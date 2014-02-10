نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس 2017

نتائج كلية التجارة جامعة عين شمس 2017

نتيجة امتحانات كلية التجارة جامعة عين شمس 2017

مصريات – عين شمس – كتبت هدى فوزي: تم اعتماد نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس للعام الدراسي 2016- 2017 لكل من قسم ادارة الاعمال – محاسبة – حاسب الي عربي  انجليزي او فرنسي ووضع نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس الخاصة بكل الفرق من الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة  انتظام او انتساب.

تقدر تعرف نتائج امتحانات كلية التجارة جامعة عين شمس انتساب وانتظام 2017 بما فيها نتائج الطلاب بقسم التعليم المفتوح من ذات الموقع بس من خلال كتابة رقم الجلوس بالمكان المخصص، بعد ما تختار قسمك وتحديد الفرقة اللي انت منها بعد الضغط على اللينك المختصر ده >>>> http://result.shams.edu.eg/Comm.aspx

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نتيجة كلية التجارة جامعة عين شمس 2017 نتائج فرنسي عربي انجليزي

10/02/2014 1542 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , , , , , ,
1542 comments
  1. محمد عبد الفتاح موسى محمد عبد الرحمن 03/11/2017 14:35 -

    مجموعة 2 القسم عربى رقم الجلوس 26217

  2. Eslamselim 14/07/2017 20:23 -

    شريف محمد سليم اولي انتظام
    رقم الجلوس 2810

  3. نوال سيد عبد السلام زكى 13/07/2017 12:40 -

    الفقة الثالثة عربى 34227

  4. نوال سيد عبد السلام زكى 12/07/2017 10:43 -

    نتيجة تجارة عين شمس الفرقة الثالثة عربى – رقم الجلوس-34277-
    الاسم- نوال سيد عبد السلام زكى

  5. صفاء مبروك مصطفي 26/10/2016 12:57 -

    اولي حقوق انتساب جامعه عين شمس اعرف النتيجه ازاي؟
    اسمي محمد مبروك مصطفي

  6. اميره علاء طه 23/07/2016 03:23 -

    ممكن النتيجه رابعه محاسبه

  7. مي عطا شحات 20/07/2016 09:56 -

    مي عطا شحات
    الفرقه الثانيه
    رقم الجلوس 23612
    كلية التجاره جامعة عين شمس

  8. رشا محمد عبد الحميد 19/07/2016 18:13 -

    انا عايزه اعرف نتيجه كليه تجاره الفرقه الاوله انتساب
    رقم الجلوس 53356

  9. سلمى عمر محمد 16/07/2016 09:58 -

    أنا ف أولى انتساب أعرف النتيجة إزاى؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  10. هنا 16/07/2016 09:45 -

    ازاي الدكاترة بتصلح الاختبارات بالظلم ده وسايبنها حرااااااام عليكم .. امتحانات صعبه وتصحيح ظاااااااالم ومفيش حد بيسأل .. اتقوا الله يا ناس عندكم اولاد

  11. هنا 16/07/2016 09:43 -

    متى نتيجة الفرقة الاولى تجارة انجلش عين شمس
    رقم الجلوس585

  12. مرام اشرف السعيد 15/07/2016 02:46 -

    طالبة الفرقة الاولى انتظام وعاوزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 5956

  13. اية مصطفي احمد محمد 16/08/2015 23:21 -

    اناعايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 22026

  14. محمود السيد عبد الفتاح 27/07/2015 15:43 -

    انا اسمى محمود السيد عبد الفتاح فرقه ثالثه عاوز اعرف نتيجتى

  15. هدير حسن محمد حسن 26/07/2015 13:37 -

    عاوز اعرف نتيجه ابنتي والاسم / هدير حسن محمد حسن رقم الجلوس 62527 الفرقه الثانيه كليه التجارة جامعه عين شمس 2015

  16. هدير حسن محمد حسن 26/07/2015 13:35 -

    عاوز اعرف نتيجه ابنتي والاسم/ هدير حسن محمد حسن

    الفرقه الثانيه انتساب كليه التجارة جامعه عين شمس لعام 2015

  17. محمود احمد عبد اللطيف محمد 24/07/2015 20:58 -

    شعبة كلية تجارة   رابعة تانى      رقم الجلوس  43063

  18. مريم عبد المحسن 23/07/2015 19:28 -

    امكانيه او شروط التحاق ثانويه ازهريه بكليه تجاره انجلش عين شمس ؟؟

  19. اسراء انور 23/07/2015 08:07 -

    انا نفسي اعرف نتيجتي انا في اولي كلية تجارة عين شمس انتساب مجموعة(3)رقم جلوسي 50498 ياريت حد يعرفني اي حاجه

