 413 1
31002192 عبد الستار محمد عبد الستار السيد الشرقاو 870 1
25001549 عبد العاطى على عبد العاطى محروس 645 1
30001632 عبد العال الشحات محمد عبد العال 320 1
30001134 عبد العزيز ابراھيم عبد العزيز عامر 146 1
31000875 عبد العزيز فھمى عبد العزيز محمد ابراھيم 212 1
25000901 عبد العزيز يسن عبد العزيز دعبس 566 1
31001384 عبد الفتاح على عطيه على شبكه 225 1
30002007 عبد القادر احمد محمد رشوان 638 1
02000947 عبد القوٮعلى مصطفى المصرى 109 1
03000682 عبد الكريم محمد احمد عبد الرازق 423 1
03000097 عبد اللاه الثعلب عبد العلى حسن 208 1
31000904 عبد اللاه عاطف محمود ابراھيم 1051 1
31001615 عبد اللطيف احمد عبده عواد 170 1
31001153 عبد لله بدير شحاته عبد ربه 283 1
03000349 عبد لله عبد الرحمن على السقا 449 1
02000576 عبد لله كيلانى ابراھيم دراز 508 1
31000178 عبد المنعم حسن حسن الدكش 258 1
03000610 عبد الناصر محمد احمد محمد سليمان 213 1
31000084 عبير احمد محمود عبد النبى 549 1
31000957 عبير محمد المھدى حامد خليل 406 1
30003048 عدلى حسن على حسن القاضى 749 1
31001216 عرفه محمد ابراھيم نافع 242 1
30003020 عز الدين السيد عز الدين محمد 176 1
30001029 عزت احمد عبد لله عثمان 129 1
03000101 عزه ابراھيم محمود العسال 931 1
03001664 عزه اسماعيل بدوى اسماعيل 145 1
30001442 عزه عبد العاطى احمد ابومسلم 833 1
31001923 عزه عبد النبى بيومى البنا 900 1
30001892 عزيزه حنفى رفاعى احمد 686 1
24001465 عزيزه مرسى السيد يونس 52 1
30001454 عسوى محمد ابراھيم عسوى الشاذلى 188 1
30000501 عصام احمد عبد المطلب محمد 392 1
30001388 عصام خيرى عبد الحميد السمدونى 772 1
24001170 عصام سليمان على سليمان 198 1
25000342 عصام عبد المنعم حامد مھنا 966 1
30000861 عطيات محمد احمد محمود معروف 932 1
26001716 عطيه احمد محمد زيتون 642 1
31000662 عطيه احمد محمد يونس 827 1
31001736 عفت عبد المطلب على عمر 816 1
30002617 علاء الدين خليل ابراھيم عيسى 842 1
02001362 علاء عبد المنعم محمد احمد 792 1
31000244 علاء فتوح ابراھيم على الففلول 675 1
03000720 على ابو طالب نصر ابو طالب 217 1
24000573 على السيد على متولى 782 1
30001747 على جلال على كاشف 637 1
31002731 على جابر درويش الشرخ 1065 1
25001626 على حامد عبد العزيز ابواحمد 26 1
30001170 على عبد الفتاح على العريضه 304 1
03001627 على عبد اللطيف حماد على 763 1
30000840 على عبد المنعم سيد احمد اشلله 155 1
31002989 على عطيه جاب لله محمد القزمازى 732 1
31001542 على على الصاوى عيد 436 1
30001443 على فكرى على فتح لله 201 1
03000614 على محمد على عبد المجيد 902 1
22000113 على محمدمحمد مصطفى 491 1
31002591 عليه عبد الغفار محمد عبد الغفار 1013 1
02000271 عماد سليمان محفوظ سليمان 937 1
03000968 عماد سمير سليمان فام 115 1
30003225 عماد عبد المنعم محمد عبد الحق الشرقاوى 609 1
30001404 عماد محمد فوزى عبد الرحمن 148 1
02001067 عمرو احمد توفيق خليفه محمد توفيق 793 1
30002828 عمرو حامد امين حامد 610 1
31001360 عمرو عبد الخالق احمد الشراكى 183 1
30001207 عمرو عدلى عبد لله محمد حسن 622 1
30000915 عمرو على على احمد ناجى 318 1
30002923 عمرو محمد احمد فايز 343 1
