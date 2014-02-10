نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس 2017



مصريات – عين شمس – كتبت هدى فوزي: تم اعتماد نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس للعام الدراسي 2016- 2017 لكل من قسم ادارة الاعمال – محاسبة – حاسب الي عربي انجليزي او فرنسي ووضع نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس الخاصة بكل الفرق من الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة انتظام او انتساب.

تقدر تعرف نتائج امتحانات كلية التجارة جامعة عين شمس انتساب وانتظام 2017 بما فيها نتائج الطلاب بقسم التعليم المفتوح من ذات الموقع بس من خلال كتابة رقم الجلوس بالمكان المخصص، بعد ما تختار قسمك وتحديد الفرقة اللي انت منها بعد الضغط على اللينك المختصر ده >>>> http://result.shams.edu.eg/Comm.aspx



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نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس 2017 نتائج فرنسي عربي انجليزي