  20. ندى عاشور محمد عاشور 21/07/2015 20:36 -

    انا طالبه بالفرقة الاولى كلية تجارة عين شمس ورقم جلوسى56626 وعاوزة اعرف نتجتى ويارب كلنا ننجح 

  21. Yaso 08/07/2015 14:49 -

    ياجماعه عايزه اعرف تنسيق الكليه تجاره جامعه عين شمس هووووت طمنونى

  22. esmat 17/04/2015 02:53 -

    يا غميد الكلية هناك حساب يوم القيامة وهناك لايوجد مراكز يوجد عملك فقط فتذكر الله وحسبى الله ونعم الوكيل 

  23. esmat 17/04/2015 02:50 -

    ليه تم عمل الالتماسات انا اقول ليكم ليه عشان الجامعة الان شغل تجارة بدل ما تاخذ ميزانتيها من الوله تاخذها من الطلبة ازاى بنتى قبلت تجارة عربى دفعونى مصاريف الغربى ثم قدمت لها قسم انجلش دفعونى فلوس الانجلش كاملة  رغم ان بنتى يتيمة ثم رسبت فى 3 مواد دفعونى رسو الماسات وهم لم يراجعوا الالتماسات رغم ان معظم اللجان كان فيها غش بس بقة بنتى لا تعرف تغش حسبى الله ونعم الوكيل والذى يعرف معناها يخاف الله لكن اقول ايه ززززززز

  24. مصطفى عفيفى محمد عفيفى 15/03/2015 20:04 -

    أرجو معرفة نتيجة إمتحاناتى فى التيرم الثامن بكلية التجارة جامعة عين شمس التعليم المفتوح وذلك لأننى غير موجود بمصر أرجوكم أرجوكم

  25. ehab 14/03/2015 10:24 -

    نتيجه الفرقه الثانيه مجموعه الثالثه فين

  26. محمد ايوب 13/03/2015 18:02 -

    النتيجة مش المفروض تظهر النهاردة علي النت 😀

  27. محمد ايوب 13/03/2015 18:01 -

    النتيجة هتظهر امتا علي النت 😀

  28. علا على 25/02/2015 21:17 -

    عايزة اعرف نتيجتى انا فى الفرقة الاولى كلية تجارة جامعة عين شمس مجموعة (1)ورقم الجلوس 1808

  29. الغواص 25/02/2015 17:39 -

    علاء احمد محمد ابوالوفا رقم جلوس 8686 الفرقه الاولى حقوق تعليم مفتوح جامعة عين شمس

  30. محمد يوسف حسن محمود 08/02/2015 00:51 -

    عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوي 5008

  31. فدوى عمرو مرتض احمد 04/02/2015 21:01 -

    نتيجة الفرقة الاولى انتساب ظهرت ولا تجارة عين شمس

  32. نور 08/08/2014 17:27 -

    انا عايز اعرف ممكن اكمل ازاي انا ممتحنتش لمدة 3 سنوات وانا كنت في سنة تانية تجارة انتظام ارجو الرد ضروري

  34. شيماء حلمي ذكي مرسي باشا 01/07/2014 01:44 -

    عوزه اعرف النتيجه فرقة تانية مجموعة 4

  35. محمد 30/06/2014 02:04 -

    ياجماعة حد يقولى النتيجة هتظهر امتى انا زهقت من التدوير فرقة ثالثة

  36. sameh 23/06/2014 04:34 -

    النتيجه ظهرت وانا جبت امتياز 🙂 🙂

  37. محمود رفعت ابراهىم محمد 20/04/2014 17:37 -

    عاوز اعرف النتيجة كلية التجاره

  39. مفيش نتائج انتساب خالص 05/03/2014 14:18 -

    مفيش نتيجة انتساب الفرقة الاولي

  40. أماني مرسي موسى 25/02/2014 15:04 -

    عايزة أعرف نتيجة تجارة عين شمس تعليم مفتوح الفرقة الثانية ترم ثاني

  41. نورهان محسن عبد العظيم على ابراهيم 24/01/2014 00:46 -

    امتى النتيجة هتظهر

  42. احمد حامد السيد 30/12/2013 18:00 -

    نتيجة دور اكتوبر احنا تعبنا من الانتظار

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