02000045 عواطف احمد على احمد عطا لله 545 1
30001594 عواطف عبد لله محمد القليوبى 659 1
24001476 عواطف مصطفى عبد العزيز ناصف 275 1
31003408 عونى فتحى عبد الھادى ابراھيم 292 1
02001839 عيد محمد عيد شريف 1052 1
02002229 عيسى حلمى محمد محمد الشيخ 950 1
30003077 عيشه احمد حسن على 784 1
26002837 عيشه زكى حسبو ابوالعنين 153 1
03001410 غازى على غازى نعيم 92 1
31000684 فؤاد خليل احمد ابو ليله 727 1
24001113 فؤاد محمود فؤاد عبد الرزاق 849 1
24001182 فاروق فؤاد محمد حسن القيم 1067 1
24000241 فاطمه عبد الباسط احمد الجندى 453 1
24000331 فاطمه فريد يوسف حسن 539 1
31000600 فاطمه محمد جاد النويھى 667 1
25001176 فاطمه محمد محمود ابراھيم داغر 511 1
25000675 فاطمه محمود عبد الجواد يوسف 240 1
30001635 فاطمھعبد العال عبد الرحمن عبد الفضيل 728 1
03000909 فايزه احمد ابراھيم على 470 1
24000561 فايزه عبد العليم محمد محمد 559 1
03001396 فايزه محمد عوضعلام 323 1
25001688 فتح لله ابراھيم فتح لله عوض 628 1
25000992 فتح لله عبد الحميد فتح لله بدر 949 1
25000941 فتحى جمعه سعد ابو حسين 352 1
03000213 فتحى عبد لله عمران ابراھيم عمران 720 1
31001489 فتحى محمد محمد ابراھيم 369 1
24001241 فتحيه صابر ابراھيم العدوى 48 1
25001178 فتيانى عبد المنعم عبد اللطيف محمد 757 1
30002222 فريده حسن ھارون رويزق 95 1
03002088 فوزى محمد عفيفى بسيونى عيشه 266 1
31001917 فوزيه احمد قطب الصردى 332 1
03001820 فوزيه صبحى محمد عبد الفتاح المغربى 1020 1
02001206 فوزيه عبد الرحمن على عبد العال 310 1
03002091 فيروز احمد محمد عبد العال 451 1
25000333 كامل حسن محمد عيد 846 1
03002087 كامل محمود عبد العزيز حرفوش 799 1
30001184 كريم احمد عبد العليم احمد فايد 890 1
24001335 كريم سالم امين سالم يوسف 738 1
03001911 كريم محمد عبد الرحمن قطب 791 1
24000624 كريم محمد عبد الغنى حسنين وھبه 692 1
24000006 كريم محمود السيد محمود عبد العال 880 1
03002509 كريمه سعيد فھمى ساريه 595 1
24000979 كوثر عبد الراضى عسران اسماعيل 103 1
25001063 كيرلس عماد نجيب مسيحه ميخائيل 895 1
30000217 لمياء احمد متولى ابراھيم 515 1
25000175 لمياء اسماعيل على طايع 425 1
03002553 لمياء امين محمد محمد نعينع 427 1
30000681 لمياء ممدوح عبد الرازق النھطاوى 725 1
24001179 ليلى طاھر حسن شرابيه 992 1
30002772 ليلى عبد الغنى محمد غراف 948 1
03000489 مؤمن عبد الفتاح محمد مسعود عبد الرازق 569 1
30002623 مؤمن على كمال الدين على احمد 215 1
03001502 ماجد اليشع فيلبس عبد المسيح 482 1
02001892 ماجده صادق جرجس سيدھم 120 1
02000907 ماجده محمد احمد محمد نور 471 1
02000733 مارى عبد الرحمن احمد حسن 593 1
24000418 ماھر صبحى اسكندر سيحه 379 1
30000539 ماھر فاروق السيد عبد الحافظ 820 1
24000323 مبروك حسن عبد الرازق القصبى 264 1
31001641 مجدى السيد محمد يوسف سرور ھاشم 884 1
30002867 مجدى عبد الرازق محمد ناصر 196 1
02000156 مجدى عبد العزيز عبد الجواد السواسانى 97 1
02000695 مجدى عبد لله على الفقى 313 1
03001413 مجدى عمر عيسوى محمود دبوس 326 1
24001289 مجدى فاروق احمد حسين 209 1
30002918 مجدى فھمى محمد ابو زيد 1031 1
24000479 مجدى فھيم حامد سعيد 894 1
03002263 مجدى محمد على محمد 777 1
