نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس 2017 نتائج فرنسي عربي انجليزي

نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس 2017
مصريات – عين شمس – كتبت هدى فوزي: تم اعتماد نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس للعام الدراسي 2016- 2017 لكل من قسم ادارة الاعمال – محاسبة – حاسب الي عربي انجليزي او فرنسي ووضع نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس الخاصة بكل الفرق من الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة انتظام او انتساب.
تقدر تعرف نتائج امتحانات كلية التجارة جامعة عين شمس انتساب وانتظام 2017 بما فيها نتائج الطلاب بقسم التعليم المفتوح من ذات الموقع بس من خلال كتابة رقم الجلوس بالمكان المخصص، بعد ما تختار قسمك وتحديد الفرقة اللي انت منها بعد الضغط على اللينك المختصر ده >>>> http://result.shams.edu.eg/Comm.aspx
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مجموعة 2 القسم عربى رقم الجلوس 26217
شريف محمد سليم اولي انتظام
رقم الجلوس 2810
الفقة الثالثة عربى 34227
نتيجة تجارة عين شمس الفرقة الثالثة عربى – رقم الجلوس-34277-
الاسم- نوال سيد عبد السلام زكى
اولي حقوق انتساب جامعه عين شمس اعرف النتيجه ازاي؟
اسمي محمد مبروك مصطفي
ممكن النتيجه رابعه محاسبه
مي عطا شحات
الفرقه الثانيه
رقم الجلوس 23612
كلية التجاره جامعة عين شمس
انا عايزه اعرف نتيجه كليه تجاره الفرقه الاوله انتساب
رقم الجلوس 53356
أنا ف أولى انتساب أعرف النتيجة إزاى؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ازاي الدكاترة بتصلح الاختبارات بالظلم ده وسايبنها حرااااااام عليكم .. امتحانات صعبه وتصحيح ظاااااااالم ومفيش حد بيسأل .. اتقوا الله يا ناس عندكم اولاد
متى نتيجة الفرقة الاولى تجارة انجلش عين شمس
رقم الجلوس585
طالبة الفرقة الاولى انتظام وعاوزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 5956
اناعايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 22026
انا اسمى محمود السيد عبد الفتاح فرقه ثالثه عاوز اعرف نتيجتى
عاوز اعرف نتيجه ابنتي والاسم / هدير حسن محمد حسن رقم الجلوس 62527 الفرقه الثانيه كليه التجارة جامعه عين شمس 2015
عاوز اعرف نتيجه ابنتي والاسم/ هدير حسن محمد حسن
الفرقه الثانيه انتساب كليه التجارة جامعه عين شمس لعام 2015
شعبة كلية تجارة رابعة تانى رقم الجلوس 43063
امكانيه او شروط التحاق ثانويه ازهريه بكليه تجاره انجلش عين شمس ؟؟
انا نفسي اعرف نتيجتي انا في اولي كلية تجارة عين شمس انتساب مجموعة(3)رقم جلوسي 50498 ياريت حد يعرفني اي حاجه
انا طالبه بالفرقة الاولى كلية تجارة عين شمس ورقم جلوسى56626 وعاوزة اعرف نتجتى ويارب كلنا ننجح
ياجماعه عايزه اعرف تنسيق الكليه تجاره جامعه عين شمس هووووت طمنونى
يا غميد الكلية هناك حساب يوم القيامة وهناك لايوجد مراكز يوجد عملك فقط فتذكر الله وحسبى الله ونعم الوكيل
ليه تم عمل الالتماسات انا اقول ليكم ليه عشان الجامعة الان شغل تجارة بدل ما تاخذ ميزانتيها من الوله تاخذها من الطلبة ازاى بنتى قبلت تجارة عربى دفعونى مصاريف الغربى ثم قدمت لها قسم انجلش دفعونى فلوس الانجلش كاملة رغم ان بنتى يتيمة ثم رسبت فى 3 مواد دفعونى رسو الماسات وهم لم يراجعوا الالتماسات رغم ان معظم اللجان كان فيها غش بس بقة بنتى لا تعرف تغش حسبى الله ونعم الوكيل والذى يعرف معناها يخاف الله لكن اقول ايه ززززززز
أرجو معرفة نتيجة إمتحاناتى فى التيرم الثامن بكلية التجارة جامعة عين شمس التعليم المفتوح وذلك لأننى غير موجود بمصر أرجوكم أرجوكم
نتيجه الفرقه الثانيه مجموعه الثالثه فين
النتيجة مش المفروض تظهر النهاردة علي النت 😀
النتيجة هتظهر امتا علي النت 😀
عايزة اعرف نتيجتى انا فى الفرقة الاولى كلية تجارة جامعة عين شمس مجموعة (1)ورقم الجلوس 1808
علاء احمد محمد ابوالوفا رقم جلوس 8686 الفرقه الاولى حقوق تعليم مفتوح جامعة عين شمس
عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوي 5008
نتيجة الفرقة الاولى انتساب ظهرت ولا تجارة عين شمس
انا عايز اعرف ممكن اكمل ازاي انا ممتحنتش لمدة 3 سنوات وانا كنت في سنة تانية تجارة انتظام ارجو الرد ضروري
النتيجه ظهرت وتقديرى جيد
عوزه اعرف النتيجه فرقة تانية مجموعة 4
ياجماعة حد يقولى النتيجة هتظهر امتى انا زهقت من التدوير فرقة ثالثة
النتيجه ظهرت وانا جبت امتياز 🙂 🙂
عاوز اعرف النتيجة كلية التجاره
مفيش نتيجة انتساب
مفيش نتيجة انتساب الفرقة الاولي
عايزة أعرف نتيجة تجارة عين شمس تعليم مفتوح الفرقة الثانية ترم ثاني
امتى النتيجة هتظهر
نتيجة دور اكتوبر احنا تعبنا من الانتظار