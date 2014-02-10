نتائج كلية تجارة جامعة القاهرة

نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2017

نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة

اعلن مكتب شئون الطلاب بالجامعة انه خلال هذا الاسبوع سوف تعلن نتائج كلية التجارة جامعة القاهرة ولكن لن تظهر نتيجة كلية التجارة في جامعة القاهرة لجميع الفرق : الفرقة الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الفرقة الرابعة  ، وكذلك نتائج كيلة تجارة جامعة القاهرة  للتعليم المفتوح بوقت واحد التي من المزمع ان تظهر بوقت لاحق.

وبامكان الطلاب الان معرفة نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2017 الترم الاول او الثاني للتعليم المفتوح من خلال موقع نتائج امتحانات كلية التجارة لجامعة القاهرة وهو نفسه الخاص بعرض نتائج جميع الاقسام اضغط على الرابط التالي وشاهد درجات نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة بالاسم و برقم الجلوس الان بالغضط على هذا الرابط المختصر

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موقع نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2017 نتائج جميع الفرق الان

10/02/2014 506 تعليق نتائج جامعة القاهرة , , , , , , , , , , , ,
506 comments
  1. هيثم مسِتْوَرَ ْعلُيَ احُمٌدِ 02/10/2017 21:22 -

    ُهيَثُمٌ مٌسِتْوَرَ الُمٌسِتْوَيَ الُرَابّْع ادِارَةِ اْعمٌالُ

  2. هيثم مسِتْوَرَ ْعلُيَ احُمٌدِ 02/10/2017 21:21 -

    جْمٌيَلُ

  3. Abdallah gamal 11/09/2017 11:01 -

    لو سمحتوا عاوز نتيجة الاسم ده
    نفيسه رضا حسن الصبروت

  4. احمد على مصطفى عبداللطيف 28/07/2017 02:05 -

    اريد نتيجه الطالب
    احمد على مصطفى عبداللطيف بخيت
    الفرقه الاولى انتساب

  5. مازن قزافي اسماعيل عبدالله 25/07/2017 20:50 -

    لو سمحتوا ابعتو لي النتيجة بسرعة

  6. امل مصطفى سعد مصطفى 12/07/2017 06:21 -

    انا اسمى امل مصطفى سعد مصطفى فى الفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة القاهرة قسم ادارة الاعمال ده رقم جلوس 440082 لو سمحتوا عاوزة النتيجة الترم الثانى بسرعة ضرورى ده البريد الالكتورنى بتاعى

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