31000585 مجدى محمد موسى سالم 822 1
30002125 مجدى محمود محمد تاج الدين 324 1
31003880 محسن السيد طه السيد 316 1
30000160 محسن حسن على حسن زايد 454 1
30001955 محمد ابراھيم احمد ابراھيم الشنوانى 290 1
02000520 محمد ابراھيم احمد عثمان 611 1
03000363 محمد ابراھيم الشربينى عبد الھادى 268 1
03001071 محمد ابراھيم راضى اسماعيل عبد الرحمن 391 1
31001190 محمد ابراھيم على فايد 716 1
25000362 محمد ابو الفتوح احمد يوسف 434 1
25000265 محمد ابو الفتوح يوسف الخميسى 495 1
30001744 محمد ابو المجد ابو زيد سليمان 1036 1
02002110 محمد ابوالعلا احمد محمد سويلم 885 1
30000955 محمد احمد احمد فتيحه 678 1
23000033 محمد احمد الديب الديب 1006 1
03001037 محمد احمد بخيت محمد 650 1
30003486 محمد احمد حجازى الزھرى 477 1
31000745 محمد احمد طلب خضر 550 1
25000242 محمد احمد عبد لله الديب 351 1
22000163 محمد احمد على محمد 330 1
30002441 محمد احمد غريب احمد 226 1
02001516 محمد احمد محمد عبدربه 1009 1
31003413 محمد احمد محمود كامل 272 1
02000952 محمد احمد محمود يوسف 444 1
03001800 محمد احمد مرسى على 86 1
03001583 محمد البدرى سليم سعدون 396 1
03000167 محمد السيد احمد حلاوه 346 1
30001378 محمد السيد محمود على احمد 573 1
02000847 محمد الصديق سعد محمد صديق خليل 553 1
24000597 محمد بسيونى السيد بسيونى 195 1
30001968 محمد جابر ابراھيم محمد 631 1
02000928 محمد جابر فتح لله محمد 288 1
31001079 محمد جلال قطب محمد المزين 583 1
24000057 محمد جلال محمد العشماوى 565 1
03000928 محمد جمال محمد الشافعى 607 1
03001091 محمد جمال محمد على يوسف 370 1
02002126 محمد حافظ عبد لله الخشن 574 1
668 1
ارجوكم ايفيدونى نتيجة برج العرب الاسكندرية
ماهو الميعاد المحدد بالضبط للنتيجة علشان لو ربنا سهل ان شاء الله هانعوذ الفلوس ال 75% فعايزين نعمل حسابنا ياجماعه
عايز اعرف اسماء الفائزين بقرعة اراضي مدينة برج العرب الجديدة 9-1-2012
شكرا لكم على المجهود
هى النتيجة هتظهر على النت امتة
شكرا لمجهودكم الرائع
دينا هى النتيجة دى بتاعت بلرج العرب… و لو هى مش هم 400 اسم ؟
هى النتايج كلها طلعت ماعدا برج العرب يعنى ولا اية ؟ يا جماعة لو مش هتطلع النهاردة قولوا عشان عندى امتحاااااااااااااااااااان
Thanks DINA good job
اريد معرفة نتيجة القرعة
مفيش فايده
عايزاعرف النتيجه يا جماعه ايه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عايز اعرف النتيجه
اى خدمة يا جماعة هى دى الاسماء الفائزة ولكن ينقصها اسمين وهى منقولة عن الحضور
1. احمد السيد سليمان
2. هبه عبد الموجود محمد
3. وليد محمد لطفى محمد سعد
4. ايمن محمد حسن على
5. محمود محمود عبد السميع الجد
6. ابو الجود محمود محمد حسن
7. سهيله
8. زغلول عبد القوى محمد
9. احمد حسين عبد الجواد الصاحى
10. رحاب محمود شرف
11. علاء محمد سيد احمد سليمان
12. شهدى ايوب صالح على حسن عدوى
13. صالح حسن احمد عدوى
14. عصام محمد احمد رفاعى
15. ايهاب فتحى ابراهيم المغربى
16. محمد ابراهيم عبد الحميد يوسف
17. محمد عبد السلام عبد العزيز محمد
18. ايمان زكريا رياض
19. طارق محمد حافظ محمد
20. شيخ العرب عبد العزيز محمد
21. عيد حلمى محمد شحاته
22. عمرو محمد عيسى على
23. احمد عبد العزيز محمد
24. سعيد عبد الرحيم لحافظ
25. فاطمه ابراهيم ابراهيم
26. احمد فاروق احمد ابو سعده
27. انوار عبد الحميد الموجى
28. عادل محمد محمد المغربى
29. احمد السيد مصطفى عبد الله
30. سامى رمضان السيد
31. مسعوده السيد محمد السيد
32. حسام عبد الرازق صالح
33. نجاه عبده درويش ابو مصطفى
34. علاء طه عبد الفتاح عبد اللطيف
35. سعيد متولى محمد متولى
36. محمد جابر عبد اللطيف محمد
37. محمد احمد محمد محمود
38. فاطمه عوض عبد المولى
39. وفاء عبد العزيز احمد ناجى
40. طارق يونس عوض موسى
41. حمدى عبد الزين بريك
42. عبير عبد الرحمن عبد الحليم
43. محمد بدرى محمد احمد عويس
44. محمد جلال عبد الشافى
45. سمر عبد الحميد العوضى
46. عائشه احمد محمد
47. مدحت اسماعيل احمد
48. محمد احمد محمد خليل
49. احمد مصطفى العسوى
50. امل محمد محمد حجازى
51. سماح فاروق احمد
52. احمد عبد النبى عبد الله
53. محمد صبحى محمد عيسى
54. عبير احمد توفيق احمد
55. اسامه صلاح احمد نصار
56. امين احمد محمد يونس
57. امال يوسف ابراهيم
58. هيثم امين العيسوى
59. نفين محمد محمود السيد
60. حسين عبد المنعم
61. شيماء يسرى محمد السعيد
62. جمال الدين محمد محمود
63. محمد امين حامد
64. محمود عبد اللطيف محمود
65. موغازى محمد محمد
66. شربات احمد حسين
67. خاد مسعد عبد العزيز
68. محمد محمد حسنى
69. شفاء حمزه
70. محمد اسماعيل محمد
71. حلمى محمد
72. رشدان
73. مى جمال الدين خليفه
74. عمار ماهر احمد
75. ايهاب ابراهيم عبد الحميد
76. اشرف هديه
77. عبد السلام هيبه
78. مجدى السيد عبد السلام
79. عرابى عوض حامد
80. محمد عبد الجواد يوسف
81. عايده رفاعى ابراهيم
82. محمد سعيد
83. اسلام محمد فتحى
84. اسلام محمد امين
85. شحاته سعيد سعد
86. ايناس قطب عمران
87. عماد صبحى السيد
88. رضا ماركوس
89. حازم فرحات
90. احمد رمضان السيد
91. ناديه السيد
92. عمرو حسن عبده
93. بسيونى عنتر بسيونى
94. خالد ابراهيم محمد
95. عبد الحميد عزت مصطفى
96. كريم عبد اللله محمد
97. محمد حسن خليل دسوقى
98. عاطف احمد جاد المولى
99. ابراهيم احم ابراهيم
100. سالم عبد الهادى سالم
101. احمد مصطفى ابراهيم
102. محفوظ ابراهيم عبد الرحمن
103. محمد سعيد مرسى على
104. ليليى حسنى محمد كامل
105. ممدوح ابراهيم محمود
106. حسام الدين السيد ابراهيم
107. ابراهيم عادل عطيطو
108. سلوى مدنى محمود سالم
109. شريف محمد السيد
110. هاشم ابراهيم على
111. محمد ابراهيم محمد جبريل
112. ماهر محمد عبد الله
113. محمد على حسن
114. الزهراء محمد محمد مصطفى
115. مجدى محروس السيد
116. اسامة محمود قطب
117. احمد ابراهيم مصطفى
118. احمد سمير عبد العاطى
119. طارق كامل عمر سليمان
120. احمد فرج محمد اسماعيل
121. ايهاب السيد عرفان
122. فادية مصطفى احمد
123. حسين احمد عبد المجيد
124. السيد محمود السيد القزاز
125. مجدى نعمان حسن
126. امل محمود براهيم فودة
127. عفاف نعيم متريوس
128. طة عبد الستار
129. محمد عبد الوهاب قطب
130. وائل ابراهيم محمد محمد
131. محمد محمد ابراهيم الجميل
132. زينب
133. عماد ثروت فتحى
134. هلال عبد العزيز هلال
135. وجيه شاكر صادق ميخائيل
136. هانى محمد يحى المرشدى
137. محمد فتحى يوسف عبد العاطى
138. مروه محمود احمد
139. دعاء عاطف عبد الحليم
140. اسلام محمد
141. مصطفى حسن احمد محمود
142. ياسر احمد الفيومى
143. علاء مصطفى كامل متولى
144. محمود رجب سعد ابراهيم
145. على مصطفى العشرى
146. محمد عبد النى سعد
147. محمد عبدالله محمد عبدالله
148. محمد احمد ابراهيم
149. هاشم محمد حسين
150. مختار محمد غازى
151. مدحت محمود محمد
152. محمد عطية عبد الرحمن
153. حمدى الحسنى رمضان
154. ابراهيم ابو اليزيد مصطفى
155. ياسين محمد ياسين
156. احمد سلامة متولى
157. ابراهيم احمد
158. محمد اخمد جمال
159. حبشى مصطفى حسن
160. محمد صلاح السيد
161. شعبان ناجى عطيفى
162. محمد محمود ابراهيم
163. محمد محمد السعيد
164. سعيدة مصطفى مرسى
165. ابراهيم محمد امين مصطفى
166. احمد عبادة على
167. محمد كامل عبد النبى
168. جمال مرسى محمد السعدنى
169. ماهر لطفى زكريا
170. ليلى عبد المجيد على موسى
171. مصطفى على عبد الهادى
172. محمد اسماعيل قمر
173. محمد احمد ابو زيد
174. عاطف جلال بلال
175. عبيد عبد العاطى
176. مجدى جلال حسن
177. رانيا مرسى خليل
178. فتحى سليمان مجاهد
179. سعيد عباس حسين
180. هانى ابراهيم محمد
181. بهيرة ة حسنى حسين سيد
182. طارق عبدج الفتاح
183. عبد الباسط حمودة
184. محمد مختار محمد
185. هشام احمد عبد الحميد
186. عمر مجدى مظهر
187. محمد ابراهيم على
188. شيرين مبارك
189. اسراء محمود خليل
190. عبد المقصود فرحات
191. اشرف عوض سيف النصر
192. ايمن محمد عرفان
193. نادر نجيب السيد
194. مصباح خضر
195. خالد سعد محمد
196. ماهر محمد عبد الرحمن
197. محسن محمد خليل
198. محمد خالد على مرسى
199. عبد الرحمن فوزى محمد
200. محمد شفيق السباعى
201. محمود زكى ابراهيم
202. محمود عبد الحميد محمود
203. السيد احمد عميره
204. وحيد شفيق جمعه
205. محمد حامد محمود
206. رفيق رفيق فؤاد عبدالله
207. محمود موحمود عزب
208. السيد مسعود على
209. هانى فتح الله شحاتة
210. احمد عبد المنعم جاب الله
211. ايهاب ابراهيم حسن كامل
212. هشام محمد عبد الجواد
213. شاكر زكى عبدالمجيد
214. محمد حسين احمد النجار
215. اسامة احمد محمد
216. احمد حنفى محمود
217. محمد احمد طة السيد
218. هدى احمد محمد
219. امير زكريا عبد النور
220. عبدالله مصباح ابراهيم
221. امين عبدالله امين زويل
222. زينب عبد العواض هدايا
223. قطب سليم عبد السلام
224. اشرف اسماعيل سلامة
225. فاتن محمد عبد الحميد
226. كريمان عبد الكريم محمد
227. عمرو محمد سعد
228. عماد الحسينى حسنى
229. عبد الحميد عبد الشافى
230. عبد الناصر ابراهيم
231. السيد ابراهيم عوض
232. عادل محمد محمد اسماعيل
233. نبيل كامل عوض
234. فتحى محمد الشيخ
235. محمد جمعه حجازى
236. منصور حامد عوض
237. منار احمد عبد المجيد
238. منيب عامر عباس
239. عادل محمد حسن
240. محمد رمضان عبدالله فرج
241. محمد عادل لاعبد السلام
242. احمد احمد على حسن
243. ماهيتاب السيد متولى
244. عمرومحمد محمود يونس
245. دعاء عارف سليم
246. ياسر محمد عبد العاطى
247. حنان محمد احمد محمد
248. عبد القادر محمد عبد القادر
249. مأمون ابو الجد مأمون
250. علاء ابراهيم ابراهيم
251. مصطفى سعيد السيد
252. هانى محى الدين
253. مصطفى فتحى ابو سريع
254. افكار محمود محمد الرفاعى
255. محمد عبد الله عبد القادر
256. رضا رشاد نعين
257. ناجى سلامه تكلا
258. عادل سيد محمد ابراهيم
259. طاهر محمد عبد المقصود
260. رامى السيد احمد موسى
261. محمد صبرى محمد شعبان
262. مايكل عبده يوسف
263. هيام احمد فؤاد يوسف
264. احمد فكرى محمود على
265. محمد كمال على
266. وحيد محمد صلاح
267. شريف نوفل
268. محمد سعد حافظ
269. اسلام مجدى احمد
270. محمد حسن محمد عبد العزيز
271. مراجع حامد منصور
272. امال محمود درويش
273. احمد نور الدين
274. ناديه اسماعيل الحضرى
275. زكريا محمد على زايد
276. رامى رمضان
277. ايمن عبد الحميد محمد
278. عماد الدين عبد الحميد
279. ايمان احمد محمد
280. ديه ابراهيم
281. هانى السيد الجوهرى
282. محمد على احمد منصور
283. فرج فتحى عوض
284. هانى محمد فؤاد الشناوى
285. ابو السعود سعد
286. عزه السيد محمد المصرى
287. لبنى محمد عبد الحفيظ
288. حنفى محمود
289. رمضان سامى سلطان
290. فتوح عبد السلام
291. مرزوق احمد محمد
292. دينا محى الدين
293. ايمن ابو النصر محمد
294. رشاد محمد نوار
295. كمال محمد سالم
296. شريف احمد
297. محمود محمد احمد الزيات
298. مرفت شعبان
299. كريم الدين نشات
300. نادر رمضان
301. رحاب احمد
302. محمد احمد عبد اللطيف
303. عماد صبحى جرجس
304. سعيد عبد الغنى
305. محمد عبد الحليم محمد
306. هانى عبد محمد
307. على السيد على
308. لطفى كامل محمود الشريف
309. هند عنتر سعد
310. امل عبد المقصود
311. احمد محمد سالم
312. ضياء محمد المتولى
313. عاصم محمود محمد
314. سمر سعيد ايوب
315. عرفه جاد الله
316. شاكر عبد العاطى
317. خالد عبد السلام
318. حنين محمود محى الدين
319. احمد محمود حداد
320. نبيل مفيد عبد الرحمن
321. صلاح
322. فايزه احمد مطاوع
323. حسن محمد حسن
324. سعد ظريف
325. احمد مجدى سالم
326. اسماء محمد السيد
327. خميس رجب احمد
328. عطيه عطيه
329. سها محمد السعيد
330. عصام السيد محمد على
331. عصام السيد محمد على
332. فتحى احمد محمد
333. محمد احمد اسماعيل
334. صدقه محمد عبد الله
335. حنان ابراهيم
336. ياسر صالح يوسف
337. سميه محمود عبد اللطيف
338. سمير عبد العاطى
339. نعمه عباس محمد
340. حسام محمد عبد العزيز
341. ماجده عبد اللطيف
342. محمود حسن محمد
343. محمد عبد السلام
344. يسرى رشاد محمد
345. محمود محمد السعيد
346. ايمن محمود امين
347. احمد عاطف
348. منى السيد حسن
349. فرج منصور
350. احمد حمزه محمد على
351. حسين محمد عبد العزيز
352. محمد عبد الفتاح محمد مسعود
Just we need the Names بالعربى مين المسئول لمعرفة النتيجة والأسماء عن طريق نت مش ممكن يا شباب كل الصعوبة لمعرفة النتيجة مطلبناش طلوعهم للقمر …..ده غير مقبول…مواطن عادى جدا باطالب باقل الحقوق
انا عاوز النتيجه للفائزين فى مدينة برج العرب لللآ سكندريه
لو سمحتو هى النتيجة بتاعة قرعة 24/11/2011برج العرب ظهرت ولا لا أرجوكو فيدونى أفادكم الله اليوم 10/1/2012وشكرا ليكو
نشكر مجهودكم وياريت حد يقولنا نتيجه قرعه أراضى برج العرب هتظهر النهارده ولا لا . شكرا
النتجة يا رجالة مفيش اي اخبار؟
شكراً جزيلاً
يا ناس النتيجة فييييييييييييييييين أنا شربت 22 فنجان قهوة و مستني النتيجة تظهر و مش هنام الا لما أكسب الارض دي أنا بحذركم جميعا !!!!!!؟؟؟؟؟؟!!!
مشكورين علي المجهود
الله يكرمكم النتيجه فى اسرع وقت لان احنا خلاص حنبييييض.
هى النتيجه جتبقه على النت امته ياريت حد يفيدنى بليز
يا رب سهل
i wish to win
جهد مشكور